11:27 11 февраля

Сирийская армия продвигается к Пальмире и блокирует ИГ* в Эль-Бабе

Военное командование Сирии сообщает о том, что войска САР отрезали последнее направление для отступления боевикам ИГИЛ (запрещено в РФ) из Эль-Баба. В операции принимали участие как сирийские военнослужащие, так и представители местного ополчения, у которых с игиловцами свои счёты. Из сообщения, которое приводит РИА Новости:
Очень важно, что вчера армия взяла контроль над высотой Айн-Альяуши. Дело в том, что таким образом отрезан единственный путь отступления ИГ. В пятницу сирийская армия и союзники дошли до Тадифа. Таким образом, они оказались на подступах к Эль-Бабу.


Речь идёт о подходе сирийской армии к Эль-Бабу с юга и юго-востока. До города остаётся менее километра.

Ранее турецкие войска вошли в Эль-Баб и смогли закрепиться в северо-западных кварталах. При этом боевики ИГИЛ не предпринимают усилия для выхода из города. Террористы продолжают прикрываться мирным населением, осуществляя противодействия силам, которые фактически взяли город в кольцо.


Сирийская армия продвигается к Пальмире и блокирует ИГ* в Эль-Бабе


На этом фоне из Сирии приходят сообщения об успехах сирийских войск и в провинции Хомс – в районе Пальмиры. В материалах AMN сообщается, что сирийские войска взяли под свой контроль последнюю стратегически важную высоту в районе газовых месторождений. Сирийские войска в составе 18-й танковой дивизии и 5-го пехотного корпуса при поддержке частей гвардии и ополчения выбили игиловцев с территории высот Хайан, получив возможность ведения огня по открывающимся позициям ИГИЛ к западу от Пальмиры.

Между тем в Сети опубликована фотография представителя сирийской гвардии вместе с российским сапёром.



Автором фото является представитель стороны сирийской армии, ведущий микроблог в Твиттере. Российские сапёры помогли обезвредить тысячи мин и самодельных взрывных устройств боевиков в разных регионах САР. Накануне начата операция по разминированию и восстановлению железных дорог в провинции Алеппо.
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(*) ИГ - организация, запрещённая в РФ.

Использованы фотографии: https://twitter.com/hamza_780
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Комментарии 13
  1. Дмитрий Потапов Сегодня, 09:41
    Хорошо когда "партнерам"не до тебя! Молчат,а главное не мешают! Удачи мужики!
    Дмитрий Потапов
    1. Alex_Rarog Сегодня, 09:49
      Теперь главное не терять напор и не давать бармалеям закрепиться на новых позициях...
      Alex_Rarog
    2. Либероид- Сегодня, 09:53
      Цитата: Дмитрий Потапов
      Хорошо когда "партнерам"не до тебя! Молчат,а главное не мешают! Удачи мужики!

      Очень тонко подмечено..! Но есть еще маленькая страна ,очень вредная и злая...
      Путин в принципе все объяснил в Мюнхене ...
      Мюнхенские прогнозы Путина сбылись. И продолжают сбываться
      Ровно десять лет назад, 10 февраля 2007 года, президент России Владимир Путин выступил с программной речью на Мюнхенской конференции по безопасности.
      http://politcentr.ru/15585-myunhenskie-prognozy-p
      utin..
      Либероид-
    3. Зяблицев Сегодня, 10:26
      "Сирийская армия продвигается..." - это не совсем верная формулировка...
      Зяблицев
  2. Баракуда Сегодня, 09:56
    А сколько там "Наших " ? Мужикам делать нечего , как и в ДНР-ЛНР . бАРДАК там правда .Убрать хотя бы Плотниского, уже результат . Пушилина за одно.. Неяфиг Российские бабки грести .
    А получается - Гтви с Моторой. am
    Баракуда
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:24
      Российская армия находится на территории Сирии по просьбе действующего и законно избранного главы государства и оказывает не только теоретическую но и практическую помощь , в том числе на территории Сирии имеются и сухопутные подразделения , например военная полиция . Кроме того , помимо армии РФ и правительственных войск на территории Сирии действуют 1000 группировок ополченцев , некоторые из которых участвуют в совместных операциях против террористов . Ах да , ещё на территории Сирии действует армия Турции. Из всего перечисленного и образуется понятие "союзные силы" , а не "коалиция под руководством США" .
      bouncyhunter
  3. Ампер Сегодня, 10:04
    Интересно почему никто не хочет надовить на главных спонсоров этого проэкта,хотябы косвено.саудовская аравия спонсирует этот проэкт и это очевидно,но все делоют вид что это не так.
    Ампер
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:06
    ИМХО, не надо было драпать из Пальмиры, дабы не приходилось снова её освобождать. wassat
    Что там НА САМОМ ДЕЛЕ происходит - узнаем лет через несколько, когда снимется завеса секретности, и те, кто знают, что на самом деле там происходит, смогут об этом написать.
    Горный стрелок
    1. МПК105 Сегодня, 10:12
      Это да...Всё потом только узнаётся,да и не факт,что до конца.Всей правды не узнаем,вероятнее всего.
      МПК105
    2. donavi49 Сегодня, 11:01
      Ну, хомсе - где-то на месторождениях ранили Корнеева (в голову - область глаза). Он там как доброволец вроде. С начала кампании туда ездит и пишет, фоткает разное.


      Вот например про местные обычаи он:
      Сегодня был горячий денёк. Противник пристрелялся по позициям сирийско-арабской армии и очень плотно обложил артиллерией. Но с нами Бог, все целы. Один сирийский офицер получил осколочное ранение в голову.

      Аптечка - обязательный элемент экипировки солдата на поле боя. Размещаться она должна у всех в одном и том-же месте, чтобы без проблем ее отыскать, так как при оказании помощи раненому используется не своя аптечка, а того кому вы оказываете помощь. В данном случае, несмотря на то, что в черепе офицера сирийской армии застрял небольшой осколок от артиллерийского снаряда, его хотели перевязать собственным шарфом, так как бинта ни у кого не оказалось! Причем на этих позициях военнослужащие получают ранения почти ежедневно!
      donavi49
  5. Zaurbek Сегодня, 10:15
    Турков там случайно разбомбили?
    Zaurbek
    1. donavi49 Сегодня, 10:45
      Да, по наиболее правдоподобной версии, одно из штурмовых подразделений с прямым выходом на ВКС (Тигры) - было обстреляно с кишлака, при выходе на заданный рубеж. Они запросили немедленную огневую поддержку, ВКС ударило без доразведки и результат.
      donavi49
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:05
    Зря наш лицо открыл -могут потом по фотке найти.
    Изгоняющий либероидов

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