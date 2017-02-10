20:28 10 февраля

Создание программируемых снарядов для «Абрамсов» находится на завершающей стадии

Пентагон и компания Orbital ATK подписали новый контракт на завершение работ по созданию универсального танкового боеприпаса XM1147, сообщает Warspot со ссылкой на портал army-technology.com.

Создание программируемых снарядов для «Абрамсов» находится на завершающей стадии


«Американские танки будут способны уничтожать пехоту, фортификационные сооружения и вертолеты единым снарядом», – говорится в материале.


Ресурс напоминает, что в 2015 г Orbital ATK выиграла тендер на поставку боеприпасов нового поколения для M1 Abrams. Первый контракт был подписан на поставку тестовой партии снарядов. Видимо, военных удовлетворило их качество – компания получила второй заказ на $ 45 млн.

Через 30 месяцев Orbital ATK и Пентагон подпишут дополнительный договор на проведение финальных испытаний и подготовку серийного производства. Таким образом, к 2020 году «Абрамсы» смогут перейти на универсальный снаряд.

Сообщается, что новые боеприпас «заменит сразу четыре типа танковых снарядов, состоящих на вооружении американской армии: кумулятивный M830, универсальный противотанковый M830A1, картечный противопехотный M1028, а также бетонобойно-фугасный M908».

Справка портала: «Снаряд XM1147 – многофункциональный боеприпас, который может быть использован против пехоты, легкобронированных целей, низколетящих воздушных целей, а также для разрушения бетонных армированных укреплений на расстоянии до 2 км. Боевая часть нового снаряда имеет повышенную мощность, а также оснащена трассирующим элементом. XM1147 обеспечивает высокую проникающую способность и мощное фугасное действие, а благодаря возможности программирования экипаж танка может поражать цели воздушным подрывом снаряда возле неё».

Использованы фотографии: asdnews.com
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Комментарии 37
  1. Pirogov Сегодня, 18:18
    Три года назад тоже самое говорили.
    Pirogov
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:26
      Цитата: Pirogov
      Три года назад тоже самое говорили.

      Опять "старые песни о главном" ... Банальный распил .
      bouncyhunter
      1. Либероид- Сегодня, 18:45
        «Американские танки будут способны уничтожать пехоту, фортификационные сооружения и вертолеты единым снарядом»

        Для Ирака и Афгана пойдет...Выдумщики те еще, лишь бы из далека долбануть и пойти пить кофе с пироженными )))
        Либероид-
      2. лысова Сегодня, 19:01
        Мы, при СССР, обучались в школе скурпулёзно, по каждой тематике ( предмет). А всякие Горварды сводят программу, грубо говоря три в одном. А теперь подумаем, сколько нужно вложить в один снаряд, чтобы он сам себе сказал ---иду на сближение - перехожу в режим пехота. fool Если и надо уничтожить, разные цели, то и начинка соответствующая.
        лысова
        1. Вадим237 Сегодня, 19:21
          "А теперь подумаем, сколько нужно вложить в один снаряд, чтобы он сам себе сказал ---иду на сближение - перехожу в режим пехота" - А если ещё лучше подумать - управлением на подрыв снаряда будет осуществляться по радиоканалу, с аппаратуры установленной на танк, где будут кнопки подрыва "контактный" - "бесконтактный" причём одна из этих кнопок будет нажиматься, когда снаряд будет находится ещё в казённике.
          Вадим237
          1. Феникс_Львов Сегодня, 19:36
            Никакого радиоканала, снаряд программируется на взрыв после определённого количества оборотов или времени.
            Феникс_Львов
            1. KtoR Сегодня, 19:47
              Конечно, время. Когда пишут снаряд - подразумевают Систему. Определяется расстояние до цели, через индукционную катушку вводят точное время и - в полет - а там сработает взрыватель (над позицией пехоты, на удар по технике или с задержкой по укреплениям
              KtoR
      3. просто экспл Сегодня, 20:17
        распил не распил , но прогресс есть . когда то ЭВМ стоили кучу денег , но кто то денег не жалел и сейчас платки с порядочной мощностью стоят несколько долларов .
        так и этими снарядами . да дорого , но через какое то время это дорого будет копейки , а эффективность такой снаряд дает неплохую .
        просто экспл
  2. Jovanni Сегодня, 18:23
    Сообщается, что новые боеприпас «заменит сразу четыре типа танковых снарядов, состоящих на вооружении американской армии


    Интересно, а стоить он будет как эти четыре?
    Jovanni
    1. Ин100грамм Сегодня, 19:34
      Цитата: Jovanni
      Интересно, а стоить он будет как эти четыре?

      Думаю раз в десять-пятнадцать дороже. Управляемые снаряды дело совсем не дешёвое. Плюс модернизация танков в этой части
      Ин100грамм
    2. Incvizitor Сегодня, 19:47
      Как четыре нормальных танка laughing
      Incvizitor
    3. KtoR Сегодня, 19:49
      не надейся, в серии немного дороже обычного. Управляемые снаряды длинее, этот обычный
      KtoR
  3. Altona Сегодня, 18:26
    Снова подруливающие пропеллеры применили и обозвали это достижением?
    Altona
    1. Арон Заави Сегодня, 18:49
      Цитата: Altona
      Снова подруливающие пропеллеры применили и обозвали это достижением?
      ну зря ты так критически.У нас "Каланит" уже лет шесть на вооружении. Получил самые высокие оценки от танкистов в 2014 году.
      Арон Заави
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:59
        Аарон - он тоже уневерсальный?Какова его бронепробиваемость? hi
        Изгоняющий либероидов
        1. voyaka uh Сегодня, 19:19
          Нет. Противотанковый ОБПС он не заменяет. Кумм. заряд его небольшой: против бетона, зданий и легкоброн.целей. Но у него есть важная способность - фугасно-осколочный подрыв после протития препятствия. И дистан. подрыв над целью.
          voyaka uh
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:31
            Вояка,спасибо за пояснения hi ,но,по моему универсальность не всегда на пользу-к примеру по замаскерованному хорошо защищенном бункеру такой выстрел будет малоэффективным или вообще неэффективным, а танк данным выстрелом демоскирует себя и свою позицию что может плохо для него кончится soldier
            Изгоняющий либероидов
  4. фа2998 Сегодня, 18:33
    Сколько бабок крутятся!Уже "Абрамс" будет ЗСУ!Вообще есть статистика-сколько вообще вертолетов все танки мира сбили?Там и средства обнаружения и счетное устройство(для упреждения) нужны,да и скорость поворота башни и орудия немаловажно.Либо так сказать для красного словца.А для танков все равно придется держать отдельный боеприпас.По моему любая универсальность плоха.Скажите- наверно ОФ увесистый калиберный снаряд шороху больше наведет,чем это чудо-оружие(да и стоит на порядок меньше) request fool hi
    фа2998
    1. KtoR Сегодня, 19:57
      Там все сложнее. Внедряется концепция единого информационного пространства. Средства ПВО (в будущем, даже самолет ДРО) обнаруживают цель, а поразить ее может ближайшая боевая машина: будь то машина ЗРК, или, в нашем случае танк. Опять же поражает вертолет снаряд после того, как система управления будет сопровождать вертолет и введет поправки и время подрыва. А снаряд, просто таймер с ВВ
      KtoR
  5. капрал Сегодня, 18:35
    Кто статьи пишет?
    «заменит сразу четыре типа танковых снарядов, состоящих на вооружении американской армии: кумулятивный M830, универсальный противотанковый M830A1, картечный противопехотный M1028, а также бетонобойно-фугасный M908»

    противоречит:
    «Снаряд XM1147 – многофункциональный боеприпас, который может быть использован против пехоты, легкобронированных целей, низколетящих воздушных целей, а также для разрушения бетонных армированных укреплений на расстоянии до 2 км.

    fool
    капрал
  6. Blue Fox Сегодня, 18:35
    Интересен принцип. Уж больно противоположные требования предъявляются к противотанковому снаряду и противопехотному, это если прощая. На ноу-хау не тянет,так как шрапнель поставленная на удар при стрельбе по танкам исторически держит пальму первенства по универсальности.
    Blue Fox
  7. rasputin17 Сегодня, 18:36
    А в чем его фишка? Он стал дешевле? Или более эффективнее чем его рании модели? recourse
    rasputin17
    1. НЕКСУС Сегодня, 19:20
      Цитата: rasputin17
      А в чем его фишка? Он стал дешевле?

      Он стал дороже,в этом и фишка... hi
      НЕКСУС
      1. rasputin17 Сегодня, 19:22
        Дороже из за рекламы и хотелок производителя похоже! Как в добрые советские времена у нас при Брежневе украл сам дай и товарищу!!
        rasputin17
  8. dzvero Сегодня, 18:40
    Т.е. они отказались от классического подкалиберного бронебойного снаряда. Означает ли ето, что современная танковая броня уже не пробивается 125мм БОПС-ами и ДЗ с АЗ выиграли гонку?
    dzvero
    1. Вадим237 Сегодня, 19:24
      "Т.е. они отказались от классического подкалиберного бронебойного снаряда" - Нет не отказались, просто приняли на вооружение новый M829E4 с бронепробиваемостью, скорее всего, более метра.
      Вадим237
      1. dzvero Сегодня, 19:34
        Но новый - кумулятивный. Получается, что отказались. В статье говорится про разрушение бетонных сооружений.
        dzvero
    2. Монос Сегодня, 19:53
      Цитата: dzvero
      Т.е. они отказались от классического подкалиберного бронебойного снаряда. Означает ли ето, что современная танковая броня уже не пробивается 125мм БОПС-ами и ДЗ с АЗ выиграли гонку?

      Да нет. Просто изначально в боекомплекте Абрамсов не было осколочно-фугасных снарядов, а противопехотные картечные имеют дальность поражения 500м(!!!). И вообще, БК комплектовался на 90% противотанковыми "ломами", т.е. по сути Абрамс - это не совсем танк, а скорее противотанковая САУ ( у него и броня в основном с фронта). Вот они и решили сделать его "немножко более танком".
      Думаю пропорция БК останется прежней, а те самые 10% заменят этим единым.
      Монос
      1. dzvero Сегодня, 19:58
        Согласен. Скорее всего так и будет. "Против лома нет приема окромя другого лома", а другого лома пока не создали smile
        dzvero
  9. opus Сегодня, 18:44
    Цитата: Автор
    Справка портала: «[Снаряд XM1147 – многофункциональныйбоеприпас, который может быть использован против пехоты


    Мне кажется на фото не XM1147 .

    Он на выставке был такой


    XM1069 так


    и на Orbital ATK "такого" ни когда не показывали
    opus
  10. МВГ Сегодня, 18:51
    Ага, что ни выстрел, то феррари вылетает.
    МВГ
  11. Пленник Сегодня, 18:56
    Дорого. Проще боеприпас под нужную цель подобрать.
    Пленник
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:57
    А против танков новый тоже создадут?
    Изгоняющий либероидов
  13. Proton Сегодня, 19:03
    Одним снарядом всех сразу laughing
    Ну наши вон в долгу не останутся,под Армату снаряд «ломик» забацали,125 мм метр брони гасит,а под 152 мм вообще башни отрывает laughing
    Proton
  14. Uryukc Сегодня, 19:39
    может быть использован против пехоты, легкобронированных целей, низколетящих воздушных целей, а также для разрушения бетонных армированных укреплений на расстоянии до 2 км

    Список возможностей не полон!! Также им можно забивать гвозди с расстояния до 1 км и бесконтактно шинковать капусту)) Зуб офицера даю))
    Uryukc
  15. михаил3 Сегодня, 20:05
    Русские хакеры потирают руки...
    Французы тихонько хихикают. Они пробовали еще в Первую Мировую. Результат был того... этого... ну как тут без мату?! Слабенький, в общем, был результат.
    михаил3
  16. dubowitskij.vick Сегодня, 20:23
    Цитата: voyaka uh
    Нет. Противотанковый ОБПС он не заменяет. Кумм. заряд его небольшой: против бетона, зданий и легкоброн.целей. Но у него есть важная способность - фугасно-осколочный подрыв после протития препятствия. И дистан. подрыв над целью.

    Интересно. Совместить кумулятивное действие (струя вперёд) с дистанционным подрывом над целью (осколки вниз).... Если сделали, то первое и второе сделали не максимальными.
    dubowitskij.vick

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