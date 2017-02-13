Легкий танк Mk VIII Harry Hopkins (Великобритания)



Легкий танк Mk VIII Harry Hopkins. Фото UK War Office



Танк Mk VII Tetrarch. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Для нового танка была разработана оригинальная башня. Фото Wikimedia Commons



Броня новой башни не полностью перекрывала просвет погона. Фото Aviarmor.net



Ходовая часть заимствовалась у предыдущей бронемашины. Фото Aviarmor.net



Схема танка. Рисунок Ttyyrr.narod.ru



Реставрация единственного сохранившегося "Гарри Гопкинса" в бовингтонском музее. Фото Tankmuseum.org



Бронемашина после ремонта. Фото Tankmuseum.org

По материалам сайтов:

http://aviarmor.net/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://tankmuseum.org/

http://armor.kiev.ua/

http://tanks.net/

http://tanki-v-boju.ru/

В конце тридцатых годов на вооружение британской армии бы принят легкий крейсерский танк Mk VII Tetrarch. От существующих образцов эта машина отличалась сравнительно малой массой, высокой огневой мощью и приемлемым уровнем защиты. Тем не менее, запуск серийного производства такой техники серьезно затянулся, из-за чего за несколько лет она успела потерять свой потенциал. Вскоре была предпринята попытка вернуть перспективным легким танкам приемлемые характеристики, результатом которой стало появление бронемашины Mk VIII Harry Hopkins.Напомним, легкий танк «Тетрарх» имел броню толщиной до 14 мм и нес 40-мм пушку. Относительно высокая мощность двигателя позволяла развивать скорость до 64 км/ч. Кроме того, машина имела высокую маневренность во всем диапазоне скоростей. Для конца тридцатых годов танк с такими характеристиками представлял большой интерес для армии, но ситуация стремительно менялась. Полноценное серийное производство танков Mk VII удалось наладить только в 1941 году, когда уже было установлено, что подобная техника легкого класса не в полной мере соответствует требованиям времени. Как следствие, появилось предложение о модернизации существующей машины с целью повышения основных характеристик.К концу лета 1941 года компания Vickers-Armstrong, разработавшая и выпускавшая танки Mk VII, сформировала техническое предложение о глубокой модернизации подобной техники. В сентябре предложенный проект получил одобрение военного ведомства, что позволяло начать полноценное проектирование, а также рассчитывать на получение заказа в будущем. Новый проект получил рабочее обозначение A25. В дальнейшем, будучи принятым на вооружение, танк обзавелся новым обозначением Mk VIII. Кроме того, машине присвоили имя Harry Hopkins – в честь американского дипломата, сыгравшего важнейшую роль в улучшении отношений двух стран.Новый проект компании «Виккерс-Армстронг» подразумевал серьезную переработку существующего танка Tetrarch с целью повышения основных характеристик. В первую очередь, планировалось усилить бронирование корпуса и башни, обеспечив защиту от новых угроз. Кроме того, предполагалось переработать некоторые другие элементы конструкции, что позволяло повысить боевой потенциал машины, а также в определенной мере упростить ее производство и эксплуатацию. Предлагался весьма крупный список доработок, что и позволило рассматривать новый проект как самостоятельную разработку, а не как дальнейшее развитие существующего танка.Для решения одной из главных задач в виде повышения уровня защиты конструкторам компании-разработчика пришлось создать совершенно новый броневой корпус, лишь отдаленно напоминавший агрегаты «Тетрарха». Теперь предлагалось использовать листы брони увеличенной толщины. В единую конструкцию они должны были собираться при помощи заклепок и сварки. Компоновка корпуса оставалась прежней, классической, но внешние обводы и состав листов претерпевали самые серьезные изменения.Защита отделения управления танка A25 осуществлялась при помощи нескольких броневых листов толщиной до 38 мм. Корпус получил узкий низкий лист вертикального расположения, над которым помещалась наклонная трапециевидная деталь со смотровым люком. По бокам от нее находились два скошенных скуловых листа. За лобовым агрегатом корпуса находилась подбашенная коробка, образованная бортами и крышей. Борта корпуса имели толщину от 17 до 20 мм, их верхняя часть устанавливалась с наклоном внутрь. В корме располагались два листа толщиной 12 и 14 мм. Сверху корпус прикрывался 14-мм крышей.Необходимость повышения уровня защиты привела к разработке новой башни иной формы. На погоне корпуса диаметром 1,3 м помещалась круглая опорная платформа, на которой устанавливались все броневые листы. Проектом предлагалось использование вертикального шестиугольного лобового листа, перед которым находилась характерная литая маска орудия. Борта башни состояли из двух нижних и одного верхнего угла. Позади наклонной крыши имелась клиновидная кормовая ниша. Уровень защиты башни соответствовал характеристикам корпуса. Примечательно, что нижняя часть бронирования башни имела сравнительно малые размеры, из-за чего опорная платформа частично выступала за ее пределы.В кормовом отсеке танка A25 размещался 12-цилиндровый бензиновый двигатель фирмы Meadows мощностью 148 л.с. Рядом с двигателем находилась механическая трансмиссия с пятискоростной коробкой передач. Также в моторно-трансмиссионном отделении находились радиаторы и основные топливные баки.Новый проект предлагал сохранить неплохо показавшую себя ходовую часть танка Mk VII Tetrarch. На каждом борту корпуса помещались четыре катка большого диаметра, оснащенные индивидуальной пружинной подвеской. Передние три катка каждого борта имели резиновые бандажи, задний – зубчатый обод. Первые три пары катков выполняли функции опорных, тогда как кормовая пара являлась ведущими колесами. Важнейшей особенностью ходовой части являлась шарнирная установка катков, позволявшая им вращаться вокруг вертикальной оси. При помощи набора тяг катки соединялись с рулевым колесом. Мелкозвенчатая гусеница с резинометаллическим шарниром имела возможность изгиба в горизонтальной плоскости. Для нового танка были разработаны улучшенные металлические катки. Прочие детали без изменений заимствовались из предыдущего проекта.Вооружение танка «Тетрарх» считалось достаточно мощным для техники подобного класса, что позволило использовать в новом проекте существующие пушку и пулемет. В лобовой установке башни нового танка предлагалось размещать 40-мм пушку Ordnance QF 2-pounder. Такое орудие имело нарезной ствол длиной 52 калибра, позволявшее разгонять снаряды различных типов до скорости 800-900 м/с. Эффективная дальность стрельбы определялась на уровне 1 км. В зависимости от типа применяемого снаряда, пушка могла пробивать до 40 мм брони на дальности 1000 ярдов. Внутри боевого отделения удалось поместить укладки на 50 снарядов унитарного заряжания.Рядом с орудием в башне монтировался 7,92-мм пулемет BESA, работавший с теми же приводами наводки. Боекомплект пулемета, как и в случае с предыдущим танком, должен был состоять из 2025 патронов.Состав экипажа нового танка остался прежним. Внутри корпуса и башни должны были размещаться три человека. На рабочем месте в переднем отделении управления корпуса помещался механик-водитель. В связи с переработкой лобовой части корпуса люк водителя пришлось перенести на левый скуловой лист. Изначально крышка люка имела скругленную форму, но в дальнейшем ее заменили многоугольным листом, размещенным на петлях. Для вождения в бою и на марше предлагалось использовать небольшой смотровой лючок в лобовом листе. Кроме того, в передней части крыши находились несколько перископических приборов.В боевом отделении планировалось разместить командира-наводчика и заряжающего. Для доступа в боевое отделение предлагалось использовать крупный люк, представлявший собой один из листов крыши. В крыше башни имелось несколько перископических смотровых приборов для наблюдения за местностью. Кроме того, на командирском месте имелись устройства для управления оружием и телескопические прицелы для наведения.В готовом виде танк A25 имел длину (по корпусу) 4,34 м, ширину 2,65 м и высоту 2,11 м. Боевая масса – 8,64 т. Таким образом, новый легкий танк был незначительно крупнее существующего «Тетрарха», но, за счет более толстого бронирования, оказывался тяжелее примерно на 1,1 т. Удельная мощность на уровне 17,5 л.с. на тонну позволяла получить максимальную скорость до 48 км/ч и запас хода 320 км. С точки зрения подвижности, новый танк с улучшенной защитой должен был уступать предшественнику. Одновременно с этим сохранялась высокая маневренность. Используя трансмиссию и рулевое колесо, водитель мог как затормаживать гусеницы, так и поворачивать опорные катки. В последнем случае происходил изгиб гусеницы, что позволяло поворачивать «по-автомобильному», не теряя скорость.Проектирование легкого танка A25 продолжалось до весны 1942 года. После завершения проектных работ компания-разработчик построила первый опытный образец и вывела его на полигонные испытания. В ходе проверок сразу подтвердились опасения, касавшиеся ухудшения подвижности. По подобным характеристикам новая машина действительно должна была отличаться от серийной техники. При этом танк нового типа имел заметные преимущества с точки зрения броневой защиты.Вскоре после начала проектных работ британское военное ведомство сформировало свои планы относительно серийного производства перспективных легких танков. Техника с характеристиками на уровне Mk VII Tetrarch и усиленным бронированием представляла большой интерес для армии, из-за чего было решено в будущем построить 1000 новых танков A25. Уже в ноябре 1941 года объемы будущего заказа увеличились до 2140 танков. Первые серийные машины планировалось собрать в июне следующего года, после чего промышленность должна была выпускать по сотне бронемашин в месяц. Первым производителем серийных A25 была назначена компания Metro-Cammell.Однако уже первые испытания показали, что планы по серийному выпуску техники придется пересмотреть, как минимум, частично. В ходе проверок вскрылись многочисленные недостатки конструкции, требовавшие исправления и доработки. Совершенствование конструкции и доводка перспективного танка заняла слишком много времени. Танк A25 был готов к серийному производству только в июле 1943 года – через год после планировавшегося срока. Такие проблемы привели к значительному сокращению планов по будущему строительству. Теперь военные снова пожелали получить не более тысячи танков.По результатам испытаний перспективный легкий танк был принят на вооружение под обозначением Mk VIII Harry Hopkins. Именно под этим названием бывший A25 вскоре поступил в серию. Из-за загруженности прочими заказами оборонная промышленность Великобритании достаточно долго не могла наладить полноценное производство «Гарри Гопкинсов». Из-за этого, в частности, к концу лета 1943 года удалось построить только шесть бронемашин. До конца года заказчику передали еще 21 танк. В ноябре военные вновь решили изменить планы по выпуску техники. Из-за невозможности полномасштабной сборки танков заказ сократили до 750 единиц. В 1944 году единственный завод, получивший соответствующие указания, смог построить только 58 танков Mk VIII. В связи с этим военное ведомство приказало достроить сотый танк и остановить работу. Последняя партия бронетехники была передана армии в начале 1945 года.Строевая служба легких танков Mk VIII началась осенью 1943 года. Практически сразу военные столкнулись с весьма серьезными проблемами: имея некоторые преимущества перед эксплуатируемой в войсках техникой, новейшие танки не вписывались в существующие методики боевого применения. Из-за слабого вооружения и относительно тонкой брони они не могли воевать со средними танками Германии. Воздушно-десантные части, в свою очередь, не могли использовать такую технику, поскольку она не соответствовала требованиям серийных десантных планеров Hamilcar. Единственной сферой применения такой техники оказывалось ведение разведки в интересах бронетанковых подразделений.Но и тут сложности не закончились. В конце 1943 года Великобритания получила первую партию легких танков M5 Stewart американского производства. Эта техника отличалась от «Гарри Гопкинса» менее мощным орудием, но при этом превосходила его по всем прочим параметрам. Как следствие, британские военные решили отдать роль разведывательной машины новому импортному танку. Стремительно теряющие перспективы отечественные танки решили передать Королевским военно-воздушным силам, которым требовалась техника для охраны аэродромов.Следует отметить, что еще летом 1943 года была предпринята попытка сделать танк Mk VIII десантируемым. Конструктор Л.Е. Бейнс предложил проект планера под названием Carrier Wing или Baynes Bat, подразумевавший строительство летательного аппарата схемы «летающее крыло» с плоскостью размахом 100 футов (30,5 м). Аппарат должен был брать на борт легкий танк и позволял ему добираться до цели по воздуху. Управление планером осуществлялось его собственным пилотом. Был построен один опытный планер уменьшенных размеров, но дальше испытаний проект не продвинулся. Планер, в целом, показал себя неплохо и мог представлять интерес для военных. Тем не менее, потенциальный заказчик отказался от оригинальной техники. Танки Harry Hopkins из-за этого остались без единственного совместимого средства десантирования.Уже в 1942 году шасси перспективного легкого танка начали рассматривать в качестве основы для перспективной техники иного назначения. Вскоре был дан старт проекту с условным обозначением Alecto, целью которого было создание самоходной артиллерийской установки со сравнительно мощным вооружением, способной бороться с танками и укреплениями противника. В связи с проблемами базового проекта разработка САУ серьезно затянулась. В итоге оригинальная машина попросту не успела на войну, и проект был закрыт за ненадобностью.В 1943-44 годах все построенные легкие танки Mk VIII Harry Hopkins были переданы в распоряжение RAF и распределены между подразделениями охраны аэродромов. К этому времени обстановка в Европе изменилась, из-за чего бронемашины фактически остались без работы. Риск нападения нацистской Германии сократился до минимума, а борьба с самолетами противника не входила в круг задач легких танков. Подобная не слишком сложная работа танкистов продолжалась до самого конца войны. За это время танкам Mk VIII ни разу не удалось столкнуться с противником.Серийное производство танков Mk VIII Harry Hopkins продолжалось достаточно долго, но за все время промышленность выпустила только сотню таких бронемашин. Им не удалось найти место на поле боя, что в дальнейшем привело к достаточно быстрому отказу от техники. Вскоре после окончания Второй мировой войны легкие танки стали списывать и отправлять на разборку. Уцелеть удалось только одной машине этого типа. Сейчас она является экспонатом бронетанкового музея в британском Бовингтоне.Проект легкого танка A25 / Mk VIII Harry Hopkins вряд ли можно считать удачным. Его целью было создание новой машины, выгодно отличающейся от серийных Mk VII Tetrarch. Задача повышения уровня защиты была успешно решена, но вместе с этим танк получил массу мелких, но неприятных недостатков. На избавление от выявленных недостатков ушло слишком много времени, из-за чего старт серийного производства танков сдвинулся примерно на год. Как результат, танк перестал отвечать существующим требованиям и более не представлял интереса для войск. Бронетехнику перевели на вспомогательные «должности», а затем сняли с вооружения и списали. Предыдущий легкий танк «Тетрарх» тоже не был многочисленной и удачливой машиной, однако «Гарри Гопкинс» не смог повторить даже его успехи.