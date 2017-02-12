Адмирал Валуев: польский флот не сможет завоевать господство в Балтийском море

Военно-морские силы Республики Польша – одни из самых, мягко говоря, стареющих. В ВМС Республики Польша (РП) на 2012 год находился 41 боевой корабль, из них пять подводных лодок, два фрегата, корвет. Причем, подлодки – одна советская и четыре шведских, из которых самая молодая – 40 лет. То есть субмарины в боевом составе числятся только на бумаге. Строительство среднего военного корабля занимает около пяти лет. После 2018 года польский флот при таком раскладе будет не способен выполнять поставленные задачи. К 2030 году военно-морские силы РП, по мнению депутатов польского сейма, должны быть полностью обновлены,

Но для этого у Польши денег нет, выполнение кораблестроительной программы займет многие десятилетия. Эта задача нереальная. К тому же, если оценить поляков как моряков, то к их стыду они к хорошим морякам не относятся. И если, допустим, ВМФ России будет поставлена задача уничтожить, предположим, уже построенные корабли, которые только планируется ввести в боевой состав польского флота к 2030 году, то это будет не очень сложная задача,