12:21 10 февраля

Террористы объявили о начале нового похода на северо-западе Сирии

Как сообщает ТАСС, военный командир экстремистской коалиции "Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) Хашем аш-Шейх анонсировал 9 февраля начало "новой битвы" против правительственной армии на северо-западе Сирии. В своем видеообращении он призвал "мобилизовать все ресурсы" на проведение этой кампании. Он намерен "освободить всю территорию Сирии и нанести сокрушительное поражение войскам".

Мы начинаем осуществлять план по активизации военных действий против режима (президента) Башара Асада и будем нападать на армейские позиции и казармы.

– предупредил он.

В состав коалиции "Тахрир аш-Шам" (запрещена в России, как и все организации, перечисленные ниже) входят боевики из бригад "Нуреддин аз-Зенги", "Джейш ас-Сунна", "Джебхат Ансар ад-Дин" и "Лива аль-Хак", выступивших против прекращения огня. Группировки вооруженной оппозиции, принявшие участие в конференции в Астане 23-24 января, были обвинены ими в "измене" и в течение короткого времени потеряли свои базы к западу от города Алеппо. Исламисты из "Ахрар аш-Шам" были окружены к югу от Идлиба и в горной местности Джебель-эз-Завия на границе с Турцией.




Фактически коалиция "Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) является третьей по счету реинкарнацией группировки "Ан-Нусра" (запрещена в России), которая с 2013 года считается сирийским филиалом "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). В июле прошлого года ее главарь Абу Мухаммед аль-Джулани сменил прежнее название "Джебхат ан-Нусра" на "Джебхат Фатх аш-Шам" и объявил об отделении от "Аль-Каиды".


3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6
  1. Стройбат запаса Сегодня, 11:54
    Маккейн решил отомстить Трампу за то, что тот его отбрил? laughing
    Стройбат запаса
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
      Цитата: Стройбат запаса
      Маккейн решил отомстить Трампу за то, что тот его отбрил? laughing

      Похоже , ощипаный ястреб пакостит , как умеет ... wassat
      bouncyhunter
  2. volodimer Сегодня, 11:57
    Как бы они там себя не называли, их ждёт только один поход :"На тот свет!". Ну а ВКС и сирийская армия им в этом поможет.
    volodimer
  3. Мар.Тира Сегодня, 12:06
    Наверняка саудиты что то подкинули братве.Слово то какое нашли АНОНСИРОВАЛИ!!!!Анон.....чего.?
    Мар.Тира
  4. Vz.58 Сегодня, 12:08
    Если "Аль-Каида" (запрещена в РФ), почему Российский ГШ и Российски МИД, в Афганистане и Пакистане, ведут переговоры с этой "запрещённой". Откуда информация? Не будь ... , спроси у тех, за кого ты голосовал
    Vz.58
  5. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:10
    хорошо бы ответ отправить высокоточной телеграммой))
    Ратник с пулеметом

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня