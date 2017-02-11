Имя генерала, подписавшего акт о капитуляции Японии, увековечили в названии острова Курильской гряды
На основании распоряжения, подписанного председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, пять безымянных островов Курильской гряды получили названия. Нельзя не отметить подтекст, который явно присутствовал при присвоении названий островам на Курилах. В сегодняшней медиасреде такой подтекст обычно именуется троллингом. Чтобы понять, в отношении кого этот троллинг, достаточно сообщить, что один из островов получил имя генерала Кузьмы Деревянко. Это генерал, который в 1945-м со стороны СССР подписал акт о капитуляции Японии.
Ещё один остров назван в честь генерала Алексея Гнечко, войска под командованием которого в 1945 года брали остров Шумшу. На Шумшу к тому времени размещался превосходящий по численности советские подразделения японский контингент. За успешную операцию генералу Гнечко было присвоено звание Героя Советского Союза.
Три других острова, о которых идёт речь, получили следующие имена:
остров Андрея Громыко - в честь выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел Советского Союза (занимал этот пост с 1957 по 1985);
остров Игоря Фархутдинова – в честь главы администрации Сахалинской области (занимал пост с 1995 по 2003);
остров Анны Щетининой – в честь первой женщины, ставшей капитаном дальнего плавания.
Отмечается, что идея о присвоении названий безымянным островам в составе Курильской гряды принадлежит Русскому географическому обществу. РИА Новости сообщает, что такая практика будет продолжена.
Ещё один остров назван в честь генерала Алексея Гнечко, войска под командованием которого в 1945 года брали остров Шумшу. На Шумшу к тому времени размещался превосходящий по численности советские подразделения японский контингент. За успешную операцию генералу Гнечко было присвоено звание Героя Советского Союза.
Три других острова, о которых идёт речь, получили следующие имена:
остров Андрея Громыко - в честь выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел Советского Союза (занимал этот пост с 1957 по 1985);
остров Игоря Фархутдинова – в честь главы администрации Сахалинской области (занимал пост с 1995 по 2003);
остров Анны Щетининой – в честь первой женщины, ставшей капитаном дальнего плавания.
Отмечается, что идея о присвоении названий безымянным островам в составе Курильской гряды принадлежит Русскому географическому обществу. РИА Новости сообщает, что такая практика будет продолжена.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org