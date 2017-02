Полигоны Нью-Мексико (часть 2)

Подготовленная к испытаниям крылатая ракета Republic-Ford JB-2

Подготовка к запуску разведывательного аэростата в окрестностях авиабазы «Холломан»

Вид на High Speed Test Track

Испытания головной части F-22A

Испытательный запуск AQM-34

MQ-9 Reaper над полигоном «Уайт-Сэндз»

Беспилотная мишень QF-106А

QF-4 Phantom II

Немецкие истребители-бомбардировщики «Торнадо» на авиабазе «Холломан»

Совместный полёт истребителя-бомбардировщика «Торнадо» и американского сверхзвукового УТС Т-38

Спутниковый снимок Google Earth: мобильный радиолокационный пост на полигоне «Уайт-Сэндз»

Спутниковый снимок Google Earth: стационарный радиолокационный пост на полигоне «Уайт-Сэндз»

Спутниковый снимок Google Earth: стационарные РЛС AN / FPS-16АХ на полигоне «Уайт-Сэндз»

В 16 км к западу от города Аламогордо расположена Holloman Air Force Base – авиабаза «Холломан». Это один из наиболее интересных объектов, принадлежащих ВВС США. Близкое расположение полигона «Уайт-Сэндз» и сухой климат с большим количеством ясных солнечных дней в году – сделали «Холломан» местом осуществления ряда исследовательских и тренировочных программ.Этот район был облюбован специалистами, занимавшимися испытаниями новых образцов авиационной и ракетной техники по тем же соображениям, которыми руководствовались испытатели первой ядерной бомбы. Большие открытые участки местности с почвами, непригодными для сельскохозяйственной деятельности, и немногочисленное население создавали благоприятные условия для создания авиационно-ракетного полигона. Данный район вполне удовлетворял требованиям Управления артиллерийско-технического снабжения и Инженерного управления армии США. Здесь имелась большая по площади, ничем не занятая плоская территория, где можно было разместить стартовые позиции и мишенные поля. В то же время рельеф местности обеспечивал свободное передвижение людей и транспорта. На территории полигона имелись горы, где можно было разместить радиолокаторы и посты визуального наблюдения. В целом местность была сухой, но в то же время здесь имелась река и озёра с достаточным количеством воды. На близлежащих аэродромах могли садиться транспортные и пассажирские самолеты, а проходящая через штат Нью-Мексико железная дорога давала возможность доставки тяжелых грузов. При этом в районе самого полигона не было пересекающих его воздушных линий и железнодорожных магистралей. В окрестных населённых пунктах можно было легко дислоцировать крупные военные гарнизоны. В настоящее время в северной оконечности полигона расположена авиабаза «Холломан», а в южной крупная испытательная станция ПВО Армии США. Оба этих объекта организационно является частью ракетного полигона White Sands Missile Range.Своё название авиабаза, основанная в 1942 году, получила в честь полковника Джорджа Холломана – одного из американских пионеров в области разработки управляемых ракет. Первоначально авиабаза и расположенный рядом полигон «Белые пески» предназначались для подготовки пилотов и штурманов-бомбардиров тяжелых бомбардировщиков B-17 Flying Fortress и B-24 Liberator.В декабре 1944 года начались испытания первой американской крылатой ракеты с пульсирующим прямоточным воздушно-реактивным двигателем Republic-Ford JB-2 – созданной на базе германской V-1 (Fi-103). Американцы получили образцы невзорвавшихся «Фау-1» из Великобритании в июле 1944 года. В силу того, что немецкая «летающая бомба» имела очень простую конструкцию, её воспроизведение не заняло много времени. В целом «самолёт-снаряд» Republic-Ford JB-2 был идентичен Fi-103 и отличался лишь в мелких деталях. Но впоследствии американские инженеры попытались установить на аналоге «Фау-1» радиолокационную головку самонаведения, создав, таким образом, первую в США противокорабельную ракету с самонаведением.Однако доводка радиолокационной ГСН для ПКР затянулась и после окончания цикла испытаний крылатая ракета пошла в серию с примитивной системой управления, не отличавшейся от немецкого прототипа. Применить КР JB-2 против Германии американцы не успели, к моменту начала массового производства ракет боевые действия в Европе уже закончились. Крылатые ракеты воздушного и морского базирования планировали использовать для ударов по целям в Японии, но из-за невысокой точности стрельбы в итоге от этого отказались. Всего до 15 сентября 1945 года в США успели построить 1391 JB-2. Особой боевой ценности они не имели, но в дальнейшем ракеты использовались в разного рода экспериментах и выступали мишенями при испытаниях новых видов авиационного вооружения и зенитных ракет.С апреля 1948 года по январь 1949-го в «Холломан» беспилотные аппараты с ППВРД задействовались в исследованиях по созданию аппаратуры телеметрии, дистанционного управления и оптического отслеживания объектов и систем самонаведения. Для того, чтобы JB-2 взлетали с одинаковой скоростью и набирали высоту по пологой траектории, в окрестностях авиабазы построили специальную рампу длиной 120 метров с углом возвышения 3 °. Для сопровождения JB-2 в воздухе использовалась имевшаяся на авиабазе РЛС SCR-270, способная видеть цели на средних высотах на дальности до 180 км.В 1952 году на авиабазе начал функционировать «Авиационный центр развития Холломан» - где велись исследования в области реактивного движения. В 1957 году центр переименовали в «Реактивный центр развития ВВС». Со стартовых площадок авиабазы по мишенным полям полигона «Уайт-Сэндз» запускали многочисленные крылатые и баллистические ракеты. Здесь испытывали: ЗУР GAPA, КР Tiny Tim, GAM-63 RASCAL, MGM-1 Matador, SM-62 Snark, MGM-13 Mace, БР RTV-A-2 Hiroc и RTV-A-3 NATIV, тяжелые авиационные НАР воздушного боя AIR-2 Genie, авиационные УР AIM-4 Falcon, воздушные мишени XSM-73 Goose. С помощью исследовательских суборбитальных зондирующих ракет серии Aerobee велись исследования верхних слоёв атмосферы. На Aerobee 350 при подготовке к полётам в космос, начиная с 1951 года, вели тестовые запуски обезьян.В рамках шпионского проекта Moby Dick, который предусматривал пролёт над территорией СССР разведывательный высотных аэростатов, на авиабазе «Холломан» испытывались воздушные шары различных размеров.Испытательный центр ВВС проводил различные тесты при подготовке предстоящих пилотируемых космических полетов. Так, при реализации проекта Мanhigh, начавшегося в декабре 1955 года, изучалось влияние космических лучей на организм человека при подъеме в стратосферу на высотных аэростатах. Проект Excelsior проверял возможность спасения экипажа при покидании космического корабля на большой высоте. При этом была разработана парашютная система, успешно испытанная с высоты 38969 метров.В нескольких километрах севернее авиабазы имеется специальный наземный испытательный рельсовый путь High Speed Test Track общей протяженностью более 15 км. Его первый участок был построен в 1949 году. Данное сооружение, представляющее собой специальную узкоколейку на бетонном основании, с расположенными вдоль неё скоростными камерами и высокоточными измерителями скорости, предназначено для разгона в экспериментальных и испытательных целях на роликовых тележках реактивных аппаратов без подъёма их в воздух.Трек обслуживается личным составом 846-й испытательной эскадрильи и предоставляет свои услуги различным правительственным структурам: ВВС, ВМС, НАСА, Агентству по противоракетной обороне, а также крупным американским авиационно-космическим корпорациям и иностранным компаниям союзных государств. В настоящее время ведутся работы по сооружению новой испытательной трассы с платформой на «электромагнитной подушке».Ещё в годы войны на авиабазе начались испытания беспилотного радиоуправляемого бомбардировщика B-17. Предполагалось, что беспилотный бомбардировщик, управляемый с другого самолёта, будет входить в зону сильного зенитного огня и по команде избавляться от бомб. Однако высокой точности бомбометания при этом добиться не удалось, а аппаратура радиоуправления работала ненадёжно. В дальнейшем после начала массового списания поршневых самолётов часть «Летающих крепостей» переделали в радиоуправляемые мишени QB-17. За поршневыми бомбардировщиками последовали переделанные в мишени реактивные истребители: QF-86E, QF-100D, QF-106А, QF-4E / G. Все эти переоборудованные самолеты использовались на полигоне в процессе испытаний и контрольно-учебных стрельб зенитных и авиационных ракет.Наиболее успешным из ранних БПЛА, проходивших тесты на авиабазе «Холломан», стал AQM-34 Firebee. Прототип этого многоцелевого беспилотника, известный как Q-2A Firebee, был разработан в ещё 1948 году как радиоуправляемая мишень. В дальнейшем, по мере совершенствования БРЭО и двигательной установки, аппарат получал всё новые возможности, в том числе и сверхзвуковую скорость. На базе воздушной мишени строились разведывательные и ударные дроны, широко применявшиеся во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.Модель AQM-34Q оснащалась аппаратурой радиотехнической разведки, которая 13 февраля 1966 г. над Северным Вьетнамом была безуспешно обстреляна ЗУР комплекса СА-75. В результате удалось получить информацию о работе систем наведения ракет, характеристики излучения радиовзрывателя и сигналы дистанционного подрыва боевой части. По сообщениям американской печати, данные, собранные по новейшим на тот момент советским комплексам ПВО, по своей ценности окупили всю программу беспилотных разведчиков. В ходе испытаний, проведенных в 1972 году, был успешно осуществлён запуск с BQM-34 ракеты класса «воздух-поверхность» с телевизионным наведением, что стало созданием первого ударного БПЛА, принятого впоследствии на вооружение.В данный момент «беспилотные традиции» на авиабазе «Холломан» продолжают MQ-1B Predator и MQ-9 Reaper 9-й штурмовой эскадрильи 49-го истребительного авиаполка. Здесь также находится учебный центр подготовки и отработки боевого применения операторов управления БПЛА. В разное время на авиабазе в Нью-Мексико базировались самолёты: B-17 Flying Fortress, B-24 Liberator, P-47D Thunderbolt, B-29 Superfortresses, F-84F Thunderstreak, B-57 Canberra, F-100 Super Sabre, T-38A Talon, F-4C / D / E/ F Phantom II, F-15A/В Eagle, F-117A Nighthawk, F-22A Raptor, F-16C / D Fighting Falcon.Официально авиабаза «Холломан» сейчас является «домом» для 54-й истребительной группы. Это учебное подразделение готовит пилотов истребителей F-16C / D. Здесь ежегодно проходят подготовку более сотни курсантов. Кроме двухместных F-16D, в процессе обучения применяются сверхзвуковые УТС Т-38А, принадлежащие 586 – й эскадрильи летной подготовки. До 2014 года на авиабазе размещались F-22A Raptor 44 - й истребительной группы (44 FG). С 1992 по 2008 год здесь базировались три эскадрильи F-117A Nighthawk 37-го тактического истребительного авиакрыла.В течение долгого времени в Нью-Мексико эксплуатировались различные модификации многоцелевого истребителя F-4 Phantom II. В данный момент «Холломан» является одной из двух американских авиабаз, где на постоянной основе продолжают летать «Фантомы». Это специально модернизированные дистанционно пилотируемые машины QF-4, имеющие также возможность пилотируемого полёта. Они эксплуатируются в 82-й эскадрильи беспилотных мишеней (82 ATRS).В американских ВВС, начиная с 50-х годов, является обычной практикой, когда устаревшие, но ещё пригодные к полётам боевые самолёты переделываются в радиоуправляемые мишени. В 1986 году командование ВВС заключило контракт с компанией Flight Systems Inc. на конвертацию в мишени 194 находящихся на хранении перехватчиков F-106А Delta Dart. Позже часть работ выполнялась на авиаремонтных предприятиях USAF в «Девис-Монтан».Начиная с 1991 года, QF-106А окончательно вытеснили в эскадрильях беспилотных мишеней QF-100D и QF-102А. Последний QF-106А, поднявшийся с авиабазы «Холломан», был сбит над полигоном «Уайт-Сэндз» 20 февраля 1997 года. Ещё до этого начался процесс переоборудования в мишени истребителей F-4 Phantom II. Но в отличие от QF-106А, при конвертации «Фантомов» в середине 90-х военные решили придать им большие возможности. Переоборудованию подверглись относительно свежие машины модификаций: F-4Е, F-4G и RF-4C.Конкурс на переделку «Фантомов» в мишени выиграл американский филиал британской авиационно-ракетной корпорации BAE Systems. При этом стоимость переоборудования одного самолёта приближается к $1 млн. Впрочем, по сравнению с QF-106А, возможности QF-4 существенно возросли. «Фантомы» благодаря новой подвесной аппаратуре разработки BAE Systems North America летают в роли мишеней намного дольше. Кроме того, наименее изношенные самолёты совершают полёты под управлением пилотов, что даёт возможность перегонять самолёты во время учений на другие авиабазы. При этом заслуженные ветераны «холодной войны» имитируют фронтовые бомбардировщики противника. К тому же в случае необходимости управляемые дистанционно QF-4 способны нести высокоточные авиационные боеприпасы для поражения наземных целей, что серьёзно расширяет спектр возможного использования самолётов.Спутниковый снимок Google Earth: QF-4 и QF-16, принадлежащие 82 ATRS на стоянке авиабазы «Холломан».В общей сложности в мишени было переделано более 300 «Фантомов». В связи с тем, что на базе хранения в «Девис-Монтан» практически закончились пригодные для переоборудования F-4, в настоящее время осуществляется конвертация в мишени QF-16 истребителей ранних серий F-16А/В, переданных ранее на хранение.Авиабаза «Холломан» и в настоящее время является местом испытаний и отработки боевого применения различных образцов авиационного вооружения. Здесь проходили испытания и обкатку практически все конвенционные средства поражения, состоящие на вооружении в ВВС США. Для этого на полигоне «Уайт-Сэндз» существует огромный мишенный комплекс. С момента создания авиабазы в годы Второй мировой войны по наши дни здесь установили несколько сотен образцов военной техники и построили множество инженерных сооружений, предназначенных для использования в качестве мишеней.Спутниковый снимок Google Earth: списанная авиатехника на аэродроме условного противникаАмериканские военные действовали с большим размахом и не жалели сил и средств на обустройство полигона и придание мишеням максимального сходства с реальными объектами. Так, на полигоне построен аэродром с длиной ВПП около 1500 метров. На стоянках и взлётно-посадочной полосе размещены списанные истребители, а в окрестностях аэродрома сымитированы зенитные позиции, где установлены макеты зенитных установок, радиолокаторов и ЗРК. Хотя стрельба по этим мишеням ведётся практическими боеприпасами с инертными боевыми частями, ввиду высокой интенсивности проведения учений и испытаний мишени приходится регулярно реставрировать и заменять.Спутниковый снимок Google Earth: мишень на полигоне «Уайт-Сэндз», имитирующая позицию ЗРКДля придания максимальной реалистичности и отработки приемов радиоэлектронной борьбы при выполнении упражнений и практических стрельбах на полигоне имеется несколько укреплённых бункеров с аппаратурой, воспроизводящей излучение РЛС и станций наведения зенитных ракет советского, российского и китайского производства.Спутниковый снимок Google Earth: позиция самоходной гаубичной батареи на полигоне «Уайт-Сэндз»Помимо авиатехники и макетов средств ПВО на полигоне во множестве установлены списанные военными грузовики, бронетранспортёры, танки, буксируемые и самоходные артиллерийские орудия. В нескольких километрах к северу от мишенного комплекса, изображающего аэродром противника, возведена линия обороны советского мотострелкового батальона, усиленного танками, артиллерией и зенитными средствами.Удобное расположение, подходящие погодные условия и отличная техническая оснащённость полигона позволяют регулярно проводить здесь масштабные военные учения разных родов войск. Кроме американских подразделений в учениях принимают участие и иностранные воинские контингенты стран-союзников.Ещё в начале 60-х руководство министерства обороны ФРГ приняло решение сэкономить на учебно-тренировочных самолётах и отказаться от подготовки военных лётчиков на своей территории. Подготовку и тренировку западногерманских пилотов перенесли в США, что в целом тогда было оправдано, так как основу боевой авиации «Люфтваффе» составляли американские «Старфайтеры» и «Фантомы». С 1996 года немецкий учебный центр в «Холломан» именуется Tactical Training Center – «Учебный тактический центр». Таким образом, можно утверждать, что ФРГ имеет на американской территории военную базу. Для осуществления боевой подготовки на американской территории немцы выкупили у КМП США два десятка F-4F.Несмотря на то, что самолёты принадлежали «Люфтваффе», все они несли американские опознавательные знаки и инструкторами на них были американские пилоты. Эти машины на авиабазе «Холломан» летали до 20 декабря 2004 года, после чего были возвращены в ФРГ.После принятия в конце 70-х на вооружение ВВС ФРГ истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», эти машины вскоре появились в Нью-Мексико. Ежегодно в рамках трехнедельного курса боевой подготовки здесь стажировалось от 300 до 600 западногерманских военнослужащих. Среди них был не только лётный состав, но и технический персонал. При отработке учебных задач на полигоне особое внимание немецкие пилоты уделяли полётам на предельно малой высоте, отработке применения средств РЭБ и борьбе с ЗРК. Иногда во время полётов возникали аварийные ситуации: так, 29 сентября 1999 года два немецких истребителя-бомбардировщика разбились в 20 км от городка Карлсбад. Так как разбившиеся на полигоне самолёты принадлежали ВВС ФРГ, подробности этого инцидента в США не разглашались.Десять лет назад в немецком секторе авиабазы «Холломан» размещалось 650 военнослужащих и 25 самолётов «Торнадо». Однако в связи с экономией бюджетных средств и сокращением числа боевых самолётов «Люфтваффе» германское военное присутствие в Нью-Мексико уменьшилось. Сейчас здесь находится не более 12 «Торнадо» и примерно 300 военнослужащих.Контроль испытаний и безопасность полётов в окрестностях авиабазы и над полигоном обеспечивают несколько стационарных и мобильных радиолокаторов. В 60-70 годы это были мобильные радиолокаторы AN / TPS-43 и AN / TPS-44. Позже их заменили трехкоординатные РЛС AN / TPS-75 с ПФАР. Также на господствующих над полигоном вершинах горных хребтов установлены стационарные РЛС AN / FPS-117.С первой половины 70-х контроль пусков баллистических ракет и эксперименты в области ПРО обеспечивали три РЛС AN / FPS-16AX, способные сопровождать цели в космосе. Обслуживанием радиолокаторов занимается 4-я эскадрилья контроля космического пространства. На личный состав подразделения также возложены задачи передачи и получения информации по каналам спутниковой связи.Южная часть полигона «Уайт-Сэндз» используется для учебно-тренировочных стрельб ЗРК MIM-104 Patriot. В течение долгого времени на военной базе «Форт-Блисс» в Техасе дислоцировалась 6-я зенитная бригада армии США, являющаяся главным центром подготовки расчётов ПВО. В данный момент в «Форт-Блисс» находится центр подготовки расчётов ПВО Бундесвера. Предполагается, он будет находиться здесь до 2020 года. После чего запланировано создание аналогичного учебного центра в Греции.Для проведения практических стрельб расчёты ЗРК «Пэтриот» с «Форт-Блисс» в Техасе совершают марш в направлении полигона «Уайт-Сэндз» в Нью-Мексико. На южной оконечности полигона имеется подготовленные позиции для элементов ЗРК, а также жилые модули для личного состава и источники пресной воды. Последний учебно-тренировочный пуск состоялся здесь 10 декабря 2015 года. ЗРК «Пэтриот» успешно поразил ракету-мишень Juno. При этом инверсионный след от зенитной ракеты и облако, образовавшееся при подрыве боевой части, были видны на большом расстоянии.Как сообщается, помимо тренировки расчётов, в ходе ракетных стрельб была проверена ЗУР с продлённым сроком хранения. Первоначально гарантированный срок годности зенитных ракет составлял 7 лет. По результатам испытаний было принято решение продлить срок службы ракет до 22,5 лет. Несмотря на то, что воинские части, дислоцированные в «Форт-Блисс» за последнее десятилетие подверглись значительным сокращениям, база зенитно-ракетных комплексов здесь сохранится. В настоящее время полигон «Уайт-Сэндз» является единственным местом в США для проведения учебных и испытательных стрельб ЗРК «Пэтриот» всех модификаций. В первую очередь это связано с удачным географическим положением и наличием на полигоне необходимой инфраструктуры.