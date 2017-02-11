ЦРУ о компромате на Трампа узнало из разговоров "простых россиян"
Американская телекомпания CNN распространяет материал, в котором утверждается, что разведывательное сообщество США якобы получило первые документы, «подтверждающие наличие у Москвы компрометирующих Дональда Трампа сведений». Си-эн-энщики объявили, что есть «дюжина переговоров между (российскими) должностными лицами и простыми россиянами». И якобы в этой дюжине переговоров речь шла о том, что ранее было представлено в «досье Трампа» - о поездках Трампа в Москву, где он якобы имел контакты с женщинами «социально низкой ответственности».
Особенно «выдающимся» заявлением в данной ситуации можно считать переговоры между «просто россиянами». Другими словами, если в ЦРУ представят «кухонный разговор», «перехваченный» где-то на необъятных просторах России, где вдруг встречается упоминание о Дональде Трампе, то это уже должно выглядеть как доказательства наличия у Москвы компромата на президента США?
В таком случае ЦРУ стоит посоветовать заглянуть в любой российский бар или гаражный кооператив в пятничный или субботний вечер, где можно «нарыть компромат» на любого политика и любую структуру, включая само ЦРУ...
Нужно отметить, что эту откровенно бредовую информацию спецслужбы США ещё и довели до сведения Дональда Трампа. В таком случае можно констатировать, что американское разведсообщество делает всё, чтобы не дать возможности Трампу наладить партнёрских отношений с Россией, даже если он сам о возможности налаживания таких отношений высказывается. Вот только методы у этого «сообщества» топорные.
Особенно «выдающимся» заявлением в данной ситуации можно считать переговоры между «просто россиянами». Другими словами, если в ЦРУ представят «кухонный разговор», «перехваченный» где-то на необъятных просторах России, где вдруг встречается упоминание о Дональде Трампе, то это уже должно выглядеть как доказательства наличия у Москвы компромата на президента США?
В таком случае ЦРУ стоит посоветовать заглянуть в любой российский бар или гаражный кооператив в пятничный или субботний вечер, где можно «нарыть компромат» на любого политика и любую структуру, включая само ЦРУ...
Нужно отметить, что эту откровенно бредовую информацию спецслужбы США ещё и довели до сведения Дональда Трампа. В таком случае можно констатировать, что американское разведсообщество делает всё, чтобы не дать возможности Трампу наладить партнёрских отношений с Россией, даже если он сам о возможности налаживания таких отношений высказывается. Вот только методы у этого «сообщества» топорные.
Использованы фотографии: http://edition.cnn.com