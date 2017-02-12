Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «— Ребята! Будем жить!»
Комбата Гиви больше нет
Командир подразделения "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит в результате теракта в Донецке. По предварительным данным, использовался реактивный пехотный огнемёт шмель.
Трагедия недели – смерть комбата Гиви в Донецке. Донбасс погрузился в траур. Попрощаться с защитником земли донецкой на улицы столицы ДНР вышли свыше 50 тысяч человек. Проводили Михаила Толстых под возгласы «Гиви – герой!»
Могила командира находится на донецком кладбище рядом с могилой другого комбата – Моторолы (Арсена Павлова), устроившие террористический акт против которого до сих пор не найдены и не осуждены.
Украинские радикалы пляшут и скачут от «перемоги», запуская акцию в соцсетях под названием «Кого взорвать следующим?» Минские соглашения, ядрёна кочерыжка, «в целом выполняются»...
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Татьяна
23424636
Saburov
Zibelew
Любит всё-таки за деньги?..
Анонсированный прилёт президента Белоруссии Александра Лукашенко на неделе так и не состоялся, что подлило масла в огонь определённой напряжённости между Минском и Москвой.
Нет, ну если всё упирается исключительно в деньги, то ж надо было брачный контракт подписывать. Если всё ж таки для тебя его (её) роза цвела, то всё по пунктам – нефть по столько-то, газ по столько-то, белорусской сёмги и креветок – столько-то мегатонн, хамона – столько-то... Неисполнение режима брачного контракта – одеяло на себя и лицом к стенке. Вот Александр Григорьевич и отвернулся (правда, без письменных обязательств об «узаконивании» такого рода отношений). А то ведь и вовсе может «к маме уехать». Вот только в качестве «мам» для лидера Беларуси фрау Меркель и миссис Мэй выступить – желанием не горят...
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RomanS
Vlad.by
Александр Романов
Гонка вооружений в СМИ
Информационные источники сообщают о том, что первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут проведены на флоте уже весной этого года. В сообщении говорится, что речь идёт о начале именно морских испытаний этой новейшей российской ракеты.
Если в годы первой холодной войны гонка вооружений выражалась чуть ли не в ежедневной постановке на боевое дежурство новейших образцов оружия (в СССР и США), то вторая холодная война диктует свои условия. «Гонку вооружений» вполне можно вести через социальные сети и средства массовой информации. Именно так вдруг «всплывают» ядерные суперторпеды и лазерганы на МиГ-35, которые вот-вот войдут в строй, и гиперзвуковые ракеты, разработка которых ведётся, по сути, уже несколько десятилетий и «входит в завершающую стадию». На российские сообщения американцы ответят своими – о том, как создали суперрой из мини-беспилотников, способный преодолевать любую систему ПВО-ПРО, и о том, как реализовали планы по распечатке роботов-воинов на 3D-принтере...
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cniza
Vadivak
Просто человек
Коса Борисыча на камень Вольфыча
Россия вступила в предвыборный год. В следующем году состоится событие, на которое ставки решили сделать самые разные силы, вплоть до находящихся далеко за пределами РФ. Речь, конечно же, о президентских выборах, само возможное участие в которых рассматривается различными потенциальными кандидатами в качестве определённого рода политической площадки: как говорится, главное не победа...
Суть истории проста: Михаил Борисович Ходорковский из Швейцарии объявил, что ждёт «Россию без Путина», поддерживая «новые демократические силы, которые пойдут на выборы». А Владимир Вольфович Жириновский ответил на это предложением, выставить шлагбаум при регистрации кандидатов непарламентскими партиями. Нашла коса Борисыча на камень Вольфыча... А до выборов президента уже и не так много времени. Как говорится, запасаемся семечками...
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vladimirZ
Вас Влад
Monster_Fat
Я служил
А ведь акция интересная. Если бы Минобороны РФ, к примеру, не ограничивалось исключительно хэштэгами в Интернете, а выпустило значки «Я служил», то по числу служивших, желающих стать обладателями такого значка, можно в финансовом плане «отбить» не только средства на операцию в Сирии, но и, пожалуй, всю и программу модернизации российской армии. Мы же уже вошли в рынок...
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Юрий из Волгограда
кеп
кг пв
sergo1914
«Торнадо» на ГЛОНАССе
Новейшая российская 300-мм система залпового огня «Торнадо-С» получит на вооружение дальнобойную высокоточную управляемую ракету с системой наведения по сигналам ГЛОНАСС. На данном этапе она находится в высокой степени технической готовности и проходит испытания.
Ну, вот... А кто-то говорил, зачем нам этот ГЛОНАСС? Что, мы, мол, до пункта назначения по атласу автомобильных дорог или даже на их «Джи-Пи-Эсе» не доберёмся, что ли?.. Да доберёмся, кто ж спорит... А вот ракеты могут и не добраться. Точно не доберутся... А потому ГЛОНАСС в помощь!
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Мар.Тира
san4es
Venik
Корсар0304
«Печенеги-СП» пошли в серию
На Ковровском заводе им. Дегтярева выпущена первая промышленная партия модернизированных пулеметов «Печенег-СП». Оружие оснащено планкой Пикатинни для крепления унифицированного оптического прицела 1П89-3.
В качестве основного достоинства в сравнении с обычной версией «Печенега» называется, как принято говорить сегодня, эргономичность и высокая мобильность вооружённого модернизированной версией военнослужащего, к примеру, при выполнении им специальных операций в условиях населённого пункта. Отдельные граждане решили, что сие не есть модернизация, а лишь «лёгкие приглаживания». Ну, если под модернизацией единицы стрелкового оружия понимать не менее чем радикальный пересмотр калибра и использование исключительно корректируемых боеприпасов, тогда – да – термин «модернизация» слишком амбициозен...
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Nick
Kolkulon
Genry
Vz.58
Genry
Порошенко в поисках российской армии в Донбассе
Военнослужащие ВСУ сосредотачивают силы для возможных наступательных действий в районе Авдеевки и Дебальцево. По нашей информации, вчера из населенного пункта Изюм Харьковской области в зону так называемой АТО выдвинулась большая колонна военной техники Вооруженных сил Украины – танки, САУ, РСЗО "Град" и "Ураган", БМП, БТР, автомобили с личным составом и боеприпасами.
А тем временем Порошенко, посетив Прикарпатье, в очередной раз объявил о том, что украинская армия настолько сильна, что может себе позволить сдерживать самую сильную армию континента - российскую. В этом заявлении радикалы обратили внимание на заключительную часть, обвинив президента Украины в «поощрении агрессора». Действительно, как же так получилось, что Порошенко назвал армию РФ самой сильной на континенте, а ведь, по замыслу «пацриотических громад», должен был объявить, что российской армии давно уже нет, ибо она целиком и полностью полегла где-то под Углегорском, что армия РФ «прогнила в коррупционном плане» и прочее. Но если «армии нет» или «она прогнила», тогда вышел бы парадокс – кого ж в таком случае сдерживает укровойско?..
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ddd1975
Либероид-
Berkut24
Восточные новости
Их две, и обе наделали шуму.
№1. В сирийской провинции Идлиб разношерстные группировки боевиков без пощады уничтожают друг дружку. Исламисты жрут других исламистов, как пауки в банке. Война группировок на руку Б. Асаду, поэтому его армия никак не вмешивается.
№2. В Интернете муссируется информация, появившаяся в одном из арабоязычных блогов. Якобы йеменские хуситы нанесли ракетный удар по саудовской столице — Эр-Рияду. Впрочем, в саудовской прессе информация не подтверждается, а некоторые источники сообщают, что обломок метеорита упал в нескольких километрах от военной базы к востоку от Эр-Рияда.
Интересно, что боевикам в Идлибе достаётся не только друг от друга, но и от американской коалиции. По сведениям канала «Аль-Джазира» и других источников, там действуют американские беспилотники и авиация международной коалиции. Авиаударами будто бы уничтожаются полевые командиры. Правда, официально об этом Белый дом пока не сообщает. К тому же всем известно, какой печальной точности иной раз достигают американские военные…
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Ныробский
КИБЕРНИНДЗЯ
Machete
Тралл
США «напряглись» в Персидском заливе
В Пентагоне заявили, что в состояние повышенной боевой готовности приводится американский военный контингент в странах Персидского залива и отдельно силы американского флота в самом заливе. Это объясняется ростом напряжённости в отношениях с Ираном и «обеспокоенностью общим состоянием боеготовности войск».
Напомним, президент США объявил Иран государством-террористом номер один в мире. В интервью телеканалу «Fox News» мистер Трамп сказал: «Иран нас совершенно не уважает. Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие».
Вот отсюда и взялась «напряжённость»: Трамп сказал, Пентагон козырнул.
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сибиралт
sergeyzzz
donavi49
Непреднамеренный удар
Турецкие СМИ опубликовали материалы, в которых утверждается, что в результате авиаударов, нанесённых самолётами российских ВКС по позициям боевиков «ИГ» (запрещено РФ), погибли трое турецких военнослужащих и ещё 11 получили ранения. При этом в сообщениях говорится, что удар был непреднамеренным, и его жертвами турецкие военные якобы стали в связи с тем, что их позиции находились слишком близко к позициям террористов в момент боевых действий.
В то же время турецкие СМИ (в частности, информационное агентство «Анадолу») пишут на тему, которая, казалось бы, давно исчерпана, так как изначально основывалась на множестве фейков. Речь идёт о том, что военнослужащие правительственной армии Сирии якобы «применили против сирийской оппозиции химическое оружие». Никаких доказательств, естественно, не представлено, кроме кадров от представителей самой как бы «оппозиции», заявляющей о применении запрещённого оружия.
Все эти заявления турецкие СМИ публикуют на фоне материалов на американском телеканале «Fox News», где в эфире было заявлено, что Россия якобы нанесла удар по Идлибу ракетами комплексов «Точка-У» и «Искандер». Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков информацию опроверг.
Что касается непреднамеренного авиаудара и гибели турецких военных, то в МО РФ подтвердили это как факт. Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих ВС Турции.
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vanek77
Vita VKO
Асадулла
Starover_Z
За всё заплатит Сизиф
Лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите в столице Мальты обсудили важнейший для стран Южной Европы вопрос — нелегальную иммиграцию из Африки. В прошлом году через Мальту на континент прошло свыше 180 тысяч африканцев.
Европейские политики откровенно заговорили о возможной высылке африканских беженцев на родину. Британская «The Times» пишет, что готовится план депортации порядка 400 тысяч «нелегалов». Речь шла в первую очередь об «экономических мигрантах» из Нигера, Мали, Эфиопии и Эритреи.
Комментируя эту новость, представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман оценил стоимость предполагаемой депортации… в миллиарды долларов. Эти деньжищи придётся выложить европейским государствам. «Это очень высокая цена, — заявил Миллман журналистам. — Депортировать тысячи человек, которые впоследствии возвращаются. Они могут возвращаться и во второй раз, и в третий, и в четвёртый. И правительствам придется тратить всё больше денег».
Поразительно, но лишь одному этому эксперту пришёл в голову такой любопытный вывод. Ведь это не что иное, как сизифов труд! Только в мифе были гора и камень, а здесь Сизифу придётся ещё и раскошелиться!
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maxim947
сибиралт
parusnik
Курилы уже японские? А Путин-то и не знает!
Японские средства массовой информации закрутили фейковую карусель: рассказывали о создании Совета по обсуждению «вопросов совместной с Россией экономической деятельности на северных территориях», а затем объявили о передаче Россией Южных Курил под временную юрисдикцию Токио. В отдельных СМИ и причину такого «решения «Кремля выявили: оказывается, Москва пошла на это из-за санкций: мол, «на страну и Путина слишком сильно давят поддержанные Японией санкции». И тотчас в социальных сетях поднялась волна одобрения «жёстких действий Токио в отношении Москвы».
В Кремле, однако, японской прессе не поверили.
ТАСС опубликовало заявление пресс-секретаря президента РФ. По словам Дмитрия Пескова, «происхождение этих заявлений непонятно».
Российская пресса могла бы развить в сатирическом ключе темы, поднятые японскими «коллегами». Скажем, рассказать мировой общественности о планируемом вхождении Японского федерального округа в состав Российской Федерации, изгнании американской военщины с Окинавы и даже о будущем строительстве коммунизма по партийной линии Москва — Токио.
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Zibelew
Касым
Юрий из Волгограда
Хронический лузер Маккейн
Президент США Дональд Трамп вступил в заочную перепалку с сенатором-республиканцем (однопартийцем) Джоном Маккейном. Маккейн раскритиковал исполнительную власть за «провальную» операцию в Йемене. Слово «провальная» Маккейн применил после того, как стало известно о гибели в Йемене американского военнослужащего и успехов хуситов.
Американский президент заявление Маккейна без ответа не оставил. В своём «Твиттере» он сделал запись: «Он (Маккейн) только ободряет противника! Он проигрывает постоянно и уже не знает, как побеждать. Именно из-за этого мы становимся свидетелями того хаоса, который царит повсюду».
Старенький Маккейн явно теряет политические позиции. После боевого выступления в «Твиттере» Трампа сенатора припечатал ещё и пресс-секретарь администрации президента Шон Спайсер. Он потребовал от Маккейна официальных извинений.
Ещё чуток, и престарелого политикана вызовут на дуэль.
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Матак
Юрий из Волгограда
Наган
Лекарство от войны
Иностранные эксперты высказывают две противоположные точки зрения. Первые в лице небезызвестного Роберта Кагана призывают Вашингтон к «сдерживанию» России и Китая; вторые требуют «реализма» в геополитических подходах и считают продвижение «ценностей Запада» попросту глупостью. Каждая из сторон намекает, что в случае иного подхода может начаться мировая война.
Р. Каган вывел «две линии» в современном мире: 1) рост амбиций и активности двух великих ревизионистских держав — России и Китая; 2) снижение доверия демократического мира (особенно Соединённых Штатов) «к самому себе». И первое, и второе угрожает тому доминирующему положению, которое демократический мир занимал в международной системе с 1945 года, указывает автор. Поскольку эти два тренда сходятся, и растущее желание и способность «ревизионистских держав» могут вот-вот изменить его, мир может оказаться в точке, когда существующий порядок «коллапсирует». Планета войдёт «в фазу жестокой анархии», как уже происходило «трижды в течение последних двух столетий». Цена этой катастрофы «будет ошеломляющей».
Совершенно иную точку зрения высказывает Сумантра Майтра, аспирант докторантуры, научный сотрудник Школы политики и международных отношений Ноттингемского университета (Великобритания). По мнению этого аналитика, «искусственное раздувание угроз» со стороны России не приведёт ни к чему хорошему.
В последние годы «императив» Запада, нпоминает этот автор, вращался вокруг распространения и защиты пресловутых «ценностей», а не узких геостратегических «интересов». Между тем стратегия ценностей есть нечто такое, что невозможно реализовать на практике: этого нельзя ни достигнуть, ни сохранить. Чтобы добиться защиты «ценностей», Западу пришлось бы одновременно «уравновесить» Китай и Россию, каким-то образом стабилизировать Ближний Восток и вообще неустанно продвигать демократию по всей планете. Цель недостижимая; ни одна великая держава, в том числе Советский Союз на своём пике, никогда даже не приближалась к мировой гегемонии. А посему подобное стремление есть «глупость».
Американские ястребы вроде Р. Кагана, добавим, однако, настаивают именно на сдерживании России и Китая, нимало не затрудняясь анализом возможностей США выполнить столь масштабную задачу. Россия сегодня не вполне то, чем она была во второй половине 1990-х годов после быстрого разоружения и нескольких лет дешёвой нефти, а про Китай и говорить нечего, достаточно посмотреть на его гигантскую армию и намытые острова в море. Если США при Обаме не рискнули сунуть нос в Сирию (хотя кораблики уже подходили к району действий) и заполучить конфликт интересов с Россией, то как смогут США взять на себя одновременно Россию и Китай, а заодно и Ближний Восток?
Реализм — лучшее лекарство от новой мировой войны. Товарищ Майтра соврать Кагану не даст.
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василий50
михаил3
Горменгаст
Билл готовит извинения
Ведущий телеканала «Fox News», который в ходе интервью с Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина «убийцей», заявил, что просить извинения не намерен. Накануне в пресс-службе Кремля отметили, что заявления американского журналиста Билла О’Райли явно выходят за рамки профессионализма. По словам Дмитрия Пескова, г-ну О’Райли стоило бы подумать об извинениях в адрес президента РФ.
О’Райли подумал и заявил: «Я работаю над извинениями, только это займет определённое время. Вы сможете проверить это году эдак в 2023».
Ответ О’Райли лишь удлинил цепочку его дерзостей. В сущности, тележурналист дал понять, что будет называть Путина так, как ему хочется, всё то время, которое Путин предположительно пробудет у власти в России, то есть до 2024 года.
Своеобразный ответ Биллу О’Райли дал телеканал «RT», который собрал небольшую коллекцию отзывов о скандальном американском ведущем. В частности, лицо «Fox News» обозвали «свиньёй» и «сексистом». Последнее неслучайно: Билл не раз обвинялся в сексуальных домогательствах, за что на него подавали в суд. Такой вот эталон этики.
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vkfriendly
Александр романов
kapitan92
*«— Ребята! Будем жить!» - фраза из кинофильма «В бой идут одни старики»
Командир подразделения "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит в результате теракта в Донецке. По предварительным данным, использовался реактивный пехотный огнемёт шмель.
Трагедия недели – смерть комбата Гиви в Донецке. Донбасс погрузился в траур. Попрощаться с защитником земли донецкой на улицы столицы ДНР вышли свыше 50 тысяч человек. Проводили Михаила Толстых под возгласы «Гиви – герой!»
Могила командира находится на донецком кладбище рядом с могилой другого комбата – Моторолы (Арсена Павлова), устроившие террористический акт против которого до сих пор не найдены и не осуждены.
Украинские радикалы пляшут и скачут от «перемоги», запуская акцию в соцсетях под названием «Кого взорвать следующим?» Минские соглашения, ядрёна кочерыжка, «в целом выполняются»...
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Татьяна
Только вчера смотрела и слушала видео-интервью с Мишей Толстых (Гиви), записанным уже после его ранения. Если не ошибаюсь, интервью было записано именно в кабинете Гиви. Я впервые узнала его настоящее имя.
Гиви ведь недавно был ранен, однако уже на следующий день был снова в строю. Война ведь не даёт время для полного выздоровления, особенно сейчас.
Ещё я подумала тогда, что Гиви – это настоящий Воин, Защитник народа и настоящий Герой!
И невольно на его фоне мне вспомнился его антипод - противный образ труса-предпринимателя Семёна Семенченко, который благополучно наживается на войне (недавно его люди взорвали ж/д пути для поставки угля из Донбасса в Украину), на горе людском и на ПРОДАЖЕ ОРГАНОВ своих подчинённых.
Жизнь очень несправедлива, Гиви! Но Вы, Гиви, были для многих их ИСТИННЫМ Ангелом-Хранителем!
Гиви прожил свою жизнь достойно и честно, и погиб Воином на своём посту – в боевом строю!
Светлая память НАРОДНОМУ Герою Михаилу Толстых!
Наши самые искренние соболезнования боевым товарищам Гиви, его близким и родным, а также гражданам мужественной Новороссии – ДНР и ЛНР!
Гиви ведь недавно был ранен, однако уже на следующий день был снова в строю. Война ведь не даёт время для полного выздоровления, особенно сейчас.
Ещё я подумала тогда, что Гиви – это настоящий Воин, Защитник народа и настоящий Герой!
И невольно на его фоне мне вспомнился его антипод - противный образ труса-предпринимателя Семёна Семенченко, который благополучно наживается на войне (недавно его люди взорвали ж/д пути для поставки угля из Донбасса в Украину), на горе людском и на ПРОДАЖЕ ОРГАНОВ своих подчинённых.
Жизнь очень несправедлива, Гиви! Но Вы, Гиви, были для многих их ИСТИННЫМ Ангелом-Хранителем!
Гиви прожил свою жизнь достойно и честно, и погиб Воином на своём посту – в боевом строю!
Светлая память НАРОДНОМУ Герою Михаилу Толстых!
Наши самые искренние соболезнования боевым товарищам Гиви, его близким и родным, а также гражданам мужественной Новороссии – ДНР и ЛНР!
23424636
Странные гибели командиров то в Луганске, то в Донецке А где ответка - ни-ни, хоть одного конченного завалили? А там этой мрази наросло волны... Прокол Кремля однозначно. Посмотрите куда делись герои чеченских войн, слиты, забыты и убиты. Так и здесь.
Saburov
«Цитата: Zibelew
Укропы безнаказанно ведут охоту...Твари. Бандеровцы выбивают лучших. Отсутствие подобных действий по отношению к бандеровцам, дорога к поражению. Яроша хотя бы к Билому отправили».
Вы в это верите? Если укровойска не могут в своих рядах порядок навести, а СБУ кроме воплей с экранов о пойманных русских диверсантах и откровенных фейков ещё ничего ещё путного не сделали. Неужели вы думаете, что они смогли бы грамотно провести такую операцию? Что в случае с Моторолой, что с Гиви, я уверен что это кто-то из «своих» их убирает... Может, борьба за власть, может из за того, что много знали. А нам конечно скажут что укровойска и СБУ... не забывайте, что там как рулила донецкая братва, так и рулит.
Укропы безнаказанно ведут охоту...Твари. Бандеровцы выбивают лучших. Отсутствие подобных действий по отношению к бандеровцам, дорога к поражению. Яроша хотя бы к Билому отправили».
Вы в это верите? Если укровойска не могут в своих рядах порядок навести, а СБУ кроме воплей с экранов о пойманных русских диверсантах и откровенных фейков ещё ничего ещё путного не сделали. Неужели вы думаете, что они смогли бы грамотно провести такую операцию? Что в случае с Моторолой, что с Гиви, я уверен что это кто-то из «своих» их убирает... Может, борьба за власть, может из за того, что много знали. А нам конечно скажут что укровойска и СБУ... не забывайте, что там как рулила донецкая братва, так и рулит.
Zibelew
СБУ что тоже онижедети? Весь верхний этаж здания СБУ в Киеве занимает отделение ЦРУ, куда пропуск даже укропам в малых погонах запрещён. И кто среди тех, кто это знает, может поверить в какие-то причудливо другие мотивы устранения командиров ДНР-ЛНР? Больно смотреть на бессилие спецслужб ДНР и ЛНР... Крота ищите, а не щёлкайте клювом. Так всех пассионариев хохлы выбьют. Гиви же не первый.
Любит всё-таки за деньги?..
Анонсированный прилёт президента Белоруссии Александра Лукашенко на неделе так и не состоялся, что подлило масла в огонь определённой напряжённости между Минском и Москвой.
Нет, ну если всё упирается исключительно в деньги, то ж надо было брачный контракт подписывать. Если всё ж таки для тебя его (её) роза цвела, то всё по пунктам – нефть по столько-то, газ по столько-то, белорусской сёмги и креветок – столько-то мегатонн, хамона – столько-то... Неисполнение режима брачного контракта – одеяло на себя и лицом к стенке. Вот Александр Григорьевич и отвернулся (правда, без письменных обязательств об «узаконивании» такого рода отношений). А то ведь и вовсе может «к маме уехать». Вот только в качестве «мам» для лидера Беларуси фрау Меркель и миссис Мэй выступить – желанием не горят...
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RomanS
Каждый понимает ситуацию в силу СВОЕГО интеллекта и образования. Вот Лукошенко именно так и действует, а если уровень образованности не соответствует ситуации, то любая особь переходит в состояние немотивированной агрессии. Что сегодня и наблюдается.
Vlad.by
Бедненький Батька из последних сил выталкивает злобных скалящихся российских олигархов, не забывая при этом требовать от них денег на свое содержание.
Нефть он у кого берет? и куда тратит-то, что причиталось бы в российский бюджет в качестве пошлин от экспорта нефтепродуктов? Оплата за транзит нефти и газа куда идет? На разведение белорусских креветок и выращивание манго?
Про растворители и прочую нефтехимию с "отличными от других" кодами ТНВЭД просто молчим. Так какие же российские олигархи ему мешают? Данкверт? Так он не олигарх, а госслужащий. Российский, между прочим, не белорусский! Или владельцы КаМАза? Или Ростсельмаша? Ну да, возмущаются люди, им субсидий при продаже российской техники в РФ не дают, а Батьке вынь да положь. Да еще и в тендерах разреши участвовать с субсидиями и отдельными дополнительными льготами... Тоже, кстати конкретная форма поддержки белорусской экономики.
Батя туристов зовет в РБ, обещает им белорусский безвиз, а злобная Россия, нет, чтоб денег дать, так на границе дополнительные посты паспортного (всего лишь) контроля ставит. Ну вааще беспредельничают русские олигархи! Совсем обнаглели!
А Батя - белый и пушистый, честно так 7,5 часов народу рассказывает про 500 долларов, кровь из носу. Не знаю как насчет 500, а вот про кровь, похоже, чистая правда.
Нефть он у кого берет? и куда тратит-то, что причиталось бы в российский бюджет в качестве пошлин от экспорта нефтепродуктов? Оплата за транзит нефти и газа куда идет? На разведение белорусских креветок и выращивание манго?
Про растворители и прочую нефтехимию с "отличными от других" кодами ТНВЭД просто молчим. Так какие же российские олигархи ему мешают? Данкверт? Так он не олигарх, а госслужащий. Российский, между прочим, не белорусский! Или владельцы КаМАза? Или Ростсельмаша? Ну да, возмущаются люди, им субсидий при продаже российской техники в РФ не дают, а Батьке вынь да положь. Да еще и в тендерах разреши участвовать с субсидиями и отдельными дополнительными льготами... Тоже, кстати конкретная форма поддержки белорусской экономики.
Батя туристов зовет в РБ, обещает им белорусский безвиз, а злобная Россия, нет, чтоб денег дать, так на границе дополнительные посты паспортного (всего лишь) контроля ставит. Ну вааще беспредельничают русские олигархи! Совсем обнаглели!
А Батя - белый и пушистый, честно так 7,5 часов народу рассказывает про 500 долларов, кровь из носу. Не знаю как насчет 500, а вот про кровь, похоже, чистая правда.
Александр Романов
Он нас любит за деньги. По бурной молодости позвонил в одну фирму, приехала девушка и тоже любила меня за деньги.
Гонка вооружений в СМИ
Информационные источники сообщают о том, что первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут проведены на флоте уже весной этого года. В сообщении говорится, что речь идёт о начале именно морских испытаний этой новейшей российской ракеты.
Если в годы первой холодной войны гонка вооружений выражалась чуть ли не в ежедневной постановке на боевое дежурство новейших образцов оружия (в СССР и США), то вторая холодная война диктует свои условия. «Гонку вооружений» вполне можно вести через социальные сети и средства массовой информации. Именно так вдруг «всплывают» ядерные суперторпеды и лазерганы на МиГ-35, которые вот-вот войдут в строй, и гиперзвуковые ракеты, разработка которых ведётся, по сути, уже несколько десятилетий и «входит в завершающую стадию». На российские сообщения американцы ответят своими – о том, как создали суперрой из мини-беспилотников, способный преодолевать любую систему ПВО-ПРО, и о том, как реализовали планы по распечатке роботов-воинов на 3D-принтере...
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cniza
Всё время приводят разные ТТХ, видимо, истинных мы никогда и не узнаем - это правильно. Успехов.
Vadivak
Про "Холод" не слышали? В 1970-х годах создана скорость шесть тысяч километров в час. Создана на базе зенитной ракеты 5В28 комплекса С-200В (SA-5), разработанной в Химкинском КБ "Факел" под руководством генерального конструктора П.Д. Грушина. Все испытания проходили на полигоне у озера Балхаш при поддержке правительства и Академии Наук Казахстана.
Просто человек
Всегда по-доброму завидовал инженерам конструкторам, всем, кого бог наградил пытливым умом в области математики, физики и других технологичных знаний. Вот это настоящая элита нашего общества.
Коса Борисыча на камень Вольфыча
Россия вступила в предвыборный год. В следующем году состоится событие, на которое ставки решили сделать самые разные силы, вплоть до находящихся далеко за пределами РФ. Речь, конечно же, о президентских выборах, само возможное участие в которых рассматривается различными потенциальными кандидатами в качестве определённого рода политической площадки: как говорится, главное не победа...
Суть истории проста: Михаил Борисович Ходорковский из Швейцарии объявил, что ждёт «Россию без Путина», поддерживая «новые демократические силы, которые пойдут на выборы». А Владимир Вольфович Жириновский ответил на это предложением, выставить шлагбаум при регистрации кандидатов непарламентскими партиями. Нашла коса Борисыча на камень Вольфыча... А до выборов президента уже и не так много времени. Как говорится, запасаемся семечками...
Комментарии наших читателей:
vladimirZ
Предложения оппозиционных парламентских партий о недопущении к выборам партий "однодневок", "независимых" кандидатов имеет смысл.
Что до "Путину нет альтернативы" и его нужно оставить ещё на два срока, нельзя рассматривать как серьезные предложения.
Путину должна быть альтернатива, не может этого не быть. Что Россия обеднела видными политическим фигурами?
Кроме того выборы Президента нужно рассматривать не как выборы какой-то конкретной личности на этот высокий пост, а ВЫБОР ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА развития России.
Что собой представляет политический курс Путина В.В. мы знаем, это путь укрепления олигархического, грабительского для народа и России, либерального капитализма, делающего Россию сырьевым придатком Запада.
Есть такому курсу альтернатива? Конечно есть! Это путь социального, промышленно развитого государства, с разными формами собственности, в том числе и основополагающей государственной собственностью, с курсом на новую индустриализацию, восстановление народной власти в противовес власти чиновничьей.
Поэтому, друзья, отбросьте эти навязываемые идеи "Путину нет альтернативы", запомните выбирать будем не политического лидера, ВЫБИРАТЬ БУДЕМ КУРС РАЗВИТИЯ РОССИИ. А здесь должна быть альтернатива, нельзя чтобы её не было при нынешнем состоянии дел в России.
Что до Ходорковского? Пора уже перестать упоминать его имя, он уже давно в мусорной политической корзине.
Что до "Путину нет альтернативы" и его нужно оставить ещё на два срока, нельзя рассматривать как серьезные предложения.
Путину должна быть альтернатива, не может этого не быть. Что Россия обеднела видными политическим фигурами?
Кроме того выборы Президента нужно рассматривать не как выборы какой-то конкретной личности на этот высокий пост, а ВЫБОР ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА развития России.
Что собой представляет политический курс Путина В.В. мы знаем, это путь укрепления олигархического, грабительского для народа и России, либерального капитализма, делающего Россию сырьевым придатком Запада.
Есть такому курсу альтернатива? Конечно есть! Это путь социального, промышленно развитого государства, с разными формами собственности, в том числе и основополагающей государственной собственностью, с курсом на новую индустриализацию, восстановление народной власти в противовес власти чиновничьей.
Поэтому, друзья, отбросьте эти навязываемые идеи "Путину нет альтернативы", запомните выбирать будем не политического лидера, ВЫБИРАТЬ БУДЕМ КУРС РАЗВИТИЯ РОССИИ. А здесь должна быть альтернатива, нельзя чтобы её не было при нынешнем состоянии дел в России.
Что до Ходорковского? Пора уже перестать упоминать его имя, он уже давно в мусорной политической корзине.
Вас Влад
Смотри-ка, как перестроились! "Что собой представляет политический курс Путина В.В. мы знаем, это путь укрепления олигархического, грабительского для народа и России, либерального капитализма, делающего Россию сырьевым придатком Запада." Откуда у вас информация, что хочет построить ВВП? Договор о разделе продукции? Не, не слышал. Кто с семибанкирщиной разобрался? Это было давно. Путин -настоящий лидер нашей страны, сопоставимых личностей нет и не скоро будет!
Monster_Fat
"Никогда не говори "никогда"... Путин, действительно, не вечен, и когда его не будет, то начнется такая схватка за власть, что "мама не горюй". Какие у Ходора при этом будут шансы? Ну, они будут в том размере, в каком к тому времени будет восстановлено влияние "запада" в России. "Запад" на самом деле "умный", и он, понимает, что просто так Путина не спихнуть какими-то политическими карликами типа Навального и "Ко", а вот когда Путина не будет, то тогда все эти "политические карлики" станут "в один рост", и для того чтобы не было у русских другого, кроме либерального выбора, "запад" уже сейчас выстраивает, подготавливает и "выкармливает" целую череду "политиков" нужного для "запада" толка, которых в нужное время и выводят на политическую арену для наработки "политического" опыта и создания так сказать, достаточного "общественного" имиджа... К президентским выборам в России "Запад" готовится загодя. И не беспокойтесь - "Запад" ждать умеет.
Я служил
Главное оборонное ведомство страны запускает проект «Я служил» с хэштэгом #Яслужил (для социальных сетей). Участие в проекте могут принять все те, кто проходил службу в рядах Российской (Советской) армии и Военно-морского флота.
А ведь акция интересная. Если бы Минобороны РФ, к примеру, не ограничивалось исключительно хэштэгами в Интернете, а выпустило значки «Я служил», то по числу служивших, желающих стать обладателями такого значка, можно в финансовом плане «отбить» не только средства на операцию в Сирии, но и, пожалуй, всю и программу модернизации российской армии. Мы же уже вошли в рынок...
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Юрий из Волгограда
Тоже хочу такой значок, но мне на нём надо нарисовать лопату и лом... Угадайте, где служил?
кеп
История в тему:
Учения ДВО 80-е годы. Группа "диверсантов" в камуфляже спецназа(который и в войсках многие не видели) следовала по маршруту к мосту через р.Амур. Объект на котором работала рота стройбата на карте естественно не отмечен, а рота как раз туда и следовала во главе старшего лейтенанта,как раз с ломами и лопатами. Старший лейтенант, не узнав "своих", и криком "окружай" двинул узбеков, грузин в атаку. Спецназ, увидев, что раскрыт военными с весьма необычным "оружием", вынужден был сдаться по правилам учений. Дело дошло до командующего флотом. Старшему лейтенанту объявили благодарность за бдительность, но, по слухам, в штабе ТОФ-а после доклада смех слышно было на весь этаж.
Учения ДВО 80-е годы. Группа "диверсантов" в камуфляже спецназа(который и в войсках многие не видели) следовала по маршруту к мосту через р.Амур. Объект на котором работала рота стройбата на карте естественно не отмечен, а рота как раз туда и следовала во главе старшего лейтенанта,как раз с ломами и лопатами. Старший лейтенант, не узнав "своих", и криком "окружай" двинул узбеков, грузин в атаку. Спецназ, увидев, что раскрыт военными с весьма необычным "оружием", вынужден был сдаться по правилам учений. Дело дошло до командующего флотом. Старшему лейтенанту объявили благодарность за бдительность, но, по слухам, в штабе ТОФ-а после доклада смех слышно было на весь этаж.
кг пв
Военкоматы потеряли мобсведения, и М.О таким образом хочет выяснить мобресурс? ))
sergo1914
А для неслуживших лейтенантов запаса какой значок будет?
«Торнадо» на ГЛОНАССе
Новейшая российская 300-мм система залпового огня «Торнадо-С» получит на вооружение дальнобойную высокоточную управляемую ракету с системой наведения по сигналам ГЛОНАСС. На данном этапе она находится в высокой степени технической готовности и проходит испытания.
Ну, вот... А кто-то говорил, зачем нам этот ГЛОНАСС? Что, мы, мол, до пункта назначения по атласу автомобильных дорог или даже на их «Джи-Пи-Эсе» не доберёмся, что ли?.. Да доберёмся, кто ж спорит... А вот ракеты могут и не добраться. Точно не доберутся... А потому ГЛОНАСС в помощь!
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Мар.Тира
Это хорошо, что внедрение новейших технологий у нас расширяется. Но не успели внедрить, уже на продажу. Продайте ещё Украине. У них будет неплохой спрос. Вам же нет разницы, кому продавать. Ведь не воюем с ними?
san4es
Пожалуйста! Обкатайте её на ДонбассФронте... Даже можете сказать, что я на кнопку нажал. Жду результатов.
Venik
В перечне вооружений, которые, согласно "Минск-2", должны были быть отведены от линии соприкосновения на большие расстояния, наряду со "Смерчами" и "Ураганами", почему-то упомянуты и системы... «Торнадо»... Как вы думаете,"случайность" или "ошибка"?
Корсар0304
Даже если ракета получится недешевой, все равно она нужна для армии. А продают для того чтобы это сделать, перевооружить. Всем известно что одна проданная ракета позволяет поставить в свою армию две такие же.
И не дано здесь разводить полемику продадут ВСУ или не продадут. Не продадут в любом случае, до тех пор, пока ВВП в Кремле сидит.
И не дано здесь разводить полемику продадут ВСУ или не продадут. Не продадут в любом случае, до тех пор, пока ВВП в Кремле сидит.
«Печенеги-СП» пошли в серию
На Ковровском заводе им. Дегтярева выпущена первая промышленная партия модернизированных пулеметов «Печенег-СП». Оружие оснащено планкой Пикатинни для крепления унифицированного оптического прицела 1П89-3.
В качестве основного достоинства в сравнении с обычной версией «Печенега» называется, как принято говорить сегодня, эргономичность и высокая мобильность вооружённого модернизированной версией военнослужащего, к примеру, при выполнении им специальных операций в условиях населённого пункта. Отдельные граждане решили, что сие не есть модернизация, а лишь «лёгкие приглаживания». Ну, если под модернизацией единицы стрелкового оружия понимать не менее чем радикальный пересмотр калибра и использование исключительно корректируемых боеприпасов, тогда – да – термин «модернизация» слишком амбициозен...
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Nick
Я еще с Ковровским РПД служил. Хорошая техника, надежная, и достаточно точная при стрельбе короткими очередями.
Думаю, «Печенег» не хуже. У нас вообще, как подсказывает опыт, вооружение выпускают либо хорошее, либо очень хорошее.
Думаю, «Печенег» не хуже. У нас вообще, как подсказывает опыт, вооружение выпускают либо хорошее, либо очень хорошее.
Kolkulon
Слышал, что из-за близкого расположения сошек к срезу ствола неудобно быстро менять точку прицеливания. Решили оставить, как есть?
Genry
А вы на картинку посмотрите! Сошки съёмные и могут ставиться на любое место, с подходящим диаметром трубки.
Vz.58
Это вы называете модернизацией?!?! У меня дома, в разрешённом владении и с разрешением пользования имеется и мой старенький Vz.58. Я его переодел и в планки и в обвесы и в приклад и т.д. Но это ж не модернизация! Если в России государевы люди (руководители предприятий) называют переодевание оружия в китайские или западные обвесы модернизацией своего производства и импортзамещением, Вам за державу не обидно?
Genry
А где тут "западные обвесы" китайского производства?
И о каком импортозамещении, в русском оружии, вы говорите?
Вам за свой феил не обидно?
И о каком импортозамещении, в русском оружии, вы говорите?
Вам за свой феил не обидно?
Порошенко в поисках российской армии в Донбассе
Военнослужащие ВСУ сосредотачивают силы для возможных наступательных действий в районе Авдеевки и Дебальцево. По нашей информации, вчера из населенного пункта Изюм Харьковской области в зону так называемой АТО выдвинулась большая колонна военной техники Вооруженных сил Украины – танки, САУ, РСЗО "Град" и "Ураган", БМП, БТР, автомобили с личным составом и боеприпасами.
ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и Дебальцево
Донбасс сегодня: Киев просто продаёт войну. Но за это придётся платить
Донбасс сегодня: Киев просто продаёт войну. Но за это придётся платить
А тем временем Порошенко, посетив Прикарпатье, в очередной раз объявил о том, что украинская армия настолько сильна, что может себе позволить сдерживать самую сильную армию континента - российскую. В этом заявлении радикалы обратили внимание на заключительную часть, обвинив президента Украины в «поощрении агрессора». Действительно, как же так получилось, что Порошенко назвал армию РФ самой сильной на континенте, а ведь, по замыслу «пацриотических громад», должен был объявить, что российской армии давно уже нет, ибо она целиком и полностью полегла где-то под Углегорском, что армия РФ «прогнила в коррупционном плане» и прочее. Но если «армии нет» или «она прогнила», тогда вышел бы парадокс – кого ж в таком случае сдерживает укровойско?..
Комментарии наших читателей:
ddd1975
Всё очень затянулось... предрекали не более 2-х лет киевскому режиму, а оно вон как: уже и 2017 начался. "Непонятные узлы нужно рубить сразу...", а теперь никто не поручится ни за какой-то исход. Людей жаль, им просто некуда деться.
Либероид-
Не будут они наступать как положено... Они провоцируют тупо, продолжая убивать и разрушать . Они хорошо запомнили котлы и денег на войну у хунты нет!
Berkut24
Будут. Иначе не будет повода продлить санкции против России. Ибо санкции - это последнее, что удерживает Еврозону от распада. Меркель пушечного сала не жалко. А финансы у Пороха таковы, что он и за 100 евро положит миллионы.
Восточные новости
Их две, и обе наделали шуму.
№1. В сирийской провинции Идлиб разношерстные группировки боевиков без пощады уничтожают друг дружку. Исламисты жрут других исламистов, как пауки в банке. Война группировок на руку Б. Асаду, поэтому его армия никак не вмешивается.
№2. В Интернете муссируется информация, появившаяся в одном из арабоязычных блогов. Якобы йеменские хуситы нанесли ракетный удар по саудовской столице — Эр-Рияду. Впрочем, в саудовской прессе информация не подтверждается, а некоторые источники сообщают, что обломок метеорита упал в нескольких километрах от военной базы к востоку от Эр-Рияда.
Интересно, что боевикам в Идлибе достаётся не только друг от друга, но и от американской коалиции. По сведениям канала «Аль-Джазира» и других источников, там действуют американские беспилотники и авиация международной коалиции. Авиаударами будто бы уничтожаются полевые командиры. Правда, официально об этом Белый дом пока не сообщает. К тому же всем известно, какой печальной точности иной раз достигают американские военные…
Комментарии наших читателей:
Ныробский
Их там (бородатых) с разных сторон до 40 тыс. голов собралось, так что пусть молотят друг дружку до посинения. Тех, что останутся, потом зачистят. Гуриям в их небесном борделе, конечно, придётся поднапрячься от такого наплыва вшивой клиентуры)))
КИБЕРНИНДЗЯ
Осталось только подождать, когда останется один "паук", но этот "паук" будет намного опасней. Но подошва башмака его размажет все равно.
Machete
Попал там кто или нет, но официальная версия про метеорит убила наповал.
Тралл
Метеорит был челябинский (рикошетом). Так что вина России очевидна и ни у кого не вызывает сомнения.
США «напряглись» в Персидском заливе
В Пентагоне заявили, что в состояние повышенной боевой готовности приводится американский военный контингент в странах Персидского залива и отдельно силы американского флота в самом заливе. Это объясняется ростом напряжённости в отношениях с Ираном и «обеспокоенностью общим состоянием боеготовности войск».
Напомним, президент США объявил Иран государством-террористом номер один в мире. В интервью телеканалу «Fox News» мистер Трамп сказал: «Иран нас совершенно не уважает. Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие».
Вот отсюда и взялась «напряжённость»: Трамп сказал, Пентагон козырнул.
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сибиралт
С Ираном не прокатит. Те могут залив американцам перекрыть. С-300 у них уже имеются.
sergeyzzz
И что сделает один дивизион С-300 против сотен «Томагавков», которые почти одновременно полетят на Иран? Не обольщайтесь, даже первый залп не отобьют.
donavi49
Более того, поставленные комплексы только к осени будут боеготовы, по словам самих иранских руководителей.
Поэтому, если ударят сейчас, то иранцам придется отбиваться:
С-200 — она особых проблем американцам не доставляла.
«Кубом» — он модернизирован фактически до «Бука», только с древнючими ракетами 3М9М.
«Тором» — но их мало, они на Тегеране и АЭС стоят.
«Стандартом» — американцы комплекс отлично знают.
«Хавком» — опять же, они отлично знают комплекс.
Своим «Хавком» — новые ракеты собирают на поставленной еще Шаху линии, даже если ГСН перебрали, +/– сюрпризом не будет.
Китайско-иранским «Кроталем» — МД, да и комплекс американцам отлично знаком.
«Рапирами» — они, кстати, вполне эффективны по «топорам» будут.
Дальше свои комплексы сомнительной эффективности и насыщенности, тот же «Бавар» или их вариант «кубобука». Ну, и ПЗРК вагон, ствольная зенитная артиллерия — вагон.
Тактические ракеты — ну, Саддам тоже пускал, ему не помогло. Хотя тут будет больше намного…
Наиболее чувствительно видится сейчас два фактора:
Наличие «Варшавянок» + своих малых лодок + 100500 быстроходных полушахид-катеров с 2 ПКР. Это все дополняется массой ПКР берегового базирования, в том числе и камуфлированных под грузовики гражданские. Чем черт не шутит, может, и попадут в кого из ЮС НАВИ, но вот в проливе пробку точно устроят. Ах, и это вынужденно приведет к тому, что американцы будут выносить все грузовики без разбора, с кучей убитого мирняка.
Ирак, судя по действиям администрации, там вообще это не берут во внимание, а зря. Текущее правительство демонстрирует чудеса канатоходства. Однако в стране шииты уже ощутили вкус власти, практически все герои войны — шииты, действует масса мотивированных шиитских боевых подразделений, да и Садр, как показал прошлогодний майдан, за день может в Багдаде собрать 50к народу и занять парламент с ходу. В случае ударов по Ирану карта Ирака будет разыграна. За кого шииты, понятно. А это значит, что американцам в том же Багдаде будут стрелять в спину и вообще их выживаемость в осаде будет минимальна. Плюс несколько баз на территории Ирака. Плюс SOF в Нинейве, которой тоже придется выпутываться из этого.
Поэтому, если ударят сейчас, то иранцам придется отбиваться:
С-200 — она особых проблем американцам не доставляла.
«Кубом» — он модернизирован фактически до «Бука», только с древнючими ракетами 3М9М.
«Тором» — но их мало, они на Тегеране и АЭС стоят.
«Стандартом» — американцы комплекс отлично знают.
«Хавком» — опять же, они отлично знают комплекс.
Своим «Хавком» — новые ракеты собирают на поставленной еще Шаху линии, даже если ГСН перебрали, +/– сюрпризом не будет.
Китайско-иранским «Кроталем» — МД, да и комплекс американцам отлично знаком.
«Рапирами» — они, кстати, вполне эффективны по «топорам» будут.
Дальше свои комплексы сомнительной эффективности и насыщенности, тот же «Бавар» или их вариант «кубобука». Ну, и ПЗРК вагон, ствольная зенитная артиллерия — вагон.
Тактические ракеты — ну, Саддам тоже пускал, ему не помогло. Хотя тут будет больше намного…
Наиболее чувствительно видится сейчас два фактора:
Наличие «Варшавянок» + своих малых лодок + 100500 быстроходных полушахид-катеров с 2 ПКР. Это все дополняется массой ПКР берегового базирования, в том числе и камуфлированных под грузовики гражданские. Чем черт не шутит, может, и попадут в кого из ЮС НАВИ, но вот в проливе пробку точно устроят. Ах, и это вынужденно приведет к тому, что американцы будут выносить все грузовики без разбора, с кучей убитого мирняка.
Ирак, судя по действиям администрации, там вообще это не берут во внимание, а зря. Текущее правительство демонстрирует чудеса канатоходства. Однако в стране шииты уже ощутили вкус власти, практически все герои войны — шииты, действует масса мотивированных шиитских боевых подразделений, да и Садр, как показал прошлогодний майдан, за день может в Багдаде собрать 50к народу и занять парламент с ходу. В случае ударов по Ирану карта Ирака будет разыграна. За кого шииты, понятно. А это значит, что американцам в том же Багдаде будут стрелять в спину и вообще их выживаемость в осаде будет минимальна. Плюс несколько баз на территории Ирака. Плюс SOF в Нинейве, которой тоже придется выпутываться из этого.
Непреднамеренный удар
Турецкие СМИ опубликовали материалы, в которых утверждается, что в результате авиаударов, нанесённых самолётами российских ВКС по позициям боевиков «ИГ» (запрещено РФ), погибли трое турецких военнослужащих и ещё 11 получили ранения. При этом в сообщениях говорится, что удар был непреднамеренным, и его жертвами турецкие военные якобы стали в связи с тем, что их позиции находились слишком близко к позициям террористов в момент боевых действий.
В то же время турецкие СМИ (в частности, информационное агентство «Анадолу») пишут на тему, которая, казалось бы, давно исчерпана, так как изначально основывалась на множестве фейков. Речь идёт о том, что военнослужащие правительственной армии Сирии якобы «применили против сирийской оппозиции химическое оружие». Никаких доказательств, естественно, не представлено, кроме кадров от представителей самой как бы «оппозиции», заявляющей о применении запрещённого оружия.
Все эти заявления турецкие СМИ публикуют на фоне материалов на американском телеканале «Fox News», где в эфире было заявлено, что Россия якобы нанесла удар по Идлибу ракетами комплексов «Точка-У» и «Искандер». Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков информацию опроверг.
Что касается непреднамеренного авиаудара и гибели турецких военных, то в МО РФ подтвердили это как факт. Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих ВС Турции.
Комментарии наших читателей:
vanek77
Интересная информация. САА все-таки встретились с туркозелеными под Эль-Бабом. Турки пытаются перерезать дорогу наступающим САА. И вот к ним случайно залетает чугуний от наших. Думаю, что предупреждение, уж больно турки ведут себя по-хозяйски на чужой территории.
Vita VKO
Если Россия оказывала помощь турецким военным, значит, координаты для удара были переданы из турецкого штаба. Кто-то решил дезинформировать. Умышленно или нет, нужно разбираться следствию. Российские летчики всегда действуют строго по полетному заданию. На бортовом компьютере стоит система "защиты от дурака", она просто не позволит сбросить бомбы вне цели.
Асадулла
Погибли и погибли, на войне как на войне, тем более, что они там делали?
Starover_Z
Неужто готовились идти на братьев-исламистов в штыковую атаку и находились потому так близко, что попали под ракетно-бомбовый удар? Или просто братьев встретили и попали случайно? Короче, неизвестно, тайна, покрытая…
За всё заплатит Сизиф
Лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите в столице Мальты обсудили важнейший для стран Южной Европы вопрос — нелегальную иммиграцию из Африки. В прошлом году через Мальту на континент прошло свыше 180 тысяч африканцев.
Европейские политики откровенно заговорили о возможной высылке африканских беженцев на родину. Британская «The Times» пишет, что готовится план депортации порядка 400 тысяч «нелегалов». Речь шла в первую очередь об «экономических мигрантах» из Нигера, Мали, Эфиопии и Эритреи.
Комментируя эту новость, представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман оценил стоимость предполагаемой депортации… в миллиарды долларов. Эти деньжищи придётся выложить европейским государствам. «Это очень высокая цена, — заявил Миллман журналистам. — Депортировать тысячи человек, которые впоследствии возвращаются. Они могут возвращаться и во второй раз, и в третий, и в четвёртый. И правительствам придется тратить всё больше денег».
Поразительно, но лишь одному этому эксперту пришёл в голову такой любопытный вывод. Ведь это не что иное, как сизифов труд! Только в мифе были гора и камень, а здесь Сизифу придётся ещё и раскошелиться!
Комментарии наших читателей:
maxim947
…замучаются они их депортировать, учитывая пресловутую ихнюю толерантность, мигранты им такое устроят, мама не горюй, пожгут всё что можно.
сибиралт
Даже если мигрантам прекратят выдавать пособия, никуда они не уедут, а в странах пребывания начнутся такие проблемы, что никакая полиция не справится.
parusnik
Надо костры тушить там, где разожгли… Но Запад этого не собирается делать… Где-то, правда, уже поздно, где-то еще возможно… Угли и головешки из этих костров летят… Пытаются у себя это дело затоптать… А не получается…
Курилы уже японские? А Путин-то и не знает!
Японские средства массовой информации закрутили фейковую карусель: рассказывали о создании Совета по обсуждению «вопросов совместной с Россией экономической деятельности на северных территориях», а затем объявили о передаче Россией Южных Курил под временную юрисдикцию Токио. В отдельных СМИ и причину такого «решения «Кремля выявили: оказывается, Москва пошла на это из-за санкций: мол, «на страну и Путина слишком сильно давят поддержанные Японией санкции». И тотчас в социальных сетях поднялась волна одобрения «жёстких действий Токио в отношении Москвы».
В Кремле, однако, японской прессе не поверили.
ТАСС опубликовало заявление пресс-секретаря президента РФ. По словам Дмитрия Пескова, «происхождение этих заявлений непонятно».
Российская пресса могла бы развить в сатирическом ключе темы, поднятые японскими «коллегами». Скажем, рассказать мировой общественности о планируемом вхождении Японского федерального округа в состав Российской Федерации, изгнании американской военщины с Окинавы и даже о будущем строительстве коммунизма по партийной линии Москва — Токио.
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Zibelew
Зачем России на своей земле вести совместную хозяйственную деятельность с кем бы то ни было? Их только пусти, потом проблем не оберёшься. Ничему история не учит. Нам тоже досадно, что на самом южном острове Курильской гряды, Хоккайдово, до сих пор находятся янкесовские войска. Надо бы это решить…
Касым
Пока самураи думают по поводу совместного экономического развития Курил, я бы аналогичное предложение сделал… корейцам. А надо будет, и китайцам. Вот бы потом на Токио посмотреть!
Сеул заинтересован вступить в ТС: очевидно, что им интересен рынок и ресурсы. Ну так в чем дело? Дайте квоту на морепродукты в своих водах — это очень их интересует, земли у них тоже мало. Ну так пусть строят предприятия на Курилах со сбытом в ТС. Интересна электроника — тот же «Самсунг» прессуют конкуренты. Пекин можно инфраструктурой подгрузить взамен тех же квот на морепродукты (все равно стараются браконьерствовать — хоть порядок наведете). А так и мощности можно там по переработке морепродуктов организовать.
Ну и что потом японцам делать? Статейки подобные писать будут о передаче, когда там "заклятые друзья" уже с Москвой все решат.
Я бы там такую конкуренцию между тремя денежными соседями устроил, что в первую очередь Курилы выиграли и стали бы новым Гонконгом в регионе. На каждый вложенный рубль соседи бы пять вложили.
Сеул заинтересован вступить в ТС: очевидно, что им интересен рынок и ресурсы. Ну так в чем дело? Дайте квоту на морепродукты в своих водах — это очень их интересует, земли у них тоже мало. Ну так пусть строят предприятия на Курилах со сбытом в ТС. Интересна электроника — тот же «Самсунг» прессуют конкуренты. Пекин можно инфраструктурой подгрузить взамен тех же квот на морепродукты (все равно стараются браконьерствовать — хоть порядок наведете). А так и мощности можно там по переработке морепродуктов организовать.
Ну и что потом японцам делать? Статейки подобные писать будут о передаче, когда там "заклятые друзья" уже с Москвой все решат.
Я бы там такую конкуренцию между тремя денежными соседями устроил, что в первую очередь Курилы выиграли и стали бы новым Гонконгом в регионе. На каждый вложенный рубль соседи бы пять вложили.
Юрий из Волгограда
Я чёт не понял, они действительно так обморозились, или мы чего-то не знаем?
Хронический лузер Маккейн
Президент США Дональд Трамп вступил в заочную перепалку с сенатором-республиканцем (однопартийцем) Джоном Маккейном. Маккейн раскритиковал исполнительную власть за «провальную» операцию в Йемене. Слово «провальная» Маккейн применил после того, как стало известно о гибели в Йемене американского военнослужащего и успехов хуситов.
Американский президент заявление Маккейна без ответа не оставил. В своём «Твиттере» он сделал запись: «Он (Маккейн) только ободряет противника! Он проигрывает постоянно и уже не знает, как побеждать. Именно из-за этого мы становимся свидетелями того хаоса, который царит повсюду».
Старенький Маккейн явно теряет политические позиции. После боевого выступления в «Твиттере» Трампа сенатора припечатал ещё и пресс-секретарь администрации президента Шон Спайсер. Он потребовал от Маккейна официальных извинений.
Ещё чуток, и престарелого политикана вызовут на дуэль.
Комментарии наших читателей:
Матак
Маккейн — хороший парень, на этот раз ляпнул глупость, бывает… Настоящий враг — это Барак Хуссейн Обама. Просто чудо, что нам удалось без ущерба пережить восемь обамовских лет.
Юрий из Волгограда
Маккейн, конечно, до тупости прогнозируем, но он по своей сути кровожаден до безобразия. Обамыч — просто трепло управляемое. Вот кого я точно опасаюсь, так это Трампа.
Наган
Ну не любит он русских, и его можно понять. По вам бы кто из С-75 засадил, вы бы тоже их не сильно любили. Известно же, кто за пультами С-75 во Вьетнаме сидел, и это были отнюдь не аборигены. А БЧ у этих ракет такая, что мозги на раз отшибает, вот старина Маккейн, похоже, с тех пор так и не оправился.
Лекарство от войны
Иностранные эксперты высказывают две противоположные точки зрения. Первые в лице небезызвестного Роберта Кагана призывают Вашингтон к «сдерживанию» России и Китая; вторые требуют «реализма» в геополитических подходах и считают продвижение «ценностей Запада» попросту глупостью. Каждая из сторон намекает, что в случае иного подхода может начаться мировая война.
Р. Каган вывел «две линии» в современном мире: 1) рост амбиций и активности двух великих ревизионистских держав — России и Китая; 2) снижение доверия демократического мира (особенно Соединённых Штатов) «к самому себе». И первое, и второе угрожает тому доминирующему положению, которое демократический мир занимал в международной системе с 1945 года, указывает автор. Поскольку эти два тренда сходятся, и растущее желание и способность «ревизионистских держав» могут вот-вот изменить его, мир может оказаться в точке, когда существующий порядок «коллапсирует». Планета войдёт «в фазу жестокой анархии», как уже происходило «трижды в течение последних двух столетий». Цена этой катастрофы «будет ошеломляющей».
Совершенно иную точку зрения высказывает Сумантра Майтра, аспирант докторантуры, научный сотрудник Школы политики и международных отношений Ноттингемского университета (Великобритания). По мнению этого аналитика, «искусственное раздувание угроз» со стороны России не приведёт ни к чему хорошему.
В последние годы «императив» Запада, нпоминает этот автор, вращался вокруг распространения и защиты пресловутых «ценностей», а не узких геостратегических «интересов». Между тем стратегия ценностей есть нечто такое, что невозможно реализовать на практике: этого нельзя ни достигнуть, ни сохранить. Чтобы добиться защиты «ценностей», Западу пришлось бы одновременно «уравновесить» Китай и Россию, каким-то образом стабилизировать Ближний Восток и вообще неустанно продвигать демократию по всей планете. Цель недостижимая; ни одна великая держава, в том числе Советский Союз на своём пике, никогда даже не приближалась к мировой гегемонии. А посему подобное стремление есть «глупость».
Американские ястребы вроде Р. Кагана, добавим, однако, настаивают именно на сдерживании России и Китая, нимало не затрудняясь анализом возможностей США выполнить столь масштабную задачу. Россия сегодня не вполне то, чем она была во второй половине 1990-х годов после быстрого разоружения и нескольких лет дешёвой нефти, а про Китай и говорить нечего, достаточно посмотреть на его гигантскую армию и намытые острова в море. Если США при Обаме не рискнули сунуть нос в Сирию (хотя кораблики уже подходили к району действий) и заполучить конфликт интересов с Россией, то как смогут США взять на себя одновременно Россию и Китай, а заодно и Ближний Восток?
Реализм — лучшее лекарство от новой мировой войны. Товарищ Майтра соврать Кагану не даст.
Комментарии наших читателей:
василий50
Как всегда, много слов в подтверждение своего тезиса и ссылки на другие столь же великие умы и их высказывания. Вот только все ценности Европы и США растут из рабовладения и колоний. Они себе позволяли откровенно грабить столетиями и вдруг одномоментно объявляют себя демократами и владетелями «демократических ценностей». Некоторые даже озвучивают эти ценности, но вот даже внутри собственных стран эти ценности постоянно корректируются. Очень даже удобно и войны вести под девизом защиты демократий и красиво рассуждать можно, и даже измерять уровень демократии, отведя себе роль именно судей всемирной демократии и одновременно охранителей с карающими функциями.
михаил3
«Единственным препятствием был страх перед демократиями: само существование демократий на их границах и глобальный свободный поток информации, которую они не в состоянии контролировать, политические свободы — всё создавало угрозы для авторитарных правителей».
Потрясающе, просто потрясающе. Они ведь серьёзно верят в эту сказку! Люди с мышлением, взятым из голливудского кина. И они определяют политику государств. С ними всерьез советуются правительства и правители…
Но в целом посыл довольно здравый. Состоящий в простом утверждении — придётся воевать за своё доминирование. Надо «врезать». Люди в десятки раз мельче, чем задачи, которые они собираются решить…
Запад полностью увяз. Существование СССР в том виде, в который его привёл Хрущёв, было манной небесной для Запада потому именно, что позволяло всерьёз никогда не воевать. Две громадные глыбы, маячащие на горизонте, которых все боятся. И которые слишком опасаются друг друга чтобы нападать… и чтобы делать глупости.
А потом случился однополярный мир, и всё для Запада оказалось кончено. Будто пьяный, у которого что было на уме, то вдруг стало на языке и в кулаках. Запад кинулся топтать слабых, выжимать последние соки, бездумно поджигать Восток, резвиться в своем стиле: насиловать, грабить, жечь. Доведя в кратчайший срок мир до крайности, эти ребята вдруг спохватились: да нас же сейчас будут бить! Нас-то за что?!
И, проведя срочную ревизию навороченного, Запад ужаснулся. Придется ответить! Чо делать, чо делать?! Кто будет воевать за «ценности», ради которых жгли, насиловали, убивали, грабили? Ай-ай-ай… бяда…
Потрясающе, просто потрясающе. Они ведь серьёзно верят в эту сказку! Люди с мышлением, взятым из голливудского кина. И они определяют политику государств. С ними всерьез советуются правительства и правители…
Но в целом посыл довольно здравый. Состоящий в простом утверждении — придётся воевать за своё доминирование. Надо «врезать». Люди в десятки раз мельче, чем задачи, которые они собираются решить…
Запад полностью увяз. Существование СССР в том виде, в который его привёл Хрущёв, было манной небесной для Запада потому именно, что позволяло всерьёз никогда не воевать. Две громадные глыбы, маячащие на горизонте, которых все боятся. И которые слишком опасаются друг друга чтобы нападать… и чтобы делать глупости.
А потом случился однополярный мир, и всё для Запада оказалось кончено. Будто пьяный, у которого что было на уме, то вдруг стало на языке и в кулаках. Запад кинулся топтать слабых, выжимать последние соки, бездумно поджигать Восток, резвиться в своем стиле: насиловать, грабить, жечь. Доведя в кратчайший срок мир до крайности, эти ребята вдруг спохватились: да нас же сейчас будут бить! Нас-то за что?!
И, проведя срочную ревизию навороченного, Запад ужаснулся. Придется ответить! Чо делать, чо делать?! Кто будет воевать за «ценности», ради которых жгли, насиловали, убивали, грабили? Ай-ай-ай… бяда…
Горменгаст
Голливудское кино до сих пор основано на утверждении, что социальная структура российского общества складывается из слоев:
1. ГУЛАГ с миллионами политических заключенных и звероподобными охранниками.
2. "Братки" (это прямо дословно) ака "русская мафия".
3. Олигархи в малиновых спинжаках.
4. Алкоголики, которые, кстати, присутствуют в первых трех группах в пропорции 90%.
5. Жестоко репрессируемая оппозиция, которая является Силами Добра и подвергается немыслимым пыткам (типа запрета пропаганды гомосексуализма).
Обычных граждан, по определению, в России быть не может.
1. ГУЛАГ с миллионами политических заключенных и звероподобными охранниками.
2. "Братки" (это прямо дословно) ака "русская мафия".
3. Олигархи в малиновых спинжаках.
4. Алкоголики, которые, кстати, присутствуют в первых трех группах в пропорции 90%.
5. Жестоко репрессируемая оппозиция, которая является Силами Добра и подвергается немыслимым пыткам (типа запрета пропаганды гомосексуализма).
Обычных граждан, по определению, в России быть не может.
Билл готовит извинения
Ведущий телеканала «Fox News», который в ходе интервью с Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина «убийцей», заявил, что просить извинения не намерен. Накануне в пресс-службе Кремля отметили, что заявления американского журналиста Билла О’Райли явно выходят за рамки профессионализма. По словам Дмитрия Пескова, г-ну О’Райли стоило бы подумать об извинениях в адрес президента РФ.
О’Райли подумал и заявил: «Я работаю над извинениями, только это займет определённое время. Вы сможете проверить это году эдак в 2023».
О'Райли считает, что оскорблять президента России - это нормально
Кремль потребовал официальных извинений от американского телеканала
Песков: "Кремль дождётся извинений от О'Райли до 2023 года"
Кремль потребовал официальных извинений от американского телеканала
Песков: "Кремль дождётся извинений от О'Райли до 2023 года"
Ответ О’Райли лишь удлинил цепочку его дерзостей. В сущности, тележурналист дал понять, что будет называть Путина так, как ему хочется, всё то время, которое Путин предположительно пробудет у власти в России, то есть до 2024 года.
Своеобразный ответ Биллу О’Райли дал телеканал «RT», который собрал небольшую коллекцию отзывов о скандальном американском ведущем. В частности, лицо «Fox News» обозвали «свиньёй» и «сексистом». Последнее неслучайно: Билл не раз обвинялся в сексуальных домогательствах, за что на него подавали в суд. Такой вот эталон этики.
Комментарии наших читателей:
vkfriendly
Сейчас ходит и оглядывается, за каждым кустом агенты КГБ мерещатся, и жену упросил, чтобы с работы встречала.
Александр романов
Смешно, но это намек на то,что Путин подождет до 2023 года в Кремле.
kapitan92
Поставим вопрос иначе! Надо ли вообще обращать внимание на этих американских шавок от журналистики? Делать этим "профи" рекламу? Пресс-службе Кремля опускаться до уровня "сам такой"?
*«— Ребята! Будем жить!» - фраза из кинофильма «В бой идут одни старики»
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин