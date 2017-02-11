Семь из восьми военных транспортников ВВС Германии не готовы к полётам
На фоне сообщений о том, что не всё в порядке с боеспособностью британского подводного флота, приходят сообщения о проблемах военно-технического характера в другом натовском государстве. Так, немецкий журнал Der Spiegel публикует материал, в котором говорится о невозможности задействования в ходе учебно-боевых маневров НАТО семи из восьми военных транспортников Airbus A400M. В материале заявлено, что лишь один самолёт из восьми «стоит на крыле», остальные либо проходят ремонт, либо их состояние оценивается экспертами из комиссий бундесвера.
Оценка технического состояния военно-транспортных самолётов в ФРГ проводится после инцидента в аэропорту Каунаса. Тогда самолёт ВВС Германии, на котором делегация Минобороны Германии во главе с министром Урсулой фон дер Ляйен должна был возвращаться в Берлин, в течение долгого времени не мог вылететь в связи с обнаруженной неисправностью. В итоге министра и её свиту пришлось пересаживать на другой транспортник, чтобы дать возможность улететь из Литвы.
Предыдущий инцидент с Airbus A400M ВВС Германии произошёл в январе текущего года, когда в кабине пилотов треснуло стекло во время полёта. Другой военный транспортник ВВС ФРГ был вынужден совершать аварийную посадку в Швеции после выявления экипажем проблем технического характера на борту. По одной из версий, во время полёта произошёл сбой в работе одного из двигателей.
Немецкий журнал констатирует, что « в «Люфтваффе» (ВВС ФРГ) разочарованы состоянием военно-транспортных самолётов». При этом отмечается, что большинство этих самолётов были поставлены производителем совсем недавно.
Ранее другие немецкие источники сообщили, что командование ВВС Германии потребовало от компании Airbus около 40 млн евро компенсации.
Оценка технического состояния военно-транспортных самолётов в ФРГ проводится после инцидента в аэропорту Каунаса. Тогда самолёт ВВС Германии, на котором делегация Минобороны Германии во главе с министром Урсулой фон дер Ляйен должна был возвращаться в Берлин, в течение долгого времени не мог вылететь в связи с обнаруженной неисправностью. В итоге министра и её свиту пришлось пересаживать на другой транспортник, чтобы дать возможность улететь из Литвы.
Предыдущий инцидент с Airbus A400M ВВС Германии произошёл в январе текущего года, когда в кабине пилотов треснуло стекло во время полёта. Другой военный транспортник ВВС ФРГ был вынужден совершать аварийную посадку в Швеции после выявления экипажем проблем технического характера на борту. По одной из версий, во время полёта произошёл сбой в работе одного из двигателей.
Немецкий журнал констатирует, что « в «Люфтваффе» (ВВС ФРГ) разочарованы состоянием военно-транспортных самолётов». При этом отмечается, что большинство этих самолётов были поставлены производителем совсем недавно.
Ранее другие немецкие источники сообщили, что командование ВВС Германии потребовало от компании Airbus около 40 млн евро компенсации.
Использованы фотографии: deagel.com