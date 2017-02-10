15:22 10 февраля

Думский комитет одобрил службу по контракту лиц, не пребывающих в запасе

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий служить по контракту мужчинам, не пребывающим в запасе и имеющим среднее профессиональное образование, передает РИА Новости.

Думский комитет одобрил службу по контракту лиц, не пребывающих в запасе


В настоящее время заключить контракт с Минобороны без прохождения военной службы по призыву могут только граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие высшее образование.

Реализуемая законопроектом идея заключается в предоставлении гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе, имеющим среднее профессиональное образование, права заключать контракты о прохождении военной службы на воинских должностях рядового и сержантского состава,
говорится в пояснительной записке к документу.

Сообщается также, что законопроект «предоставляет право военнослужащим по призыву поступить на военную службу по контракту до истечения установленного трехмесячного срока».

По мнению авторов, принятие закона «позволит укомплектовать наиболее востребованные воинские должности технического профиля, повысить эффективность эксплуатации вооружения и военной техники, а также создаст дополнительный источник пополнения мобилизационного людского резерва подготовленными специалистами».

Использованы фотографии: РИА Новости. Денис Гуков
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Комментарии 17
  1. Зяблицев Сегодня, 13:18
    Личного состава- грамотного и здорового физически, с соответствующей морально-психологической устойчивостью катастрофически не хватает...А-ля, привет из 90-х!
    Зяблицев
    1. Prapor-527 Сегодня, 13:39
      Откуда такие данные? Личные исследования?
      Prapor-527
      1. Зяблицев Сегодня, 13:43
        К сожалению, да! ВВК и профессионально - психологический отбор показывает не самые лучшие цифры...Без подробностей! hi

        Я не клеймлю поколение, много очень хороших ребят, но цифры показывают удручающие результаты по сравнению,с 90-94-м годом призыва (то есть рожденные в СССР в конце 70-х)...,начиная с годов рождения начала 90-х стремительно катятся вниз по ряду показателей. Девочки, более менее, мальчики, очень большая проблема. Ситуация только только начинает выравниваться, но это касается детей рожденных после 2000-го года! hi
        Зяблицев
    2. Prapor-527 Сегодня, 13:50
      Вот Вы задели меня за живое. Я не военный- милиционер, сейчас на пенсии... Но когда к нам пришли служить "дети 90-х" я был удивлён их честностью и решимостью...Думаю, что в Армии похожая ситуация...
      Prapor-527
      1. Зяблицев Сегодня, 13:52
        Я про абсолютные показатели, а не человеческие - здоровье, плохое, показатели профотбора крайне низкие, но сам человек выглядит и ведет себя честным и решительным иной раз, до возникновения пограничных ситуаций! Даже как то пришлось понизить критерии, что бы все таки комплектовать ВС, более или менее...
        Зяблицев
        1. Prapor-527 Сегодня, 14:05
          А Вы лично видели как человек ведёт себя в пограничных ситуациях?
          Prapor-527
          1. Зяблицев Сегодня, 14:32
            Еще бы знать какая для человека ситуация пограничная...Но я в армии четверть века, от срочной службы, рядового, до командования отдельной воинской частью и данные профотбора практически всегда объективно показывали предрасположенность юноши к возможности исполнения той или иной задачи.
            Зяблицев
      2. potterz Сегодня, 14:17
        Честностью!?
        Цитата: Prapor-527
        Вот Вы задели меня за живое. Я не военный- милиционер, сейчас на пенсии... Но когда к нам пришли служить "дети 90-х" я был удивлён их честностью и решимостью...Думаю, что в Армии похожая ситуация...
        potterz
  2. Prapor-527 Сегодня, 13:23
    Цитата: Зяблицев
    .А-ля, привет из 90-х!

    А-ля 90-е...
    Prapor-527
  3. rov81 Сегодня, 13:29
    А вот это очень даже хорошая идея!!!
    rov81
  4. басмач Сегодня, 13:34
    Причём 90. Не идут то по контракту а не в призыв мухи с котлетами не путайте. Это плоды многими здесь любимой демократии и свободы. Результат воспитания последних 25лет. Современный менталитет молодёжи не подразумевает патриотизма( в основной массе) а также результат реформ образования грамотных все меньше иработыим и без армии хватает. В общемвотон , один из результатов правления ВВП и ДАМ,так что неплачтесь аповесте портретики в красном углу и молитесь, авось наладится
    басмач
    1. L10n77 Сегодня, 13:43
      А самое интересное, что даже те кто пришёл раньше, сейчас разбегаются из армии, из-за бардака и самоуправство командиров (служить рад, прислуживаться тошно), сейчас идёт повторение ситуации 90х годов, только тогда народ служил "за идею", а сейчас уже идеей не заманить.
      L10n77
    2. костя андреев Сегодня, 13:51
      А какой патриотизм должен быть по вашему у молодежи?
      По поводу того что в контрактики не идут. Я почему то думал, что туда очень даже и идут! Поиентересуйтесь каком конкурс в военные вузы.
      По поводу отсутствия грамотных среди молодежи может вам нужно круг общения поменять. Они грамотные, но в отличие от нас грамотность другая. А что подрузамевается под словом грамотная?
      Мне нравится наша молодежь, в большинстве своем адекватные люди, и я им по хорошему завидую. У них возможностей больше реализовать себя.
      костя андреев
      1. Гидрограф Сегодня, 14:23
        В контрактники идут потому-что работы с трудовой книжкой нет, по крайней мере в Приморье по деревням, а частей много,а кушать хочется.
        Гидрограф
    3. Зяблицев Сегодня, 13:57
      басмач

      Вот и Вы не путайте божий дар с яйчнецей - если Вам есть что то сказать доказательно - говорите! А если набор фраз - штампов, что Путинвсеслил, то это не интересно! hi

      С приходом ВВП все изменилось очень сильно для Вооруженных Сил и страны в целом - только в положительную сторону - и не надо меня убеждать, что я путинойд, я это и без Вас знаю... laughing
      Зяблицев
  5. Гидрограф Сегодня, 14:19
    По призыву с первых дней на контракт фалуют, золотые горы обещают, на образование и на 3 месяца не смотрят. Сын осенью с армии пришёл из первых уст так сказать. На счёт здоровья говорит каких только нет, жуть.
    Гидрограф
  6. Мар.Тира Сегодня, 14:38
    Цитата: Зяблицев
    Личного состава- грамотного и здорового физически, с соответствующей морально-психологической устойчивостью катастрофически не хватает...А-ля, привет из 90-х!

    Да похоже людей просто совсем не хватает?С возникновением новых угроз,увеличивается группировка войск.Срок срочной службы увеличивать не хотим .Техника становится всё сложнее,и сложнее,Вдобавок качество высшего образования падает.Похоже таким образом нашли выход.Не плохо!!!
    Мар.Тира

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