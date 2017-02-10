В каком случае Асад готов открыть двери Сирии для американских военных

Мы пригласили русских, и Россия проявила искренность в этом деле. Если американцы проявят такую же искренность, добро пожаловать, как и любая страна, которая хочет победить и бороться с террористами. Россия не только отправила свои войска. Прежде всего, она выразила чёткую политическую позицию. Вот почему русским удаётся добиваться существенных успехов в борьбе с террористами.

В интервью западным журналистам президент Сирии Башар Асад ответил на вопрос о том, в каком случае официальный Дамаск одобрил бы присутствие американского военного контингента в САР. Напомним, что де-факто американские военные в качестве военных советников, а также представителей спецподразделений, находятся на сирийской территории. По словам Асада, он не выступает против присутствия военных из той или иной страны, но при этом любая страна, собирающаяся направлять своих военных в Сирию, должна уважать суверенитет и территориальную целостность САР, а также выступать за борьбу с терроризмом.Информационное агентство «Интерфакс» приводит заявление Асада, в котором он упоминает о приглашении России для оказания помощи в борьбе с международными террористическими группировками:На таком фоне приходят сообщения о том, что сирийским войскам удалось предотвратить контрнаступление боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) под Пальмирой. Террористы попытались взять под свой контроль одну из важнейших транспортных артерий в этом районе, однако несколькими ударами сирийская армия нанесла существенное поражение игиловцам в живой силе и военной технике.