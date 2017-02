Анализ опыта и тактики боевого применения танков "Халифата" в Сирии и Ираке

Французская газета «France Soir» опубликовала небезынтересную статью Mathieu Morant «Etat islamique et chars d'assaut: comment les djihadistes emploient leurs blindés en Irak et en Syrie», в котором анализируется опыт применения танков «Халифатом» в Ираке и Сирии. Наш блог приводит перевод данного материала.В военном плане «Халифат» является гибридной структурой: это и не армия в обычном понимании, и не партизанские формирования, скорее данная структура находится где-то посередине (часто употребляют термин «техно-партизанщина»). Это самым лучшим образом видно на примере использования танков этой исламистской организацией. По определению танк является конвенциональным оружием. Эта группировка захватила некоторое количество танков у сирийских правительственных войск, иракской армии, а также, иногда, а других акторов, вовлеченных в конфликт (сирийские боевики, шиитская милиция в Ираке и т.д.). Как «Халифат» применяет захваченные танки? Это мы и попробуем понять при помощи массива из 68 видеороликов, размещенных в сети пропагандой исламистов, начиная с января 2016 года.Для начала несколько общих соображений. Из этой нарезки в 68 видероликов, танки появляются в 17, то есть в 25%. Это относительно важно, хотя и не имеет решающего значения, как мы увидим. Намного более интересным является распределение танков по театрам военных действий: из 17 роликов, 15 были сняты в Сирии и только два в Ираке, причем весьма недавно (с октября по декабрь 2016 года). Провинция Хомс в Сирии попала в кадр пять раз, провинция аль-Хайр ( в Сирии вокруг Дейр-эз-Зора) три раза, провинция Димашк (рядом с Дамаском) два раза, провинция аль-Барака (северо-восток Сирии) два раза, и провинции Хама, Халаб (Алеппо) и Ракка каждая по разу. В Ираке это провинции Нинив (Мосул) и альДжазира (северо-запад Ирака, к западу от Мосула).Эти данные дают нам следующую информацию. В первую очередь «ИГ» использует свои танки в Сирии и практически не применяет их в Ираке, так как условия для применения танков на первом театре более благоприятные. Действительно, провинции Хомс и аль-Хайр, где их применяют больше всего, является теми регионами, где ведутся бои против режима в Дамаске в большей степени похожие на классическую войну. К тому же в Сирии исламисты очевидно намного меньше опасаются действий авиации или вертолетов, что может объяснять почти полное отсутствие танков в Ираке.В последней стране в 2016 году имел место переход по нарастающей большинства провинций в режим ведения боевых действий партизанскими методами: отсутствие боевых действий классического типа объясняет отсутствие танков. «ИГ» может максимум собрать до четырех-пяти танков вместе для проведения крупномасштабных операций, которые имели место в Хомсе и аль-Хайре. В остальных случая группировка как правило использует два-три танка, при этом очень редко можно увидеть только один танк.С точки зрения материальной части, на этих 17 роликах можно увидеть следующие типы танков. В январе 2016 года в провинции Хомс «ИГ» выставил один танк Т-55 с северокорейским лазерным дальномером и один Т-72 «Урал». В феврале-марте 2016 года в провинции Хама применялся Т-72 с наваренной импровизированной броней из полос металла, Т-55 с корейским дальномером и Т-62 с дополнительным бронированием башни и бортов. В марте-мае 2016 года в Хомсе мы видим один Т-72М1 и один Т-55. В апреле-мае в провинции аль-Хайр имелось три Т-55, на одном из которых на башне были уложены мешки с песком. Другой Т-55 виден в ролике, снятом в мае. Также в мае в провинции Хомс можно видеть Т-55 с дополнительной защитой в виде мешков с песком и листов железа, один Т-72М1 (мешки с песком на башне) и один Т-72М1 с усиленным бронированием башни. В апреле 2016 года в провинции Халаб применялись один Т-72М1 и два Т-55. В апреле 2016 год в провинции Димашк использовался один Т-72 и возможно один Т-62. В провинции Холмс в июне-июле применялся один Т-72 и один Т-55. Фотографии из провинции аль-Барака, на которых изображено сражение за Хазаках в мае-июне 2015 года нам демонстрируют один Т-55 с северокорейским лазерным дальномером и один Т-62 в камуфляже, во избежание обнаружения авиацией.В сентябре 2016 года в провинции Хомс в кадр попал один Т-62, один Т-55 с мешками с песком на башне, а также защитными экранами, другой Т-55, один Т-72М1 с усиленным бронированием башни и третий Т-55. В августе в провинции аль-Бакара имелся один Т-55 с усиленным бронированием башни и защитными экранами. В сентябре 2016 года в Дейр-эз-Зоре (провинция аль-Хайр) имелся один Т-55АМВ, три Т-72, из которых один – Т-72М1 с усиленным бронированием башни и защитными экранами. В провинции Нинив применялся один Т-55 на трейлере, один Т-55М и один Т-62. Наконец, в ходе контрудара «ИГ» к западу от Таль Афар в декабре 2016 года применялся один Т-55М в целеуказателем КТД-2 и боковыми экранами, а также другой Т-55. Все танки, за исключением Мосула и одного Т-55, вовлеченного в бои к западу от Таль Афара, были захвачены у сирийских правительственных войск.В ноябре 2015 года «ИГ» распространило фотографии бронетанкового подразделения, созданного из трофеев: 3-я бронетанковая бригада «аль-Фарук», размещенная в провинции Нинив (Мосул). Эта бригада в основном состояла из танков Т-55 и иракских бронированных машин ILAV Badger. Это не единственное бронетанковое формирование «Халифата»: в Мосуле, где были сконцентрированы эти части перед осадой города, находились отряды «Защитный батальон» (чья техника почти полностью была выкрашена в черный цвет), «Штурмовой батальон» и «Батальон смертников» - эта часть была сформирована из взрывающихся автомобилей и она действовала для поддержки бронетанковых частей исламистов. «Штурмовые батальоны» при поддержке «батальонов смертников» (а также техникой, взятой у «Защитного батальона») 3 мая 2016 года провели известный контрудар силами Абу Бакр аль-Багдади к северу от Мосула в Тель Кайфе, в ходе которого им удалось прорвать линию обороны курдов, после чего они были уничтожены американскими ударами с воздуха. «Штурмовые батальоны» не применяли танки, они были оснащены многочисленными машинами M1114 Humvee, захваченными в Мосуле и доработанными путем установки дополнительного бронирования и другого оборудования в мастерских Мосула. Кроме того на вооружении имелись инженерные машины, несколько ILAV Badger, а также бронированный тягач МТ-ЛБ, также прошедший модернизацию.С начала битвы за Мосул за исключением нескольких Т-55, размещенных в постройках в качестве ДОТов, можно было видеть контрудары механизированными частями, проведенные на западе Мосула по направлению к Тель Афар. В них было задействовано два Т-55 и, по меньшей мере один ILAV Badger, который был уничтожен шиитской милицией. Эти признаки позволяют сделать предположение о том, что бронетанковые части, имевшиеся в Мосуле, судя по всему, были выведены из города перед его окружением, и теперь действуют за пределами городской агломерации. Они, без сомнения, закамуфлированы большую часть времени, и очень точечно применяются «ИГ», когда условия позволяют сделать это наиболее эффективно.Каким образом «Халифат» применяет свои танки в боевых действиях? В большинстве случаев танки служат в первую очередь в качестве мобильных орудийных платформ. В провинции Хама в феврале-марте 2016 года они обстреливали вражеские позиции. В провинции Хомс в марте-мае 2016 года один Т-72 обстреливал здания, в которых окопались бойцы правительственных войск. Один танк Т-55 совместно с буксируемыми орудиями Д-30 и самоходными гаубицами 2С1 действовал по военному аэродрому Пальмиры. В Дейр-эз-Зоре в апреле-мае 2016 года танки Т-55 использовались для стрельбы по укреплениям правительственных войск, в которых пряталась пехота. В мае 2016 года в Хомсе танки Т-55 и Т-72 применялись для подготовки пехотной атаки путем обстрела вражеских позиций в Хувайзисе или аль-Шейре. То же самое было в Алеппо в ходе боев против лоялистов в апреле 2016 года, или в провинции Димашк. Танки в провинции Хомс всегда выступали в качестве подвижной артиллерии в июне-июле и сентябре 2016 года, вокруг Пальмиры или под Хувайзисом. Один Т-55 поддерживал атаку механизированной колонны против позиций курдов из Отрядов народной самообороны в провинции аль-Барака в августе 2016 года. В сентябре большая часть танков, собранных «Халифатом» под Дейр-эз-Зором также выступали в качестве мобильной артиллерии. Ту же роль играли танки Т-55 в провинции Димашк в сентябре-октябре 2016 года.Кроме основной функции – выступать в качестве мобильных артиллерийских установок, танки часто используются в других целях. В провинции Хомс, где, без сомнения, велись наиболее похожие на классические боевые действия сражения (причем в этом с ней может конкурировать только провинция аль-Хайр), имели место удары механизированным частями по позициям правительственных войск. В январе 2016 года на фронте под Пальмирой один Т-55 шел перед модернизированной БМП-1 (снятая башня, установленная дополнительная металлическая защита), начиненной взрывчаткой. Эта атака возглавлялась танком Т-72, который обстреливал вражеские позиции, прикрывал развертывание пехотных частей и оказывал поддержку их атаке. В июне-июле один танк Т-55 принимал участие в другой операции механизированных частей совместно с обычной БМП-1, которая перевозила смертников, при этом сама напрямую в операции не участвовала. Архивные фотографии из провинции аль-Барака, на которых изображены бои в Хасака в мае-июне 2015 года, демонстрируют танк Т-62, который пробивал дорогу пехоте, шедшей колонной за танком. В сентябре 2016 года в ходе атаки к югу от военного аэродрома Дейр-эз-Зора, один танк Т-72 также расчищал путь пехотинцам, которые бежали за ним.В двух случаях можно было видеть танки «ИГ», применявшихся в городских боях: первый случай имел место в апреле-мае 2016 год в Дейр-эз-Зоре, где один Т-55 открыл огонь по одному из кварталов города. Второй эпизод случился в Хазака в ходе контратаки исламистов, когда танк Т-55 ворвался в деревню, оборонявшуюся курдами. В мае 2016 года один из танков «ИГ», применявшийся на фронте под Хувайзисом, использовал свой пулемет ДШК для стрельбы по сирийскому учебно-боевому самолету L-39, который ракетами обстреливал части исламистов на земле. В ходе двух эпизодов в сентябре 2016 года в провинциях аль-Хайр и Димашк можно было видеть, как «ИГ» перевозит танки на трейлерах. Зафиксирован только один случай борьбы с танками: в сентябре 2016 года один Т-62 участвовал в бою с минимум одним танком (Т-55 или Т-72?) и другими боевыми машинами сирийской оппозиции . Наконец, «ИГ» дважды применяло свои танки для контратак на открытой местности: первый случай имел место к югу от Табка в июне 2016 года против ополчения сирийского правительства, которое наступало на Ракку. Второй эпизод случился в декабре 2016 года в районе Таль Афра против шиитской милиции, которая окружала Мосул.Хотя «Халифат» использует танки в качестве мобильной артиллерии, это вызвано тем, что обычной артиллерии довольно ограниченное количество, даже в Сирии, где группировка может себе позволить использовать тяжелые системы. В провинциях Хомс, аль-Хайр, Хама или Халаб имеются захваченные орудия Д-30 (122-мм) или М-46 (130-мм), но в небольших количествах ( та же история со 122-мм самоходными артиллерийскими орудиями 2С1, замеченными в Хомсе). За исключением минометов, пушек или самодельных бомбометов, у «ИГ» больше нет других средств для обстрела вражеских позиций, еще есть безоткатные орудия, крупнокалиберные винтовки, ПТРК и различные системы вооружения на пикапах. То есть танки оказываются довольно практичным средством для бомбардировки вражеских позиций перед атакой.К тому же в той манере как «ИГ» применяет взрывающиеся автомобили, видно влияние военных кадров бывшей иракской армии: после войны Судного дня в 1973 году, когда иракская армия провела ряд дорого обошедшихся ей фронтальных ударов по израильским позициям, иракцы решили сменить наступательную доктрину. Иракские танковые и механизированные части стали обучаться не атаковать сильно укрепленные позиции, а сразу же окопаться и сконцентрировать все имеющиеся огневые средства (танки, артиллерию, минометы, авиацию) для ликвидации противника. Именно это иракская армия проделала в ходе своего наступления в Иран в 1980 году: танки продвигались, окапывались при малейшем сопротивлении, после чего обстреливали вражеские позиции, и как только те достаточно «размягчались» - снова начинали движение. В ходе Ирано-иракской войны иракские танки в основном выступали в качестве самоходной артиллерии и ничем не отличились в боях против своих иранских противников.Хотя танки «ИГ» не были привлечены к противотанковой борьбе, это объясняется тем, что у исламистов достаточно ПТРК для уничтожения вражеских танков. В четырех из 17 роликах противником танков «Халифата» выступают танки их оппонентов, которые все были уничтожены ПТРК. В марте-мае 2016 года в Пальмире один Т-72 был подожжен ПТУР HJ-8. В апреле 2016 год в Димашке БМП-1 лоялистов, которую танки террористической группировки легко могли уничтожить своими силами, была взорвана ПТУР «Корнет-Э». В июне-июле 2016 года на фронте под Пальмирой ракетой «Конкурс» был уничтожен танк Т-72 правительственной армии. Наконец в сентябре-октябре лругой ракетой «Конкурс» был поражен танк сирийской армии в провинции Димашк. Борьба с танками противника является очень редким явлением, о чем говорит один случай из подборки. «ИГ» предпочитает бросать свои танки для поддержки пехоты в ходе городских боев, как имело место в Дейр-эз-Зоре.Случае использования танков для контратак достаточно редки и это объясняется благоприятными условиями или же важными операциями: в июне 2016 года ополчение лоялистов пыталось пробиться к Ракке через Табку (имея в качестве оси наступления базу ВВС Сирии, захваченную "ИГ" в августе 2014 года), но при этом они были ослаблены своим разношерстным составом и противоречиями у командования, в то время как авиационная поддержка ВКС России была ограничена (имелись только российские вертолеты, остальная поддержка с воздуха осуществлялась сирийской авиацией). Более того, после первоначального наступления в начале июня, правительственные войска остановились и позволили частям «ИГ» из Ракки накопиться в Табке.Как обычно, правительству были нужны подкрепления на других фронтах, поэтому войска были сильно ослаблены. Исламисты провели контратаку с использованием не менее двух танков Т-72, которые отбросили ополченцев на 20 км, при этом как часто случалось, были захвачены богатые трофеи. Танки сопровождались большим количеством пикапов: Toyota Hilux с пулеметами тип 77/85, 23-мм пушками ЗУ-23-2, Toyota Land Cruiser с ЗУ-23-2, Hilux с пулеметов КПВ, грузовиком с 57-мм зенитной пушкой С-60, Land Cruiser c 14,5-мм зенитной установкой ЗПУ-2 и Land Cruiser c пулеметом КПВ.22 декабря 2016 года в районе Таль Афар «ИГ» использовало не лучшее время для присоединения внушительной механизированной колонны из двух танков Т-55, которые прибавили сил войскам группировки. Тогда речь шла о прорыве окружения Таль Афара и западной части Мосула частями шиитской милиции. Там снова танки Т-55 сопровождались многочисленными пикапами и машинами: Hilux с крупнокалиберным пулеметом и бронещитком, Ford F350 с башней от БМП-1, установленной в кузове, Hilux с ЗПУ-2, два грузовика с пушками С-60 (из которых один был КАМАЗ), два самодельных броневика, Land Cruiser с ЗУ-23-2 и КПВ. Контратака не принесла ожидаемых результатов: вероятно, что один танк был уничтожен шиитами.В качестве заключения нужно отметить, что танки представляю собой лишь один из элементов в военном арсенале «Халифата», который группировка применяет со знанием дела. «ИГ» не применяет танки в Ираке, где они попадут под удары авиации, но без колебаний использует их, когда позволяют условия. В Сирии военная обстановка благоприятствует применению танков, особенно в качестве самоходной артиллерии, в ряде случаев при проведении операций механизированными силами. Но для противотанковой борьбы группировка больше полагается на ПТРК, безоткатные орудия, а также классические противотанковые средства как гранатомет РПГ-7.