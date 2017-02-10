Церемония прощания с комбатом Гиви в Донецке

В Донецке проходит церемония прощания с командиром батальона «Сомали» Михаилом Толстых (позывной «Гиви»). Напомним, что Михаил Толстых погиб в столице ДНР в результате обстрела его кабинета из реактивного пехотного огнемёта «Шмель». По оценкам сотрудников донецкой милиции, в центре города собрались не менее 25 тысяч человек, пришедших проводить комбата в последний путь.Автомобиль с телом Михаила Толстых проследовал от здания оперного театра по улице Артёма. На протяжении пути к автомобилю бросали цветы горожане под возгласы «Гиви, ты герой!»Перед этим очередь из желающих попрощаться с командиром батальона народного ополчения (а потом и армии ДНР) растянулась на многие сотни метров.В очереди к гробу с телом Михаила Толстых стояли люди самого разного возраста и социального статуса. Со своим командиром пришли проститься бойцы батальона "Сомали", который продолжит своё противостояние киевской агрессии в отношении Донбасса.Видео с церемонии прощания (публикация DNR-News):