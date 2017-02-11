Вегетарианцы заставили МО Литвы создавать новое меню
Командование ВС Литвы решило предложить альтернативный вариант питания для отдельной категории военнослужащих. Началось всё с того, что выяснилось наличие в литовской армии сторонников вегетарианства и так называемого веганства (наиболее радикальная форма вегетарианства, при которой в качестве пищи не используется никакая продукция животного происхождения, включая яйца, молоко и даже мёд).
Вегетарианцы заявили о том, что их права во время прохождения службы нарушаются, и что им требуется отдельное меню. Без предоставления такого меню, вегетарианцы грозились подать иски в суд. После рассмотрения этого вопроса Минобороны Литвы решило удовлетворить требования и разработать упомянутое альтернативное меню для солдатских столовых.
В альтернативное меню, которое будет предлагаться там, где есть вегетарианцы, будут входить исключительно растительные продукты питания: фрукты, овощи, орехи, злаковые и т.п. В меню не будет ни рыбы, ни мяса, ни молочных продуктов, ни выпечки с использованием яиц. Обычное меню останется без изменений.
Портал Delfi со ссылкой на главу логистического управления армии Литвы лейтенанта-полковника (звание, аналогично нашему варианту «подполковник») Рамунаса Баронаса сообщает, что ведётся работа над созданием сбалансированного меню с необходимой по нормам для военнослужащих энергетической ценностью. Правда, для этого придётся несколько помучиться, рассчитав, какие объёмы моркови могут заменить одну говяжью котлету...
Говорится о том, что логистическое управление «учитывает озабоченности военнослужащих» и ведёт работу над составом меню совместно с министерством здравоохранения Литовской республики.
При этом добавлено, что альтернативное меню будет в обязательном порядке вводиться в воинских частях даже в том случае, если в какой-либо из них службу проходит один вегетарианец и несколько сотен военнослужащих с обычными гастрономическими предпочтениями.
Во всей этой истории возникает один вопрос: насколько далеко командование ВС Литвы готово пойти по направлению удовлетворения запросов отдельно взятых военнослужащих.? Будут ли создаваться, к примеру, необходимые условия, если солдат (а в Литве с прошлого года возобновлён призыв в войска) заявит, что не может проходить службу без "мамкиной юбки"...
Вегетарианцы заявили о том, что их права во время прохождения службы нарушаются, и что им требуется отдельное меню. Без предоставления такого меню, вегетарианцы грозились подать иски в суд. После рассмотрения этого вопроса Минобороны Литвы решило удовлетворить требования и разработать упомянутое альтернативное меню для солдатских столовых.
В альтернативное меню, которое будет предлагаться там, где есть вегетарианцы, будут входить исключительно растительные продукты питания: фрукты, овощи, орехи, злаковые и т.п. В меню не будет ни рыбы, ни мяса, ни молочных продуктов, ни выпечки с использованием яиц. Обычное меню останется без изменений.
Портал Delfi со ссылкой на главу логистического управления армии Литвы лейтенанта-полковника (звание, аналогично нашему варианту «подполковник») Рамунаса Баронаса сообщает, что ведётся работа над созданием сбалансированного меню с необходимой по нормам для военнослужащих энергетической ценностью. Правда, для этого придётся несколько помучиться, рассчитав, какие объёмы моркови могут заменить одну говяжью котлету...
Говорится о том, что логистическое управление «учитывает озабоченности военнослужащих» и ведёт работу над составом меню совместно с министерством здравоохранения Литовской республики.
При этом добавлено, что альтернативное меню будет в обязательном порядке вводиться в воинских частях даже в том случае, если в какой-либо из них службу проходит один вегетарианец и несколько сотен военнослужащих с обычными гастрономическими предпочтениями.
Во всей этой истории возникает один вопрос: насколько далеко командование ВС Литвы готово пойти по направлению удовлетворения запросов отдельно взятых военнослужащих.? Будут ли создаваться, к примеру, необходимые условия, если солдат (а в Литве с прошлого года возобновлён призыв в войска) заявит, что не может проходить службу без "мамкиной юбки"...
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/LietuvosKariuomeneOfficial