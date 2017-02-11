О каком "новом ракетном оружии Украины" объявил Порошенко?
Первый заместитель директора экономического департамента правительства города Севастополь Владимир Ежиков рассказал о том, что начинается строительство многопрофильного сервисного центра по обслуживанию и ремонту вооружений и спецтехники ПВО. Речь идёт о сервисном центре, который станет одной из составных частей концерна ВКО «Алмаз-Антей». Газета «Известия» сообщает, что новый объект появится на базе ГТПТ «Гранит», силами которого и будет проводиться весь спектр необходимых работ по техобслуживанию зенитных ракетных комплексов.
Сообщается, что в создаваемом центре будет осуществляться текущее техническое обслуживание средств ПВО-ПРО, которые размещены на Крымском полуострове. На сегодня это ЗРК С-300 и С-400.
По заявлению Владимира Ежикова, создание нового центра создаст в Крыму и Севастополе дополнительно около трёхсот рабочих мест для специалистов высокой квалификации.
На первоначальном этапе работа будет осуществляться выездными инженерно-техническими бригадами, в то время как севастопольские вузы будут вести подготовку профильных специалистов, которые и будут со временем задействованы, как принято говорить, «на постоянке».
Информация такого плана появилась одновременно с сообщениями командования ВСУ о готовности провести очередные ракетные стрельбы у границ РФ на крымском направлении. Кроме того, президент Украины Порошенко на своей страничке в Фейсбуке сделал запись, в которой заявил об испытаниях «новых ракетных вооружений»:
Сколько у Украины ударных вертолётов и самолётов, Порошенко не пояснил. Как не пояснил и того, в чём же новизна этих "испытанных" авиационных боеприпасов...
Сообщается, что в создаваемом центре будет осуществляться текущее техническое обслуживание средств ПВО-ПРО, которые размещены на Крымском полуострове. На сегодня это ЗРК С-300 и С-400.
По заявлению Владимира Ежикова, создание нового центра создаст в Крыму и Севастополе дополнительно около трёхсот рабочих мест для специалистов высокой квалификации.
На первоначальном этапе работа будет осуществляться выездными инженерно-техническими бригадами, в то время как севастопольские вузы будут вести подготовку профильных специалистов, которые и будут со временем задействованы, как принято говорить, «на постоянке».
Информация такого плана появилась одновременно с сообщениями командования ВСУ о готовности провести очередные ракетные стрельбы у границ РФ на крымском направлении. Кроме того, президент Украины Порошенко на своей страничке в Фейсбуке сделал запись, в которой заявил об испытаниях «новых ракетных вооружений»:
Есть хорошая новость. "Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов. Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели. Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет. Хорошая работа, ребята.
Сколько у Украины ударных вертолётов и самолётов, Порошенко не пояснил. Как не пояснил и того, в чём же новизна этих "испытанных" авиационных боеприпасов...
Использованы фотографии: bmpd - LiveJournal