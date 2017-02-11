Что Трамп грядущий нам готовит

Стартовал новый президент США, конечно же, внушительно. Причем, как и подобает бизнесмену-миллиардеру, охватил все разом. Что является фундаментом любого государства, не говоря уже о супердержаве? Правильно: безопасность и здоровье нации. В первые же дни своего правления Дональд Трамп, подписав соответствующий указ, объявил о начале комплексной перестройки американских вооруженных сил и резко негативно высказался по поводу состояния отечественной медицины, в частности системы повальной вакцинации населения. Но с проблемами американских эскулапов разберемся в другой раз… А сегодня речь пойдет о военных планах нового президента. По всей видимости, существующий миропорядок ждут большие перемены.Можно сколь угодно долго спекулировать на тему, чего все же ждать миру от Трампа. А можно задать уже банальный вопрос: who's Mr. Trump? При небольшом умственном напряжении получаем простой ответ. Трамп – уникальный президент Соединенных Штатов. Почему? Все просто. Во-первых, Трамп – бизнесмен, причем бизнесмен неоднократно «битый», всякий раз поднимавшийся и в итоге сидящий в Овальном кабинете при миллиардном состоянии. Действительно, Трамп – самый богатый из всех прежних хозяев данного кабинета.Во-вторых, он единственный, кто до своего президентства не работал ни на одной госдолжности, не говоря уже о том, чтобы профессионально заниматься политикой. Не был даже простым дилетантом в этом вопросе. Иными словами, был Трамп до сей поры сам себе хозяин, мало обращая внимание (с учетом личностного темперамента) на политкорректность, дипломатические изыски и прочую атрибутику из набора большого политика. Захотелось секретаршу хлопнуть по аппетитному мягкому месту – дело святое; пошутить насчет промежности надоедливой эмансипированной дамочки – всегда пожалуйста.Между тем кто такой крупный бизнесмен (по-нашему – олигарх) с учетом личности Трампа? Прежде всего – «силовик», исповедующий незыблемый принцип «если не ты, то – тебя». Прагматизм мышления, верность принятому решению (своей правоте) он не променяет ни на какие реверансы и поклоны.Самое интересное состоит в том, что президент Дональд Джон Трамп таким и останется. В его возрасте, да и с таким послужным списком люди не меняются, а необходимый «лоск» наведет профессиональная свита. Протокольщики, уверен, не подкачают.Одна из отличительных черт успешного бизнесмена – верность слову. В данном случае не сработал психологический портрет личности, известный как «политик на выборах», когда обещанные горы добра превращаются в жалкую кучку мелких делишек.Между тем Трамп молочных рек и кисельных берегов не обещал. Обещал стенку с Мексикой – уже дискутируют строительство. Обещал с медициной разобраться – начали по частям ликвидировать обамовские соответствующие начинания. Обещал исламистов-террористов извести под корень – 10 дней не прошло после инаугурации, а спецназовцы уже крошат бородатых в Йемене.Обещал военную реформу – подписан высочайший указ. Решил и с ядерным оружием разобраться, да так, что страху нагнал на собственных советников. Не забыта и ПРО. Пока морпехи и прочие «котики» снаряжали «магазины», Трамп успел подписать 27 января специальный президентский меморандум, согласно которому, в частности, «министр обороны проведет анализ противоракетной обороны для выявления путей расширения ее возможностей». Это вам не терпила Обама...Но вернемся к армейскому указу. В открытом доступе почти ничего нет. Есть только коротенький комментарий для прессы самого президента: «План предусматривает новые самолеты и корабли, а также новые ресурсы для наших военных».Казалось бы, простое распространенное предложение с однородными членами. Но по сути... ВВС и ВМС – на первом месте. Ничего удивительного. Это самые востребованные, то есть самые воюющие виды американских вооруженных сил. Трамп унаследовал только боевых самолетов более 5,5 тыс., не считая почти 10 тыс. прочих машин. Не забудем и про три с лишним десятка спутников, работающих исключительно на нужды ВВС. На страже родной «оклахомщины» стоят и 450 МБР, которые также входят в состав ВВС.Теперь ВМС. Трамп употеет, если решит посетить все 274 корабля вместе с судами обеспечения. В его распоряжении 10 авианосцев (еще один ударно строится) и 14 подводных лодок-ракетоносцев.Теперь обратим взгляд на вторую часть предложения, где речь идет о ресурсах «для наших военных». Между прочим, что же это за ресурсы такие? А это все, причем в буквальном смысле слова. Начиная с нормы лаврового листа в рационе (уверен, есть такой показатель в американском меню) до многофункциональных орбитальных платформ… Начиная с тылового обеспечения во всех его ипостасях до боевого обеспечения со всеми разведками, защитами от ОМП, связью, охранением и т.д. и т.п. Кстати, есть одна занимательная цифирь. У американцев на одного строевого служивого приходится до 10 тыловиков. У нас 5 (с учетом спецслужбистов и остальных «прокурорских»)...Таким образом, если правильно понимаю их Верховного, он решил существенно, если не в разы улучшить условия для успешного выполнения боевых задач американскими военнослужащими. Самое время спросить: с кем биться-то собрались, янки? И вот сейчас будет самое время – про стратегическое ракетно-ядерное.Начал Трамп, мягко говоря, круто. Еще на заре президентской гонки он, как говорится, «отлил в гранит», поинтересовавшись, почему бы не применить ядерное оружие, скажем, против террористов, коль скоро таковое имеется в достатке (типичное мышление бизнесмена-прогматика). Все вздрогнули, включая генерала Майкла Хайдена, главного цэрэушника при Билле Клинтоне и Джордже Буше. «Такие заявления пугают друзей и провоцируют врагов», – заявил генерал.Кажется, в 2015 году, выступая на предвыборном собрании в Атланте, что в штате Джорджия, Трамп сравнил Америку и Россию: «Я думаю, что Путин все больше и больше наращивает военные силы. Русские больше уделяют внимания ядерному оружию, чем мы. Поэтому наше ядерное оружие старое и изношенное, а у них самое современное».Шло время. Свита заметно поднатаскала кандидата по ядерному вопросу. В прошедшем декабре Трамп, хоть и «наступал», но как-то вяло: «Соединенные Штаты должны значительным образом расширять и укреплять свой ядерный потенциал, пока мир не пересмотрит свое отношение к атомному оружию». Тем более что позже официальный представитель Трампа пояснил, что новый президент имел в виду не количественное увеличение ядерного арсенала, а «модернизацию сил сдерживания».Что мы имеем сегодня. В упомянутом меморандуме, где речь шла о противоракетной обороне (ПРО), читаем: «Министр обороны должен инициировать переоценку ядерного потенциала, чтобы определить, насколько средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются современными, надежными, гибкими... а также что они должным образом способны противостоять угрозам XXI века и вселять уверенность в союзников».Собственно, все ядерные державы только тем и занимаются, что ведут постоянный мониторинг своих стратегических возможностей. Практически эта означает постоянную разработку программ модернизации, которая для любого вида оружия должна вестись непрерывно. Модернизируют американцы свои ядерные средства? Еще как. Будет новый президент тратиться сегодня на новые стратегические системы оружия? Если не дурак (вообще не из таких он), то нет. Почему? Зачем? – ответ прагматика.В 2014 году две уважаемые американские исследовательские организации – Калифорнийский институт международных исследований в Монтерее и Центр Джеймса Мартина по вопросам нераспространения ядерного оружия – выпустили фундаментальный труд, посвященный развитию американских ядерных сил. Там черным по белому сказано, что в последующие 30 лет американцы планируют израсходовать на эти цели около триллиона долларов. Деньги пойдут на закупку новых носителей ядерного оружия, модернизацию ядерных боеприпасов воздушного базирования и модернизацию головных частей МБР И БРПЛ.Сегодня в США развернуты 450 МБР «Минитмен-3», дислоцированные в трех позиционных районах. ВВС рассчитывают на полную боеготовность данных сил до 2030 года, выделяя ежегодно почти 2 млрд долл. Всего за последние 15 лет успешно реализовано несколько программ модернизации этой системы оружия. Так, удалось достичь кругового вероятного отклонения (КВО) в 150 м, а в перспективе планируется улучшить этот показатель еще на 50 м и тем самым догнать снятую с вооружения МБР МХ. Кроме того, постоянно идут работы по совершенствованию ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) маршевых ступеней этой ракеты. В рамках боевой подготовки проводятся регулярные запуски МБР «Минитмен-3». Последний состоялся в сентябре 2016 года.Морские ядерные силы США имеют в своем составе 14 подлодок-ракетоносцев, вооруженных БРПЛ «Трайдент II» D5. На программу модернизации этих сил ВМС ежегодно тратит до 3 млрд долл. и рассчитывают сохранить боеготовность этой системы оружия до 2042 года. Последний отстрел этой ракеты состоялся прошлой осенью.В состав американских стратегических ядерных сил входят 94 тяжелых бомбардировщика Б-52Н И Б-2А, срок службы которых, согласно оценкам командования ВВС, составит еще несколько десятков лет (по планам, до 2050-х годов). На поддержание боеготовности стратегической воздушной компоненты ежегодно выделяются средства в размере около 3,5 млрд долл. Правда, есть планы разработать новый стратегический бомбардировщик – LRS-B (Long Range Strike-Bomber). Однако еще в 2006 году бюджетное управления конгресса оценило программу разработки перспективного дальнего дозвукового бомбардировщика в 92 млрд долл. Можно только гадать, во что это обойдется в сегодняшних ценах.Скажите, будет Трамп, который не транжир по самой своей сути, выбрасывать миллиарды на новые ракетно-ядерные системы, если у него и так «все крутится и летает»? Вот именно... Да и стоит ли бояться-то? Не думаю, что очень.Вспомним недавний трамповский меморандум и что он сказал относительно ПРО. «Министр обороны проведет анализ противоракетной обороны для выявления путей расширения ее возможностей». Есть пути, да целая дорога столбовая – хайвэй по-ихнему. Все дело в том, что американцы систему ПРО реально создали. С начала 50-х годов мысль о ПРО не покидала умы пентагоновских стратегов. А с марта 1983 года, после знаменитой речи Рональда Рейгана о советской «империи зла» и старта программы «Стратегическая оборонная инициатива» (просто гениальная рейгановская «разводка») ПРО стала генеральным направлением американской военной стратегии.Констатируем, что сегодня в США развернута комплексная система противоракетной обороны, которая позволяет осуществлять заатмосферный перехват баллистических целей наземного, воздушного и морского базирования, а также крылатых ракет.С целью перехвата МБР в настоящее время для защиты континентальной территории США развернуто 30 стрельбовых комплексов шахтного базирования на Аляске и в Калифорнии. Развертывание еще 15 ракет, несущих в качестве боевой части заатмосферный кинетический перехватчик, планируется завершить в 2017 году.Информационные (радарные) комплексы включают в себя РЛС типа «Пейв-Поз», дислоцированные на авиабазах Кейп-Код в штате Массачусетс, Биал в Калифорнии и Клиар на Аляске. Таким образом, достигается практически полное перекрытие аэрокосмического пространства на подступах к континентальной территории США.Что касается надежности этих комплексов, то отметим, что с лета 1997 года состоялось 17 испытательных запусков противоракет с целью реального перехвата учебных целей. Успешных – 8. Однако один запуск признан аварийным по причине нештатной работы самой цели. Таким образом, из 16 запусков 8 успешных перехватов составляют 50%, что непосредственно приближается к расчетной эффективности этих противоракет. Согласно планам Агентства по противоракетной обороне, число позиционных районов может увеличиться до 5 в общей сложности со 100 противоракетами.Для защиты от ракет малой и средней дальности существует корабельная система «Иджис», оснащенная ракетами «Стандарт-3». Первоначально эта система, принятая на вооружение в 1983 году, являлась информационно-боевым комплексом ПВО с ракетой «Стандарт-2». Испытания непосредственно в рамках ПРО начались в 2002 году.В ноябре 2007 года впервые был выполнен успешный перехват групповой баллистической цели на высоте около 180 км. 21 февраля 2008 года ракета «Стандарт-3», выпущенная с крейсера УРО «Лэйк Эри» в Тихом океане, сенсационно поразила аварийный разведывательный спутник USA-193 на высоте 247 км. Справедливости ради отметим, что в данном случае речь идет не о серийной ракете. Даже согласно открытым источникам, американцам пришлось затратить не один десяток миллионов долларов, чтобы модифицировать три ракеты, одна из которых и поразила цель на доселе недосягаемой высоте. А в ноябре 2014 года состоялся одновременный перехват двух крылатых и одной баллистической ракеты над Тихим океаном. Стрельба велась с эсминца УРО типа «Арли Бёрк». Согласно оценкам Агентства по ПРО, к 2020 году средства поражения системы «Иджис» смогут устойчиво перехватывать БРСД и ограниченно МБР.Комплексы «Иджис» размещены на эсминцах и крейсерах УРО ВМС США, Норвегии, Испании и Японии. Всего около 20 кораблей. За пределами США противоракеты «Стандарт-3» наземного базирования с обеспечивающими системами уже развернуты в Румынии. На подходе Польша (ведутся работы), возможно, Чехия и Турция. Есть куда стремиться, иными словами.Чуть не забыли армейскую систему ПВО-ПРО «Пэтриот», разработанную еще в начале 1980-х годов. Скажем так, эта система – скорее удачный пример ПВО. Вероятность поражения авиацелей высокая – 0,8–0,9. Что касается баллистических тактических ракет, то этот показатель ниже – 0,3 или 0,4. Высота поражения – до 15 км. Планируют выйти на 20 км при соответствующем спутниковом обеспечении. Прилично зарекомендовала себя в иракской эпопее. Как объектовая тактическая ПРО – явно сойдет.Так с кем же собирается воевать Трамп? С радикальным исламским терроризмом, как сам он и заявил, а спецназовские орлы личным примером начали воплощать идею в жизнь. А идея эта – война в чистом виде, война на уничтожение, без компромиссов и всяких «белых перчаток». С террористом, будь то одиночка-смертник или какое-то якобы государство, разговаривать вообще бесполезно, просто вредно для здоровья. В принципе, всяческие увещевания на тему терпимости, «традиционных ценностей» и «равных возможностей» тех, кто готов жизнь отдать за торжество правоверных, уже привели к экономическому и политическому кризису пол-Евросоюза.Между тем американцы воюют на этом поприще без малого четверть века, воюют обычными средствами, не помышляя о ядерном оружии. Соответствующий ляп Трампа таковым и останется, не больше. Америка давно поняла, что воевать придется, пожалуй, еще долго, а ядерные средства в такой войне – лишь красивый декор, пылящийся без всякой практической пользы. Сегодня нужна реальная эффективная, высокоточная стрельба, которую может осуществлять только высокопрофессиональная, прекрасно экипированная, сытая, материально довольная, вооруженная по последнему слову и поддержанная с суши, моря, воздуха и космоса армия.Стихли овации на Охотном Ряду по поводу неожиданной победы за океаном вселяющего надежды кандидата. Наступили суровые будни. Трамп, надежда тех, кто после оглашения результатов выборов жаждал колесить по Москве, размахивая звездно-полосатым стягом, долго не думал, как разговаривать с Россией. За несколько дней до инаугурации он откровенно высказался насчет возможной отмены западных, в частности, американских санкций. В интервью британской Times президент по-деловому предельно конкретен и жесток: «Есть санкции против России – давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки. Например, я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено». Вот так-то! Нечего и говорить, что наш политический истеблишмент чрезмерно возбудился и… закипел.«Отмена санкций для России точно не самоцель. Мы считаем их дурным наследием уходящей команды Белого дома, которое нужно отправить вслед за ней в историю», – заявил председатель комитета по международным делам СФ Константин Косачев. По его мнению, ожидать уступок со стороны России в вопросах безопасности взамен на экономические преференции бессмысленно.«Полет его фантазии (Трампа. – А.К.) не знает границ», – говорит руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов, который напоминает, что ядерное разоружение и санкции никак не связаны между собой.Очень хочется спросить уважаемого председателя и уважаемого маститого академика: так уж и «бессмысленно» и «не связаны»?А вот суждение президента Центра глобальных интересов Николая Злобина, который справедливо считает, что Трамп своим заявлением «намекнул Кремлю», что готов к «приемлемому предложению». Имея в виду доминирующее преимущество Армии США в обычных вооружениях над Россией, Америка готова идти на взаимные серьезные сокращения. Ядерное оружие как выравниватель военных потенциалов для США гораздо менее важно, чем для России. Если нет – Трамп пойдет на сильную модернизацию ядерного потенциала США. Даже отказ от такой модернизации может быть предметом переговоров с Россией.Как выразился герой Леонида Броневого в шикарном фильме «Покровские ворота»: «Заметьте, не я это предложил...» Нет у Трампа никакого полета фантазии, есть голый расчет и устойчивое профессиональное мнение, как поступать в той или иной сделке. По его видению, санкции и разоружение очень даже связаны. Давайте не будем, словно мантру, повторять, что нам все нипочем. Очень даже почем. Сами признаем.Хоть и не любит, похоже, Трамп разведку, но все-таки какие-то бумажки наверняка читает. А особой мудрости их составить не надо. Открыли парни с «горячими сердцами» на Новинском бульваре нашу газету – вот и донесение готово.Слегка обвыкшийся за первую неделю в Овальном кабинете, Трамп 26 января познал, что, оказывается, четверть всего используемого в России промышленного оборудования была введена в строй до 2000 года, а седьмая часть – уже неконкурентоспособна. Эти данные взяты из доклада «Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей обрабатывающей промышленности России» Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. По его собственному признанию, он и займется по поручению президента Путина подготовкой стратегии развития России после 2018 года. Президент же Трамп узнает, что от 13 до 14% всех производственных мощностей в России уже, по сути, пустышки, так как устарели морально и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции. Хуже всего обстоят дела на высокотехнологичных производствах, в отраслях высоких переделов, связанных с производством «сложных непродовольственных товаров», отмечается в докладе.«При этом формально наблюдаемая модернизация ряда машиностроительных секторов (особенно в электротехнике), к сожалению, связана преимущественно с развертыванием технически простых сборочных производств», – пишут авторы доклада. Прочитав такое, сразу вспоминаются высокие слова об импортозамещении, а воображение рисует бесконечные стеллажи с оргтехникой на основе исключительно отечественного ПО, необозримое созвездие космических аппаратов без зарубежного ширпотреба (дальше – проснулись).Наверняка Трамп где-нибудь в дальнем углу отыскал бумагу, где сказано, что в ноябре 2016 года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что износ основных фондов в России превысил 50%. По ее словам, лишь для того, чтобы остановить процесс стремительного ветшания инфраструктуры, необходимы инвестиции в размере 4 трлн руб. Однако в федеральном российском бюджете на ближайшие три года и прогнозе социально-экономического развития России до 2034 года вовсе «отсутствует системный подход к проблеме износа основных фондов, восстановления материально-технической базы», заявила глава Счетной палаты.Что после всего этого прикажете думать и делать Трампу? Только то, что он сделал как акула бизнеса: играть будем по моим правилам. Договариваться традиционными методами, разводя по углам «котлеты и мухи», можно было с университетским Обамой, леваком Сандерсом и даже с Хиллари. Дама эта, конечно, сильно на мужчин осерчала, но с проторенной колеи вряд ли свернула бы.Пока же только бизнес, господа с доброй порцией эпатажа. Но неужели наш герой совсем не принимает в расчет «восточное направление»? Еще как принимает! Но об этом – в следующий раз.