«Нахлебник» в паре с «Соратником»
Концерн «Калашников» представил на выставке вооружений в Москве новый роботизированный комплекс «Нахлебник». Об этом сообщает Defence.ru.
Машина вооружена 4-стволным авиационным пулеметом ГШГ-7,62.
Предполагается, что «Нахлебник» станет «напарником» боевого автоматизированного комплекса «Соратник», который также показали на выставке.
Ресурс напоминает, что «"Соратник" – это созданная концерном «Калашников» бронированная гусеничная машина, оснащенная компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения». На машину может устанавливаться боевой модуль. Комплекс способен работать в связке с другими автоматизированными единицами, включая беспилотники.
Выставка вооружений и специальной техники открылась в Москве 9 февраля в рамках первого заседания Научно-технического совета Росгвардии.
Машина вооружена 4-стволным авиационным пулеметом ГШГ-7,62.
Предполагается, что «Нахлебник» станет «напарником» боевого автоматизированного комплекса «Соратник», который также показали на выставке.
Ресурс напоминает, что «"Соратник" – это созданная концерном «Калашников» бронированная гусеничная машина, оснащенная компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения». На машину может устанавливаться боевой модуль. Комплекс способен работать в связке с другими автоматизированными единицами, включая беспилотники.
Выставка вооружений и специальной техники открылась в Москве 9 февраля в рамках первого заседания Научно-технического совета Росгвардии.
Использованы фотографии: Артем Коротаев / ТАСС