Киев: "Автомата Калашникова больше не будет в украинской армии"
Подтвердилась информация о том, что основным стрелковым оружием вооружённых сил Украины вместо привычного автомата Калашникова Киев хочет сделать американскую штурмовую винтовку М-16, а точнее её модификацию. Ранее в украинских СМИ проходили материалы о том, что украинская госкорпорация «Укроборонсервис» заключила меморандум с "Aeroscraft" (США) на возможное производство автоматического оружия по лицензии упомянутой компании.
В заявлениях, опубликованных представителями «Укроборонсервиса», говорится о том, что выпуск коснётся штурмовых винтовок WAC-47, которые должны «внести свой вклад в реформирование украинской армии». При этом отмечается, что реформирование идёт по направлению к натовским стандартам.
Официальный представитель «Укроборонсервиса» отмечает, что «шаг за шагом осуществляется переход на стандарты Североатлантического альянса и отказ от советских систем вооружения».
Украина на сегодняшний день обладает многомиллионными «запасами» автоматов Калашникова различных модификаций. Для полного перевода украинской армии на винтовки WAC-47, создаваемые на базе M-16, понадобится средства в размере не менее 1,5 млрд долларов США. И это ещё без учёта перепрофилирования производственных мощностей (если, конечно, речь не идёт об "отвёрточной сборке"). При этом, по понятным, причинам львиная доля озвученных средств пополнит американский бюджет. Мало того, ни одно из действующих предприятий сферы ВПК Украины не в состоянии наладить выпуск десятков тысяч штурмовых винтовок в год, даже если американская лицензия будет определять существенные объёмы производства.
В связи с этим можно констатировать, что заявления о «переводе украинской армии» на штурмовые винтовки американского образца с полной заменой автоматов Калашникова – на данном этапе не более чем слова, до реализации которых на практике нужны годы и огромные средства.
В заявлениях, опубликованных представителями «Укроборонсервиса», говорится о том, что выпуск коснётся штурмовых винтовок WAC-47, которые должны «внести свой вклад в реформирование украинской армии». При этом отмечается, что реформирование идёт по направлению к натовским стандартам.
Официальный представитель «Укроборонсервиса» отмечает, что «шаг за шагом осуществляется переход на стандарты Североатлантического альянса и отказ от советских систем вооружения».
Украина на сегодняшний день обладает многомиллионными «запасами» автоматов Калашникова различных модификаций. Для полного перевода украинской армии на винтовки WAC-47, создаваемые на базе M-16, понадобится средства в размере не менее 1,5 млрд долларов США. И это ещё без учёта перепрофилирования производственных мощностей (если, конечно, речь не идёт об "отвёрточной сборке"). При этом, по понятным, причинам львиная доля озвученных средств пополнит американский бюджет. Мало того, ни одно из действующих предприятий сферы ВПК Украины не в состоянии наладить выпуск десятков тысяч штурмовых винтовок в год, даже если американская лицензия будет определять существенные объёмы производства.
В связи с этим можно констатировать, что заявления о «переводе украинской армии» на штурмовые винтовки американского образца с полной заменой автоматов Калашникова – на данном этапе не более чем слова, до реализации которых на практике нужны годы и огромные средства.
Использованы фотографии: Конт