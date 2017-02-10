Нештатная посадка Ту-22М3

Поступает информация об инциденте с дальним бомбардировщиком Ту-22М3, выкатившемся за пределы взлётно-посадочной полосы. В социальных сетях публикуются фотографии, на которых видно, как самолёт «откапывают» из сугробов службы военного аэродрома. По некоторым данным, инцидент произошёл в Братске. Дальний бомбардировщик заходил на посадку со скоростью, которая существенно превышала необходимую для штатного приземления с последующим торможением.Сообщается, что высокая скорость при заходе на посадку была обусловлена тем, что в нужный момент не вышли закрылки.В течение нескольких секунд после касания взлётно-посадочной полосы скорость не снижалась ниже 300 км/ч. Экипажу пришлось проявить всё своё мастерство для торможения самолёта. Использовались как тормозные парашюты, так и аварийные тормоза. В итоге машина благополучно приземлилась, но при этом всё же выкатилась за пределы ВПП. Жертв и разрушений нет.Отмечается, что инцидент с Ту-22М3 произошёл в рамках участия его экипажа в ходе внезапной проверки, старт которой положил приказ Верховного главнокомандующего от 7 февраля. Внезапная проверка коснулась 45 тысяч военнослужащих различных частей и соединений ВКС РФ, включая ПВО.