15:05 11 февраля

Вегетарианцы заставили МО Литвы создавать новое меню

Командование ВС Литвы решило предложить альтернативный вариант питания для отдельной категории военнослужащих. Началось всё с того, что выяснилось наличие в литовской армии сторонников вегетарианства и так называемого веганства (наиболее радикальная форма вегетарианства, при которой в качестве пищи не используется никакая продукция животного происхождения, включая яйца, молоко и даже мёд).

Вегетарианцы заявили о том, что их права во время прохождения службы нарушаются, и что им требуется отдельное меню. Без предоставления такого меню, вегетарианцы грозились подать иски в суд. После рассмотрения этого вопроса Минобороны Литвы решило удовлетворить требования и разработать упомянутое альтернативное меню для солдатских столовых.

Вегетарианцы заставили МО Литвы создавать новое меню



В альтернативное меню, которое будет предлагаться там, где есть вегетарианцы, будут входить исключительно растительные продукты питания: фрукты, овощи, орехи, злаковые и т.п. В меню не будет ни рыбы, ни мяса, ни молочных продуктов, ни выпечки с использованием яиц. Обычное меню останется без изменений.

Портал Delfi со ссылкой на главу логистического управления армии Литвы лейтенанта-полковника (звание, аналогично нашему варианту «подполковник») Рамунаса Баронаса сообщает, что ведётся работа над созданием сбалансированного меню с необходимой по нормам для военнослужащих энергетической ценностью. Правда, для этого придётся несколько помучиться, рассчитав, какие объёмы моркови могут заменить одну говяжью котлету...

Говорится о том, что логистическое управление «учитывает озабоченности военнослужащих» и ведёт работу над составом меню совместно с министерством здравоохранения Литовской республики.

При этом добавлено, что альтернативное меню будет в обязательном порядке вводиться в воинских частях даже в том случае, если в какой-либо из них службу проходит один вегетарианец и несколько сотен военнослужащих с обычными гастрономическими предпочтениями.

Во всей этой истории возникает один вопрос: насколько далеко командование ВС Литвы готово пойти по направлению удовлетворения запросов отдельно взятых военнослужащих.? Будут ли создаваться, к примеру, необходимые условия, если солдат (а в Литве с прошлого года возобновлён призыв в войска) заявит, что не может проходить службу без "мамкиной юбки"...

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/LietuvosKariuomeneOfficial
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Комментарии 20
  1. rasputin17 Сегодня, 14:36
    Вегетарианцам новое меню! А гомикам новое расписание и боевую подготовку в казарменных постелях!!??? belay wassat
    rasputin17
    1. Alex_Rarog Сегодня, 14:42
      Не ну а че))) я представляю при боевых действиях как они питаться будут))) или сухпаек вегана)))) ааааа умарили....
      Alex_Rarog
      1. oleg-gr Сегодня, 14:47
        Пора в литовских казармах травку выращивать. Сорт "вегетарианский". Не только в Нидерландах ее распространять требуется.
        oleg-gr
        1. cniza Сегодня, 14:58
          Цитата: rasputin17
          Вегетарианцам новое меню! А гомикам новое расписание и боевую подготовку в казарменных постелях!!??? belay wassat


          А что Вы хотели оне же эуропейцы и воевать могут только по компьютеру.
          cniza
      2. rasputin17 Сегодня, 14:52
        Цитата: Alex_Rarog
        я представляю при боевых действиях как они питаться будут

        С питанием проблему можно решить переведя этот скот на подножный корм и фураж но вот как такое будет сражаться и выполнять боевые задания это вопрос!!
        rasputin17
        1. Pivot Сегодня, 15:02
          Ну я вегетарианец, и могу сказать что башку могу оторвать не одному мясоеду, это нормальная практика уважения рядового, в Индии больше вегетарианцев в армии чем мясоедов и воюют они не плохо, а в нашей армии к рядовым действительно как к скоту относятся, так что не надо вегетарианцев с пидорами сравнивать, мы в полное нормальные люди, и поверьте воевать по лучше некоторых можем.
          Pivot
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:47
      [quote=rasputin17]Вегетарианцам новое меню! А гомикам новое расписание и боевую подготовку в казарменных постелях!!??? [/qu
      А если гомик, да к тому же вегетарианец? Какая может быть тогда "боевая подготовка" в постелях, если от крахмала, только воротнички стоят! laughing
      СРЦ П-15
      1. Avis Сегодня, 14:48
        Цитата: СРЦ П-15
        в постелях, если от крахмала, только воротнички стоят! laughing

        ...и простыни!
        Avis
      2. rasputin17 Сегодня, 14:55
        Цитата: СРЦ П-15
        А если гомик, да к тому же вегетарианец? Какая может быть тогда "боевая подготовка

        Вопрос в том кто вообще возьмется за подготовку такого лич.состава хоть чему нибуть! Тут не воен. инструктор нужен а постух и сутенер!!
        rasputin17
    3. KLIMCHUGUNKIN Сегодня, 14:56
      Цитата: rasputin17
      гомикам новое расписание и боевую подготовку в казарменных постелях!!???

      Кто о чём, а вшивый о бане.
      KLIMCHUGUNKIN
      1. rasputin17 Сегодня, 15:01
        Будет Вам баня! hi
        rasputin17
  2. Avis Сегодня, 14:48
    "Щи, да каша пища наша!". Вперёд, к заветам предков!
    Avis
  3. PBF Сегодня, 14:48
    Армейскую тушёнку променять на "силос"? am Не когда! good
    PBF
    1. болот Сегодня, 14:58
      Цитата: PBF
      Армейскую тушёнку променять на "силос"? Не когда!

      Да ваша армейская тушенка кроме ГОСТОВСКОЙ,Ярославль-ранее была от силоса ни чем не отличается.
      болот
      1. PBF Сегодня, 15:05
        А Ваша какая?
        PBF
  4. болот Сегодня, 14:49
    У меня знакомый есть веган,100%,вот человек агрессивный.Бывший кришнаит.Не ожидал от травоядных такого.Чужого мнения не терпит,почти как ЛГБешник.Худой-не фига жирный как боров,ребенок его-с отклонениями,с моей точки зрения.Если не был нужен для дела-давно бы послал.
    болот
  5. ДМ51 Сегодня, 14:52
    Хм,а если в армию пойдёт служить ну так чисто по приколу какой-нибудь сын олигарха,который привык на завтрак есть чёрную икру с омарами,а на обед мраморную говядину с фуагра и запивать всё это Роял ДеМария,ему тоже будут отдельное меню составлять?
    ДМ51
    1. Айрателинсион Сегодня, 15:04
      Если количество сынов олигархов в армии будет отличаться в большую сторону от статистической погрешности, то почему бы и нет?
      Айрателинсион
  6. Айрателинсион Сегодня, 15:03
    В принципе то логично и правильно. Если государство готово признавать некие вольности граждан, то должно ожидать, что эти вольности проникнут всюду. Другое дело как не протянуть ноги на вегетерианской диете в армии... Но можно счесть это проверкой силы убеждений
    Айрателинсион
  7. Сергей Ф Сегодня, 15:05
    А если солдат без спиртного есть не может?
    А если "сходить по малому" без горшка не приучен?
    И еще много ЕСЛИ...
    Трындец фининсам Литвы!
    Сергей Ф

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