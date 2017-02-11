15:06 11 февраля

О каком "новом ракетном оружии Украины" объявил Порошенко?

Первый заместитель директора экономического департамента правительства города Севастополь Владимир Ежиков рассказал о том, что начинается строительство многопрофильного сервисного центра по обслуживанию и ремонту вооружений и спецтехники ПВО. Речь идёт о сервисном центре, который станет одной из составных частей концерна ВКО «Алмаз-Антей». Газета «Известия» сообщает, что новый объект появится на базе ГТПТ «Гранит», силами которого и будет проводиться весь спектр необходимых работ по техобслуживанию зенитных ракетных комплексов.

Сообщается, что в создаваемом центре будет осуществляться текущее техническое обслуживание средств ПВО-ПРО, которые размещены на Крымском полуострове. На сегодня это ЗРК С-300 и С-400.

По заявлению Владимира Ежикова, создание нового центра создаст в Крыму и Севастополе дополнительно около трёхсот рабочих мест для специалистов высокой квалификации.


На первоначальном этапе работа будет осуществляться выездными инженерно-техническими бригадами, в то время как севастопольские вузы будут вести подготовку профильных специалистов, которые и будут со временем задействованы, как принято говорить, «на постоянке».

Информация такого плана появилась одновременно с сообщениями командования ВСУ о готовности провести очередные ракетные стрельбы у границ РФ на крымском направлении. Кроме того, президент Украины Порошенко на своей страничке в Фейсбуке сделал запись, в которой заявил об испытаниях «новых ракетных вооружений»:
Есть хорошая новость. "Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов. Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели. Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет. Хорошая работа, ребята.


О каком "новом ракетном оружии Украины" объявил Порошенко?


Сколько у Украины ударных вертолётов и самолётов, Порошенко не пояснил. Как не пояснил и того, в чём же новизна этих "испытанных" авиационных боеприпасов...

Использованы фотографии: bmpd - LiveJournal
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Комментарии 31
  1. Mavrikiy Сегодня, 13:37
    Порошенко сказал "новое!", прибется поверить. Такой чел врать не должен. А с другой стороны, не было в Презиках всех стран подобного брехуна.
    Mavrikiy
    1. Тралл Сегодня, 13:42
      Опять нет повода не выпить за новую перемогу. Налейте чарку президенту! smile
      Вы думаете почему он не пропускает ниодного открытия нового школьного писюара? После таких мероприятий всегда Банкет!
      Тралл
      1. русский молдаван Сегодня, 13:48
        Хватит из этой мрази делать пьяницу и алкаша,он УБИЙЦА ,не важно трезвый или пьяный -ОН УБИЙЦА. am
        русский молдаван
        1. cniza Сегодня, 14:52
          Цитата: русский молдаван
          Хватит из этой мрази делать пьяницу и алкаша,он УБИЙЦА ,не важно трезвый или пьяный -ОН УБИЙЦА. am


          Он не просто убийца , а он ещё и Президент террористической страны.
          cniza
      2. Koshak Сегодня, 13:55
        Цитата: Тралл
        Опять нет повода не выпить за новую перемогу. Налейте чарку президенту! smile
        Вы думаете почему он не пропускает ниодного открытия нового школьного писюара? После таких мероприятий всегда Банкет!

        Ребята, ну хватит издеваться над юродивыми и все воспринимать всерьез. Как говорил мой дед; "Юродивого обидеть может каждый, но ответ неизвестен"
        Koshak
    2. Incvizitor Сегодня, 14:38
      Такой чел врать не должен.

      Особенно утром в субботу. laughing
      Incvizitor
  2. askort154 Сегодня, 13:40
    Порошенко торгаш по крови. Периодически вытаскивают со складов то что осталось от советских запасов и рекламируют это, как вновь созданное "украинское супер-оружие" - списывая на это бюджетные тугрики.
    askort154
  3. yuriy55 Сегодня, 13:41
    Пора его забирать на Лубянку, чтобы не придумывал там всякие гадости...
    yuriy55
    1. neri73-r Сегодня, 13:55
      Цитата: yuriy55
      Пора его забирать на Лубянку, чтобы не придумывал там всякие гадости...

      А затем в Ростовский гарнизонный суд!!! По итогам которого, ВМН, протерев лоб зелёнкой! hi
      neri73-r
      1. PValery53 Сегодня, 15:04
        Невелика персона - Потрошонкин, сгодится и Иловайский нарсуд, и сразу на эшафот, без судебных торгов.
        PValery53
  4. болот Сегодня, 13:46
    Вот смеетесь по ценам по вооружении по НУРСам и ПТРК(Стугна) они могут демпинговать,даже с учетом скидки для стран ОДКБ,
    болот
  5. Герман 4223 Сегодня, 13:51
    Скоро они ядерное оружие изобретут и ядрами стрелять будут
    Герман 4223
    1. japs Сегодня, 14:02
      Таки изобрели уже! Забыли, как ТЮля из своего атомного пистолета всех грозилась перестрелять?
      japs
    2. тол100в Сегодня, 14:57
      Цитата: Герман 4223
      и ядрами стрелять будут
      Ядрами
      из под лошадей, если они еще остались в Украдине! А то могли загнать последних, как самых элитных СКАКУНОВ МИРА !
      тол100в
  6. ВадимЖивов Сегодня, 13:56
    hi за полсекунды никогда он даже пукнуть не успеет ...пиз.абол am am
    ВадимЖивов
  7. Владимир Постников Сегодня, 13:56
    спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов

    Я так полагаю, что это является ключевой фразой новости.
    Возникает закономерный вопрос: А каковы перспективы с ударными вертолетами и самолетами?
    Владимир Постников
  8. adma Сегодня, 14:03
    Можно как угодно относиться к Порошенку, но эта хрень стреляет. И прилетит неслабо.
    Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей
    20 ракет калибра 57 мм!!!
    Вместо того, что бы оттачивать своё остроумие на Порошенко, подумали бы в кого это полетит. А оно полетит. Точно, не точно, за пол-секунды залп или за пол-часа. Но , к гадалке не ходить, прилетит этот залп в Донецк или Луганск.
    adma
    1. Olegovi4 Сегодня, 14:36
      Цитата: adma
      подумали бы в кого это полетит.

      да хоть обдумаемся тут все, что это изменит? оружие для войны. война это убийство. так есть смысл пеплом обсыпаться?
      Olegovi4
      1. adma Сегодня, 14:44
        Цитата: Olegovi4
        так есть смысл пеплом обсыпаться?

        Абсолютно ни какого. Но вот зубоскальство по поводу Порошенко везде и всюду нет вообще ни какого смысла. Суть не в Порошенко, а в его намерениях и воплощении их в жизнью. И вот тут-то никакого повода для зубоскальства я не вижу.
        adma
  9. Altona Сегодня, 14:06
    Цитата: болот
    Вот смеетесь по ценам по вооружении по НУРСам и ПТРК(Стугна) они могут демпинговать,даже с учетом скидки для стран ОДКБ,

    --------------------------
    Братьям по ИГИЛ поставили ПЗРК без аккумуляторов и еще чего. Демпинг зато, фигле...
    Altona
    1. болот Сегодня, 14:08
      Цитата: Altona
      Братьям по ИГИЛ поставили ПЗРК без аккумуляторов и еще чего. Демпинг зато, фигле...

      Откуда инфа?
      болот
  10. KIBL Сегодня, 14:06
    Кто бы захерачил из этой "новинки" по резиденции этого упыря или по Раде!!!!!
    KIBL
    1. тол100в Сегодня, 15:01
      Цитата: KIBL
      Кто бы захерачил из этой "новинки" по резиденции этого упыря

      Там другой калибр нужен!
      тол100в
  11. Altona Сегодня, 14:08
    Цитата: Владимир Постников
    Возникает закономерный вопрос: А каковы перспективы с ударными вертолетами и самолетами?

    -------------------------
    Оно вам надо? Знать сколько у хунтяев авиации. Когда у хунтяев заканчивается оружие, то идет подгон оружия из стран бывшего Варшавского Договора. По-любому неизвестно, так как источник извне...
    Altona
  12. Горменгаст Сегодня, 14:08
    К новым высотам. laughing

    Горменгаст
  13. НЕКСУС Сегодня, 14:17
    Эта вся перемога будет объявляться до первого,сбитого российскими ПВО ,вертолета или боевого самолета Украины вблизи наших границ. А дальше начнется плач и вонь,что русские оккупанты убивают украинских доблестных летчиков,которые мирно обстреливают города Донбасса.
    НЕКСУС
  14. Холуай Сегодня, 14:19
    Это проблема для России...Ракеты они делать умеют
    Холуай
    1. болот Сегодня, 14:24
      Цитата: Холуай
      Это проблема для России...Ракеты они делать умеют

      Еще подозрительней выглядят успехи создания китайского ракетного ядерного щита.Да, украинцев там много.
      болот
  15. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:20
    Все "новое "из старых советских запасов,экономику добивают, поскорее бы прикончили, дали контрольный выстрел чтобы отмучилась...
    Изгоняющий либероидов
  16. Berkut24 Сегодня, 14:40
    Ну новые же! Только-только из Болгарии завезли!
    Berkut24
  17. Incvizitor Сегодня, 14:46
    Есть хорошая новость. "Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины.

    Кто то на складе отрыл.
    С-5 — советская неуправляемая авиационная ракета, разработанная в НИИ-1 НКБ, совместно с ОКБ-16 НКОП и НИТИ(Б) (взрыватели), и предназначенная для уничтожения техники и живой силы противника. На вооружение ВВС СССР поступила в апреле 1955 года.

    Данными ракетами оснащались различные виды боевых самолётов и вертолётов. Пуск ракет производится из подвешиваемых на носителе пусковых устройств.

    Калибр: 57 мм
    Размах оперения: 232 мм
    Длина: 882 мм
    Эффективная дальность пуска: 800-1800 м
    Максимальная скорость: до 725 м/с
    Время работы двигателя: 0,55-0,92 сек
    Круговое вероятное отклонение: 0,35 % от дальности
    Стартовая масса: 3,86 кг
    Масса боевой части: 0,815 кг
    Incvizitor

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