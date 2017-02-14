"Рассекречивая историю". О гибридных войнах, героинях и возмездии

- Сегодня гибридные войны преподносят как тренд. Но они - не придумка нового времени. Корни их очень глубоко, - считаетНапомним, что же такое гибридная война? Ещё задолго до рождения звучного термина, в 1876 году, об этом явлении писал Иван Сергеевич Аксаков: «Если поднимется свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо из западноевропейских держав готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли».Сегодня же этот "свист и гвалт" расходится гораздо быстрее, чем сто пятьдесят лет назад. Все благодаря новым информационным технологиям и кибероперациям. Не стоит забывать и об экономическом давлении, а там уже и до вторжения войск недалеко.Сценарии гибридных войн написаны как под копирку. А список их может быть довольно длинным: от Германских войн 12 века до нашей эры до войны на Юго-Востоке Украины.- Наверное, не все помнят, но в жизни России был такой период, когда страна получила ультиматум Керзона, - продолжил. – Это была нота британского правительства, которую составил 8 мая 1923 года Джордж Керзон, министр иностранных дел Англии.Нота очень агрессивна, в ней были выдвинуты довольно жесткие требования к нашей, тогда ещё очень молодой, стране Советов. К примеру, нота требовала отменить смертные приговоры, вынесенные представителям духовенства. Далее, следуя ноте Керзона, наши дипломаты в Иране и Афганистане должны были вернуться на родину. Причина – обвинение в том, что они занимались подпольной организацией антибританской пропагады, а также финансировали подпольные объединения.Нашлось в этой ноте и место для заявления о том, что молодой Союз Советских Социалистических Республик должен заплатить за то, что конфисковал судна английских рыбаков, которые без зазрения совести ловили рыбу в наших водах.И наконец Керзон требовал, чтобы СССР отозвал обратно две ноты Народного комиссариата иностранных дел, в которых Англии давали не двусмысленно понять, что любая попытка вмешаться во внутренние дела Советского Союза будет наказана.Все эти требования Советскому правительству нужно было выполнить в течение десяти дней. В ином случае Англия угрожала разрывом торгового соглашения.На провокацию Наркоминдел отреагировал праведным гневом и ответным посланием, в котором сообщал, что истинные причины ультиматума лежат на поверхности – Советскую Россию хотели взять под пяту, но с нами этот номер не пройдёт Советские республики никогда не будут зависеть от воли иностранного государства.Советская общественность негодовала: на улицу выплеснулись школьники с плакатами, организовывались митинги, зачитывались манифесты. Даже созданную в те времена первую эскадрилью воздушного флота назвали «Ультиматум». Но люди грамотные понимали, что никаких реальных последствий этот ультиматум не мог повлечь. Поэтому Керзон, не дождавшись исполнения ни одного пункта, отсрочил его на десять дней, а потом и вовсе постарался замять эту малоприятную историю.- И вот лет 10-15 тому назад англичане рассекретили документ, который подтверждает, что это была хорошо спланированная провокация их спецслужб. И это 1923 год! Сегодня 2017. Что изменилось? Появились новые способы войны. Главным её оружием стала информация. Вот яркий пример: в ходе последней предвыборной кампании в Америке, количество фейковых новостей в Интернете превысило количество реальных в разы. И лучший способ борьбы с этим явлением – честные, подтвержденные документами и фактами публикации, честные обсуждения, круглые столы. Когда рассматривая новую «сенсацию», можно глядя в глаза оппоненту, сказать: «Сворамши вы, господин!» - подвёл итогПочему-то в исторических книгах о войне женщинам обычно отводится очень скромная роль. Но авторы трёхтомника "На службе Отечеству" о них не забыли. В книге буду истории о женщинах, которые воевали в городском партизанском отряде, о девушках, которые измазав лицо сажей, и натянув на себя самые невообразимые лохмотья, шли на менку (место, где обменивали вещи и продукты) у Старого базара, чтобы получить важное сообщение. Они же подсматривали, подслушивали, а затем передавали в наш штаб ценнейшую информацию. Многие были отмечены наградами, но несравнимо больше хрупких героинь этой большой войны остались в тени.Одно из знаковых имён – Дора Ломова. Она – бывший главный врач поликлиники № 1 Ростова-на-Дону. Во время войны была членом партизанского отряда Трифонова-Югова. А во время второй оккупации Ростова, которая длилась двести пять дней и ночей, только по официальным данным спасла около 700 человек.- Дора Ломова была отличным врачом, профессионалом самого высокого класса, поэтому немцы оставили ее работать в поликлинике Ростсельмаша. Перед ней оккупантами была поставлена задача: провести медобследование и всех молодых и здоровых ребят отсортировать для отправки на работы в Германию, - рассказал. – Дора придумала грамотный план – вместе с другими врачами они выдавали здоровым ростовчанам справки о тех или иных заболеваниях. Учили, как нужно себя вести, чтоб это заболевание «проявлялось» в нужное время. Каждый день, врачи больницы Ростсельмаша рисковали своей жизнью. Но этот риск был оправдан.Среди женских имён, которые встретятся в трехтомнике, - юная партизанка Алла Ширази, радистки группы Югова, одна из ярких активисток партизанской группы "Трамвайщик" (сюда входили члены городского в трамвайного депо) Надежда Жукова, и многие другие.Историки не забыли и о детях - в книге будут, как известные биографии детей-героев, так и малоизвестные имена и эпизоды.К примеру, случай о котором вспоминает Анатолий Васильевич Подушко. В 13 лет от тоже был членом городского партизанского отряда.В доме, где жил Толя, остановились несколько немецких офицеров. Один из них был начальником на "Ростсельмаше" - возглавлял вновь образованный отдел кадров. Дома он хранил документы завода и печать, которую ставили, когда выдавали резолюцию о приеме на работу. Люди, имевшие на руках бланки с такой печатью, не могли быть угнаны в Германию, их не могли отправить в лагерь.Увидев заветную печать , Толик Подушко обомлел. И начал думать, как ее добыть. Украсть не мог - поднялся бы шум и тогда ничего хорошего не жди. И мальчик смекнул, что он может просто оставить оттиски на чистые бланках.Поскольку немцы в чужом неприветливом городе скучали, то редкий вечер обходился без выпивки. Порой напивались так, что засыпали за столом. Тогда Толя стягивал заветную печать и быстро проштамповывал бумагу. Эти липовые документы спасли немало жизней и дали городскому партизанскому отряду им. Сталина новые возможности.- В нашем издании мы постараемся быть честными. Поэтому будут там и разделы, посвященные садистам и карателям, чьи руки по локоть в крови. Долгое время мы были толерантны к венграм, словакам. Многое простили, на многое закрыли глаза. Но документы подтверждают ,что армии этих братских стран творили на Донской земле такие зверства, о которых даже рассказывать больно. Особой жестокостью отличались во время Великой Отечественной войны венгры. Но возмездие настигло всех.Десятилетиями шли расследования по отдельным персонажам и целым группам. Это была ювелирная работа. В 60-70- гг. прошлого века по всей стране проходили открытые процессы над бывшими изменниками родины. И нас студентов истфака, журфака, юристов, политологов приводили на них. Мы смотрели и слушали. И ничего подобного ни до, ни после по силе эмоционального воздействия я в своей жизни не переживал. На этих открытых судах проходили судьбы людей, раскрывались семейные тайны, вытаскивалось наружу все, что есть в нас, людях - и низкое, и высокое, и самые лучшие человеческие чувства, и подлость, равной которой нет. Все это раскрывала война, все это повторяли процессы. И все это войдёт в наше издание. Мы хотим, чтобы наши дети, внуки, правнуки запомнили, что история не имеет сослагательного наклонения, а также, что ничего в жизни не проходит бесследно, - подвел итог