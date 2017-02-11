18:24 11 февраля

Имя генерала, подписавшего акт о капитуляции Японии, увековечили в названии острова Курильской гряды

На основании распоряжения, подписанного председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, пять безымянных островов Курильской гряды получили названия. Нельзя не отметить подтекст, который явно присутствовал при присвоении названий островам на Курилах. В сегодняшней медиасреде такой подтекст обычно именуется троллингом. Чтобы понять, в отношении кого этот троллинг, достаточно сообщить, что один из островов получил имя генерала Кузьмы Деревянко. Это генерал, который в 1945-м со стороны СССР подписал акт о капитуляции Японии.

Имя генерала, подписавшего акт о капитуляции Японии, увековечили в названии острова Курильской гряды


Ещё один остров назван в честь генерала Алексея Гнечко, войска под командованием которого в 1945 года брали остров Шумшу. На Шумшу к тому времени размещался превосходящий по численности советские подразделения японский контингент. За успешную операцию генералу Гнечко было присвоено звание Героя Советского Союза.


Три других острова, о которых идёт речь, получили следующие имена:

остров Андрея Громыко - в честь выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел Советского Союза (занимал этот пост с 1957 по 1985);
остров Игоря Фархутдинова – в честь главы администрации Сахалинской области (занимал пост с 1995 по 2003);
остров Анны Щетининой – в честь первой женщины, ставшей капитаном дальнего плавания.

Отмечается, что идея о присвоении названий безымянным островам в составе Курильской гряды принадлежит Русскому географическому обществу. РИА Новости сообщает, что такая практика будет продолжена.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:37
    Теперь переименовать хабомаи в Российский остров, или назвать шикотан в честь погибшего в русско-японскую войну адмирала Макарова .
    Изгоняющий либероидов
    1. Greenwood Сегодня, 16:43
      Местные будут против, эти названия давно закрепились.
      Greenwood
      1. Монос Сегодня, 16:59
        На острове Деревянко надо поставить маяк и назвать его "Маяк Хирохито".
        Монос
        1. Koshak Сегодня, 17:08
          Цитата: Монос
          На острове Деревянко надо поставить маяк и назвать его "Маяк Хирохито".

          А лучше чисто по японски - "Xyлинадо"
          Koshak
          1. Pirogov Сегодня, 18:15
            Цитата: Koshak
            А лучше чисто по японски - "Xyлинадо"

            Очень правильное и точное название ! Японцы должны понять ,что острова принадлежат РФ и всегда будут в составе РФ,и не каких компромиссов быть не может.
            Pirogov
          2. тол100в Сегодня, 18:16
            Цитата: Koshak
            А лучше чисто по японски - "Xyлинадо"

            Цитата: Koshak
            Отмечается, что идея о присвоении названий безымянным островам в составе Курильской гряды принадлежит Русскому географическому обществу.

            А поскольку Президентом РГО является всеми уважаемый С.К.Шойгу, то ни о каком троллинге не может быть и речи! Это констатация факта результатов ВОВ! А проще говоря: У России с Курилами проблем НЕТ!
            тол100в
    2. лысова Сегодня, 17:03
      извени-- не понял???????
      лысова
    3. лысова Сегодня, 17:07
      Блин --- мы же русские!---история она должна остоватьтся
      лысова
    4. 210окв Сегодня, 17:18
      Кстати,неплохая идея..Будет недвусмысленный намек-отвали,моя черешня..
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Теперь переименовать хабомаи в Российский остров, или назвать шикотан в честь погибшего в русско-японскую войну адмирала Макарова .
      210окв
    5. Штык Сегодня, 17:19
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Теперь переименовать хабомаи в Российский остров, или назвать шикотан в честь погибшего в русско-японскую войну адмирала Макарова .

      И потратить на это удовольствие Бог знает сколько миллионов - замена документов , от и до! smile
      Штык
  2. Громобой Сегодня, 16:39
    А ещё по японски прямо можно было назвать:
    Накося выкуси
    Громобой
  3. Чертков Олег Сегодня, 16:40
    В островном хозяйстве должен быть порядок. А наречение островов это сопоставимый ответ на заявления японаСМИ о "передаче Россией островов прям сейчас уже, согласные они, санксии их достали "..
    Чертков Олег
  4. Greenwood Сегодня, 16:42
    Ну, вот теперь японцы точно обидятся и нам этого не простят. angry
    Greenwood
    1. Olegovi4 Сегодня, 17:35
      Цитата: Greenwood
      обидятся и нам этого не простят.

      и чего теперь заплакать в подушку? пусть хоть об обижаются. земля наша!
      Olegovi4
  5. Nick888 Сегодня, 16:53
    Троллинг 110 уровня, япошки удавятся.
    Nick888
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:54
    Вот бы намыть еще один остров и назвать его "Кузькина мать "!Троллить -так от души!
    Изгоняющий либероидов
    1. Штык Сегодня, 17:27
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вот бы намыть еще один остров и назвать его "Кузькина мать "!

      Мудрость ваша безгранична! lolНамывайте уж два - гулять, так гулять! И назовите его "Еханый бабай"! laughing
      Штык
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:33
        Третий остров я назову "Нож для штыка"-или "затычка для бочки"! fool
        Изгоняющий либероидов
        1. Штык Сегодня, 17:54
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Третий остров я назову "Нож для штыка"-или "затычка для бочки"!

          Очень мудро ! laughing
          Штык
    2. Васян1971 Сегодня, 17:54
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вот бы намыть еще один остров и назвать его "Кузькина мать "!Троллить -так от души!

      Это где-нибудь в Черном море у побережья Крыма.
      Васян1971
  7. Nick888 Сегодня, 16:58
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Вот бы намыть еще один остров и назвать его "Кузькина мать "!Троллить -так от души!

    Как вариант назвать один из островков Окинава)
    Nick888
  8. Pancho Сегодня, 17:08
    А внук у этого генерала упоротый свидомит.
    Pancho
  9. adma Сегодня, 17:21
    Вот что-что, а потролить Медведев умеет. Хоть учителей, хоть японцев.
    adma
  10. фа2998 Сегодня, 17:51
    Все это хорошо, но как в эту историческую компанию попал чиновник из 21века? Думаю все деяния нужно судить лет так через 50.Тогда если имен не хватает-давайте вспомним посла в Турции
    hi
    фа2998

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня