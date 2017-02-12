09:54 12 февраля

Сирия стала полигоном для испытания новейших разработок российского ВПК

Сирия стала полигоном для испытания новейших разработок российского ВПКОтечественный ВПК совершил рывок вперед, в первую очередь благодаря масштабной программе перевооружения армии и расширению рынков сбыта. Но свою роль сыграла и война в Сирии, в рамках которой были протестированы некоторые новейшие отечественные разработки. Чем сможет похвастаться армия России уже в ближайшем будущем?

Состояние науки и высокотехнологичных производств в России традиционно коррелировало с состоянием ВПК, в просторечии – «оборонки». В ХХ веке львиная доля отечественных перспективных разработок проводилась в интересах военных и прочих силовиков. С одной стороны, это создало мощнейшие физико-технические, математические школы, поддерживало не только прикладные, но и фундаментальные исследования. С другой, к концу 80-х годов в СССР сформировалась парадоксальная ситуация: страна, создававшая сверхсложные космические и ядерные технологии, оказалась неспособна обеспечить свое население достаточным количеством нормальных телевизоров и стиральных машин. Последовавшие эксперименты по перепрофилированию и демонтажу оборонных НИИ и заводов, закупке готовых зарубежных технологий привели к тому, с чего и начинали: необходимо все уметь делать самим, ибо существуют санкции и ограничения, а свободного мирового рынка, напротив, не существует.

Российский гражданский сектор высокотехнологичной промышленности до сих пор не встал на ноги, а местами скорее мертв, чем жив. Достаточно заглянуть в любую квартиру и оценить, кем и в каких странах создана имеющаяся там электрическая и электронная бытовая техника. Эксперименты в духе «перекуем мечи на орала» показали, что российские создатели радиолокаторов в целом не смогли научиться делать, например, микроволновки, зато не разучились проектировать радары, поэтому новаторская продукция российского ВПК продолжает регулярно попадать в поле зрения международных СМИ и экспертов.
В этих рамках основным фоном остается война в Сирии, что вполне понятно. Помимо борьбы с террористическими группировками, она, по сути, выполняет роль гигантского полигона для испытания военных разработок, что, в общем-то, и не скрывается военным руководством РФ. Причем речь идет не просто об испытаниях условиями пустыни, но и при взаимодействии с недружественными технологиями «западных партнеров», прямо или косвенно выглядывающими из-за спин местных бородачей.


Список новых или глубоко модернизированных российских разработок, засветившихся в Сирии, обширен – особенно в части авиации и ракетной техники (с учетом преимущественно дистанционного характера войны). Во-первых, это боевая авиация: новейшие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые тяжелые истребители Су-30. Во-вторых, это высокоточные ракеты Х-101 и «Калибры» с их знаменитым вояжем из Каспийского моря. Однако если создание новых самолетов и ракет – традиционно сильная в СССР и России область, то, например, боевые роботы – это относительно новый мировой тренд, который не минул и российскую «оборонку», причем дело не ограничивается шумно пропиаренным киборгом на квадроцикле.

В частности, в Сирии (а до того – в Чечне и Ингушетии) были проверены в деле роботы разминирования «Уран-6». Эта дистанционно управляемая машина с системой тралов способна разрушать находящиеся в грунте боеприпасы или инициировать их подрыв. В САР она активно использовалась саперами в Пальмире – судя по кадрам взрывов, робот не скучал от отсутствия задач. В середине января начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщил о следующих моделях, разрабатываемых на базе «Урана» по итогам его полевых испытаний.

Но если робот-сапер – это официально признанное устройство обеспечения операций, то картина с применением роботов огневой поддержки в ВС РФ до сих пор опирается преимущественно на слухи. В российских и западных источниках сообщается о применении российских наступательных систем типа «Арго» и «Платформа-М». Подобные разработки реально существуют в вооруженных силах и способны как собирать информацию о поле боя, так и уничтожать обнаруженные цели под управлением оператора. В блогосфере сообщалось, что имел место как минимум один факт «высокотехнологичного» штурма укрепрайона российскими роботами совместно с сирийской пехотой, российской артподдержкой под контролем БПЛА и общей координацией через систему управлением полем боя «Андромеда-Д».

Близкий к роботизации тренд – появление в Российской армии системы охраны объектов, выполненных в виде стационарных и подвижных боевых платформ, специализированных, например, для нужд РВСН. Вооруженные автоматическими гранатометами и пулеметами, они могут выдвигаться из защищенного укрытия для обстрела обнаруженных диверсантов или перемещаться с той же целью на местности. Таким образом, пост «человека с ружьем» будет дополнительно усилен электронным вооруженным помощником.

Нельзя не порадоваться и за крымских разработчиков высокотехнологичного оружия, не сидящих без дела после воссоединения полуострова с Россией. Так, в севастопольском АО «Научно-технический центр «Импульс-2» создан универсальный дистанционно управляемый автономный боевой модуль «Вихрь», который испытывается на роботизированной боевой платформе на шасси БМП-3 и других носителях.

Важной составляющей вышеописанных средств высокотехнологичных силовых операций является применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В этом отношении предыдущий год был богат на анонсированные разработки. Прогресс с беспилотниками в России особенно очевиден, если сравнить с ситуацией пятидневной войны в Южной Осетии, после которой РФ срочно закупала готовые модели и линии их производства у Израиля на фоне явного провала в собственных разработках. Через восемь лет картина в некотором смысле обратная: ПВО Израиля сообщает о неудачной попытке уничтожить в своем небе чей-то (ЦАХАЛ намекает, чей же) прилетевший из Сирии БПЛА – тот пережил последовательно атаку двумя зенитными ракетами и истребителем-перехватчиком F-16. Другим перспективным примером применения беспилотников является попытка их сопряжения с танками: разработчики из МАИ и МГТУ им. Баумана создали устройство, летящее в 20–30 метрах над танком, получая от него энергию по кабелю и передавая на борт информацию. Так экипаж получает обзор поля боя и может оперативно засекать цели.

В лучших традициях борьбы «щита и меча» в России продолжается и эволюция систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это тоже в целом отражает мировой тренд на перевод противостояния в область цифровых технологий, на перехват систем управления вооружениями. Стоит отметить как минимум два побывавших в Сирии комплекса.

Первый из них – «Леер-3» – гибридная технология БПЛА и РЭБ. Мобильные системы смонтированы на базе беспилотника «Орлан-10» и автомобильного центра управления и начали работать в войсках с 2015 года. Фактически они способны имитировать базовые станции GSM-связи, подавляя и подменяя собой вышки сотовой связи, после чего все звонки и сообщения проходят через полностью подконтрольное военным оборудование, становясь ценным источником данных для разведчиков. Кроме того, абоненты в районе действия «Леер-3» получают SMS и аудиосообщения, а в скором будущем будут получать и видеоролики. Так российские военные в Алеппо рассылали сообщения для мирных жителей о расположении коридоров для выхода из города и зон раздачи гуманитарной помощи. По аналогичной технологии боевики получали от ВС РФ образцы заявок на перемирие. Таким образом, самолеты, раскидывающие над позициями противника листовки с предложением сдаться, получили высокотехнологичного конкурента. По мнению экспертов, в перспективе дроны смогут создавать виртуальные мобильные сети вплоть до перехвата управления трафиком и звонками смартфонов пользователей.

Второй системой РЭБ, получившей известность в Сирии, стала «Красуха-4». Она предназначена для противодействия широкому спектру бортовых радаров ударной и разведывательной авиации противника. Утверждается, что система способна подавлять не только РЛС, но и радиоканалы управления БПЛА, что делает комплекс особенно актуальным в современной цифровой высокотехнологичной войне.

Эволюция российских военных технологий – это не только боевые роботы, перехват информационных потоков и прочие реалии цифровой войны. В данный момент идет малозаметная эволюция во многих областях, например в такой специфической отрасли, как борьба с биологическими угрозами. В этой сфере нет таких ярких артефактов, как несущиеся по пустыне автоматические стальные монстры с гранатометами, однако масштаб опасности биологических угроз гораздо больше. Не зря столь большое внимание во всем мире приковано к очагам эпидемий, например вирусов Эбола или Зика, о вкладе российских биологов в борьбу с которыми газета ВЗГЛЯД уже писала.

Так, по итогам борьбы со вспышкой сибирской язвы на Ямале стал известен «Комплекс модульный для анализа патогенных биологических материалов и поддержки принятия решений оперативных групп Министерства обороны России, действующих в чрезвычайных ситуациях биологического характера» (МКА ПБА) – или просто «Сыч». По сути это многофункциональная автономная биологическая лаборатория на колесах, способная выдвинуться в зону биологической ЧС и оперативно получить информацию о патогене. Ключевой фактор здесь – скорость. Традиционные способы анализа инфекций занимали от десятков часов до десятков суток. Современные же основаны на ПЦР-анализе, иммуноферментном анализе и других экспресс-методах, позволяющих получать данные практически в режиме реального времени. В разработанном комплексе все необходимое оборудование совмещено с боксами микробиологической защиты и размещено на шасси типовых КамАзов. До ямальского инцидента МКА ПБА стоял на дежурстве, например, в зоне Олимпиады-2014 в Сочи. В войсках РХБЗ имеются подобные новые системы и для радиационного и химического мониторинга.

По сути, в данный момент продолжается демонстрация результатов отдачи капиталовложений, сделанных в ВС и ВПК в период после 2008 года. Бесспорным является не только факт выживания и сохранения отечественного интеллектуального и промышленного потенциала после лихолетья 90-х, но и его активная эволюция в последние годы. О дальнейших трендах можно будет судить по итогам публикации результатов исследований таких крупных структур, как Фонд перспективных исследований (аналог DARPA в США), но также и по разработкам от более малых, но нетривиально мыслящих «бойцов интеллектуального фронта» из экспериментальных «научных рот». А поскольку дрейф военных разработок в гражданский сектор – это не только осознанная необходимость, но и цель, сформулированная главой государства, хочется надеяться, что в обозримом будущем мы увидим не только роботов-саперов, но и, например, оригинальных российских домашних роботов.
Автор: Никита Волченко
Первоисточник: http://www.vz.ru/society/2017/2/3/855888.html


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Комментарии 15
  1. ДМ51 Сегодня, 06:14
    Что ж,никто не отменял закон - война двигатель прогресса. От себя добавлю - и хороших продаж на рынке вооружений
    ДМ51
    1. alekc73 Сегодня, 06:38
      Война проверяет вооружение лучше любых полигонов.Закон давно известен.
      alekc73
      1. МПК105 Сегодня, 07:01
        Согласен целиком и полностью.Вот,разве что,осадочек остался-когда два самолёта упали в воду...
        МПК105
  2. 210окв Сегодня, 06:22
    В начале сирийской кампании я спорил с одним коллегой по сайту.Он утверждал что на этой войне необходимо использовать старые боеприпасы дабы освободить склады.Я наоборот-проверять новое в деле.Время показало что мы оба были правы.
    210окв
    1. LÄRZ Сегодня, 07:38
      Цитата: 210окв
      В начале сирийской кампании я спорил с одним коллегой по сайту.Он утверждал что на этой войне необходимо использовать старые боеприпасы дабы освободить склады.Я наоборот-проверять новое в деле.Время показало что мы оба были правы.

      Хотел бы добавить ещё ("проверять новое в деле"):
      В Сирии, недалеко от города Тартус в объектив камеры случайно попала российская современная автоматизированная станция активных помех (радио-электронного подавления) Р-330Ж «Житель».

      Станция Р-330Ж «Житель», разработанная и выпускаемая воронежским ОАО «Научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК» (входит в состав компании «ЭГО-Холдинг»), предназначена для обнаружения, пеленгования и радиоподавления базовых станций систем сотовой связи стандарта GSM 900/1800 и 1900; обнаружения, пеленгования и радиоподавления носимых мобильных станций систем подвижной спутниковой связи Inmarsat и Iridium; радиоподавления навигационной аппаратуры потребителей систем спутниковой связи NAVSTAR (GPS). Любой вышеперечисленный сигнал глушится полностью в радиусе 20-30 километров от работающей станции.

      В этом районе связь своих станций тоже глушится, поэтому перед включением подавления радиосигналов передается условный сигнал, оповещающий о полном радиомолчании и выключении средств радиосвязи.Комплекс «Житель» является мобильным — после воздействия на противника, станции должны быстро сменить позицию, ведь их радиосигналы тоже могут засечь. Таковы правила этой непростой борьбы РЭБ. Станция может работать как в автономном режиме, так и в сопряженной паре, как ведущим, так и ведомым под руководством автоматизированного комплекса РЭБ Р-330КМК «Диабазол».
      Источник:http://tehnowar.ru/57169-v-sirii-zameche
      na-noveyshaya-rossiyskaya-stanciya-rep-r-330zh-zh
      itel.html
      LÄRZ
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:25
    Сирия стала полигоном для испытания новейших разработок российского ВПК

    Нет худа, без добра! (посл.)
    российские создатели радиолокаторов в целом не смогли научиться делать, например микроволновки, зато не разучились проектировать радары,

    микроволновками не навоюешь...
    a.s.zzz888
    1. Nikolaevich I Сегодня, 09:08
      Цитата: a.s.zzz888
      микроволновками не навоюешь...

      Во 2МВ Англия и США активно использовали радиолокаторы,но бытовые "микроволновки" там появились весьма далеко от окончания войны .Хотя СВЧ-печь была запатентована вскоре после войны, серийное производство "домашних" "микроволновок" началось гораздо позже.
      Первая серийная бытовая микроволновая печь была выпущена японской фирмой Sharp в 1962 году. Первоначально спрос на новое изделие был невысок.
      В СССР с начала 80-х микроволновые печи выпускались на заводах:
      ЗИЛ (модель «ЗИЛ») и Южный машиностроительный завод (модель «Мрия МВ»)
      Тамбовский завод «Электроприбор» (Модель «Электроника»);
      Днепровский машиностроительный завод им. Ленина (ДМЗ) выпускал «Днепрянка-1» (1990 г, 32 литра, магнетрон М-105-1, потребляемая мощность 1300 ватт, мощность СВЧ-излучения 600 ватт, масса 41 кг, цена 350 руб)[2] и «Днепрянка-2»[3].
      Утверждение о советском приоритете[править | править вики-текст]
      17 мая 2011 года газета «Труд» сообщила, что в её номере от 13 июня 1941 года в заметке была описана специальная установка, использовавшая токи ультравысокой частоты для обработки мясных продуктов и разработанная в лаборатории магнитных волн Всесоюзного научно-исследовательского института мясной промышленности.[4]
      Nikolaevich I
  4. татарин 174 Сегодня, 06:45
    Ведь можем если захотим! Далее немножко в сторону уйду: Что нам мешает и в других областях вырваться вперёд? Мешает только одно - отсутствие желания. Долго ли ещё запрягать будем?
    татарин 174
  5. Мар.Тира Сегодня, 06:51
    Цитата: ДМ51
    Что ж,никто не отменял закон - война двигатель прогресса. От себя добавлю - и хороших продаж на рынке вооружений

    Мне гораздо важнее было узнать про обкатку там ССО России,причём именно новейшими образцами вооружений.Теперь эти люди на вес золота,и дороже.
    Мар.Тира
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:09
    Микроволновки то делать как раз научились. Отличные были микроволновки, надёжные. Но тяжелые, как танки, и управление - так себе. wassat
    А по сути статьи - Сирийская эпопея - это важные испытания наших современных систем, только оружие не появляется по мановению волшебной палочки. Полагаю, руководство страны начало "вкладывать" средства в ВПК задолго до наших дней. Полагаю, ещё до "Мюнхенской речи" ВВП.
    Как же вовремя ВВП "скрутил" олигархов и вернул денежные потоки в страну... Что бы кто ни говорил. И какая бы коррупция на страницах и экранах не мелькала...
    Таких консолидированных ударов НИКАКАЯ экономика одной отдельно взятой страны не выдержала бы... Вон, в Бразилии - поменяли президента - даже без Майдана. В Аргентине устроили искусственный "дефолт", с той же целью. Украину превратили бог знает во что. А с Россией не получается. Опоздали...
    Горный стрелок
  7. алекс-сп Сегодня, 07:17
    А вот про успехи в биологии и диагностике, мне кажется, написали не то,чтобы зря, но оборудование и реактивы, для ПЦР и ИФА в основном импортное...
    алекс-сп
  8. Громобой Сегодня, 08:06
    В блогосфере сообщалось, что имел место как минимум один факт «высокотехнологичного» штурма укрепрайона российскими роботами совместно с сирийской пехотой, российской артподдержкой под контролем БПЛА и общей координацией через систему управлением полем боя «Андромеда-Д».
    Ага,тогда ещё добавлялось,что это были наши десантники.Блогосфера и не такое напишет,но где внятные док-ва,чтобы это обсуждать.Их нет,как нет и пленённых инструкторов в Алеппо,а ведь совсем недавно эту "новость" как только не смаковали.А прошёл этот шумок и тишина,словно и не было .
    Несомненно,что опыт мы получаем в Сирии бесценный,но некоторые эпитеты и примеры выглядят надуманно.Вот бы чего блогосфере избегать,а опираться на факты.
    Отрадно,что широко используются беспилотники для выявления противника и контроля его уничтожения.Дума.ю,что будь у нас ударные варианты,то можно было бы больше задач решать по бородатым,их бы это сильно напрягло.
    Заслуживает внимания и работа нашей буксируемой артиллерии---интересно по каким каналам они свои цели получают.
    Громобой
    1. Nikolaevich I Сегодня, 09:18
      Цитата: Громобой
      один факт «высокотехнологичного» штурма укрепрайона российскими роботами совместно с сирийской пехотой, российской артподдержкой под контролем БПЛА и общей координацией через систему управлением полем боя «Андромеда-Д».

      Ну да,помнится этот "фейк" ! И что интересно ! При внимательном рассмотрении этого сообщения,были заметны "несуразности"; но всё равно эта "новость" разнеслась по интернету ( да и по некоторым телеканалам) "бурным потоком " ! Видно ,кому-то весьма хотелось выдать "желаемое за действительное"(!)...вот и "постарался" !
      Nikolaevich I
  9. Старый26 Сегодня, 09:39
    Цитата: 210окв
    В начале сирийской кампании я спорил с одним коллегой по сайту.Он утверждал что на этой войне необходимо использовать старые боеприпасы дабы освободить склады.Я наоборот-проверять новое в деле.Время показало что мы оба были правы.

    Совершенно верно. Одно не отменяет другого. Если нет необходимости использования ВТО и достаточно обычных, "старых" боеприпасов - их и использовали. Что не говори, а ВТО - это все же достаточно дорогая продукция
    А война как полигон - это всегда было. Вьетнам, Афганистан и десятки других конфликтов показали и слабые и сильные стороны тех или иных видов вооружений и концепций

    Цитата: a.s.zzz888
    микроволновками не навоюешь...

    Не навоюешь. Но вот бытовуха у нас всегда была на последнем месте.
    Старый26
  10. Nikolaevich I Сегодня, 09:44
    Другим перспективным примером применения беспилотников является попытка их сопряжения с танками: разработчики из МАИ и МГТУ им. Баумана создали устройство, летящее в 20–30 метрах над танком, получая от него энергию по кабелю и передавая на борт информацию. Так экипаж получает обзор поля боя и может оперативно засекать цели.
    Я подобную идею пытался продвигать ,наверное, с 80-х годов:писал в военные журналы...но были "отписки" (печатный вариант:покрутить пальцем у виска) или вообще-"глухое молчание". Вообще-то,если быть точнее,я "предлагал" вертолёт-беспилотник вместо башни на самоходных ПТРК ,которые также "создавались" на базе БМП,БТР-50 . Впоследствии, появилась идея использовать беспилотные мини-вертолёты в качестве носителей средств РЭБ:1.для танков для защиты от противотанковых ракет с инфракрасными и радиолокационными (миллиметрового диаазона) головками самонаведения;2.для защиты РЛС ЗРК от противорадиолокационных ракет -с генераторами радиопомех .Но уже никуда не писал-"повзрослел" !
    Nikolaevich I

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