Америка не прекратит свои войны

Недавно ученые американского Института Ватсона подсчитали, что в текущем столетии США израсходовали на проведение военных операций в зарубежных странах, проходящих под лозунгом демократизации существующих властных структур, почти 5 трлн долл. А президент США Дональд Трамп, на второй день после своего избрания, в интервью телеканалу CBS назвал другую цифру. Он отметил, что США, которые воюют уже 15 лет, «потратили 6 трлн долл. только на Ближний Восток». В ходе своей предвыборной кампании он обещал привести в порядок изрядно потрепанную войнами военную машину Америки. Как полагают американские и международные эксперты, несмотря на все заявления Трампа о миролюбии, вряд ли можно ожидать каких-либо изменений в военной политике Белого дома, который всегда нес и продолжает нести свою «демократию» на остриях штыков и осколках снарядов. При новом президенте, утверждают специалисты, военная экспансия США действительно может быть только несколько переориентирована и будет направлена в основном на обеспечение национальных интересов.В конце прошлого месяца вице-президент США Майкл Пенс привел к присяге нового министра обороны Джеймса Мэттиса. Церемония прошла в здании Пентагона и носила чисто формальный характер, поскольку Сенат утвердил отставного генерала в новой должности 20 января – в день инаугурации Дональда Трампа. Тем же числом новый глава Белого дома подписал указ, разрешающий Мэттису занять кресло главы Пентагона. Участвовал новый президент и в этой процедуре.«Наши военные – это мощнейшая сила, когда-либо ходившая по земле. Мы должны сделать так, чтобы в нашу страну не попадали те, с кем наши солдаты воюют вдалеке от дома. Обещаю, что наша администрация всегда будет за вами и за вас. Министр Мэттис, я не сомневаюсь, что вы проделаете великолепную работу. Спасибо, что приняли эту ответственность», – заявил в своем выступлении верховный главнокомандующий ВС США.В ходе церемонии приведения к присяге 26-го начальника Пентагона нынешний обитатель Овального кабинета подписал свой первый меморандум по национальной безопасности NSPM-1 под названием «Перестройка ВС США», в соответствии с которым должна быть проведена масштабная модернизация войск. Он объявил, что это «указ о великой перестройке вооруженных сил – новые самолеты, новые суда, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в униформе».В трех разделах своих указаний главе Пентагона и директору административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома верховный главнокомандующий сформулировал довольно емкую программу их модернизации и потребовал определения реальных объемов средств, необходимых для ее финансирования в нынешнем и будущем финансовых годах.В первом разделе этого документа указывается, что перестройка ВС должна проводиться в соответствии с военной политикой, суть которой состоит в поддержании мира на основе укрепления боевого потенциала федеральных войск. Как говорит сам Трамп: «Мир через силу».Во втором разделе своего меморандума президент обязал министра обороны в месячный срок провести проверку боеготовности ВС. В ходе этой проверки должны быть оценены условия обеспечения необходимого уровня боевой готовности войск, включая подготовку и обучение военнослужащих, качество обслуживания ВВТ, обеспеченность воинского контингента средствами поражения, проводимые мероприятия по совершенствованию ВС, а также направления развития военной инфраструктуры Пентагона.По результатам проверки должен быть составлен соответствующий доклад. В этом докладе должны быть сформулированы мероприятия, необходимые для улучшения условий обеспечения боевой готовности войск, которые следует провести в текущем финансовом году.Одновременно с проверкой боевой готовности министр обороны и директор АБУ должны разработать поправки к закону «О военном бюджете на 2017 финансовый год», предусматривающие выделение необходимых средств для обеспечения боевой готовности, включая перераспределение уже выделенных ассигнований для решения этой задачи. Кроме того, министр обороны, совместно с директором АБУ, должен разработать бюджетную заявку, в которой будет указан уровень ассигнований, необходимых для повышения боеготовности войск и противодействия угрозам национальной безопасности США.Через два месяца после подписания данного указа министр обороны обязан представить план мероприятий по обеспечению необходимого уровня боевой готовности войск до начала 2019 финансового года, сформулированных в докладе по ее проверке. В данном плане должны быть указаны меры по совершенствованию системы материально-технического обеспечения (МТО) ВС, по обеспечению заданных сроков поставки запасных частей, по поддержанию на необходимом уровне готовности полигонов для проведения учений, по выполнению требований оперативного командования, по обеспечению требуемого уровня ассигнований для поставки в войска предметов боевого снабжения, по восполнению недостающей численности личного состава войск и по повышению эффективности ремонтных мастерских. В этом документе должны быть также указаны сроки, необходимые для планирования, координации и проведения всех мероприятий по обеспечению боеготовности и обучения войск.Третий раздел меморандума озаглавлен как и сам документ: «Перестройка ВС США». В соответствии с требованиями верховного главнокомандующего военный министр, после утверждения Конгрессом новой стратегии национальной безопасности, военный министр должен разработать национальную военную стратегию, которая должна обеспечивать президенту и ему максимальную гибкость при принятии стратегических решений и при определении структуры войск, необходимых для выполнения требований по защите США.Здесь также указывается, что министр должен инициировать подготовку нового обзора состояния ядерных сил и системы противоракетной обороны (ПРО) США. Обзор должен подтвердить, что на современном этапе американские ядерные средства устрашения находятся на уровне современных требований, а их количество достаточно для решения стоящих задач. В ходе проведения обзора необходимо также установить, что структура ядерной триады США, эффективность управления ее элементами и боеготовность соответствуют угрозам XXI века и что она способна обеспечить защиту Америки и ее союзников. Сейчас нет данных для того, чтобы говорить о том, какие выводы и рекомендации войдут в новый обзор состояния ядерных сил США. Правда, в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что на модернизацию ядерной триады он готов выделить значительные средства. Но суммы при этом не называл. Не известно и сейчас, во что может обойтись Вашингтону укрепление ядерного потенциала.Относительно системы ПРО в указе Дональда Трампа сказано, что глава Пентагона должен определить основные направления ее укрепления развития, а также должным образом сбалансировать приоритеты противоракетной защиты территории США и ТВД. При этом должны быть выделены первостепенная и второстепенная области финансирования процессов развития этой системы. Исходя из этого, эксперты не исключают, что глава Белого дома может отдать команду о пересмотре планов по развертыванию в Европе третьего эшелона американской ПРО, которые активно реализуются в настоящее время.Так что с полным основанием можно сказать, что Америка не перестает готовиться к войне, при новом президенте этот процесс вступает в новую фазу. Нельзя не отметить и тот факт, что в последние несколько десятков лет Пентагон постоянно воевал, весьма активно продолжает свою военную экспансию и сегодня.Хотя Конгресс США, которому предоставлено официальное право объявления войны, с 1942 года не сделал ни одного заявления о начале боевых действий против какой-либо страны, Америка постоянно находится в состоянии реальной войны с самыми различными государствами.Баллотировавшаяся в президенты США от Партии зеленых врач Джилл Стайн в ходе своей предвыборной кампании в одном из выступлений в штате Техас в октябре прошлого года подвергла критике главных кандидатов на кресло в Белом доме. Она заявила, что Хиллари Клинтон и Дональд Трамп весьма далеки от идеи завершения войн, которые сегодня ведет Америка. «У них нет другого решения проблемы расширяющихся войн, кроме новых войн. Мы уже бомбим семь стран и сейчас, кажется, ввязываемся в преступную войну в Йемене, где выступаем партнером Саудовской Аравии», – резюмировала Стайн и добавила, что ни тот, ни другой кандидат об этом «говорить не хотят».Ее слова оказались полностью соответствующими реальному положению дел. По данным Бюро журналистских расследований (Bureau of Investigative Journalism), некоммерческой организации, созданной в 2010 году при Лондонском городском университете (City University London) и ведущей постоянно обновляемый список операций ВС США в разных точках планеты, в настоящее время Вашингтон воюет с семью странами. Правда, эти акции заокеанские законодатели и политики называют не войнами, а скромно именуют специальными операциями за рубежом (СОЗ). Однако эти «скромные» операции имеют сегодня самые тяжелые последствия для многих стран, с которыми воюет Америка, начиная от разрушения институтов государственной власти, обнищания и физического уничтожения их граждан и заканчивая многомиллионными потоками мигрантов.В настоящее время подразделения ВС США действительно с определенным интервалом наносят бомбовые удары по семи странам, таким как Пакистан, Сомали, Йемен, Афганистан, Сирия, Ирак и Ливия. Некоторая часть этих ударов осуществляется беспилотными летательными аппаратами. Следует отметить, что во времена правления Джорджа Буша-младшего Америка бомбила только четыре страны. И совсем нельзя однозначно сказать, что это совершенно окончательный список стран, с которыми неофициально воюет Пентагон.По данным, опубликованным чуть более двух лет назад, на сайте GlobalPost, являющимся одним из подразделений американской компании Public Radio International (PRI), подразделения Сил специальных операций (ССО) ВС США находятся на территории более 130 стран и действуют в интересах Белого дома.Назначение, структура и задачи ССО достаточно подробно описаны в открытом руководстве КНШ. Однако в силу того, что они в основном действуют скрытно, подробная информация об этих силах носит секретный характер. Правда, стратегические основы организации и боевых функций ССО изложены в открытом документе КНШ за номером JP 3-05, который называется «Доктрина объединенных специальных операций» (Doctrine for Joint Special Operations).Подразделения ССО существуют в каждом виде ВС США. Они немногочисленны по своему составу, но укомплектованы высокопрофессиональными специалистами, способными эффективно решать самые разнообразные задачи. Подразделения этих сил предназначены для выполнения миссий, которые им определяет Вашингтон. Часть задач в рамках этих миссий имеет внешнеполитический характер и ставится руководителям ССО Государственным департаментом США.В соответствии с доктринальными положениями КНШ и предъявляемыми к ССО требованиями, воинские контингенты этих сил должны быть способны вести непосредственные боевые действия, осуществлять специальные разведывательные, психологические и информационные операции, действовать в условиях нетрадиционных войн, обеспечивать защиту иностранных государств в случае возникновения внутренних конфликтов, вести борьбу с террористическими организациями, противодействовать распространению ОМУ, обеспечивать контакты руководства подразделений ВС США с правительственными, частными организациями и с населением стран пребывания, а также вести борьбу с распространением наркотиков. Кроме того, им ставится в обязанность выполнение целого ряда дополнительных задач, включая оказание гуманитарной помощи. Эти задачи, как правило, являются одноразовыми и возникают в каких-то чрезвычайных условиях.Как уже отмечалось, в сентябре прошлого года ученые американского Института Ватсона, входящего в состав Университета Брауна, выпустили доклад, в котором подсчитали расходы Пентагона на ведение войн в Ираке, Афганистане, Пакистане, Сирии в 2001–2016 годах. По данным специалистов, общая сумма бюджетных средств, истраченных на эти войны, составила 3,6 трлн долл. Если же к этим затратам добавить расходы на ведение СОЗ в прошлых и в текущем финансовых годах, ассигнования на обеспечение ветеранов в настоящее время и в будущем, а также на борьбу с терроризмом на территории США, то эта сумма возрастет до 4,79 трлн.Специалисты института указывают, что в полученных ими данных не учитывается значительная часть предстоящих федеральных расходов, обусловленных войнами 2001–2016 годов. Они также отмечают, что к 2053 году только объем выплат процентов по заимствованиям, сделанным для финансирования этих войн, составит 7,9 трлн долл.Глава китайской компании Alibaba Group Джек Ма в своем выступлении на последнем экономическом форуме в Давосе заявил, что руководство США тратит на войны огромные деньги. Он сообщил, что в течение 30 лет Америка, участвовавшая в 13 вооруженных конфликтах, истратила не менее 14 трлн долл.Аналитики считают, что при Трампе Америка не остановит свои военные операции. Для Вашингтона война всегда была бизнесом. А закрывать его деловой человек Трамп скорее всего не захочет, да ему и не дадут этого сделать. Тем более что президент нацелен на укрепление боевой мощи США, необходимой не только для защиты своей территории, но и для войн в других странах, которые должны покориться диктату Вашингтона и принести ему желаемую экономическую выгоду.