Албанский фашизм. Часть 1. По стопам дуче Бенито

Политическая история Албании в сравнении с большинством других европейских стран остается одной из наиболее малоизученных и плохо известных отечественной аудитории. Достаточно хорошо освещена в советской и российской литературе лишь эпоха правления Энвера Ходжи, т.е. история послевоенной коммунистической Албании. Между тем один из наиболее интересных периодов в жизни этой относительно молодой страны (а политическую независимость Албания обрела чуть более столетия тому назад), а именно албанский фашизм, остается весьма неисследованным. Тема албанского национализма очень актуальна, что подтверждают и события последних лет и десятилетий на Балканах.Албания, бывшее владение Османской империи, получившее после Балканских войн политическую независимость, еще в 1920-е годы стала объектом экспансионистских планов Италии. Бенито Муссолини и его сторонники рассматривали Албанию, наряду с Далмацией и Истрией, в качестве естественной сферы влияния итальянской державы. Планы превращения Адриатики во «внутреннее море Италии», вынашиваемые итальянскими фашистами, прямо подразумевали если не присоединение Албании к Италии, то, по крайней мере, установление в этой стране итальянского протектората. Албания, в свою очередь, в 1920-е — 1930-е гг. была слабым в политическом и экономическом отношении государством, испытывавшим многочисленные проблемы. Многие албанцы уезжали на заработки или учебу в Италию, что лишь усугубляло культурное и политическое влияние Италии на страну. Внутри албанской политической элиты сформировалось достаточно внушительное итальянское лобби, которое стремилось ориентироваться на сотрудничество с Италией. Напомним, что в декабре 1924 года в Албании произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел полковник Ахмет Зогу (Ахмед-бей Мухтар Зоголлы, 1895-1961). В 1928 году он провозгласил себя королем Албании под именем Зогу I Скандербег III. Первоначально Зогу стремился опираться на поддержку Италии, для чего итальянским компаниям были предоставлены исключительные права на разработку месторождений в стране. В свою очередь, Италия стала финансировать строительство дорог и промышленных объектов в стране, взяла на себя помощь в укреплении албанской армии. 27 ноября 1926 года в Тиране Италия и Албания подписали Договор о дружбе и безопасности, 27 ноября 1926 года Италия и Албания подписали Договор о дружбе и безопасности, а в 1927 году — Договор об оборонительном союзе. После этого в Албанию прибыли инструкторы — итальянские офицеры и сержанты, которые должны были заняться подготовкой 8-тысячной албанской армии.— Ахмет Зогу и Галеаццо ЧианоОднако, уже в начале 1930-х гг. Зогу, почувствовавший чрезмерность вмешательства Италии во внутренние дела албанского государства, попытался немного дистанцироваться от Рима. Он не стал возобновлять Договор о дружбе о безопасности, отказался от подписания договора о таможенном союзе, а затем и вовсе выслал итальянских военных советников и закрыл итальянские школы. Разумеется, Рим отреагировал незамедлительно — Италия прекратила финансовую помощь Албании, а без нее государство оказалось практически нежизнеспособным. В результате, уже в 1936 году Зогу был вынужден пойти на уступки и вернуть итальянских офицеров в албанскую армию, а также снять ограничения на ввоз в страну итальянских товаров и предоставить дополнительные права итальянским компаниям. Но эти шаги уже не могли спасти режим Зогу. Для Рима албанский король был слишком независимой фигурой, тогда как Муссолини нуждался в более послушном албанском правительстве. В 1938 году в Италии активизировалась подготовка к аннексии Албании, за которую наиболее рьяно агитировал граф Галеаццо Чиано (1903-1944) — зять Бенито Муссолини. 7 апреля 1939 года итальянская армия под командованием генерала Альфредо Гудзони высадилась в портах Шенгин, Дуррес, Влёра и Саранда. К 10 апреля 1939 года в руках итальянцев оказалась вся территория албанского государства. Король Зогу бежал из страны. Новым премьер-министром страны был назначен Шефкет Бей Верладжи (1877-1946, на фото) — один из крупнейших землевладельцев страны и давний враг Ахмета Зогу. 16 апреля 1939 года королем Албании был провозглашен король Италии Виктор Эммануил III.До 1939 года в Албании отсутствовали политические организации, которые можно было бы охарактеризовать как фашистские. Существовали группы италофильской ориентации в среде военно-политической и экономической элиты страны, но они не имели четкой идеологии и структуры, а их италофилия носила не идеологический, а практический характер. Однако, установив контроль над Албанией, итальянское руководство задумалось и о перспективах создания в Албании массового фашистского движения, которое бы демонстрировало поддержку Муссолини со стороны албанского населения. 23 апреля — 2 мая 1939 года в Тиране прошел конгресс, на котором была официально создана Албанская фашистская партия (АФП). В уставе партии подчеркивалось, что она подчиняется Дуче Бенито Муссолини, а непосредственное руководство организацией осуществляет секретарь Итальянской фашистской партии Акилле Стараче. Таким образом, албанский фашизм изначально формировался как «дочернее предприятие» итальянского фашизма. Секретарь Албанской фашистской партии входил в состав Национального совета Национальной фашистской партии Италии в качестве одного из его членов.Руководителем Албанской фашистской партии стал премьер-министр страны Шефкет Верладжи. Некогда сам Ахмет Зогу был помолвлен с его дочерью, но, став королем, Зогу разорвал помолвку, чем нанес крупнейшему албанскому феодалу смертельное оскорбление и навсегда превратился в его врага. Именно на Верладжи сделали ставку итальянцы, намереваясь сместить Зогу и аннексировать Албанию. Конечно, Верладжи был далек от фашистской философии и идеологии, а был обычным сановником, озабоченном вопросами сохранения власти и богатства. Но он имел большое влияние в албанской политической элите, что и было нужно его итальянским покровителям.Албанская фашистская партия поставила своей целью «фашизацию» албанского общества, под которой понималось всестороннее утверждение итальянской культуры и итальянского языка среди населения страны. Была создана газета «Томори», ставшая пропагандистским инструментом партии. При АФП появились многочисленные вспомогательные организации фашистского типа — Албанская фашистская милиция, Фашистская университетская молодежь, Албанская ликторская молодежь, Национальная организация «После работы» (для систематизации свободного времени трудящихся в интересах государства). Все государственные структуры страны оказались под контролем итальянских эмиссаров, расставленных на важные посты в армии, полиции и правительственном аппарате. На первом этапе существования Албанской фашистской партии ее важнейшей задачей оставалась «фашизация» системы государственного управления в стране. Этому направлению руководители АФП уделяли куда большее внимание, чем реальному утверждению фашистской идеологии в массах. Получается, что первое время своего существования партия оставалась «калькой» итальянского фашизма, фактически не имевшей собственного оригинального «лица».Однако, по мере развития и укрепления структур Албанской фашистской партии, в ее рядах появились и идейно мотивированные соратники, считавшие необходимым совершенствование албанского фашизма посредством его ориентации на албанский национализм. Так появился концепт «Великой Албании» — создания государства, которое бы смогло объединить все группы этнических албанцев, проживавших не только на территории собственно Албании, но и в Эпире — на северо-западе Греции, в Косово и Метохии, в Македонии и ряде районов Черногории. Так в рядах Албанской фашистской партии сформировалась группа сторонников ее превращения в «Гвардию Великой Албании». Возглавил эту группу байрактар Гьон Марка Гьони — наследственный правитель района Мирдита на севере Албании.Вскоре секретарь Албанской фашистской партии Мустафа Мерлика Круя (1887-1958, на фото), известный в стране политический деятель, поставил вопрос о том, должна ли в Албании произойти «фашистская революция» по типу итальянской? После консультаций, итальянские руководители вынесли вердикт, что сама Албанская фашистская партия и олицетворяет собой фашистскую революцию в Албании. Одновременно подчеркивалось, что без руководящей роли Италии фашистская революция в Албании произойти не могла бы, поэтому албанский фашизм является производным итальянского фашизма и копирует его идеологические и организационные основы.С началом подготовки к войне Италии против Греции, Албанская фашистская партия оказалась вовлечена в пропагандистское обеспечение агрессивной политики Италии на Балканах. Вместе с тем, итальянское руководство, проанализировав ситуацию в Албании, пришло к выводу о ненадежности албанской армии, что и было поставлено во внимание руководства Албанской фашистской партии. Обеспокоенные критикой со стороны итальянских патронов, албанские фашисты активизировали антигреческую кампанию в стране. Для того, чтобы обеспечить идейную мотивацию албанцев на участие в агрессии против Греции, фашисты заявляли об оккупации Грецией исконных албанских земель, о притеснениях албанского населения греческими властями. В свою очередь, Италия пообещала расширить территорию Албанского королевства за счет присоединения части греческих земель, населенных этническими албанцами.Однако, даже такие обстоятельства не способствовали «фашизации» албанского общества. Большинству албанцев империалистические планы Италии были абсолютно неинтересны, по крайней мере, отправляться воевать за итальянское господство над Грецией албанцы не хотели точно. В стране активизировалось и коммунистическое подполье, постепенно набиравшее авторитет среди рядовых албанцев. В этих условиях итальянское руководство все менее удовлетворялось работой Шефкета Верладжи на посту премьер-министра Албании. В конце концов, в декабре 1941 года Шефкет Верладжи был вынужден уйти в отставку с поста главы албанского правительства.Новым премьер-министром Албании стал секретарь Албанской фашистской партии Мустафа Мерлика Круя. Таким образом, партийное руководство было объединено с государственной властью. Заместителем премьер-министра страны стал Гьон Марка Гьони. На посту премьер-министра Круя выступал за реформирование системы партийно-государственного управления, поскольку оно оказалось неспособно противостоять на серьезном уровне набиравшей силу антифашистской оппозиции, возглавляемой албанскими коммунистами. Бороться с коммунистами было весьма сложно и потому, что они также эксплуатировали концепт «Великой Албании» и утверждали, что Косово и Метохия — исконно албанская земля. В конце концов, в январе 1943 г. Мустафа Мерлика Круя был вынужден покинуть пост премьер-министра албанского государства. Новым премьер-министром Албании стал Экрем-бей Либохова (1882-1948). Уроженец Гирокастры, в молодости Либохова служил в дипломатическом представительстве Албании в Риме и имел давние связи с Италией. С 19 января по 13 февраля 1943 года и с 12 мая по 9 сентября 1943 года Либохова дважды занимал пост премьер-министра Албании. Секретарем Албанской фашистской партии стал Кол Биб Мирак.Экрем-бей Либохова попытался немного укрепить независимость Албании и Албанской фашистской партии от итальянского руководства. Королю Виктору Эммануилу и дуче Бенито Муссолини был направлен список требований, включавший создание королевского двора Албании, ликвидацию «албанского» подсекретариата в МИД Италии, предоставление Албании права на самостоятельное ведение внешней политики, преобразование Албанской фашистской партии в Гвардию Великой Албании на принципах албанского национализма, вычленение албанской армии из состава итальянской, превращение жандармерии, полиции, милиции и финансовой гвардии в албанские формирования, расформирование фашистской милиции Албании и включение ее личного состава в жандармерию, полицию и финансовую гвардию страны. С февраля по май 1943 г. во главе албанского правительства находился Малик-бей Бушати (1880-1946, на фото), на месяцы правления которого пришлось очень масштабное преобразование.1 апреля 1943 года Албанская фашистская партия была официально переименована в Гвардию Великой Албании, а Албанская фашистская милиция была упразднена, с последующим включением ее бойцов в государственные силовые структуры. После того, как 8 сентября 1943 года фашистская Италия капитулировала, неизбежно встал вопрос о будущем Албании, в которой не прекращалась партизанская война коммунистов против фашистского правительства.Руководители Албании поспешили заявить о необходимости политических перемен в жизни страны. Однако, незадолго до капитуляции Италии, на территорию Албании вошли гитлеровские войска. Так итальянская оккупация Албании сменилась германской оккупацией. Немцы поспешили сменить главу албанского правительства, которым 25 сентября 1943 года был назначен Ибрагим-бей Бичаку.Гитлеровское руководство решило сыграть на националистических чувствах албанской элиты и заявило, что Германия намерена восстановить политическую независимость Албании, утраченную во время унии с Италией. Таким образом, гитлеровцы рассчитывали заручиться поддержкой албанских националистов. Был даже создан специальный Комитет по провозглашению независимости Албании, а затем сформирован Верховный регентский совет, сменивший фашистское правительство Италии. Его председателем стал известный в стране политический деятель националистического толка Мехди-бей Фрашери (1872-1963, на фото). 25 октября 1943 года Мехди-бей Фрашери был назначен и премьер-министром Албании, сменив на этом посту Ибрагим-бея Бичаку. После назначения Мехди-бея Фрашери сменилась и идеологическая парадигма албанского коллаборационизма — с итальянского фашизма албанское руководство переориентировалось на германский нацизм. О том, как происходила дальнейшая трансформация албанского фашизма, мы расскажем в следующей части статьи.