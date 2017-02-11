В Майкопе развернули "убойную" артбригаду

227-ю артиллерийскую бригаду в Адыгее сделают одной из самых продвинутых в российской армии. В Майкоп привезут не только новейшую технику и автоматизированные системы управления (АСУ) и беспилотники. Они будут работать глубоко в тылу противника и передавать "батареям" точные координаты целей. А артиллеристам "двести двадцать седьмой" останется только нажимать кнопки, словно в компьютерной "стрелялке".Как рассказал "Утру" член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, вести прицеливание и огонь, благодаря АСУ, можно будет практически в режиме реального времени. Еще несколько лет назад это было невозможно - работали только по старинке: наводчики на месте определяли координаты цели, используя данные разведки и личный опыт.Теперь же, по словам эксперта, бригада сама найдет цель. В том числе, в тылу противника. При этом артиллеристу автоматически приходят все данные для ведения точного огня. Включая возможный расход снарядов.Роль же разведчиков выполнят беспилотники, которые через ГЛОНАСС передадут системе координаты цели. Руководитель центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок хорошо помнит те времена, когда о таких технических новинках могли только мечтать."Еще двадцать лет назад разведку мы проводили только на самолетах, иногда вертолетах. Риск всегда был большой. С появлением беспилотников, удалось избежать многих жертв, - говорит военный в отставке.Получит 227-я бригада и новейшее вооружение. Сейчас в расположении бригады - 152-мм самоходные гаубицы "МСТА-С" и ракетные системы залпового огня "Ураган"."А в этом году в Майкоп привезут "самоходки" "Коалиция" и ракетные системы залпового огня "Торнадо-С". Хорошим подспорьем станут и управляемые боеприпасы. Например, для "Коалиции" подходит корректируемый снаряд с лазерным наведением "Краснополь", - говорит Константин Сивков.Самоходка "Коалиция" бьет на 70 километров. А это в два раза дальше, чем та же "МСТА-С". Легко представить, насколько возрастет огневая мощь и радиус действия бригады. Что касается РСЗО "Торнадо-С", которая поступила в российскую армию только в декабре прошлого года, то достаточно сказать, что один залп системы накрывает площадь в 67 гектаров. Это примерно сто футбольных полей. Впрочем, разрушительная сила - не главный козырь "Торнадо-С". Ее конек - максимально автоматизированная стрельба. В армии даже ходит байка, что система может успешно отстреляться еще до того, как все снаряды долетели до цели.Зачем нужна такая мощь России на юго-западном рубеже? Как считает Анатолий Цыганок, одна из основных задач бригады - сдерживать агрессию НАТО на Черном море. Не секрет, что в последнее время корабли альянса значительно увеличили свою активность у российских берегов.По мнению Константина Сивкова, 227-бригада прикрывает грузино-российскую границу. Официальный Тбилиси уже давно мечтает вступить в НАТО. Так, в ноябре прошлого года в Грузии прошли совместные с альянсом учения. В них участвовали военные одиннадцати стран участниц-НАТО. Еще тогда в российском МИДе заявили, что "Россия усматривает в подобной активности серьезную угрозу стабильности и миру в регионе".Допускает эксперт и сдерживание возможной агрессии ВСУ. Ведь не секрет, что официальный Киев считает Москву своим главным врагом. Теоретически, в случае возникновения конфликта, 227-я артиллерийская бригада может прийти на помощь 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области. Нельзя забывать и о странах-участницах НАТО - Болгарии, Турции и Румынии, где американцы развернули базу противоракетной обороны, которая может напрямую угрожать России.Наконец, возрождение 227-й бригады - это дань уважения и традициям российской артиллерии. "Двести двадцать седьмая" ведет свою историю с января 1943 года – тогда она носила имя 81-я пушечная артиллерийская бригада и прошла почти всю войну. Была награждена орденами Суворова и Красного знамени. А за освобождение Таллина от немецко-фашистских войск стала почетно именоваться "Таллинской".В 90-х годах бригада прошла обе чеченские кампании. А в 2009 была расформирована в ходе военной реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Теперь, после возрождения, почетно называется - 227-ая Таллинская краснознаменная, ордена Суворова артиллерийская бригада.