09:54 12 февраля

Анализ опыта и тактики боевого применения танков "Халифата" в Сирии и Ираке

Французская газета «France Soir» опубликовала небезынтересную статью Mathieu Morant «Etat islamique et chars d'assaut: comment les djihadistes emploient leurs blindés en Irak et en Syrie», в котором анализируется опыт применения танков «Халифатом» в Ираке и Сирии. Наш блог приводит перевод данного материала.

В военном плане «Халифат» является гибридной структурой: это и не армия в обычном понимании, и не партизанские формирования, скорее данная структура находится где-то посередине (часто употребляют термин «техно-партизанщина»). Это самым лучшим образом видно на примере использования танков этой исламистской организацией. По определению танк является конвенциональным оружием. Эта группировка захватила некоторое количество танков у сирийских правительственных войск, иракской армии, а также, иногда, а других акторов, вовлеченных в конфликт (сирийские боевики, шиитская милиция в Ираке и т.д.). Как «Халифат» применяет захваченные танки? Это мы и попробуем понять при помощи массива из 68 видеороликов, размещенных в сети пропагандой исламистов, начиная с января 2016 года.

Анализ опыта и тактики боевого применения танков "Халифата" в Сирии и Ираке

Уничтоженный танк Т-55 сил "Халифата", Восточный Хомс (Cирия), 2017 год (с) twitter.com/dprkjones


Для начала несколько общих соображений. Из этой нарезки в 68 видероликов, танки появляются в 17, то есть в 25%. Это относительно важно, хотя и не имеет решающего значения, как мы увидим. Намного более интересным является распределение танков по театрам военных действий: из 17 роликов, 15 были сняты в Сирии и только два в Ираке, причем весьма недавно (с октября по декабрь 2016 года). Провинция Хомс в Сирии попала в кадр пять раз, провинция аль-Хайр ( в Сирии вокруг Дейр-эз-Зора) три раза, провинция Димашк (рядом с Дамаском) два раза, провинция аль-Барака (северо-восток Сирии) два раза, и провинции Хама, Халаб (Алеппо) и Ракка каждая по разу. В Ираке это провинции Нинив (Мосул) и альДжазира (северо-запад Ирака, к западу от Мосула).

Эти данные дают нам следующую информацию. В первую очередь «ИГ» использует свои танки в Сирии и практически не применяет их в Ираке, так как условия для применения танков на первом театре более благоприятные. Действительно, провинции Хомс и аль-Хайр, где их применяют больше всего, является теми регионами, где ведутся бои против режима в Дамаске в большей степени похожие на классическую войну. К тому же в Сирии исламисты очевидно намного меньше опасаются действий авиации или вертолетов, что может объяснять почти полное отсутствие танков в Ираке.


Танк Т-72М1 сил "Халифата" в районе Дейр-эз-Зора, сентябрь 2016 года (с) francesoir.fr

В последней стране в 2016 году имел место переход по нарастающей большинства провинций в режим ведения боевых действий партизанскими методами: отсутствие боевых действий классического типа объясняет отсутствие танков. «ИГ» может максимум собрать до четырех-пяти танков вместе для проведения крупномасштабных операций, которые имели место в Хомсе и аль-Хайре. В остальных случая группировка как правило использует два-три танка, при этом очень редко можно увидеть только один танк.

С точки зрения материальной части, на этих 17 роликах можно увидеть следующие типы танков. В январе 2016 года в провинции Хомс «ИГ» выставил один танк Т-55 с северокорейским лазерным дальномером и один Т-72 «Урал». В феврале-марте 2016 года в провинции Хама применялся Т-72 с наваренной импровизированной броней из полос металла, Т-55 с корейским дальномером и Т-62 с дополнительным бронированием башни и бортов. В марте-мае 2016 года в Хомсе мы видим один Т-72М1 и один Т-55. В апреле-мае в провинции аль-Хайр имелось три Т-55, на одном из которых на башне были уложены мешки с песком. Другой Т-55 виден в ролике, снятом в мае. Также в мае в провинции Хомс можно видеть Т-55 с дополнительной защитой в виде мешков с песком и листов железа, один Т-72М1 (мешки с песком на башне) и один Т-72М1 с усиленным бронированием башни. В апреле 2016 года в провинции Халаб применялись один Т-72М1 и два Т-55. В апреле 2016 год в провинции Димашк использовался один Т-72 и возможно один Т-62. В провинции Холмс в июне-июле применялся один Т-72 и один Т-55. Фотографии из провинции аль-Барака, на которых изображено сражение за Хазаках в мае-июне 2015 года нам демонстрируют один Т-55 с северокорейским лазерным дальномером и один Т-62 в камуфляже, во избежание обнаружения авиацией.


Танк Т-62 с решетчатыми экранами, принадлежащий "Исламоскому Государству", февраль-март 2016 года (с) francesoir.fr

В сентябре 2016 года в провинции Хомс в кадр попал один Т-62, один Т-55 с мешками с песком на башне, а также защитными экранами, другой Т-55, один Т-72М1 с усиленным бронированием башни и третий Т-55. В августе в провинции аль-Бакара имелся один Т-55 с усиленным бронированием башни и защитными экранами. В сентябре 2016 года в Дейр-эз-Зоре (провинция аль-Хайр) имелся один Т-55АМВ, три Т-72, из которых один – Т-72М1 с усиленным бронированием башни и защитными экранами. В провинции Нинив применялся один Т-55 на трейлере, один Т-55М и один Т-62. Наконец, в ходе контрудара «ИГ» к западу от Таль Афар в декабре 2016 года применялся один Т-55М в целеуказателем КТД-2 и боковыми экранами, а также другой Т-55. Все танки, за исключением Мосула и одного Т-55, вовлеченного в бои к западу от Таль Афара, были захвачены у сирийских правительственных войск.


Отбитый сирийской армией у "Исламского Государства" танк Т-55, Хомс, декабрь 2016 года (с) twitter.com/dprkjones

В ноябре 2015 года «ИГ» распространило фотографии бронетанкового подразделения, созданного из трофеев: 3-я бронетанковая бригада «аль-Фарук», размещенная в провинции Нинив (Мосул). Эта бригада в основном состояла из танков Т-55 и иракских бронированных машин ILAV Badger. Это не единственное бронетанковое формирование «Халифата»: в Мосуле, где были сконцентрированы эти части перед осадой города, находились отряды «Защитный батальон» (чья техника почти полностью была выкрашена в черный цвет), «Штурмовой батальон» и «Батальон смертников» - эта часть была сформирована из взрывающихся автомобилей и она действовала для поддержки бронетанковых частей исламистов. «Штурмовые батальоны» при поддержке «батальонов смертников» (а также техникой, взятой у «Защитного батальона») 3 мая 2016 года провели известный контрудар силами Абу Бакр аль-Багдади к северу от Мосула в Тель Кайфе, в ходе которого им удалось прорвать линию обороны курдов, после чего они были уничтожены американскими ударами с воздуха. «Штурмовые батальоны» не применяли танки, они были оснащены многочисленными машинами M1114 Humvee, захваченными в Мосуле и доработанными путем установки дополнительного бронирования и другого оборудования в мастерских Мосула. Кроме того на вооружении имелись инженерные машины, несколько ILAV Badger, а также бронированный тягач МТ-ЛБ, также прошедший модернизацию.


Уничтоженный в Хомсе (Сирия) танк Т-62 "Халифата", декабрь 2016 года (с) twitter.com/dprkjones

С начала битвы за Мосул за исключением нескольких Т-55, размещенных в постройках в качестве ДОТов, можно было видеть контрудары механизированными частями, проведенные на западе Мосула по направлению к Тель Афар. В них было задействовано два Т-55 и, по меньшей мере один ILAV Badger, который был уничтожен шиитской милицией. Эти признаки позволяют сделать предположение о том, что бронетанковые части, имевшиеся в Мосуле, судя по всему, были выведены из города перед его окружением, и теперь действуют за пределами городской агломерации. Они, без сомнения, закамуфлированы большую часть времени, и очень точечно применяются «ИГ», когда условия позволяют сделать это наиболее эффективно.

Каким образом «Халифат» применяет свои танки в боевых действиях? В большинстве случаев танки служат в первую очередь в качестве мобильных орудийных платформ. В провинции Хама в феврале-марте 2016 года они обстреливали вражеские позиции. В провинции Хомс в марте-мае 2016 года один Т-72 обстреливал здания, в которых окопались бойцы правительственных войск. Один танк Т-55 совместно с буксируемыми орудиями Д-30 и самоходными гаубицами 2С1 действовал по военному аэродрому Пальмиры. В Дейр-эз-Зоре в апреле-мае 2016 года танки Т-55 использовались для стрельбы по укреплениям правительственных войск, в которых пряталась пехота. В мае 2016 года в Хомсе танки Т-55 и Т-72 применялись для подготовки пехотной атаки путем обстрела вражеских позиций в Хувайзисе или аль-Шейре. То же самое было в Алеппо в ходе боев против лоялистов в апреле 2016 года, или в провинции Димашк. Танки в провинции Хомс всегда выступали в качестве подвижной артиллерии в июне-июле и сентябре 2016 года, вокруг Пальмиры или под Хувайзисом. Один Т-55 поддерживал атаку механизированной колонны против позиций курдов из Отрядов народной самообороны в провинции аль-Барака в августе 2016 года. В сентябре большая часть танков, собранных «Халифатом» под Дейр-эз-Зором также выступали в качестве мобильной артиллерии. Ту же роль играли танки Т-55 в провинции Димашк в сентябре-октябре 2016 года.


Танк Т-72, захваченный "Халифатом" в Пальмире (Сирия) в ходе контрнаступления в декабре 2016 года (с) twitter.com/islamicworldupd

Кроме основной функции – выступать в качестве мобильных артиллерийских установок, танки часто используются в других целях. В провинции Хомс, где, без сомнения, велись наиболее похожие на классические боевые действия сражения (причем в этом с ней может конкурировать только провинция аль-Хайр), имели место удары механизированным частями по позициям правительственных войск. В январе 2016 года на фронте под Пальмирой один Т-55 шел перед модернизированной БМП-1 (снятая башня, установленная дополнительная металлическая защита), начиненной взрывчаткой. Эта атака возглавлялась танком Т-72, который обстреливал вражеские позиции, прикрывал развертывание пехотных частей и оказывал поддержку их атаке. В июне-июле один танк Т-55 принимал участие в другой операции механизированных частей совместно с обычной БМП-1, которая перевозила смертников, при этом сама напрямую в операции не участвовала. Архивные фотографии из провинции аль-Барака, на которых изображены бои в Хасака в мае-июне 2015 года, демонстрируют танк Т-62, который пробивал дорогу пехоте, шедшей колонной за танком. В сентябре 2016 года в ходе атаки к югу от военного аэродрома Дейр-эз-Зора, один танк Т-72 также расчищал путь пехотинцам, которые бежали за ним.

В двух случаях можно было видеть танки «ИГ», применявшихся в городских боях: первый случай имел место в апреле-мае 2016 год в Дейр-эз-Зоре, где один Т-55 открыл огонь по одному из кварталов города. Второй эпизод случился в Хазака в ходе контратаки исламистов, когда танк Т-55 ворвался в деревню, оборонявшуюся курдами. В мае 2016 года один из танков «ИГ», применявшийся на фронте под Хувайзисом, использовал свой пулемет ДШК для стрельбы по сирийскому учебно-боевому самолету L-39, который ракетами обстреливал части исламистов на земле. В ходе двух эпизодов в сентябре 2016 года в провинциях аль-Хайр и Димашк можно было видеть, как «ИГ» перевозит танки на трейлерах. Зафиксирован только один случай борьбы с танками: в сентябре 2016 года один Т-62 участвовал в бою с минимум одним танком (Т-55 или Т-72?) и другими боевыми машинами сирийской оппозиции . Наконец, «ИГ» дважды применяло свои танки для контратак на открытой местности: первый случай имел место к югу от Табка в июне 2016 года против ополчения сирийского правительства, которое наступало на Ракку. Второй эпизод случился в декабре 2016 года в районе Таль Афра против шиитской милиции, которая окружала Мосул.


Поврежденный танк Т-72 сил "ИГ", захваченный турецкими силами в ходе операции "Щит Евфрата", район Аль-Баба, 12.12.2016 (с) twitter.com/QalaatAlMudiq

Хотя «Халифат» использует танки в качестве мобильной артиллерии, это вызвано тем, что обычной артиллерии довольно ограниченное количество, даже в Сирии, где группировка может себе позволить использовать тяжелые системы. В провинциях Хомс, аль-Хайр, Хама или Халаб имеются захваченные орудия Д-30 (122-мм) или М-46 (130-мм), но в небольших количествах ( та же история со 122-мм самоходными артиллерийскими орудиями 2С1, замеченными в Хомсе). За исключением минометов, пушек или самодельных бомбометов, у «ИГ» больше нет других средств для обстрела вражеских позиций, еще есть безоткатные орудия, крупнокалиберные винтовки, ПТРК и различные системы вооружения на пикапах. То есть танки оказываются довольно практичным средством для бомбардировки вражеских позиций перед атакой.

К тому же в той манере как «ИГ» применяет взрывающиеся автомобили, видно влияние военных кадров бывшей иракской армии: после войны Судного дня в 1973 году, когда иракская армия провела ряд дорого обошедшихся ей фронтальных ударов по израильским позициям, иракцы решили сменить наступательную доктрину. Иракские танковые и механизированные части стали обучаться не атаковать сильно укрепленные позиции, а сразу же окопаться и сконцентрировать все имеющиеся огневые средства (танки, артиллерию, минометы, авиацию) для ликвидации противника. Именно это иракская армия проделала в ходе своего наступления в Иран в 1980 году: танки продвигались, окапывались при малейшем сопротивлении, после чего обстреливали вражеские позиции, и как только те достаточно «размягчались» - снова начинали движение. В ходе Ирано-иракской войны иракские танки в основном выступали в качестве самоходной артиллерии и ничем не отличились в боях против своих иранских противников.

Хотя танки «ИГ» не были привлечены к противотанковой борьбе, это объясняется тем, что у исламистов достаточно ПТРК для уничтожения вражеских танков. В четырех из 17 роликах противником танков «Халифата» выступают танки их оппонентов, которые все были уничтожены ПТРК. В марте-мае 2016 года в Пальмире один Т-72 был подожжен ПТУР HJ-8. В апреле 2016 год в Димашке БМП-1 лоялистов, которую танки террористической группировки легко могли уничтожить своими силами, была взорвана ПТУР «Корнет-Э». В июне-июле 2016 года на фронте под Пальмирой ракетой «Конкурс» был уничтожен танк Т-72 правительственной армии. Наконец в сентябре-октябре лругой ракетой «Конкурс» был поражен танк сирийской армии в провинции Димашк. Борьба с танками противника является очень редким явлением, о чем говорит один случай из подборки. «ИГ» предпочитает бросать свои танки для поддержки пехоты в ходе городских боев, как имело место в Дейр-эз-Зоре.


Уничтоженный под Ханассером танк Т-55 сил "Халифата", март 2016 года (с) twitter.com/dprkjones

Случае использования танков для контратак достаточно редки и это объясняется благоприятными условиями или же важными операциями: в июне 2016 года ополчение лоялистов пыталось пробиться к Ракке через Табку (имея в качестве оси наступления базу ВВС Сирии, захваченную "ИГ" в августе 2014 года), но при этом они были ослаблены своим разношерстным составом и противоречиями у командования, в то время как авиационная поддержка ВКС России была ограничена (имелись только российские вертолеты, остальная поддержка с воздуха осуществлялась сирийской авиацией). Более того, после первоначального наступления в начале июня, правительственные войска остановились и позволили частям «ИГ» из Ракки накопиться в Табке.

Как обычно, правительству были нужны подкрепления на других фронтах, поэтому войска были сильно ослаблены. Исламисты провели контратаку с использованием не менее двух танков Т-72, которые отбросили ополченцев на 20 км, при этом как часто случалось, были захвачены богатые трофеи. Танки сопровождались большим количеством пикапов: Toyota Hilux с пулеметами тип 77/85, 23-мм пушками ЗУ-23-2, Toyota Land Cruiser с ЗУ-23-2, Hilux с пулеметов КПВ, грузовиком с 57-мм зенитной пушкой С-60, Land Cruiser c 14,5-мм зенитной установкой ЗПУ-2 и Land Cruiser c пулеметом КПВ.


Отбитый у "ИГ" под авиабазой Квейрис танк Т-55 с дополнительной защитой, август 2015 года (с) twitter.com/dprkjones

22 декабря 2016 года в районе Таль Афар «ИГ» использовало не лучшее время для присоединения внушительной механизированной колонны из двух танков Т-55, которые прибавили сил войскам группировки. Тогда речь шла о прорыве окружения Таль Афара и западной части Мосула частями шиитской милиции. Там снова танки Т-55 сопровождались многочисленными пикапами и машинами: Hilux с крупнокалиберным пулеметом и бронещитком, Ford F350 с башней от БМП-1, установленной в кузове, Hilux с ЗПУ-2, два грузовика с пушками С-60 (из которых один был КАМАЗ), два самодельных броневика, Land Cruiser с ЗУ-23-2 и КПВ. Контратака не принесла ожидаемых результатов: вероятно, что один танк был уничтожен шиитами.

В качестве заключения нужно отметить, что танки представляю собой лишь один из элементов в военном арсенале «Халифата», который группировка применяет со знанием дела. «ИГ» не применяет танки в Ираке, где они попадут под удары авиации, но без колебаний использует их, когда позволяют условия. В Сирии военная обстановка благоприятствует применению танков, особенно в качестве самоходной артиллерии, в ряде случаев при проведении операций механизированными силами. Но для противотанковой борьбы группировка больше полагается на ПТРК, безоткатные орудия, а также классические противотанковые средства как гранатомет РПГ-7.
Первоисточник: http://bmpd.livejournal.com/2419277.html


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Комментарии 8
  1. alekc73 Сегодня, 06:33
    Ну и что скажут заумные аналитики,что танки устарели.Без них на войне никуда. hi
    alekc73
    1. кеп Сегодня, 07:22
      Цитата: alekc73
      Ну и что скажут заумные аналитики,что танки устарели.Без них на войне никуда. hi


      Лучшие аналитики это пехота,которая без танка впереди под пули не полезет,и наоборот.
      То что танк прекрасная мобильная артсистема автор не раз упомянул в статье,и как показывает сирийская война,замены ей не видно.Спорить можно сколько угодно.
      кеп
    2. tchoni Сегодня, 09:00
      Аналитики скажут, что данная статья шикарная шпилька в розовую попку свежерожденным ВКС ВС РФ.
      tchoni
      1. Лопатов Сегодня, 09:29
        Скорее тут проблема не в ВСК, а в разведке. Ну и в способности сирийских лоялистских подразделений взаимодействовать с авиацией. То, что наши были вынуждены пойти на применение спецназовцев в качестве авиакорректировщиков показывает уровень такого взаимодействия.
        Лопатов
  2. demiurg Сегодня, 07:57
    Ну а что вы хотите, ИГ укомплектована суннитами офицерами Саддама. С огромным боевым опытом.

    Кстати странно, в Ираке боятся применять танки из за авиации, а в Сирии запросто.
    demiurg
  3. svp67 Сегодня, 08:26
    В качестве заключения нужно отметить, что танки представляю собой лишь один из элементов в военном арсенале «Халифата», который группировка применяет со знанием дела. «ИГ» не применяет танки в Ираке, где они попадут под удары авиации, но без колебаний использует их, когда позволяют условия.
    А статейка то с легеньким "душком". Интересные делает выводы автор. Получается, что американская коалиция своей авиацией в Ираке не дают ДАИШ применять танки, но они свободно действуют в Сирии, где русские и ежи с ними не могут своей авиацией им эффективно противодействовать... Но автор даже сам не заметил, как всю эту конструкцию развалил одним "росчерком пера":
    В ноябре 2015 года «ИГ» распространило фотографии бронетанкового подразделения, созданного из трофеев: 3-я бронетанковая бригада «аль-Фарук», размещенная в провинции Нинив (Мосул). Эта бригада в основном состояла из танков Т-55 и иракских бронированных машин ILAV Badger. Это не единственное бронетанковое формирование «Халифата»: в Мосуле, где были сконцентрированы эти части перед осадой города, находились отряды «Защитный батальон» (чья техника почти полностью была выкрашена в черный цвет), «Штурмовой батальон» и «Батальон смертников» - эта часть была сформирована из взрывающихся автомобилей и она действовала для поддержки бронетанковых частей исламистов.
    и это все в Ираке. Штатно сформированные подразделения и почему то, вот интересно ПОЧЕМУ, автор так и не разобрался, спокойно находились на территории Ирака и как то вся "могучая" американская коалиция их и не трогала...
    svp67
    1. Котище Сегодня, 09:04
      С языка сняли!
      Остается добавить, что ИГ применяет танки против слабейшего из противников - Сирии и в основном в наступательных боях. В ираке боевые действия более походят фарс и имитацию. Исключение представляют курдские формирования и иракское ополчение, но оно подтверждает правило.
      Котище
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 09:38
    "Разжирел" ноне терроризм, На танках ездят... Четверть века назад лишь с поясами шахидов бегали... Черный юмор, конечно, а так - все это достаточно печально и настораживающе...
    Вождь краснокожих

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