17:59 10 февраля

«Нахлебник» в паре с «Соратником»

Концерн «Калашников» представил на выставке вооружений в Москве новый роботизированный комплекс «Нахлебник». Об этом сообщает Defence.ru.



Машина вооружена 4-стволным авиационным пулеметом ГШГ-7,62.


Предполагается, что «Нахлебник» станет «напарником» боевого автоматизированного комплекса «Соратник», который также показали на выставке.

Ресурс напоминает, что «"Соратник" – это созданная концерном «Калашников» бронированная гусеничная машина, оснащенная компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения». На машину может устанавливаться боевой модуль. Комплекс способен работать в связке с другими автоматизированными единицами, включая беспилотники.

«Нахлебник» рядом с «Соратником».

Выставка вооружений и специальной техники открылась в Москве 9 февраля в рамках первого заседания Научно-технического совета Росгвардии.

Использованы фотографии: Артем Коротаев / ТАСС
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21
  1. RUSOIVAN Сегодня, 17:09
    Классное название
    RUSOIVAN
    1. Либероид- Сегодня, 17:31
      Цитата: RUSOIVAN
      Классное название

      Дело не в названии ,а в реформировании концерна "Калашников" (года три назад было дело) ..Вот крик то был на сайте..все развалят и уничтожат и т.д....Молодцы какой рывок в технологиях! Во всем пытаются себя проявить , а не только в автоматах легендарных..Душа поет и сердце просит..)))) drinks Так держать мужики!
      Либероид-
  2. loki565 Сегодня, 17:14
    а какая скорострельность и боезапас у этого чуда, походу неплохой заградительный огонь может получится
    loki565
  3. Чёрный Полковник Сегодня, 17:15
    Что-то мне подсказывает, судя по картинке, что у "Нахлебника" центр тяжести расположен высоко относительно площади опирания и потому склонен к переворачиванию. Во всяком случае по крутым склонам ему не воевать.
    Чёрный Полковник
  4. Воронок Сегодня, 17:15
    Ну назвали- 5баллов!!! А следующие как- Халявщик и Коллега?
    Воронок
    1. san4es Сегодня, 17:23
      ...Лучше - "СпиноГрыз".
      san4es
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:39
      Воронок-следующие будут называться "бомж ",и"побирушка".
      Изгоняющий либероидов
    3. Alexey RA Сегодня, 17:42
      Халявщик и Партнёр. laughing
      Alexey RA
  5. Монос Сегодня, 17:16
    Ну почему? Почему именно "Нахлебник"? Авангардисты сертифицированные!
    Монос
    1. Koshak Сегодня, 17:27
      Цитата: Монос
      Почему именно "Нахлебник"?

      Всю флору (тополя, хризантемы...) уже использовали.
      Koshak
      1. alstr Сегодня, 17:39
        Надо на животных с подтекстом преходить: песец, петух и т.д.
        alstr
        1. Koshak Сегодня, 17:49
          Цитата: alstr
          Надо на животных с подтекстом преходить: песец, петух и т.д.

          "Песец" - самое то, а вот "петуха" могут неправильно понять. Если только "жареный".
          Koshak
  6. rasputin17 Сегодня, 17:17
    Хорошо что наши "партнеры" туго понимают нашу шутку юмора!! tongue
    rasputin17
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:55
      Цитата: rasputin17
      Хорошо что наши "партнеры" туго понимают нашу шутку юмора!! tongue

      Они нашего Змея Горыныча с горем пополам то переварили... wassat
      НЕКСУС
  7. Копчёный Сегодня, 17:22
    Хочу такой в варианте нарезного карабина.
    Копчёный
  8. НЕКСУС Сегодня, 17:33
    Нахлебник? Не ну чувство юмора то у наших оружейников специфическое,спору нет...могу предположить,что следующей модификацией такого робота будет "Спиногрыз",или "Еждевенец"..
    НЕКСУС
    1. alean245 Сегодня, 17:40
      Нахлебник? Не ну чувство юмора то у наших оружейников специфическое,спору нет...могу предположить,что следующей модификацией такого робота будет "Спиногрыз",или "Еждевенец"..

      Собутыльник laughing
      alean245
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:44
        Цитата: alean245
        Собутыльник

        Ну а если на минуту представить ,как НАТОвские эксперты ,узнав его название,будут ломать голову с натовским названием этого робота... crying wassat
        Они то долго не могли понять,каким боком сказочный ,добрый герой Буратино,к ТОС-1А. wassat
        НЕКСУС
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:37
    Идиотское название! fool назвали бы еще "попрошайка","побирушка","лишний рот" fool Машинка прикольная, а у автора названия в голове опилки как минимум! fool
    Изгоняющий либероидов
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:41
    Следующая пара будет называться "пахан",и"подельник"? fool
    Изгоняющий либероидов
  11. Holsten Сегодня, 17:55
    Если это начало большого пути , то почему бы и нет , но только в этом случае . Самое смертоносное и опасное ( для врагов ) оружие всегда прекрасно и эстетически , а до этого ещё очень далеко . Но хочется пожелать успехов " Калашникову " .
    Holsten

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня