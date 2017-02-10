18:00 10 февраля

В каком случае Асад готов открыть двери Сирии для американских военных

В интервью западным журналистам президент Сирии Башар Асад ответил на вопрос о том, в каком случае официальный Дамаск одобрил бы присутствие американского военного контингента в САР. Напомним, что де-факто американские военные в качестве военных советников, а также представителей спецподразделений, находятся на сирийской территории. По словам Асада, он не выступает против присутствия военных из той или иной страны, но при этом любая страна, собирающаяся направлять своих военных в Сирию, должна уважать суверенитет и территориальную целостность САР, а также выступать за борьбу с терроризмом.

В каком случае Асад готов открыть двери Сирии для американских военных


Информационное агентство «Интерфакс» приводит заявление Асада, в котором он упоминает о приглашении России для оказания помощи в борьбе с международными террористическими группировками:
Мы пригласили русских, и Россия проявила искренность в этом деле. Если американцы проявят такую же искренность, добро пожаловать, как и любая страна, которая хочет победить и бороться с террористами. Россия не только отправила свои войска. Прежде всего, она выразила чёткую политическую позицию. Вот почему русским удаётся добиваться существенных успехов в борьбе с террористами.



На таком фоне приходят сообщения о том, что сирийским войскам удалось предотвратить контрнаступление боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) под Пальмирой. Террористы попытались взять под свой контроль одну из важнейших транспортных артерий в этом районе, однако несколькими ударами сирийская армия нанесла существенное поражение игиловцам в живой силе и военной технике.

Использованы фотографии: BBC
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Комментарии 26
  1. Hades1911 Сегодня, 15:27
    Добро пожаловать мы уже там laughing
    Hades1911
    1. 210окв Сегодня, 15:32
      Надолго? wink Как бы не пришлось срочно эвакуироваться..Как с крыши посольства в Сайгоне...
      Цитата: Hades1911
      Добро пожаловать мы уже там laughing
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:21
        Цитата: Hades1911
        Добро пожаловать мы уже там laughing

        А вас туда звали ? am
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:32
          Вот именно и не известно где вы скоро окажитесь , поверьте вам это не очень понравится , но вы сами себя наказываете за свой длинный "нос".
          cniza
        2. Hades1911 Сегодня, 16:39
          В 2008 году вас тоже звали?
          Hades1911
    2. krops777 Сегодня, 15:39
      Добро пожаловать мы уже там


      Ну да вы как паразиты везде где не надо и приносите только вред.
      krops777
      1. Hades1911 Сегодня, 15:43
        По террористам в Сирии работали раньше чем вы hi
        Hades1911
        1. 210окв Сегодня, 15:45
          И что дальше?В какой стране вы победили терроризм своим "активным участием"?Только расплодили..Это не к Вам относится.А к Вашей сегодняшней стране.. hi
          Цитата: Hades1911
          По террористам в Сирии работали раньше чем вы hi
          210окв
          1. Hades1911 Сегодня, 15:52
            Цитата: 210окв
            И что дальше?В какой стране вы победили терроризм своим "активным участием"?Только расплодили..Это не к Вам относится.А к Вашей сегодняшней стране.. hi
            Цитата: Hades1911
            По террористам в Сирии работали раньше чем вы hi


            Терроризм нельзя победить Это идея.
            Это хорошее место для тренировки нашим и вашим солдатом.
            Я вообще-то родился здесь в Америке. hi
            Hades1911
            1. Incvizitor Сегодня, 16:05
              Терроризм нельзя победить Это идея.

              Терроризм это инструмент США для достижения своих целей.
              Incvizitor
              1. Hades1911 Сегодня, 16:10
                Цитата: Incvizitor
                Терроризм нельзя победить Это идея.

                Терроризм это инструмент США для достижения своих целей.


                Признавайся Киселёв научил?
                Hades1911
                1. ИванИванов Сегодня, 16:29
                  Цитата: Hades1911
                  Признавайся Киселёв научил?

                  В сферическом вакууме живете?
                  ИванИванов
                  1. Татьяна Сегодня, 17:43
                    Нadec1911
                    Я вообще-то родился здесь в Америке.

                    Да, это знаменитое террористическое государство, за плечами которого стоит только с конца прошлого века разгромы государственности Югославии, Ливии, Египта, Ирака,фашистский переворот в Украине. наркотизация Афганистана, исламизация Европы, а также стравливание народов Европы в новой 3-ей мировой войне с Россией. И вообще стравливание народов по всему миру!
                    США - страна экономических убийц, масонов, сатанистов и некрофилов!
                    Это хорошее место для тренировки нашим и вашим солдатам.

                    Как бы не так! Тренировка на крови и смертях людей звучит у Вас несколько странно - явно отдаёт некрофилизмом и расизмом т.н. "избранных"!
                    Российские солдаты военными преступлениями не занимаются! И в этом на службе не тренируются! А вот американские военнослужащие действительно "тренеруются" на своих военных преступлениях и даже потом продвигаются в Госдепе США по службе!
                    Татьяна
            2. Pirogov Сегодня, 17:54
              Цитата: Hades1911
              Терроризм нельзя победить Это идея.
              Это хорошее место для тренировки нашим и вашим солдатом.
              Я вообще-то родился здесь в Америке.

              Наплодили вражин ,ну ни чё ,это дело поправимое.
              Pirogov
        2. vovanpain Сегодня, 16:26
          Цитата: Hades1911
          По террористам в Сирии работали раньше чем вы hi

          До хрена наработали то?Лучше бы и не совались,только насмешили весь мир,да попутно Ливию с Ираком развалили воены блин,тьфу.Напишите еще чего нибудь,посмеемся. wink
          vovanpain
      2. neri73-r Сегодня, 16:43
        Сколько не читаю или смотрю Б.Асада, не перестаю удивляться, какой умница, наверно, после ИВС и ВВП из всех лидеров стран (которые реально лидеры и управляют своим государством) он третий по уму, за последние лет так 70-т!
        neri73-r
    3. rasputin17 Сегодня, 15:43
      Цитата: Hades1911
      Добро пожаловать мы уже там laughing

      А что удобно!!! Накидать кизяка и усесть на вершину кучи под лозунгом "Теперь и Вас мы дерьмократизировали!"
      rasputin17
    4. yuriy55 Сегодня, 16:08
      Цитата: Hades1911
      Добро пожаловать мы уже там laughing

      От вас там толку, как от высохшего навоза в холода...Вроде бы горит, но тепла не даёт и воняет... no
      yuriy55
      1. Hades1911 Сегодня, 16:15
        Цитата: yuriy55
        Цитата: Hades1911
        Добро пожаловать мы уже там laughing

        От вас там толку, как от высохшего навоза в холода...Вроде бы горит, но тепла не даёт и воняет... no


        Да и от вас никого толку нету. Без наземной операции там ничто не решить.
        Видать выгодна вашим и нашим чтобы война продолжалась hi
        Hades1911
        1. irbis0373 Сегодня, 16:57
          Дык никто и не утверждает, что без наземной операции атаки с воздуха будут решать все. Вот только российские ВКС действуют в тесной координации с сирийцами и добиваются успехов. А вот что там сделали американцы?
          irbis0373
          1. rasputin17 Сегодня, 17:41
            Цитата: irbis0373
            А вот что там сделали американцы?

            Как что??? А ИГИЛ по вашему пришел туда и расплодился сам что ли??? А кто инструкторов туда отправляет и греет оружием и политической поддержкой, организует гуп.паузы и гавкает на агрессию режима Асада и вешает всех дохлых собак на Россию!! wassat
            rasputin17
    5. region58 Сегодня, 17:15
      Цитата: Hades1911
      Добро пожаловать мы уже там

      Не могли бы Вы вкратце описАть свой взгляд на ситуацию в мире. Так сказать вИдение из Америки... Без шуток, интересно... Можно в личку, если по каким то причинам не хотите писать здесь.
      Да, и почему преисподняя? Или ад? 1911год? Или я не так понял?
      region58
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:44
    Де факто они там,но,нужно им показать на двери,ибо по примеру Ирака гражданскую войну сша превратили в бойню массово унечтожая не столько боевиков, сколько мирное население.
    Изгоняющий либероидов
    1. michajlo Сегодня, 16:51
      Hades1911 Сегодня, 15:52 ↑ Новый
      Цитата: 210окв
      И что дальше?В какой стране вы победили терроризм своим "активным участием"?Только расплодили..Это не к Вам относится.А к Вашей сегодняшней стране.. hi
      Цитата: Hades1911
      По террористам в Сирии работали раньше чем вы hi

      Терроризм нельзя победить Это идея.
      Это хорошее место для тренировки нашим и вашим солдатом.
      Я вообще-то родился здесь в Америке.

      Уважаемый "Hades1911"!
      Извините не знаю Вашего имени (хотя уже само имя древнего египетского бога и 1911-й_год, наталкивают "на некоторые мысли"), если желаете подискутировать, будьте так любезны, представьтесь. Если же и далее Вы останетесь без имени, не обессудьте, я лично Вам больше отвечать не буду, у меня "старая советская школа", а "скрытые оппоненты" и "тайные агенты", у меня как-то доверия не вызывают, Вы уж не обессудьте.

      Ответьте пожалуйста на 3 простых вопроса, раз Вы уж сами одним лишь стилем "своих уверенных комментариев", напрашиваетесь на "получение люлей":

      1) Почему тогда, если военные и авиация США, присутствовали на территории Сирии фактически с 2011г., т.е. от начала самой "Арабской войны" (которая по сути своей вылилась в серии военных переворотов, убийств, организованных ЦРУ(CIA) в странах Северной Африки и БВ/Ближнего Востока), и во время "бесплатной помощи США" правительству законного президента Асада, и много раз "как бы бомбили позиции бандитов", а "на деле реально "бармалеи/террористы со всего мира", лишь ПОСТЕПЕННО увеличивали площадь захваченных территорий, городов и оазисов по лето 2015г. (за все 4 года) у законной власти САР?
      А за полтора года военный действий российских ВКС и иных небольших подразделений, от Сен-2015 по сегодня (Фев-2017), сирийские военные вместе с помощниками от Ирана и иных мусульманских стран, остановили НАСТУПЛЕНИЕ игиловцев и начали ОСВОБОЖДАТЬ захваченные бандами и разными "оппозиционными группами", участки территории Сирии?

      2) Что делали американские,, израильские и иные западные "инструкторы?!" в городах и укрытиях, захваченный террористами?
      Воевали с ИГИЛ-овцами или же ОБУЧАЛИ их убивать солдат сирийской армии и мирных граждан?

      3) Появился бы вообще на Ближнем Востоке и в Африке, сам ИГИЛ, если бы армия США не напала на Ирак (2003г. операция "Буря в пустыне", под предлогом ликвидации химического оружия/"пробирка с веществом") и не РАЗГРОМИЛА тогда действующую власть (повесила Садама Хусейна)?

      Михаил, Смоленск.
      michajlo
  3. yuriy55 Сегодня, 16:03
    Специально для Башара Асада, в силу его молодости, напоминаю, что выражение: "Американская помощь", - возникло не на пустом месте. Из игры в преферанс:
    Если расписывается пуля (к примеру, двадцатка), два человека "закрылись", то есть, набрали в пулю по двадцать очков, а третий еще нет, то все сыгранные игры тех, кто закрылся, записываются в пулю отстающему, но при этом они же пишут на него столько вистов (очко в пулю - десять вистов, кажется), что лучше бы он закрылся сам. Поэтому и говорят: "американская помощь", дескать, потеряешь больше, чем получишь от такого "помощника".

    Гоните их в шею...
    yuriy55
  4. Либероид- Сегодня, 16:07
    Россия не только отправила свои войска. Прежде всего, она выразила чёткую политическую позицию

    Прошли мерзкие 90-е...Мы становимся опять такими ,как обычно за свою историю! А США свое лицо уже показали всему миру и не раз (в Югославии,Ираке,Ливии ,Украине и т.д.) Сирию вы не получите господа кровососы..
    Либероид-

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