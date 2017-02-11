Противолодочный "Загон-2" запущен в серию

"Загон-2" предназначен для поражения подводных лодок, находящихся в надводном, перископном, подводном (до 600 м) положениях, и подводных лодок на грунте в мелководных и глубоководных районах моря.

Пресс-служба Научно-исследовательского инженерного институт ( АО «НИИИ» ) сообщает о том, что начато серийное производство корректируемой противолодочной авиационной бомбы «Загон-2». Заказчиком авиабомбы является Минобороны России. При этом в «Интерфаксе» , ссылающемся на упомянутый институт, добавляют, что в НИИИ ведутся работы ещё и по созданию нового авиационного боеприпаса повышенной эффективности. Однако не сообщается, идёт ли речь о модернизации существующих вариантов противолодочных боеприпасов или это будет полностью новая противолодочная авиабомба.ПЛ КАБ «Загон-2» сбрасывается с самолёта на поверхность моря с помощью парашюта. При спуске сопротивление воздуха надувает так называемый поплавок. В течение нескольких минут «Загон-2» удерживается на поплавке на поверхности воды, «уточняя» параметры цели и расстояние до неё. Предельное расстояние для обнаружения 450 м. После «уточнения» параметров боеприпас переходит в режим боевой активации.Для справки: калибр «Загона-2» - 232 мм, длина – 150 см, общая масса – 120 кг. Боевая часть имеет мощность 35 кг в тротиловом эквиваленте. Взрыв обеспечивается срабатыванием электромеханического взрывателя.В АО «НИИИ» сообщается , что даже при ошибке целеуказания до 200 м, вероятность поражения цели остаётся весьма высокой – 60%.Важно отметить тот факт, что ПЛ КАБ «Загон-2» снабжена механизмом самоликвидации. Он срабатывает в том случае, если цель не обнаружена в течение того времени (около 4 минут), пока авиабомба находится на поверхности воды. При «подходе» к цели корректируемая бомба, которая может быть сброшена как с самолёта, так и с вертолёта (Ка-28), бесшумна.Пресс-служба АО "НИИИ":