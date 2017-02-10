В РФ разработана транспортно-заряжающая машина для арктического «Тора»
Специалисты холдинга «Технодинамика» завершают работы по изготовлению опытного образца транспортно-заряжающей машины для арктической версии ЗРК «Тор-МТД», передает Интерфакс сообщение пресс-службы компании.
Разработка конструкторской документации на изготовление опытного образца велась предприятием «НПП "Старт"», входящем в состав холдинга «Технодинамика». По данным пресс-службы, «при разработке использовались конструкторские наработки, применяемые в ходе создания сухопутной версии ЗРК "Тор"».
«Особенностью новой транспортно-заряжающей машины станет возможность её передвижения как по твердой поверхности, так и в условиях водных преград и плавучих льдов за счет использования плавающих гусеничных шасси», – говорится в сообщении.
«Тор» – семейство ЗРК ближнего действия, производится на мощностях АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"».
В данный момент на производственной базе предприятия (НПП "Старт") заканчивается изготовление опытного образца. После того, как состоится цикл необходимых испытаний, будет принято решение о запуске транспортно-заряжающих машин в арктическом исполнении в серийное производство,цитирует пресс-служба гендиректора холдинга Игоря Насенкова.
Разработка конструкторской документации на изготовление опытного образца велась предприятием «НПП "Старт"», входящем в состав холдинга «Технодинамика». По данным пресс-службы, «при разработке использовались конструкторские наработки, применяемые в ходе создания сухопутной версии ЗРК "Тор"».
«Особенностью новой транспортно-заряжающей машины станет возможность её передвижения как по твердой поверхности, так и в условиях водных преград и плавучих льдов за счет использования плавающих гусеничных шасси», – говорится в сообщении.
«Тор» – семейство ЗРК ближнего действия, производится на мощностях АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"».
Использованы фотографии: http://contract-army.ru