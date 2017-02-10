Террористы объявили о начале нового похода на северо-западе Сирии

Мы начинаем осуществлять план по активизации военных действий против режима (президента) Башара Асада и будем нападать на армейские позиции и казармы.

Как сообщает ТАСС , военный командир экстремистской коалиции "Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) Хашем аш-Шейх анонсировал 9 февраля начало "новой битвы" против правительственной армии на северо-западе Сирии. В своем видеообращении он призвал "мобилизовать все ресурсы" на проведение этой кампании. Он намерен "освободить всю территорию Сирии и нанести сокрушительное поражение войскам".– предупредил он.В состав коалиции "Тахрир аш-Шам" (запрещена в России, как и все организации, перечисленные ниже) входят боевики из бригад "Нуреддин аз-Зенги", "Джейш ас-Сунна", "Джебхат Ансар ад-Дин" и "Лива аль-Хак", выступивших против прекращения огня. Группировки вооруженной оппозиции, принявшие участие в конференции в Астане 23-24 января, были обвинены ими в "измене" и в течение короткого времени потеряли свои базы к западу от города Алеппо. Исламисты из "Ахрар аш-Шам" были окружены к югу от Идлиба и в горной местности Джебель-эз-Завия на границе с Турцией.Фактически коалиция "Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) является третьей по счету реинкарнацией группировки "Ан-Нусра" (запрещена в России), которая с 2013 года считается сирийским филиалом "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). В июле прошлого года ее главарь Абу Мухаммед аль-Джулани сменил прежнее название "Джебхат ан-Нусра" на "Джебхат Фатх аш-Шам" и объявил об отделении от "Аль-Каиды".