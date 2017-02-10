15:20 10 февраля

Летчики ЗВО закончили переподготовку на бомбардировщики Су-34

Летчики одного из авиаполков ЗВО завершили переподготовку на истребители-бомбардировщики Су-34, звено которых пополнит соединение до конца 2017 года, сообщает пресс-служба Западного военного округа.



Сообщается, что «переобучение проходило в Липецком центре боевого применения и переучивания летного состава».


В ходе подготовки летчики изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах, затем выполнили полеты на Су-34 по кругу, по маршруту и в зону,
говорится в релизе.

Справка пресс-службы: «Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов "4+". Среди особенностей самолета – увеличенная до 4 тыс. км дальность полета, максимальная скорость – до 1900 км/час, а также новейшая система управления вооружением».

Использованы фотографии: http://kollektsiya.ru
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Комментарии 6
  1. НЕКСУС Сегодня, 13:35
    Хороший самолет СУ-34...авионику бы ему не хуже натовской,да облегчить слегка ,тогда бы был бы вообще не бомбер ,а конфетка.
    НЕКСУС
    1. Prapor-527 Сегодня, 14:28
      Цитата: НЕКСУС
      да облегчить слегка

      Куда ещё? Это не истребитель, а бомбардировщик.(к стати, их выпускают по 16-18 шт. в год)
      Prapor-527
  2. Мар.Тира Сегодня, 13:45
    Цитата: НЕКСУС
    Хороший самолет СУ-34...авионику бы ему не хуже натовской,да облегчить слегка ,тогда бы был бы вообще не бомбер ,а конфетка.

    Он и с этой авионикой ложит так,что американцам и не снилось.В первом бою,первым же ударом уничтожил ПВО Грузии.
    Мар.Тира
  3. Сергей39 Сегодня, 13:55
    Я надеюсь, что этот "один из авиаполков ЗАО" находится у нас в Кениге
    Сергей39
  4. Влад5307 Сегодня, 14:00
    Цитата: Мар.Тира
    Он и с этой авионикой ложит так,что американцам и не снилось.В первом бою,первым же ударом уничтожил ПВО Грузии.

    Надеюсь с тех пор его авионику несколько улучшили и на новых машинах учтены замеченные недостатки(если таковые были выявлены при эксплуатации первых машин). Укрепляем западные рубежи обороны - мы мирные люди, но ...! soldier
    Влад5307
  5. gukoyan Сегодня, 14:00
    Ну что могу сказать... Крутяк)
    gukoyan

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