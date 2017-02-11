11:25 11 февраля

Киев: "Автомата Калашникова больше не будет в украинской армии"

Подтвердилась информация о том, что основным стрелковым оружием вооружённых сил Украины вместо привычного автомата Калашникова Киев хочет сделать американскую штурмовую винтовку М-16, а точнее её модификацию. Ранее в украинских СМИ проходили материалы о том, что украинская госкорпорация «Укроборонсервис» заключила меморандум с "Aeroscraft" (США) на возможное производство автоматического оружия по лицензии упомянутой компании.

В заявлениях, опубликованных представителями «Укроборонсервиса», говорится о том, что выпуск коснётся штурмовых винтовок WAC-47, которые должны «внести свой вклад в реформирование украинской армии». При этом отмечается, что реформирование идёт по направлению к натовским стандартам.

Официальный представитель «Укроборонсервиса» отмечает, что «шаг за шагом осуществляется переход на стандарты Североатлантического альянса и отказ от советских систем вооружения».


Киев: "Автомата Калашникова больше не будет в украинской армии"


Украина на сегодняшний день обладает многомиллионными «запасами» автоматов Калашникова различных модификаций. Для полного перевода украинской армии на винтовки WAC-47, создаваемые на базе M-16, понадобится средства в размере не менее 1,5 млрд долларов США. И это ещё без учёта перепрофилирования производственных мощностей (если, конечно, речь не идёт об "отвёрточной сборке"). При этом, по понятным, причинам львиная доля озвученных средств пополнит американский бюджет. Мало того, ни одно из действующих предприятий сферы ВПК Украины не в состоянии наладить выпуск десятков тысяч штурмовых винтовок в год, даже если американская лицензия будет определять существенные объёмы производства.

В связи с этим можно констатировать, что заявления о «переводе украинской армии» на штурмовые винтовки американского образца с полной заменой автоматов Калашникова – на данном этапе не более чем слова, до реализации которых на практике нужны годы и огромные средства.

Использованы фотографии: Конт
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Комментарии 37
  1. Olegovi4 Сегодня, 10:36
    ну теперь хохлопрапора с чистой совестью начнут продавать "калаши" из загашника))
    Olegovi4
    1. Зяблицев Сегодня, 10:43
      Это все чистой воды популизм! Построить производственные линии, обучить народ на сборку, начать выпуск патронов в достаточном количестве...Это действительно невозможно в современных экономических реалиях Незалежной, но пи...говорить не мешки ворочать! К тому же М-16 оружие нежное и совсем не подходит рукожопым от природы хохлам, вон, этот клоун даже надежный Калаш угробил и лыбится laughing - а боеготовность оружия и количество боекомплекта, это главное для бойца - это его жизнь!
      Зяблицев
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:47
      Подтвердилась информация о том, что основным стрелковым оружием вооружённых сил Украины вместо привычного автомата Калашникова Киев хочет сделать американскую штурмовую винтовку М-16

      Трындец , скакуасы ! Пока дождётесь му-16 будет вам весело на Донбассе ! Вопрос : а как быть со всем вооружением и техникой от "клятых коммуняк" ? Тоже поменяете или зрадничать продолжите ? Д.Б. am
      bouncyhunter
    3. Владыка Ситх Сегодня, 10:53
      Цитата: Olegovi4
      ну теперь хохлопрапора с чистой совестью начнут продавать "калаши" из загашника))

      А они чем занимались все эти годы? Даже после начала боевых действий и сильной нехватки техники и авиации, они продавали все в Африку и на Ближний восток. Я уже молчу за стрелковое вооружение.
      Владыка Ситх
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:09
        Владыка Ситх hi
        А они чем занимались все эти годы? Даже после начала боевых действий и сильной нехватки техники и авиации, они продавали все в Африку и на Ближний восток. Я уже молчу за стрелковое вооружение.
        Кому война.А кому война мать родная.В грязюке в землянках.На блок постах М 16 самое то .Для полного укропвского счастья.Пусть переходят на М16.Больше делов не осталось.Как (сколько там у них сейчас под ружьём 200 000?) Вот пусть переводят.Грузинам это помогло?
        Наблюдатель2014
        1. Владыка Ситх Сегодня, 11:22
          Наблюдатель2014 hi
          120 тыс. по всей Украине и на фронте близко к 90 тыс.
          Владыка Ситх
      2. тол100в Сегодня, 11:10
        Цитата: Владыка Ситх
        А они чем занимались все эти годы?

        Ждали официальной отмашки на распродажу всего и вся, под предлогом перехода на стандарты НАТО! И в будущем будут стрелять рагули из рогаток кизяками!
        тол100в
    4. Либероид- Сегодня, 11:08
      Может сразу так уже..Что уж притворяться..?

      А м-16 и танки "абрамс " следом пойдут..
      Либероид-
    5. Alex_Rarog Сегодня, 11:14
      Да бред это... мка не фига не создана для окопной войны грязи гамна и кривых рук... ее же чистить надо 3 раза в день бли...
      Alex_Rarog
  2. Хубун Сегодня, 10:38
    Ну ну, поглядим что из этой затеи выйдет.Предлагаю все калаши прямо сейчас продать, а пока М16 настрогаете с мосинками агрессора сдерживайте))))
    Хубун
    1. кеп Сегодня, 10:51
      Цитата: Хубун
      Ну ну, поглядим что из этой затеи выйдет.Предлагаю все калаши прямо сейчас продать, а пока М16 настрогаете с мосинками агрессора сдерживайте))))


      Менять будут на африканский бубен,и куклу вуду laughing
      кеп
  3. Арон Заави Сегодня, 10:39
    Даже если они запустят процес то оно растянется лет на 20. Не о чем говорить.
    Арон Заави
    1. Владыка Ситх Сегодня, 10:56
      Они не могут запустить производство патронов и снарядов. Какие винтовки? Советские минометы 1936 года переделывают и называют его "Молот", а он через один разрывается, так как технология сварки нарушена.
      Владыка Ситх
      1. avt Сегодня, 11:21
        Цитата: Владыка Ситх
        Советские минометы 1936 года переделывают и называют его "Молот", а он через один разрывается, так как технология сварки нарушена.

        what Старые советские стволы из Прибалтики разрываются ?Хотя судя по видио которые сами выкладывают, КАК они ими пользуют .....не вкапывая плиту , так что после выстрела миномёт летает .... wassat
        Цитата: Владыка Ситх
        Какие винтовки?

        Ну да , когда ещё с хранения МАксимы есть bully и опять же прибалты штук 150 ДШК и КПВТ подогнали. А у ,,сепаров" на позициях постоянно ,,Утёсы" показывают ......Трофейные наверное ...с танков подбитых снятые ? bully
        avt
  4. Black_PR Сегодня, 10:41
    Старое оружие распродадут ( опыта по горло ), новое не произведут, снова с протянутой рукой по жизни ! )))
    Black_PR
  5. мордвин 3 Сегодня, 10:41
    Если ТТ в 90-е стоил около миллиона рублей, то щас за скоко продадут?
    мордвин 3
  6. AID.S Сегодня, 10:44
    Киев: "Автомата Калашникова больше не будет в украинской армии"

    Да хоть на фаллоимитаторы пусть меняют
    AID.S
  7. japs Сегодня, 10:45
    И как это укропитеки еще не продали в Африку свои запасы Калашей?
    Яйценюх прозевал такую халяву! Сильно занят был с "Восточным Валом" - плетнем на границе?
    japs
  8. Trevis Сегодня, 10:46
    Киев хочет сделать американскую штурмовую винтовку М-16,

    И диоты, но смешно.
    Trevis
  9. pafegosoff Сегодня, 10:48
    Ура!
    Новая трата денег!
    pafegosoff
  10. biserino Сегодня, 10:52
    НАТО уважают "Калаша".
    biserino
  11. temirtau72 Сегодня, 10:55
    А зачем им калпши?! У них тачанки будут, и катапульты. Андрей Молочный тему уже развернул( на you tube, eсли кому интересно). Заодно и посмеётесь.
    temirtau72
  12. DV69 Сегодня, 10:58
    Ага, они еще моторы на БТРы сами делают
    DV69
  13. lav67 Сегодня, 10:58
    очередной распил.типа стены
    lav67
  14. Вояджер Сегодня, 11:02
    Скатертью дорога.
    Вояджер
  15. туц Сегодня, 11:05
    Пилите Шура пилите ....
    а так очередное пиление бюджета верной дорогой идут господа укро-гейропцы
    туц
  16. Смог Сегодня, 11:06
    Киев хочет сделать американскую штурмовую винтовку М-16,


    Нет, ну неужели Конструктора из КБ Азов своего ничего сконструировать не могут.???
    Танки ж делали? А тут какая то штурмовая винтовка. what Тьфу....Неужели перевелись на широких просторах щеневмерлинки самоделкины .Это НАТО должно, даже блин обязано, на окраинские стандарты равняться. Хероям сала. Украина понад усе!!!!!!!! laughing
    Смог
    1. Егоза Сегодня, 11:15
      Цитата: Смог
      Нет, ну неужели Конструктора из КБ Азов своего ничего сконструировать не могут.???

      Да запросто! Будет автомат Калашниченко tongue
      Егоза
  17. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:08
    Это он стволом автомата так у себя в заднице ковырял,что погнул его?
    Изгоняющий либероидов
  18. Александр романов Сегодня, 11:09
    Для полного перевода украинской армии на винтовки WAC-47, создаваемые на базе M-16, понадобится средства в размере не менее 1,5 млрд долларов США.
    Удачи! Успехов! Всего доброго и хорошего настроения!
    Александр романов
    1. Егоза Сегодня, 11:22
      Цитата: Александр романов
      Для полного перевода украинской армии на винтовки WAC-47, создаваемые на базе M-16, понадобится средства в размере не менее 1,5 млрд долларов США.

      Ну так будет с чем в США ехать! Аргумент то какой! Мы ж у вас покупаем, так пусть НАТО нас защитит! Ну и заодно денег дайте на дальнейшие закупки.... wassat
      Егоза
  19. Сухой_Т-50 Сегодня, 11:12
    У поляков,латышей,чехов и прочих болгар на вооружении стоят калаши и ничего.А Пашинскому хочется побольше распилить бабла на продаже советских запасов
    Сухой_Т-50
  20. Monster_Fat Сегодня, 11:13
    Обожаю каклов-у них логика И,Д,И,О,Т,О,В. Вместо того чтобы сокращать расходы на всякое фуфло они еще более ударяются в глупые траты... Хотя...может они, таким образом, стараются себя, как можно больше привязать к западной "модели" мира...
    Monster_Fat
  21. Koresh Сегодня, 11:19
    Очень тупое и действительно не логичное решение...та даже если и начнут пилить МКи у нас, то патроны где брать? Сколько на технологию пойдёт?Сколько бабла распилят на тендерах? У нас уже один пиар проект прошёл под названием Форт-221, наша переделка Тавора под 5.45 который был только на парадах, в боевых действиях он был но бойцы до сих пор юзают АК74.
    Koresh
  22. Ferdinant Сегодня, 11:20
    Нужно с мр40 начинать
    Ferdinant
  23. koksalek Сегодня, 11:22
    И это в стране, которая не в состоянии вывезти мусор на свалки с дохлым ВПК. Что что а красивых речей у них в избытке на все случаи жизни
    koksalek
  24. тундряк Сегодня, 11:24
    Ага отважные грузины во главе с галстукоедом тоже на м 16 переходили не помогло.
    Если мозгов и мотивации нет , то хоть на что переходи.
    тундряк

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