Без шума и пыли

К 70-м годам прошлого века в СССР был создан целый ряд частей специального назначения. Для проведения скрытных операций в тылу противника «спецам» потребовалось и специальное оружие, в том числе малошумное. Существовавшие на тот момент образцы не полностью соответствовали требованиям армии, а также других заинтересованных силовых ведомств, поэтому советские оружейники разработали целый комплекс нового оружия специального назначения — «Вал», «Винторез» и другие.Наиболее проблемной была ниша малошумного длинноствольного оружия, в которой использовались штатные автоматы Калашникова различных модификаций. Снижение шума выстрела достигалось благодаря установке глушителей с резиновыми обтюраторами и применению специального патрона УС (уменьшенной скорости). Однако при этим снижалась кучность и эффективная дальность огня — особенно с учётом начавшегося массового распространения средств индивидуальной бронезащиты.По результатам ряда исследований было решено создать целый комплекс нового бесшумного вооружения для сил специального назначения: пистолет, автомат, снайперскую винтовку и гранатомёт.Из противоречивых требований, выдвигавшихся различными ведомствами, к 1983 году были сформулированы тактико-технические требования только к специальному снайперскому комплексу, работы над которым велись под шифром «Винторез». Это позднее и стало неофициальным названием для новой бесшумной винтовки.От «Винтореза» требовалось обеспечить скрытное поражение живой силы противника на дальности до 400 метров и пробитие на этой же дистанции стальной каски. Поскольку снижения шума выстрела можно было достичь только за счёт применения патрона с дозвуковой скоростью пули — то сохранить на 400 метрах нужную энергию пули можно было, лишь нарастив её массу. Первый вариант патрона был выполнен в калибре 7,62 мм на базе гильзы штатного автоматного патрона 5,45×39 мм.Однако к концу 1985 года заказчик наконец разродился требованиями и к специальному автомату, от которого на тех же 400 метрах требовалось пробивать не только каску, но и бронежилет III класса защиты. В итоге калибр патрона пришлось увеличивать до 9 мм. Новый патрон был разработан в двух вариантах: снайперский СП-5 и бронебойный СП-6. Именно под них в итоге и была выпущена сначала ВСС (Винтовка Специальная Снайперская), а затем и созданный на её базе АС (Автомат Специальный) «Вал», имевший вместо постоянного деревянного приклада складной металлический.Автоматика нового оружия работала на принципе газоотвода из ствола с жёстким запиранием поворотным затвором. Собственно, ствол у ВСС и АС был сделан короткий, всего 200 мм, имеющий в дульной части ряды просверленных по нарезам отверстий для отвода газов из канала ствола в расширительную камеру глушителя.Хотя формально производство винтовки ВСС началось в 1987 году, ещё до вывода советских войск из Афганистана, данные о её боевом применении там пока не находят подтверждения. Большинство источников сходятся на том, что первой войной для новых «бесшумок» стал конфликт в Чечне. При этом ВВС и АС использовались обеими сторонами: некоторые количество специальных «стволов» досталось боевикам при захвате оружейной комнаты местного КГБ, а что-то попросту купили.Большинство бойцов, использовавших новое спецоружие, отзывались о нём положительно: ВСС и АС показали себя отличным оружием для специальных подразделений на коротких и средних дистанциях. Достаточно типичными были подобные описания:«Система оружия АС/ВСС близка к идеалу оружия для войск специального назначения. Его умелое использование позволяет творить чудеса. Так, например, во время одного из ближних огневых боёв разведгруппа из нашей части успела «завалить» пять человек, включая головной дозор, пока противоборствующая сторона начала что-то понимать».Собственно, одним из главных недостатков, препятствующих более широкому распространению и применению ВСС, стала технологическая сложность и, как следствие, дороговизна винтовки. Так, например, ствольная коробка оружия изготовлялась фрезерованием.Поэтому ещё в начале 90-х начались работы по созданию более дешёвого аналога. При этом МВД особенно интересовал потенциал нового 9-мм патрона. Используемые «укороты» на базе Калашникова из-за большой пробивной силы и склонности к рикошетам были достаточно опасны для применения в городе. В свою очередь, спешно созданные новые модели пистолетов-пулемётов под патрон 9×18 от «Макарова» мало что могли сделать против бронежилетов.В этот раз конструкторы из Тулы и Климовска выступили в роли конкурентов. На ЦНИИточмаше новый компактный автомат разработали на базе АС «Вал»: им стал МА (Малогабаритный Автомат) СР-3 «Вихрь». В целом это был всё тот же «Вал», только лишённый интегрированного глушителя, первоначально даже без возможности установки съёмного: его добавили только на модернизированном варианте СР-3М. В результате получилось компактное и мощное оружие, по габаритам сопоставимое с пистолетами-пулемётами, но заметно превосходящее их благодаря мощному патрону.Однако в «голодные» 90-е куда интереснее выглядела работа туляков из Конструкторского бюро приборостроения, разработавших под патроны СП свой новый автомат 9А-91, а затем и снайперскую винтовку ВСК-94 на его базе. Хотя российские армия и МВД продолжают закупать системы у обоих разработчиков, по итогам эксплуатации баланс складывается пока скорее в пользу более простых, надёжных и дешёвых изделий тульского КБП. Вот мнение одного из действующих офицеров МВД Российской Федерации:Надо отметить, что на текущий момент и на Западе, и в Российской Федерации довольно значимая часть усилий по совершенствованию стрелкового вооружения направлена на повышение возможностей оружия через придание ему как можно большей «модульности» и возможностей для конфигурирования бойцом «под себя». Так, например, по отношению к малогабаритным автоматам («Вихрь» и 9А-91) высказывались следующие пожелания:удлинить ствол (9А-91);сделать приклад выдвижным с фиксатором, как на пистолете-пулемёте «Каштан»;сделать глушитель ПБС разборным;оставить целик, аналогичный применявшемуся на автомате АКС.При этом, к сожалению, «отечественный производитель» реагировал и реагирует на запросы конечного заказчика значительно менее оперативно, чем частные конторы, а возможности последних в работе со служебным оружием зачастую ограничены. Как следствие, оружие модифицируется методом «колхозного тюнинга»: необходимые детали докупаются или заказываются мастерам на собственные средства бойцов.