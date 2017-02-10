Создание программируемых снарядов для «Абрамсов» находится на завершающей стадии
Пентагон и компания Orbital ATK подписали новый контракт на завершение работ по созданию универсального танкового боеприпаса XM1147, сообщает Warspot со ссылкой на портал army-technology.com.
«Американские танки будут способны уничтожать пехоту, фортификационные сооружения и вертолеты единым снарядом», – говорится в материале.
Ресурс напоминает, что в 2015 г Orbital ATK выиграла тендер на поставку боеприпасов нового поколения для M1 Abrams. Первый контракт был подписан на поставку тестовой партии снарядов. Видимо, военных удовлетворило их качество – компания получила второй заказ на $ 45 млн.
Через 30 месяцев Orbital ATK и Пентагон подпишут дополнительный договор на проведение финальных испытаний и подготовку серийного производства. Таким образом, к 2020 году «Абрамсы» смогут перейти на универсальный снаряд.
Сообщается, что новые боеприпас «заменит сразу четыре типа танковых снарядов, состоящих на вооружении американской армии: кумулятивный M830, универсальный противотанковый M830A1, картечный противопехотный M1028, а также бетонобойно-фугасный M908».
Справка портала: «Снаряд XM1147 – многофункциональный боеприпас, который может быть использован против пехоты, легкобронированных целей, низколетящих воздушных целей, а также для разрушения бетонных армированных укреплений на расстоянии до 2 км. Боевая часть нового снаряда имеет повышенную мощность, а также оснащена трассирующим элементом. XM1147 обеспечивает высокую проникающую способность и мощное фугасное действие, а благодаря возможности программирования экипаж танка может поражать цели воздушным подрывом снаряда возле неё».
«Американские танки будут способны уничтожать пехоту, фортификационные сооружения и вертолеты единым снарядом», – говорится в материале.
Ресурс напоминает, что в 2015 г Orbital ATK выиграла тендер на поставку боеприпасов нового поколения для M1 Abrams. Первый контракт был подписан на поставку тестовой партии снарядов. Видимо, военных удовлетворило их качество – компания получила второй заказ на $ 45 млн.
Через 30 месяцев Orbital ATK и Пентагон подпишут дополнительный договор на проведение финальных испытаний и подготовку серийного производства. Таким образом, к 2020 году «Абрамсы» смогут перейти на универсальный снаряд.
Сообщается, что новые боеприпас «заменит сразу четыре типа танковых снарядов, состоящих на вооружении американской армии: кумулятивный M830, универсальный противотанковый M830A1, картечный противопехотный M1028, а также бетонобойно-фугасный M908».
Справка портала: «Снаряд XM1147 – многофункциональный боеприпас, который может быть использован против пехоты, легкобронированных целей, низколетящих воздушных целей, а также для разрушения бетонных армированных укреплений на расстоянии до 2 км. Боевая часть нового снаряда имеет повышенную мощность, а также оснащена трассирующим элементом. XM1147 обеспечивает высокую проникающую способность и мощное фугасное действие, а благодаря возможности программирования экипаж танка может поражать цели воздушным подрывом снаряда возле неё».
Использованы фотографии: asdnews.com