Думский комитет одобрил службу по контракту лиц, не пребывающих в запасе

Реализуемая законопроектом идея заключается в предоставлении гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе, имеющим среднее профессиональное образование, права заключать контракты о прохождении военной службы на воинских должностях рядового и сержантского состава,

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий служить по контракту мужчинам, не пребывающим в запасе и имеющим среднее профессиональное образование, передает РИА Новости В настоящее время заключить контракт с Минобороны без прохождения военной службы по призыву могут только граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие высшее образование.говорится в пояснительной записке к документу.Сообщается также, что законопроект «предоставляет право военнослужащим по призыву поступить на военную службу по контракту до истечения установленного трехмесячного срока».По мнению авторов, принятие закона «позволит укомплектовать наиболее востребованные воинские должности технического профиля, повысить эффективность эксплуатации вооружения и военной техники, а также создаст дополнительный источник пополнения мобилизационного людского резерва подготовленными специалистами».