Артиллерия и управляемые снаряды крупного калибра

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Несмотря на то, что методы и циклы наведения артиллерийских орудий становятся всё совершеннее, в конечном счете, после точной идентификации цели и одобрения вышестоящими эшелонами только точность снаряда позволяет избежать попадания в объекты в непосредственной близости от нее. Некоторые управляемые снаряды могут также повысить эффективность работы артиллерии по движущимся целям либо за счет своей собственной автономной системы, либо с помощью устройств целеуказания воздушного и наземного (как правило) базирования.Одной из основных проблем является стоимость, поскольку управляемые снаряды значительно дороже стандартных снарядов. Впрочем, помимо ранее упомянутых преимуществ, меньшее количество снарядов, необходимое для нейтрализации цели, также становится плюсом, особенно когда из-за расстояния и повышенного риска артиллерию необходимо доставить в район развертывания по воздуху, а не по суше. Уменьшенный расход боеприпасов также является плюсом для корабельной артиллерии, поскольку боекомплект корабля можно потратить на большее число целей.Компания Lockheed Martin не осталась в стороне от морской тематики и разработала снаряд LRLAP (Long Range Land Attack Projectile - снаряд дальнего действия для наземных целей), который предназначен для 155-мм продвинутой артиллерийской установки Mk 51 Advanced Gun System (ADG), головным подрядчиком которой является компания BAE Systems и которая устанавливается на эсминцы американские класса Zumwalt (DDG 1000). 155-мм снаряд длиной 2,2 метра и массой 104 кг в движение приводит ракетный двигатель, который позволяет улететь ему на 63 морских мили (105 км); он снаряжен системой наведения с защитой от больших перегрузок, в которую входят система глобального позиционирования (GPS) и инерциальная навигационная система (INS). Учитывая массу и размеры снаряда, для установки ADG была принята автоматизированная обработки и хранения боеприпасов, которая вмещает в общей сложности 600 снарядов в двух магазинах. Установка AGS имеет скорострельность до 10 выстрелов в минуту. Орудие может вести огонь в режиме MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact - «Шквал огня» - режим стрельбы, когда несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели), в этом режиме шесть снарядов могут поразить одну цель в течение двух секунд.Первый эсминец DDG 1000 вошел в состав флота в мае 2016 года и в этом же месяце подразделение Lockheed Martin Missiles and Fire Control получило контракт стоимостью 7,7 миллиона долларов на инженерно-конструкторские услуги по программе LRLAP, необходимые для завершения повторной квалификации компонентов, проведения испытаний на безопасность и начальных эксплуатационных испытаний, а также сопутствующие расчеты и телеметрию. Эти работы по графику должны завершиться в мае 2017 года.LRLAP - это не единственный управляемый снаряд, который американский флот хочет иметь у себя. В мае 2014 года он опубликовал запрос информации по управляемому снаряду совместимому с 127-мм пушкой Мк45, на который ответили, по меньшей мере, три компании.Компания BAE System предложила свой единый стандартный управляемый снаряд MS-SGP (Multi Service-Standard Guided Projectile), который, впрочем, был разработан в рамка единых требований, так как этот же самый снаряд при снаряжении поддоном может отстреливаться из 155-мм систем. Потенциальными покупателями нового снаряда без сомнения являются американская армия и корпус морской пехотой. Система наведения GPS/INS для снаряда MS-SGP взята из вышеупомянутой программы LRLAP. Активно-реактивный боеприпас MS-SGP также оснащен ракетным двигателем, который прошел комплексные испытания: при отстреле из пушки Мк 45 он позволил поразить цель на дистанции 36 км, при этом при угле встречи с целью 86 градусов отклонение составило всего 1,5 метра. Подобные характеристики гарантируют повышенные возможности уничтожения целей, спрятавшихся в городских ущельях, по сравнению с традиционными артиллерийскими снарядами, чей максимальный угол падения составляет чуть больше 60 градусов; до настоящего времени такие цели должны были обстреливаться болт дорогостоящими системами вооружения. Снаряд MS-SGP оборудован каналом передачи данных, позволяющим перенацеливать снаряд в полете. Время полета на расстояние 70 км составляет около 3 минут 15 секунд, что вполне достаточно для перевода с одной цели на другую, круговое вероятное отклонение (КВО) оценивается в 10 метров, хотя испытания показали, что среднее КВО существенно меньше. Максимальные дальности оцениваются в 80 км при стрельбе из 127-мм орудия Mk45 Mod 2 со стволом 54 калибра и 100 км при стрельбе из установки Mod 4 со стволом длиной 62 калибра. Что касается наземных систем, то дальность при отстреле из 155-мм установки 39 калибров оценивается в 85 км при использовании заряда Modular Artillery Charge System 4 (MACS - система модульных артиллерийских зарядов) и 100 км с зарядом MACS 5, но теоретически может быть достигнута дальность 120 км при стрельбе из ствола 52 калибра. По данным компании BAE Systems и американских военных, эффективность нового снаряда достаточно высока, поскольку надводная цель размером 400x600 метров нейтрализуется 20 снарядами MS-SGP по сравнению с 300 обычными 155-мм снарядами. При длине снаряда MS-SGP 1,5 метра и общей массе 50 кг его боевая часть весит 16,3 кг. Компания BAE Systems также рассматривает возможность добавления недорогой оптико-тепловизионной головки самонаведения (ГСН) для того, чтобы снаряд мог поражать движущиеся цели, подсвеченные лазерным целеуказателем. По данным компании, снаряд MS-SGP находится на стадии разработки подсистем и необходимо два года для его выхода на рынок.Ответ компании Raytheon на требования флота заключается в совершенно ином подходе. Ее предложение базируется на модификации 155-мм управляемого снаряда Excalibur, который состоит на вооружении армии и морской пехоты, отстрелявших во время боевых действий порядка 800 таких снарядов. Снаряд компании Raytheon добился успеха на экспортном рынке, первыми его зарубежными заказчиками стали Австралия, Канада, Нидерланды и Швеция. В настоящее время серийно изготавливается вариант Excalibur IB, по сравнению со своими первыми версиями этот доработанный вариант стоит значительно меньше. Блок наведения базируется на приемнике GPS и блоке IMU, электроника, размещенная в носовой части, может выдержать в момент выстрела перегрузку до 15000 g. Электронный блок управляет перемещениями блока рулей, состоящего из четырех носовых рулевых поверхностей, раскрывающихся вперед. Разрабатывается также экспортный вариант под обозначением Excalibur S, он оснащен полуактивной лазерной ГСН, которая позволяет применять снаряд по движущимся целям, подсвеченных лазерным лучом. Снаряд Excalibur IB оснащен донным газогенератором и вращающимися стабилизаторами. Установка взрывателя и ввод данных о цели выполняется посредством ручного устройства EPIAFS (Enhanced Portable Inductive Artillery Fuse-Setter - улучшенный портативный индукционный установщик артиллерийских взрывателей), подсоединяемого к компьютеру. Взрыватель может программироваться в три разных режима: дистанционный, ударный и ударный с задержкой. На начальном участке траектории в хвостовой части снаряда раскрываются только восемь вращающихся стабилизирующих плоскостей; при достижении верхней точки активируется GPS и развертываются четыре носовых руля, создающие подъемную силу и обеспечивающие коррекцию курса. Аэродинамическая подъемная сила увеличивает дальность полета, поэтому снаряд Excalibur IB способен улететь на 35-40 км при стрельбе из пушки калибра 39 и на 50-60 км при стрельбе из системы 52 калибра. Заявляется о КВО 10 метров, фактически же среднее значение величины промаха существенно меньше.Чтобы можно было вести огонь ее управляемым снарядом из корабельной пушки Мк45, известной как N5 (Naval 5 дюймов), компания Raytheon взяла большую часть высокотехнологичных компонентов от 155-мм снаряда и адаптировала их под 127-мм корпус. Цель заключалась в более чем трехкратном увеличении максимальной действительной дальности корабельного орудия и повышении точности до двух метров. За исключением минимальных доработок блок носовых рулевых поверхностей такой же, как у 155-мм снаряда. В хвостовой части вариант калибра 127 мм стабилизаторы теперь неподвижны и не вращаются. В варианте Excalibur N5 использовано около 70% компонентов снаряда Excalibur IB. Первые тесты были проведены в сентябре 2015 года, тогда один снаряд без боевой части поразил цель на дальности 20,5 морских миль (38 км) при почти вертикальном угле встречи и величине промаха 0,81 метра. Второй снаряд уже с боевой частью попал в лодку с нулевым промахом, его взрыватель при этом был установлен в дистанционный режим, который очень подходит для борьбы с небольшими патрульными катерами. Учитывая подобные угрозы, компания Raytheon разрабатывает микроволновую ГСН, устанавливаемую в носовой части и обеспечивающую автономное наведение (по принципу «выстрелил-забыл»). Эти возможности незаменимы при атаке нескольких быстроходных катеров - одна из распространенных сегодня угроз морским судам.Компания Oto Melara (в настоящее время Leonardo Defence Systems Division) параллельно разработала семейство боеприпасов Vulcano, которое включает 127-мм и 155-мм снаряды в двух разных версиях: BER (Ballistic Extended Range - баллистический увеличенная дальность) и GLR (Guided Long Range - управляемый большой дальности). Последний оснащен системой наведения на базе GPS/IMU, расположенной в носовой части сразу за взрывателем, за которой идут четыре носовых руля. С целью увеличения дальности за счет подкалиберной схемы было снижено аэродинамическое сопротивление, поддон используется для обтюрации снаряда в стволе. У 127-мм варианта снаряда взрыватель программируется в четыре различных режима: ударный (мгновенный/с задержкой), воздушного подрыва и дистанционный. Программирование осуществляется посредством встроенных в пушку электрических контактов или ручного устройства (только для 155 мм). При нарушении работы выбранного режима при попадании снаряда в цель всегда активируется ударный режим с тем, чтобы избежать неразорвавшегося боеприпаса. Так как компания Diehl Defence в соответствии с соглашением поставляет лазерную ГСН, то также предлагается снаряд с полуактивным лазерным наведением. Эти снаряды могут работать только в ударном режиме. Боевая часть малочувствительного Vulcano имеет префрагментированный корпус с вольфрамовыми осколками определенного размера. По данным компании, поражающее действие этого снаряда, даже в случае подкалиберного варианта, в два раза выше поражающего действия стандартной гранаты благодаря взрывателю и боевой части. 155-мм снаряды Vulcano имеют дальность действия 70 км при стрельбе из ствола длиной 52 калибра и 55 км при стрельбе из ствола длиной 39 калибров. У снарядов с лазерным наведением дальность несколько снижена из-за несколько большего сопротивления воздуха, обусловленного размерами лазерной ГСН. Стандартная дальность 127-мм снарядов составляет свыше 80 км. Также разрабатывается вариант с инфракрасной ГСН, который будет применяться по морским целям. Сенсор разработки Diehl Defence может захватить нагретую цель на довольно однородном фоне. Но и в этом случае увеличенное аэродинамическое сопротивление сенсора ведет к уменьшению дальности полета снаряда.Vulcano в наземной и морской версиях был выбран итальянскими и немецкими вооруженными силами для совместной программы квалификации. Обе страны имеют на вооружении самоходную гаубицу (СГ) PzH 2000, а также морские платформы, вооруженные пушками 127/64 LW. Первоначально 155-мм боеприпас Vulcano для СГ PzH 2000 будет программироваться с помощью специального дополнительно программного модуля. При этом компания разрабатывает комплект, который будет интегрирован в СГ PzH 2000 позднее и позволит в полной мере использовать возможности ее полуавтоматической системы заряжания. Испытания опытных образцов были проведены весной 2016 года в Южной Африке, где оба варианта снаряда продемонстрировали свою дальность действия и возможности взрывателей - высоту подрыва и время задержки. Снаряды с лазерным наведением в разных конфигурациях поразили цели с требуемой точностью. 127-мм снаряд также был испытан с инфракрасной ГСП, которая навела его на горячую цель без промаха. Разработка боеприпасов завершается и компания начинает квалификационные испытания, которые проводятся совместно с Германией и Италией на стрельбищах этих стран, а также в Южной Африке. Квалификация должна завершится в конце 2017 года-начале 2018 года. Компании Leonardo Defend Systems Division и Diehl Defence ожидают контракты на производство управляемых и неуправляемых морских и наземных боеприпасов от обеих стран, но сроки и приоритеты пока остаются туманными. Другие, страны также проявили интерес к боеприпасам Vulcano, среди которых и Соединенные Штаты.Компания Nexter в инициативном порядке разрабатывает управляемый снаряд Menhir, сделав акцент на простоте конструкции и низкой стоимости при сохранении точности, которую обеспечивает комбинированная инерциальная/спутниковая система. Заявляется о точности 10 метров, а при использовании лазерного полуактивного самонаведения с человеком в контуре управления о метровой точности. Компания Nexter совместно с ВАЕ Systems также разработала кассетный снаряд Bonus, хотя, строго говоря, не совсем управляемый. Снаряд Bonus снаряжен двумя выбрасываемыми над целью самоприцеливающимися боевыми элементами массой по 6,5 кг с сенсорными взрывателями. Каждый боевой элемент оснащен двухрежимным сенсором, лазерным локатором и инфракрасной ГСН, которая ведет поиск бронированных машин в зоне диаметром 200 метров. При обнаружении цели внутри этого круга, генерируется снарядоформирующий заряд типа «ударное ядро», который поражает цель за счет удара в крышу машины. На сегодняшний день было изготовлено около тысячи снарядов Bonus; он стоит на вооружении четырех европейских армий, среди них Франция, Швеция и Финляндия, а также одной ближневосточной страны. Производство на экспорт продолжается, сборка следующей партии намечена на 2017 год.Подобное же решение было разработано в Германии компанией GIWS (Gesellschaft fur Intelligente Wirksysteme mbH), являющееся совместным предприятием Rheinmetall и Diehl Defence, Боеприпас известен под обозначением SMArt 155 или DM702, он также снаряжен двумя боевыми элементами с сенсорными (неконтактными) взрывателями и многорежимным сенсорным блоком, включающим радиолокационно-инфракрасную ГСН, СВЧ радиометр и перепрограммируемый блок обработки сигналов. Все системы активируются при выбросе боевых элементов, которые начинают плавное снижение на парашюте. При идентификации цели снаряд инициируется, генерируя «ударное ядро». Кассетный боеприпас Smart 155 в настоящее время стоит на вооружении Германии, Швейцарии, Греции и Австралии.Россия и Китай также разработали управляемые артиллерийские боеприпасы. В советское время тульское КБП изготавливало снаряд Краснополь калибра 152 мм для советской армии и ее союзников. Снаряд имеет инерциальную систему наведения на среднем участке траектории, которая направляет его в целевой район, после чего активируется ГСН с полуактивным лазером, улавливая отраженный от цели луч. Снаряд массой 50 кг и зарядом массой 6,4 кг имеет дальность действия 20 км, он может поразить цель, движущуюся на скорости 35 км/ч с вероятностью 80%. Это вариант под обозначением 2К25 был сменен очень похожей системой КМ-1. После окончания Холодной войны российская промышленность разработала снаряд КМ-1М калибра 155 мм. Более тяжелый и короткий снаряд снаряжен ВВ массой 11 кг и может достичь дальности 25 км. Автоматический блок управления огнем «Малахит» позволяет направлять снаряд на цель с вероятностью попадания почти 90%.Китайская компания Norinco предлагает свой управляемый снаряд GP155A, базирующийся на российском Краснополе, тогда как ALMT недавно показала свой снаряд WS-35, заявив о его дальности 100 км. Наведение снаряда базируется на системе GPS/INS, у него обычные четыре носовых руля и четыре хвостовых поверхности для стабилизации; заявляется о достигнутом КВО 40 метров.