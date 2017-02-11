18:21 11 февраля

Семь из восьми военных транспортников ВВС Германии не готовы к полётам

На фоне сообщений о том, что не всё в порядке с боеспособностью британского подводного флота, приходят сообщения о проблемах военно-технического характера в другом натовском государстве. Так, немецкий журнал Der Spiegel публикует материал, в котором говорится о невозможности задействования в ходе учебно-боевых маневров НАТО семи из восьми военных транспортников Airbus A400M. В материале заявлено, что лишь один самолёт из восьми «стоит на крыле», остальные либо проходят ремонт, либо их состояние оценивается экспертами из комиссий бундесвера.

Оценка технического состояния военно-транспортных самолётов в ФРГ проводится после инцидента в аэропорту Каунаса. Тогда самолёт ВВС Германии, на котором делегация Минобороны Германии во главе с министром Урсулой фон дер Ляйен должна был возвращаться в Берлин, в течение долгого времени не мог вылететь в связи с обнаруженной неисправностью. В итоге министра и её свиту пришлось пересаживать на другой транспортник, чтобы дать возможность улететь из Литвы.

Предыдущий инцидент с Airbus A400M ВВС Германии произошёл в январе текущего года, когда в кабине пилотов треснуло стекло во время полёта. Другой военный транспортник ВВС ФРГ был вынужден совершать аварийную посадку в Швеции после выявления экипажем проблем технического характера на борту. По одной из версий, во время полёта произошёл сбой в работе одного из двигателей.


Семь из восьми военных транспортников ВВС Германии не готовы к полётам


Немецкий журнал констатирует, что « в «Люфтваффе» (ВВС ФРГ) разочарованы состоянием военно-транспортных самолётов». При этом отмечается, что большинство этих самолётов были поставлены производителем совсем недавно.

Ранее другие немецкие источники сообщили, что командование ВВС Германии потребовало от компании Airbus около 40 млн евро компенсации.

Использованы фотографии: deagel.com
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Комментарии 21
  1. Монос Сегодня, 17:06
    Интересно, куда они в этот раз не хотят лететь? Ирак, Сирия, Афганистан?
    Монос
    1. oleg-gr Сегодня, 17:08
      В НАТОвских государствах Европы все так плохо? Или они вспоминают тактику Алкаша по выколачиванию деньжат у америкосов в 90-е?
      oleg-gr
      1. Громобой Сегодня, 17:29
        Цитата: Монос
        Интересно, куда они в этот раз не хотят лететь? Ирак, Сирия, Афганистан?

        Да тут недалеко-в Прибалтику.Ну ещё чешскую и румынскую бригаду подгребают под своё командование.http://inopressa.ru/article/10feb2017/faz/army.ht
        ml
        Громобой
      2. Pirogov Сегодня, 18:10
        Цитата: oleg-gr
        В НАТОвских государствах Европы все так плохо? Или они вспоминают тактику Алкаша по выколачиванию деньжат у америкосов в 90-е?

        В одно время у всего НАТО стало всё плохо ,то ПЛ лодки стали ,самолёты не летают и т. д. С трудом верится ,что у хозяйственных и аккуратных немцев проблемы с техникой.
        Pirogov
        1. 210окв Сегодня, 18:17
          Я работал и работаю с немецкой техникой.И говорю что за последние лет 15 качество механизмов сильно упало.Системы автоматики на прежнем высоком уровне,но участились сбои,правда они связаны с некорректной работой ПО..Как то так..
          Цитата: Pirogov
          Цитата: oleg-gr
          В НАТОвских государствах Европы все так плохо? Или они вспоминают тактику Алкаша по выколачиванию деньжат у америкосов в 90-е?

          В одно время у всего НАТО стало всё плохо ,то ПЛ лодки стали ,самолёты не летают и т. д. С трудом верится ,что у хозяйственных и аккуратных немцев проблемы с техникой.
          210окв
    2. TIT Сегодня, 17:47
      Цитата: Монос
      Ирак, Сирия, Афганистан?

      там кб антонова и волга - днепр вполне себе справляются
      TIT
  2. DMB_95 Сегодня, 17:16
    Все инциденты (в статье) , произошедшие с самолётами ВВС Германии , имеют однозначное толкование в манускриптах древних ариев и германских прорицателей . Дословный перевод : "Нехрен делать на Востоке !"
    DMB_95
  3. НЕКСУС Сегодня, 17:16
    Пусть у КБ Антонова закажут "грузовики"...украинцы быстро и качественно выполнят заказ. bully
    НЕКСУС
    1. barclay Сегодня, 17:29
      За вожделенный "БЕЗВИЗ" быстро и бесплатно. laughing
      Но, думаю, немчики и "сами с усами".
      barclay
    2. Avis Сегодня, 17:43
      Цитата: НЕКСУС
      Пусть у КБ Антонова закажут "грузовики"...украинцы быстро и качественно выполнят заказ. bully

      Ну, в принципе, Ан-70, благодаря России, уже вполне себе готов к серии. Были бы деньги.
      Avis
  4. adma Сегодня, 17:19
    Можно не сомневаться, что НАТО в очень скором времени расслабуху прекратит и приведёт всё в надлежащее состояние. Даже без Трампа. А все эти выявленные недостатки как раз и свидетельствуют о выходе европейской составляющей блока из расслабленной спячки. Хватит у них и воли, и технологий, и средств.
    adma
    1. болот Сегодня, 17:32
      Цитата: adma
      Можно не сомневаться, что НАТО в очень скором времени расслабуху прекратит и приведёт всё в надлежащее состояние.

      Не получится,что бы раслабон у них исчез нужно их серьезно встрехнуть.
      А это не терракты или тому подобное а полномасштабная война на их территории.
      Вообще сам считаю.Аборигентские европейские нации вырождающимися.Их время прошло.
      болот
      1. adma Сегодня, 17:53
        Цитата: болот
        .Их время прошло.

        Опять надо 20 миллионов положить , что бы в очередной раз понять, что самое последнее дело - недооценивать противника?

        Цитата: болот
        сам считаю.Аборигентские европейские нации вырождающимися

        В Иностранном Легионе только пятая часть личного состава - французы. Воевать от этого хуже Легион не стал.
        adma
        1. болот Сегодня, 18:10
          Цитата: adma
          Опять надо 20 миллионов положить , что бы в очередной раз понять, что самое последнее дело - недооценивать противника?

          Даже положат,все равно до них не дойдет.Из за супруги часто в Германии бываю,в данный момент одни расходы. laughing
          Цитата: adma
          В Иностранном Легионе только пятая часть личного состава - французы. Воевать от этого хуже Легион не стал.

          Так интересовался после увольнения.В легионе Французы,только на командных должностях.
          Европейская армия оно,кроме бритов с SAS и поляков.И немного хорватов с сербами.
          болот
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:31
    Во всем блоке НАТО на все должности усадить женщин -и призедентш, и примеров, и министров обороны, и министров промышленном, спорта, туризма...Но...все они должны быть бывшими генекологами, наркологами, урологами, психиатрами-чтобы НАТО тихо и незаметно умерло.
    Изгоняющий либероидов
  6. dedBoroded Сегодня, 17:40
    Да , люфтваффе уже не те...и слава богу! Главное в боевой подготовке - сексуальное разнообразие, судя по последним бундесовским трендам.
    dedBoroded
  7. Avis Сегодня, 17:42
    Семь из восьми военных транспортников ВВС Германии не готовы к полётам

    говорится о невозможности задействования в ходе учебно-боевых маневров НАТО семи из восьми военных транспортников Airbus A400M.

    Я хренею с этого зоопарка. Что было сочинено в состоянии обкурки мхом -- заголовок или текст "статьи"? Или и то, и другое?
    Avis
  8. faiver Сегодня, 17:42
    вопрос номер раз - а почему министр обороны летает на транспортнике?
    вопрос номер два - а у нас что все хорошо с военно-транспортной авиацией? да и просто с военной авиацией?
    faiver
  9. Громобой Сегодня, 17:45
    У этих самолётов проблема в двигателях,---через какое то время они их разбирают и осматривают.Самолёт новый и вот попали,надо же!А вот британцы почему то эксплуатируют и не жалуются.
    Громобой
  10. ВольдемарЪ Сегодня, 18:04
    Как корабль назовешь, так он и поплывёт. Европейский союз - Error (номер борта EC-404). Русский им нужно учить.
    ВольдемарЪ
  11. БАБА ШУРА Сегодня, 18:08
    Что за не здоровая деза. Нет, я не верю. У подБритов, корабли не плавают, у фашиков самолеты не летают. И тд и тп
    БАБА ШУРА

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