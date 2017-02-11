Сирийская армия продвигается к Пальмире и блокирует ИГ* в Эль-Бабе

Очень важно, что вчера армия взяла контроль над высотой Айн-Альяуши. Дело в том, что таким образом отрезан единственный путь отступления ИГ. В пятницу сирийская армия и союзники дошли до Тадифа. Таким образом, они оказались на подступах к Эль-Бабу.

Военное командование Сирии сообщает о том, что войска САР отрезали последнее направление для отступления боевикам ИГИЛ (запрещено в РФ) из Эль-Баба. В операции принимали участие как сирийские военнослужащие, так и представители местного ополчения, у которых с игиловцами свои счёты. Из сообщения, которое приводит РИА Новости Речь идёт о подходе сирийской армии к Эль-Бабу с юга и юго-востока. До города остаётся менее километра.Ранее турецкие войска вошли в Эль-Баб и смогли закрепиться в северо-западных кварталах. При этом боевики ИГИЛ не предпринимают усилия для выхода из города. Террористы продолжают прикрываться мирным населением, осуществляя противодействия силам, которые фактически взяли город в кольцо.На этом фоне из Сирии приходят сообщения об успехах сирийских войск и в провинции Хомс – в районе Пальмиры. В материалах AMN сообщается, что сирийские войска взяли под свой контроль последнюю стратегически важную высоту в районе газовых месторождений. Сирийские войска в составе 18-й танковой дивизии и 5-го пехотного корпуса при поддержке частей гвардии и ополчения выбили игиловцев с территории высот Хайан, получив возможность ведения огня по открывающимся позициям ИГИЛ к западу от Пальмиры.Между тем в Сети опубликована фотография представителя сирийской гвардии вместе с российским сапёром.Автором фото является представитель стороны сирийской армии, ведущий микроблог в Твиттере. Российские сапёры помогли обезвредить тысячи мин и самодельных взрывных устройств боевиков в разных регионах САР. Накануне начата операция по разминированию и восстановлению железных дорог в провинции Алеппо.______________________________________________________________________________