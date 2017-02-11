11:27 11 февраля

ЦРУ о компромате на Трампа узнало из разговоров "простых россиян"

Американская телекомпания CNN распространяет материал, в котором утверждается, что разведывательное сообщество США якобы получило первые документы, «подтверждающие наличие у Москвы компрометирующих Дональда Трампа сведений». Си-эн-энщики объявили, что есть «дюжина переговоров между (российскими) должностными лицами и простыми россиянами». И якобы в этой дюжине переговоров речь шла о том, что ранее было представлено в «досье Трампа» - о поездках Трампа в Москву, где он якобы имел контакты с женщинами «социально низкой ответственности».

ЦРУ о компромате на Трампа узнало из разговоров "простых россиян"


Особенно «выдающимся» заявлением в данной ситуации можно считать переговоры между «просто россиянами». Другими словами, если в ЦРУ представят «кухонный разговор», «перехваченный» где-то на необъятных просторах России, где вдруг встречается упоминание о Дональде Трампе, то это уже должно выглядеть как доказательства наличия у Москвы компромата на президента США?


В таком случае ЦРУ стоит посоветовать заглянуть в любой российский бар или гаражный кооператив в пятничный или субботний вечер, где можно «нарыть компромат» на любого политика и любую структуру, включая само ЦРУ...

Нужно отметить, что эту откровенно бредовую информацию спецслужбы США ещё и довели до сведения Дональда Трампа. В таком случае можно констатировать, что американское разведсообщество делает всё, чтобы не дать возможности Трампу наладить партнёрских отношений с Россией, даже если он сам о возможности налаживания таких отношений высказывается. Вот только методы у этого «сообщества» топорные.

Использованы фотографии: http://edition.cnn.com
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Комментарии 40
  1. Александр романов Сегодня, 07:29
    Я простои русский,помню ....забыл,когда там Трамп был в Москве,мы с ним в сауне с девками зажигали.

    Кто нибудь,передаите мои комент в ЦРУ ,пусть приобщат его к делу.
    Александр романов
    1. Либероид- Сегодня, 07:44
      Цитата: Александр романов
      Кто нибудь,передаите мои комент в ЦРУ ,пусть приобщат его к делу.

      Штык передаст....))) Хотя что тут уже скрывать и так все ясно...

      Все упал под стол... laughing
      Либероид-
    2. kenig1 Сегодня, 07:45
      Простой русский, Трамп, сауна, девки - перебор.)
      kenig1
      1. Александр романов Сегодня, 07:57
        Цитата: kenig1
        ростой русский, Трамп, сауна, девки - перебор

        А в России только так и отдыхают. американские миллиардеры приезжают в Москву,бухают с простыми русскими мужиками ,а потом вместе едут к бабам laughing
        Александр романов
        1. Либероид- Сегодня, 10:06
          Цитата: Александр романов
          Цитата: kenig1
          ростой русский, Трамп, сауна, девки - перебор

          А в России только так и отдыхают. американские миллиардеры приезжают в Москву,бухают с простыми русскими мужиками ,а потом вместе едут к бабам laughing

          У нас так обычно...(компроматы на всех есть..)))) Гульнуть любим с размахом... drinks
          Либероид-
        2. Монархист Сегодня, 11:07
          Камрад,командами(по-моему до 1939? соответствовал Вашему званию) Александр,а какой НОРМАЛЬНЫЙ мужик не ходит к бабам? Правда миллиардеры со мной ещё не бухали,видимо,у них миллиардеров на всех не хватает
          Монархист
    3. Злой543 Сегодня, 10:26
      Вот засада, а я и не знал что ЦРУ на сайте ВО тусуется, тут столько секретов раскрывают...
      Злой543
      1. Барбулятор Сегодня, 11:04
        Цитата: Злой543
        тут столько секретов раскрывают...

        Будь бдителен! Враг хитер и коварен! Огонь!
        Барбулятор
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:32
    Американская телекомпания CNN распространяет материал,

    а чего на эту шарагу в суд не подадут? Льют помои, на всех и нас и Трампа. Объединиться и подать в суд, чтобы потом вся эта CNN, скопом ходили и просиди милостыню. Пустить их по миру!
    a.s.zzz888
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:33
    Трампа хотят посадить на короткий поводок псевдокомпроматом, чтобы он "не сбился с пути истинного "-не отменял санкции, и,объявил Россию виновной во всех бедах и стихийных бедствиях -короче, чтобы все было как при обаме, только бананы силой есть заставлять не будут, думаю.
    Изгоняющий либероидов
  4. Александр С. Сегодня, 07:35
    Блин...они перехватили мои сообщения(
    Александр С.
    1. кеп Сегодня, 08:00
      Цитата: Александр С.
      Блин...они перехватили мои сообщения(


      В связи с требованием американцев при получении визы называть социальные сети в которых есть свои аккаунты, я не въездной в Штаты пожизненно. laughing
      кеп
  5. raid14 Сегодня, 07:36
    Слово не воробей, тем более в интернете, все сохраняется.
    Не зря американцы запустили "Призму", она собирая информацию по ключевым словам , на кого угодно может собрать компромат.
    raid14
    1. Б.Т.В. Сегодня, 07:54
      Цитата: raid14
      на кого угодно может собрать компромат.


      Даже на столб?!
      Вот мне интересно: телевизор обозвали " зомбоящиком", и некоторые: " принципиально его не смотрят уже несколько лет", а монитор компьютера и интернет- это что?!
      Б.Т.В.
      1. raid14 Сегодня, 08:04
        Если про столб будут активно писать, то даже на него.
        Были на на Одесском привозе? Практически тоже самое, торговля, средство общения, сборище слухов, сплетен, житейской мудрости и т.д.
        raid14
  6. Сергей уи Сегодня, 07:38
    А я говорил вам меньше болтать!!! Все писец спалили контору am
    Сергей уи
    1. Смог Сегодня, 07:46
      Цитата: Сергей уи
      А я говорил вам меньше болтать!!! Все писец спалили контору am



      laughing wassat laughing
      Смог
  7. кеп Сегодня, 07:54
    В таком случае ЦРУ стоит посоветовать заглянуть в любой российский бар или гаражный кооператив в пятничный или субботний вечер, где можно «нарыть компромат» на любого политика и любую структуру, включая само ЦРУ...


    В гаражах можно на всю администрацию узнать в деталях laughing
    кеп
  8. Горменгаст Сегодня, 08:07
    Простые россияне - это Навальный, Адагамов, Яшин, Кара-Мурза, Альбац, Касьянов, а, может, чемпионы - Каспаров и Ходорковский laughing
    Горменгаст
  9. MaksoMelan Сегодня, 08:16
    Трампа надо научится шутить и тролить CNN. Или найти такого человека на пост прессекреторя.
    MaksoMelan
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:25
    В таком случае ЦРУ стоит посоветовать заглянуть в любой российский бар или гаражный кооператив в пятничный или субботний вечер, где можно «нарыть компромат» на любого политика и любую структуру, включая само ЦРУ..

    А я думал ЦРУ это серьёзная организация.А это что те укосми.Такие точно балбесы. laughing Ну как говорится: Скажите мне кто твой друг, и я скажу- кто ты.
    Наблюдатель2014
  11. синоби Сегодня, 08:32
    Всё.Если это всемогущее ЦРУ,то понятны их феерические промахи и "успехи" военных.Нет,следить за общественым мнением надо,у нашего ГРУ целый отдел существует.Но зная как формируется чем управляется это мнение выдавать за данные разведки?!Да никогда ГРУ не опустится так!Да и наш обыватель не настолько туп.Короче Фууууу на на них!
    синоби
  12. фа2998 Сегодня, 09:07
    Цитата: синоби
    .Если это всемогущее ЦРУ,

    Разведсообщество США имеет огромный бюджет-а источники информации-простые разговоры и социальные сети.И столько промахов и ошибок-думаю Трамп им финансовый рай прекратит.Он уже не рядовой кандидат,а первое лицо государства. hi
    фа2998
  13. volodya Сегодня, 09:08
    И это самая мощная и самая финансируемая разведка в мире?
    volodya
  14. Баракуда Сегодня, 09:08
    Слава Украинскому Аллаху ! Не обвинили, уже хорошо wink
    Баракуда
  15. Никкола Мак Сегодня, 09:09
    Си-эн-энщики объявили, что есть «дюжина переговоров между (российскими) должностными лицами и простыми россиянами».

    А можно огласить часть разговоров "простых россиян" о Клинтонах, Маккейне, Псаки,Дирби и т.д.
    Вот компромата то будет - все похоже на крючке у СВР и ГРУ.
    Никкола Мак
    1. Юра Сегодня, 10:32
      Цитата: Никкола Мак
      А можно огласить часть разговоров "простых россиян" о Клинтонах, Маккейне, Псаки,Дирби и т.д.

      Можно, но труд будет напрасный, почти все диалоги и тексты не смогут понять и перевести на английский, мы говорим одновременно на трёх языках русском , родном и матерном. laughing
      Юра
  16. Р36М2 Сегодня, 09:09
    Эстонские эксперты сомневаются в возможнности победы Дональда Трампа в президентской гонке
    Р36М2
  17. Р36М2 Сегодня, 09:11
    Цитата: kenig1
    Простой русский, Трамп, сауна, девки - перебор.)

    Беседа Порошенко и Трампа затянулась, потому что в конце разговора пели гимн Украины
    Р36М2
  18. Р36М2 Сегодня, 09:14
    Цитата: Александр романов
    Я простои русский,помню ....забыл,когда там Трамп был в Москве,мы с ним в сауне с девками зажигали.
    Кто нибудь,передаите мои комент в ЦРУ ,пусть приобщат его к делу.


    В высшей школе КГБ Владимир Козырев так смешно разговаривал голосом Дональда Дака, что оперативная кличка Дональд Трамп возникла сама собой.
    Р36М2
  19. валерьян Сегодня, 09:25
    куплю айфон и буду молоть туда всякую пургу,пусть их в дурку отправят.
    валерьян
  20. japs Сегодня, 09:29
    Что ЦРУ, что "Эхо мацы" и CNN, BBC, VOA. Все это, оказывается, пустобрехи.
    За что эти люди деньги получают?
    japs
  21. Ампер Сегодня, 09:36
    Галимый каламбур.
    Ампер
  22. СерегаБосс Сегодня, 09:39
    Мне один корешь рассказывал, у его знакомого барыги Трамп пару кораблей драпа заказывал в номер, готов дать показания!
    СерегаБосс
    1. Ампер Сегодня, 09:42
      А хватанув'заказал проституток
      Ампер
  23. rotor Сегодня, 09:47
    Да не дадут они Трампу поладить с Россией, слишком мощное лобби противостоит ему.
    rotor
  24. НЕКСУС Сегодня, 10:03
    Другими словами, если в ЦРУ представят «кухонный разговор», «перехваченный» где-то на необъятных просторах России, где вдруг встречается упоминание о Дональде Трампе, то это уже должно выглядеть как доказательства наличия у Москвы компромата на президента США?

    Если ЦРУ послушает "кухонный разговор" в России о США,то на следующий день,будет Госдепом заявлено,что на Кубе уже стоят российские ракеты.
    Штат Аляска желает выйти из состава США только потому,что так решили русские.
    И все в том же духе...
    Складывается ощущение,что пластинка,заведенная администрацией Обамы "тупить и обезьяничать" не была заменена и доблестные разведчики продолжают это цирковое представление.
    НЕКСУС
  25. лехалк Сегодня, 10:38
    Безусловно каждый простой россиянин имеет толику компромата на Трампа.
    лехалк
  26. Berkut24 Сегодня, 10:58
    Фейсбук больше не аргумент?
    Berkut24
  27. Монархист Сегодня, 11:15
    Цитата: Злой543
    Вот засада, а я и не знал что ЦРУ на сайте ВО тусуется, тут столько секретов раскрывают...

    Майор, срочно свою контрразведку заведем
    Монархист

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