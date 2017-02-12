Итоги недели. «— Ребята! Будем жить!»

Комбата Гиви больше нет

Только вчера смотрела и слушала видео-интервью с Мишей Толстых (Гиви), записанным уже после его ранения. Если не ошибаюсь, интервью было записано именно в кабинете Гиви. Я впервые узнала его настоящее имя.

Гиви ведь недавно был ранен, однако уже на следующий день был снова в строю. Война ведь не даёт время для полного выздоровления, особенно сейчас.

Ещё я подумала тогда, что Гиви – это настоящий Воин, Защитник народа и настоящий Герой!

И невольно на его фоне мне вспомнился его антипод - противный образ труса-предпринимателя Семёна Семенченко, который благополучно наживается на войне (недавно его люди взорвали ж/д пути для поставки угля из Донбасса в Украину), на горе людском и на ПРОДАЖЕ ОРГАНОВ своих подчинённых.

Жизнь очень несправедлива, Гиви! Но Вы, Гиви, были для многих их ИСТИННЫМ Ангелом-Хранителем!

Гиви прожил свою жизнь достойно и честно, и погиб Воином на своём посту – в боевом строю!

Светлая память НАРОДНОМУ Герою Михаилу Толстых!

Наши самые искренние соболезнования боевым товарищам Гиви, его близким и родным, а также гражданам мужественной Новороссии – ДНР и ЛНР!

Странные гибели командиров то в Луганске, то в Донецке А где ответка - ни-ни, хоть одного конченного завалили? А там этой мрази наросло волны... Прокол Кремля однозначно. Посмотрите куда делись герои чеченских войн, слиты, забыты и убиты. Так и здесь.

«Цитата: Zibelew

Укропы безнаказанно ведут охоту...Твари. Бандеровцы выбивают лучших. Отсутствие подобных действий по отношению к бандеровцам, дорога к поражению. Яроша хотя бы к Билому отправили».

Вы в это верите? Если укровойска не могут в своих рядах порядок навести, а СБУ кроме воплей с экранов о пойманных русских диверсантах и откровенных фейков ещё ничего ещё путного не сделали. Неужели вы думаете, что они смогли бы грамотно провести такую операцию? Что в случае с Моторолой, что с Гиви, я уверен что это кто-то из «своих» их убирает... Может, борьба за власть, может из за того, что много знали. А нам конечно скажут что укровойска и СБУ... не забывайте, что там как рулила донецкая братва, так и рулит.

СБУ что тоже онижедети? Весь верхний этаж здания СБУ в Киеве занимает отделение ЦРУ, куда пропуск даже укропам в малых погонах запрещён. И кто среди тех, кто это знает, может поверить в какие-то причудливо другие мотивы устранения командиров ДНР-ЛНР? Больно смотреть на бессилие спецслужб ДНР и ЛНР... Крота ищите, а не щёлкайте клювом. Так всех пассионариев хохлы выбьют. Гиви же не первый.

Любит всё-таки за деньги?..

Каждый понимает ситуацию в силу СВОЕГО интеллекта и образования. Вот Лукошенко именно так и действует, а если уровень образованности не соответствует ситуации, то любая особь переходит в состояние немотивированной агрессии. Что сегодня и наблюдается.

Бедненький Батька из последних сил выталкивает злобных скалящихся российских олигархов, не забывая при этом требовать от них денег на свое содержание.

Нефть он у кого берет? и куда тратит-то, что причиталось бы в российский бюджет в качестве пошлин от экспорта нефтепродуктов? Оплата за транзит нефти и газа куда идет? На разведение белорусских креветок и выращивание манго?

Про растворители и прочую нефтехимию с "отличными от других" кодами ТНВЭД просто молчим. Так какие же российские олигархи ему мешают? Данкверт? Так он не олигарх, а госслужащий. Российский, между прочим, не белорусский! Или владельцы КаМАза? Или Ростсельмаша? Ну да, возмущаются люди, им субсидий при продаже российской техники в РФ не дают, а Батьке вынь да положь. Да еще и в тендерах разреши участвовать с субсидиями и отдельными дополнительными льготами... Тоже, кстати конкретная форма поддержки белорусской экономики.

Батя туристов зовет в РБ, обещает им белорусский безвиз, а злобная Россия, нет, чтоб денег дать, так на границе дополнительные посты паспортного (всего лишь) контроля ставит. Ну вааще беспредельничают русские олигархи! Совсем обнаглели!

А Батя - белый и пушистый, честно так 7,5 часов народу рассказывает про 500 долларов, кровь из носу. Не знаю как насчет 500, а вот про кровь, похоже, чистая правда.

Он нас любит за деньги. По бурной молодости позвонил в одну фирму, приехала девушка и тоже любила меня за деньги.

Гонка вооружений в СМИ

Всё время приводят разные ТТХ, видимо, истинных мы никогда и не узнаем - это правильно. Успехов.

Про "Холод" не слышали? В 1970-х годах создана скорость шесть тысяч километров в час. Создана на базе зенитной ракеты 5В28 комплекса С-200В (SA-5), разработанной в Химкинском КБ "Факел" под руководством генерального конструктора П.Д. Грушина. Все испытания проходили на полигоне у озера Балхаш при поддержке правительства и Академии Наук Казахстана.

Всегда по-доброму завидовал инженерам конструкторам, всем, кого бог наградил пытливым умом в области математики, физики и других технологичных знаний. Вот это настоящая элита нашего общества.

Коса Борисыча на камень Вольфыча

Предложения оппозиционных парламентских партий о недопущении к выборам партий "однодневок", "независимых" кандидатов имеет смысл.



Что до "Путину нет альтернативы" и его нужно оставить ещё на два срока, нельзя рассматривать как серьезные предложения.

Путину должна быть альтернатива, не может этого не быть. Что Россия обеднела видными политическим фигурами?

Кроме того выборы Президента нужно рассматривать не как выборы какой-то конкретной личности на этот высокий пост, а ВЫБОР ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА развития России.

Что собой представляет политический курс Путина В.В. мы знаем, это путь укрепления олигархического, грабительского для народа и России, либерального капитализма, делающего Россию сырьевым придатком Запада.

Есть такому курсу альтернатива? Конечно есть! Это путь социального, промышленно развитого государства, с разными формами собственности, в том числе и основополагающей государственной собственностью, с курсом на новую индустриализацию, восстановление народной власти в противовес власти чиновничьей.

Поэтому, друзья, отбросьте эти навязываемые идеи "Путину нет альтернативы", запомните выбирать будем не политического лидера, ВЫБИРАТЬ БУДЕМ КУРС РАЗВИТИЯ РОССИИ. А здесь должна быть альтернатива, нельзя чтобы её не было при нынешнем состоянии дел в России.

Что до Ходорковского? Пора уже перестать упоминать его имя, он уже давно в мусорной политической корзине.

Смотри-ка, как перестроились! "Что собой представляет политический курс Путина В.В. мы знаем, это путь укрепления олигархического, грабительского для народа и России, либерального капитализма, делающего Россию сырьевым придатком Запада." Откуда у вас информация, что хочет построить ВВП? Договор о разделе продукции? Не, не слышал. Кто с семибанкирщиной разобрался? Это было давно. Путин -настоящий лидер нашей страны, сопоставимых личностей нет и не скоро будет!

"Никогда не говори "никогда"... Путин, действительно, не вечен, и когда его не будет, то начнется такая схватка за власть, что "мама не горюй". Какие у Ходора при этом будут шансы? Ну, они будут в том размере, в каком к тому времени будет восстановлено влияние "запада" в России. "Запад" на самом деле "умный", и он, понимает, что просто так Путина не спихнуть какими-то политическими карликами типа Навального и "Ко", а вот когда Путина не будет, то тогда все эти "политические карлики" станут "в один рост", и для того чтобы не было у русских другого, кроме либерального выбора, "запад" уже сейчас выстраивает, подготавливает и "выкармливает" целую череду "политиков" нужного для "запада" толка, которых в нужное время и выводят на политическую арену для наработки "политического" опыта и создания так сказать, достаточного "общественного" имиджа... К президентским выборам в России "Запад" готовится загодя. И не беспокойтесь - "Запад" ждать умеет.

Я служил

Главное оборонное ведомство страны запускает проект «Я служил» с хэштэгом #Яслужил (для социальных сетей). Участие в проекте могут принять все те, кто проходил службу в рядах Российской (Советской) армии и Военно-морского флота.

Тоже хочу такой значок, но мне на нём надо нарисовать лопату и лом... Угадайте, где служил?

История в тему:



Учения ДВО 80-е годы. Группа "диверсантов" в камуфляже спецназа(который и в войсках многие не видели) следовала по маршруту к мосту через р.Амур. Объект на котором работала рота стройбата на карте естественно не отмечен, а рота как раз туда и следовала во главе старшего лейтенанта,как раз с ломами и лопатами. Старший лейтенант, не узнав "своих", и криком "окружай" двинул узбеков, грузин в атаку. Спецназ, увидев, что раскрыт военными с весьма необычным "оружием", вынужден был сдаться по правилам учений. Дело дошло до командующего флотом. Старшему лейтенанту объявили благодарность за бдительность, но, по слухам, в штабе ТОФ-а после доклада смех слышно было на весь этаж.

Военкоматы потеряли мобсведения, и М.О таким образом хочет выяснить мобресурс? ))

А для неслуживших лейтенантов запаса какой значок будет?

«Торнадо» на ГЛОНАССе

Это хорошо, что внедрение новейших технологий у нас расширяется. Но не успели внедрить, уже на продажу. Продайте ещё Украине. У них будет неплохой спрос. Вам же нет разницы, кому продавать. Ведь не воюем с ними?

Пожалуйста! Обкатайте её на ДонбассФронте... Даже можете сказать, что я на кнопку нажал. Жду результатов.

В перечне вооружений, которые, согласно "Минск-2", должны были быть отведены от линии соприкосновения на большие расстояния, наряду со "Смерчами" и "Ураганами", почему-то упомянуты и системы... «Торнадо»... Как вы думаете,"случайность" или "ошибка"?

Даже если ракета получится недешевой, все равно она нужна для армии. А продают для того чтобы это сделать, перевооружить. Всем известно что одна проданная ракета позволяет поставить в свою армию две такие же.

И не дано здесь разводить полемику продадут ВСУ или не продадут. Не продадут в любом случае, до тех пор, пока ВВП в Кремле сидит.

«Печенеги-СП» пошли в серию

Я еще с Ковровским РПД служил. Хорошая техника, надежная, и достаточно точная при стрельбе короткими очередями.

Думаю, «Печенег» не хуже. У нас вообще, как подсказывает опыт, вооружение выпускают либо хорошее, либо очень хорошее.

Слышал, что из-за близкого расположения сошек к срезу ствола неудобно быстро менять точку прицеливания. Решили оставить, как есть?

А вы на картинку посмотрите! Сошки съёмные и могут ставиться на любое место, с подходящим диаметром трубки.

Это вы называете модернизацией?!?! У меня дома, в разрешённом владении и с разрешением пользования имеется и мой старенький Vz.58. Я его переодел и в планки и в обвесы и в приклад и т.д. Но это ж не модернизация! Если в России государевы люди (руководители предприятий) называют переодевание оружия в китайские или западные обвесы модернизацией своего производства и импортзамещением, Вам за державу не обидно?

А где тут "западные обвесы" китайского производства?

И о каком импортозамещении, в русском оружии, вы говорите?

Вам за свой феил не обидно?

Порошенко в поисках российской армии в Донбассе

Всё очень затянулось... предрекали не более 2-х лет киевскому режиму, а оно вон как: уже и 2017 начался. "Непонятные узлы нужно рубить сразу...", а теперь никто не поручится ни за какой-то исход. Людей жаль, им просто некуда деться.

Не будут они наступать как положено... Они провоцируют тупо, продолжая убивать и разрушать . Они хорошо запомнили котлы и денег на войну у хунты нет!

Будут. Иначе не будет повода продлить санкции против России. Ибо санкции - это последнее, что удерживает Еврозону от распада. Меркель пушечного сала не жалко. А финансы у Пороха таковы, что он и за 100 евро положит миллионы.

Их там (бородатых) с разных сторон до 40 тыс. голов собралось, так что пусть молотят друг дружку до посинения. Тех, что останутся, потом зачистят. Гуриям в их небесном борделе, конечно, придётся поднапрячься от такого наплыва вшивой клиентуры)))

Осталось только подождать, когда останется один "паук", но этот "паук" будет намного опасней. Но подошва башмака его размажет все равно.

Попал там кто или нет, но официальная версия про метеорит убила наповал.

Метеорит был челябинский (рикошетом). Так что вина России очевидна и ни у кого не вызывает сомнения.

США «напряглись» в Персидском заливе

С Ираном не прокатит. Те могут залив американцам перекрыть. С-300 у них уже имеются.

И что сделает один дивизион С-300 против сотен «Томагавков», которые почти одновременно полетят на Иран? Не обольщайтесь, даже первый залп не отобьют.

Более того, поставленные комплексы только к осени будут боеготовы, по словам самих иранских руководителей.

Поэтому, если ударят сейчас, то иранцам придется отбиваться:

С-200 — она особых проблем американцам не доставляла.

«Кубом» — он модернизирован фактически до «Бука», только с древнючими ракетами 3М9М.

«Тором» — но их мало, они на Тегеране и АЭС стоят.

«Стандартом» — американцы комплекс отлично знают.

«Хавком» — опять же, они отлично знают комплекс.

Своим «Хавком» — новые ракеты собирают на поставленной еще Шаху линии, даже если ГСН перебрали, +/– сюрпризом не будет.

Китайско-иранским «Кроталем» — МД, да и комплекс американцам отлично знаком.

«Рапирами» — они, кстати, вполне эффективны по «топорам» будут.

Дальше свои комплексы сомнительной эффективности и насыщенности, тот же «Бавар» или их вариант «кубобука». Ну, и ПЗРК вагон, ствольная зенитная артиллерия — вагон.

Тактические ракеты — ну, Саддам тоже пускал, ему не помогло. Хотя тут будет больше намного…

Наиболее чувствительно видится сейчас два фактора:

Наличие «Варшавянок» + своих малых лодок + 100500 быстроходных полушахид-катеров с 2 ПКР. Это все дополняется массой ПКР берегового базирования, в том числе и камуфлированных под грузовики гражданские. Чем черт не шутит, может, и попадут в кого из ЮС НАВИ, но вот в проливе пробку точно устроят. Ах, и это вынужденно приведет к тому, что американцы будут выносить все грузовики без разбора, с кучей убитого мирняка.

Ирак, судя по действиям администрации, там вообще это не берут во внимание, а зря. Текущее правительство демонстрирует чудеса канатоходства. Однако в стране шииты уже ощутили вкус власти, практически все герои войны — шииты, действует масса мотивированных шиитских боевых подразделений, да и Садр, как показал прошлогодний майдан, за день может в Багдаде собрать 50к народу и занять парламент с ходу. В случае ударов по Ирану карта Ирака будет разыграна. За кого шииты, понятно. А это значит, что американцам в том же Багдаде будут стрелять в спину и вообще их выживаемость в осаде будет минимальна. Плюс несколько баз на территории Ирака. Плюс SOF в Нинейве, которой тоже придется выпутываться из этого.

Непреднамеренный удар

Интересная информация. САА все-таки встретились с туркозелеными под Эль-Бабом. Турки пытаются перерезать дорогу наступающим САА. И вот к ним случайно залетает чугуний от наших. Думаю, что предупреждение, уж больно турки ведут себя по-хозяйски на чужой территории.

Если Россия оказывала помощь турецким военным, значит, координаты для удара были переданы из турецкого штаба. Кто-то решил дезинформировать. Умышленно или нет, нужно разбираться следствию. Российские летчики всегда действуют строго по полетному заданию. На бортовом компьютере стоит система "защиты от дурака", она просто не позволит сбросить бомбы вне цели.

Погибли и погибли, на войне как на войне, тем более, что они там делали?

Неужто готовились идти на братьев-исламистов в штыковую атаку и находились потому так близко, что попали под ракетно-бомбовый удар? Или просто братьев встретили и попали случайно? Короче, неизвестно, тайна, покрытая…

За всё заплатит Сизиф

…замучаются они их депортировать, учитывая пресловутую ихнюю толерантность, мигранты им такое устроят, мама не горюй, пожгут всё что можно.

Даже если мигрантам прекратят выдавать пособия, никуда они не уедут, а в странах пребывания начнутся такие проблемы, что никакая полиция не справится.

Надо костры тушить там, где разожгли… Но Запад этого не собирается делать… Где-то, правда, уже поздно, где-то еще возможно… Угли и головешки из этих костров летят… Пытаются у себя это дело затоптать… А не получается…

Курилы уже японские? А Путин-то и не знает!

Зачем России на своей земле вести совместную хозяйственную деятельность с кем бы то ни было? Их только пусти, потом проблем не оберёшься. Ничему история не учит. Нам тоже досадно, что на самом южном острове Курильской гряды, Хоккайдово, до сих пор находятся янкесовские войска. Надо бы это решить…

Пока самураи думают по поводу совместного экономического развития Курил, я бы аналогичное предложение сделал… корейцам. А надо будет, и китайцам. Вот бы потом на Токио посмотреть!

Сеул заинтересован вступить в ТС: очевидно, что им интересен рынок и ресурсы. Ну так в чем дело? Дайте квоту на морепродукты в своих водах — это очень их интересует, земли у них тоже мало. Ну так пусть строят предприятия на Курилах со сбытом в ТС. Интересна электроника — тот же «Самсунг» прессуют конкуренты. Пекин можно инфраструктурой подгрузить взамен тех же квот на морепродукты (все равно стараются браконьерствовать — хоть порядок наведете). А так и мощности можно там по переработке морепродуктов организовать.

Ну и что потом японцам делать? Статейки подобные писать будут о передаче, когда там "заклятые друзья" уже с Москвой все решат.

Я бы там такую конкуренцию между тремя денежными соседями устроил, что в первую очередь Курилы выиграли и стали бы новым Гонконгом в регионе. На каждый вложенный рубль соседи бы пять вложили.

Я чёт не понял, они действительно так обморозились, или мы чего-то не знаем?

Хронический лузер Маккейн

Маккейн — хороший парень, на этот раз ляпнул глупость, бывает… Настоящий враг — это Барак Хуссейн Обама. Просто чудо, что нам удалось без ущерба пережить восемь обамовских лет.

Маккейн, конечно, до тупости прогнозируем, но он по своей сути кровожаден до безобразия. Обамыч — просто трепло управляемое. Вот кого я точно опасаюсь, так это Трампа.

Ну не любит он русских, и его можно понять. По вам бы кто из С-75 засадил, вы бы тоже их не сильно любили. Известно же, кто за пультами С-75 во Вьетнаме сидел, и это были отнюдь не аборигены. А БЧ у этих ракет такая, что мозги на раз отшибает, вот старина Маккейн, похоже, с тех пор так и не оправился.

Лекарство от войны

Как всегда, много слов в подтверждение своего тезиса и ссылки на другие столь же великие умы и их высказывания. Вот только все ценности Европы и США растут из рабовладения и колоний. Они себе позволяли откровенно грабить столетиями и вдруг одномоментно объявляют себя демократами и владетелями «демократических ценностей». Некоторые даже озвучивают эти ценности, но вот даже внутри собственных стран эти ценности постоянно корректируются. Очень даже удобно и войны вести под девизом защиты демократий и красиво рассуждать можно, и даже измерять уровень демократии, отведя себе роль именно судей всемирной демократии и одновременно охранителей с карающими функциями.

«Единственным препятствием был страх перед демократиями: само существование демократий на их границах и глобальный свободный поток информации, которую они не в состоянии контролировать, политические свободы — всё создавало угрозы для авторитарных правителей».

Потрясающе, просто потрясающе. Они ведь серьёзно верят в эту сказку! Люди с мышлением, взятым из голливудского кина. И они определяют политику государств. С ними всерьез советуются правительства и правители…

Но в целом посыл довольно здравый. Состоящий в простом утверждении — придётся воевать за своё доминирование. Надо «врезать». Люди в десятки раз мельче, чем задачи, которые они собираются решить…

Запад полностью увяз. Существование СССР в том виде, в который его привёл Хрущёв, было манной небесной для Запада потому именно, что позволяло всерьёз никогда не воевать. Две громадные глыбы, маячащие на горизонте, которых все боятся. И которые слишком опасаются друг друга чтобы нападать… и чтобы делать глупости.

А потом случился однополярный мир, и всё для Запада оказалось кончено. Будто пьяный, у которого что было на уме, то вдруг стало на языке и в кулаках. Запад кинулся топтать слабых, выжимать последние соки, бездумно поджигать Восток, резвиться в своем стиле: насиловать, грабить, жечь. Доведя в кратчайший срок мир до крайности, эти ребята вдруг спохватились: да нас же сейчас будут бить! Нас-то за что?!

И, проведя срочную ревизию навороченного, Запад ужаснулся. Придется ответить! Чо делать, чо делать?! Кто будет воевать за «ценности», ради которых жгли, насиловали, убивали, грабили? Ай-ай-ай… бяда…

Голливудское кино до сих пор основано на утверждении, что социальная структура российского общества складывается из слоев:

1. ГУЛАГ с миллионами политических заключенных и звероподобными охранниками.

2. "Братки" (это прямо дословно) ака "русская мафия".

3. Олигархи в малиновых спинжаках.

4. Алкоголики, которые, кстати, присутствуют в первых трех группах в пропорции 90%.

5. Жестоко репрессируемая оппозиция, которая является Силами Добра и подвергается немыслимым пыткам (типа запрета пропаганды гомосексуализма).

Обычных граждан, по определению, в России быть не может.

Билл готовит извинения

Сейчас ходит и оглядывается, за каждым кустом агенты КГБ мерещатся, и жену упросил, чтобы с работы встречала.

Смешно, но это намек на то,что Путин подождет до 2023 года в Кремле.

Поставим вопрос иначе! Надо ли вообще обращать внимание на этих американских шавок от журналистики? Делать этим "профи" рекламу? Пресс-службе Кремля опускаться до уровня "сам такой"?

*«— Ребята! Будем жить!» - фраза из кинофильма «В бой идут одни старики»