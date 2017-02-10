15:18 10 февраля

Церемония прощания с комбатом Гиви в Донецке

В Донецке проходит церемония прощания с командиром батальона «Сомали» Михаилом Толстых (позывной «Гиви»). Напомним, что Михаил Толстых погиб в столице ДНР в результате обстрела его кабинета из реактивного пехотного огнемёта «Шмель». По оценкам сотрудников донецкой милиции, в центре города собрались не менее 25 тысяч человек, пришедших проводить комбата в последний путь.

Автомобиль с телом Михаила Толстых проследовал от здания оперного театра по улице Артёма. На протяжении пути к автомобилю бросали цветы горожане под возгласы «Гиви, ты герой!»

Перед этим очередь из желающих попрощаться с командиром батальона народного ополчения (а потом и армии ДНР) растянулась на многие сотни метров.


Церемония прощания с комбатом Гиви в Донецке


В очереди к гробу с телом Михаила Толстых стояли люди самого разного возраста и социального статуса. Со своим командиром пришли проститься бойцы батальона "Сомали", который продолжит своё противостояние киевской агрессии в отношении Донбасса.



Видео с церемонии прощания (публикация DNR-News):

Использованы фотографии: @eot_dnr
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Комментарии 23
  1. Zibelew Сегодня, 13:10
    Земля пухом, подвиги и герои в памяти живут вечно...
    Zibelew
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:26
      Земля пухом, прими Господь героя!
      Владыка Ситх
      1. vovanpain Сегодня, 14:48
        Вечная Память сыну земли Русской! crying Скорбим. crying
        vovanpain
      2. Татьяна Сегодня, 14:56
        В своём последнем видео-интервью Михаил Толстых (Гиви) рассказал, что позывной «Гиви» он взял себе в память о своём русском деде, который во время ВОВ тоже имел на фронте позывной «Гиви».
        Славные Русские боевые традиции не умирают!
        Слава русскому Герою Михаилу Толстых с позывным "Гиви" - защитнику русского народа и русской земли от хунтяшного агрессора в самой Украине!
        Слава его деду-фронтовику, у которого такой героический внук, как Михаил Толстых!

        Вечная память Герою ДНР Михаилу Толстых (русскому Гиви)!
        Татьяна
    2. vkl.47 Сегодня, 14:44
      Не должен он был так погибнуть.не должен.так же как и моторола.это не правильно
      vkl.47
  2. Slon_on Сегодня, 13:13
    Прощай Михаил, земля тебе пухом! Слишком многим мешала по ту и по эту сторону твоя слава народного героя.
    Slon_on
  3. cniza Сегодня, 13:17
    Вечная память герою , покойся с миром , благодарность потомков это самое дорогое. Спасибо.
    cniza
  4. viktor. Сегодня, 13:32
    Покойся с миром Михаил...
    viktor.
  5. fif21 Сегодня, 13:34
    Внимательно вглядитесь в лица прощающихся! Внимательно. hi
    Вечная память ! soldier
    fif21
  6. cherkas.oe Сегодня, 13:36
    Миша прощай, Царствие Небесное , вечная память тебе и слава, за то что не убоялся, не усомнился, боролся и отдал жизнь за веру, землю русскую, за людей. Прости нас.
    cherkas.oe
  7. sl3 Сегодня, 13:38
    Земля пухом герою,освободителю.Соболезнования родным и близким.Искренне верю,что за смерть героев ответят,и понесут заслуженную кару все причастные к гибели мирных жителей и защитников Донбасса.Вы герои останитесь в памяти всех жителей Донбасса,России,и всех кто не приемлет бандеровский режим.
    sl3
  8. егерь650 Сегодня, 13:43
    Проведу аналогию с ВОВ. В Архангельской обл. эшелоны с бойцами на станциях провожали старцы. И в напутствие сказывали. Что воюйте сынки, немец будет разбит. А умирать не бойтесь. За погибшими спустится ангел и заберет их в рай.
    егерь650
  9. stas Сегодня, 13:43
    Гиви знал зачем он жил и погиб как солдат своей Родины.
    Победа будет за нами. Он настоящий Герой России.
    stas
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:50
    Ушёл не побеждённый ! Толстых Михаил Сергеевич Русский солдат.

    Мы не забудем.Мы не простим.
    Наблюдатель2014
  11. gukoyan Сегодня, 13:52
    Хорошо что всё тихо и спокойно прошло, без диверсий и терактов, а то всякие не люди могли и на такое пойти...
    gukoyan
  12. 501Legion Сегодня, 14:06
    Вечная память настоящим Героям
    501Legion
  13. hohryakov066 Сегодня, 14:11
    Вечная тебе память Воин! Тебя не могли победить и убили подло. Скорбим. Помним.
    hohryakov066
  14. AGVЯзычник Сегодня, 14:12
    Дай Бог, что бы смерть Гиви и Моторолы не была напрасна!
    Земля пухом!
    AGVЯзычник
  15. PValery53 Сегодня, 14:15
    Соболезную утрате Героя Донбасса Михаила Толстых - Гиви. Пусть светлым памятником Героям Донбасса будет возрождённый после нашествия диких бандер Донбасс.
    PValery53
    1. Комментарий был удален.
  16. Михаил55 Сегодня, 14:25
    Вечная Память! Верю, жители Донбасса навсегда запомнят современных героев, отдавших свои жизни в борьбе с укрокарателями. Все равно победа будет за НАМИ!
    Михаил55
  17. Бомба Сегодня, 14:28
    100% со временем Мотороле и Гиви в Донецке поставят памятник.
    Бомба
    1. Метан Сегодня, 14:39
      Меня послушайте,живые,
      Имею что Вам заявить:
      Не бойтесь умереть как Гиви -
      Как Порошенко бойтесь жить...

      Пишу потомкам строки эти,
      Пишу для Вечности вердикт:
      Герои после смерти светят -
      иуда и живым смердит...(с)

      Вечная Память и Слава!
      Метан
  18. свободный Сегодня, 15:11
    Спи спокойно Брат!
    свободный

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