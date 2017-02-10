Летчики ЗВО закончили переподготовку на бомбардировщики Су-34

В ходе подготовки летчики изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах, затем выполнили полеты на Су-34 по кругу, по маршруту и в зону,

Летчики одного из авиаполков ЗВО завершили переподготовку на истребители-бомбардировщики Су-34, звено которых пополнит соединение до конца 2017 года, сообщает пресс-служба Западного военного округа.Сообщается, что «переобучение проходило в Липецком центре боевого применения и переучивания летного состава».говорится в релизе.Справка пресс-службы: «Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов "4+". Среди особенностей самолета – увеличенная до 4 тыс. км дальность полета, максимальная скорость – до 1900 км/час, а также новейшая система управления вооружением».