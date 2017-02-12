09:53 12 февраля

Адмирал Валуев: польский флот не сможет завоевать господство в Балтийском море

Польские ВМС даже к 2030 году не смогут добиться выполнения поставленной им в НАТО задачи по завоеванию господства на Балтике, передает РИА Новости слова бывшего командующего Балтийским флотом (2001-2006 гг.) адмирала Владимира Валуева.



На днях Бюро национальной безопасности Польши обнародовало концепцию морской безопасности страны с учетом угроз, «исходящих» от России. В документе рекомендуется создать военный флот средней численности, «способный действовать вдали от территориальных вод в сотрудничестве с большими флотами» стран НАТО. Отмечается, что польские ВМС должны быть современными, «отвечающими требованиям союзнических войск при одновременном сокращении числа кораблей, не соответствующих нужному уровню боевого потенциала».


Валуев, комментируя концепцию, напомнил, что «в 1946 году Советский Союз передал Польше 23 корабля: девять тральщиков, 12 морских охотников, два торпедных катера и две подводные лодки». С 1955 по 1991 год Польша являлась участником Варшавского Договора, в марте 1999 года страна вступила в НАТО.

Военно-морские силы Республики Польша – одни из самых, мягко говоря, стареющих. В ВМС Республики Польша (РП) на 2012 год находился 41 боевой корабль, из них пять подводных лодок, два фрегата, корвет. Причем, подлодки – одна советская и четыре шведских, из которых самая молодая – 40 лет. То есть субмарины в боевом составе числятся только на бумаге. Строительство среднего военного корабля занимает около пяти лет. После 2018 года польский флот при таком раскладе будет не способен выполнять поставленные задачи. К 2030 году военно-морские силы РП, по мнению депутатов польского сейма, должны быть полностью обновлены,
сказал Валуев.

По его словам, «должны быть построены три подлодки, три корабля обороны побережья, три корабля с противоминными возможностями, три тральщика, два спасателя, два корабля радиоэлектронной разведки и семь судов обеспечения; обустроены две военно-морские базы – в Гдыне и Свиноустье».

«В течение 10 лет необходимо вложить в это строительство до 10 миллиардов долларов США. Но эта национальная программа из-за отсутствия денег принята не будет, потому что поляки еще с американцами за истребители F-16 не рассчитались. Принимаемые решения превышают экономические, финансовые возможности. Даже урезанный вариант польской кораблестроительной программы до 2030 года является трудно достижимым из-за больших затрат. Польский народ может, как говорится, остаться без штанов, и за это будет клеймить позором свою законодательную и исполнительную власть», – считает Валуев.

Адмирал отметил, что «полякам в НАТО зоной ответственности определили Балтийское море, а целью – достижение господства на Балтийском театре».

Но для этого у Польши денег нет, выполнение кораблестроительной программы займет многие десятилетия. Эта задача нереальная. К тому же, если оценить поляков как моряков, то к их стыду они к хорошим морякам не относятся. И если, допустим, ВМФ России будет поставлена задача уничтожить, предположим, уже построенные корабли, которые только планируется ввести в боевой состав польского флота к 2030 году, то это будет не очень сложная задача,
уверен он.

«Польские ВМС, отвечающие в НАТО за Балтику, находятся в плачевном состоянии. Но проблема старения характерна и для ВМФ России, в частности для Балтийского флота. Поэтому очень правильно, что у нас принята и выполняется программа перевооружения до 2020 года», – добавил Валуев.

Использованы фотографии: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
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Комментарии 29
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:26
    Поляки могут у парошенко заказать "гюрзу",расплатятся яблоками lol
    Изгоняющий либероидов
    1. Mavrikiy Сегодня, 09:05
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Поляки могут у парошенко заказать "гюрзу",расплатятся яблоками lol

      Я считаю, что платить яблоками - расточительство. А вот с командующим польских ВМС следует разобраться. Некомпетентен. В отставку поляка и .... Грузина на его место. Отчеты будут как песня мальчиков, под счасливым зонтиком НАТО.
      Mavrikiy
      1. Громобой Сегодня, 09:24
        Цитата: Mavrikiy
        В отставку поляка и .... Грузина на его место.

        Дельное предложение,засиделись грузинские адмиралы на берегу,ведь в 2009-ом году они почему то упразднили свои ВМС. laughing
        Громобой
    2. svp67 Сегодня, 09:15
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Поляки могут у парошенко заказать "гюрзу",расплатятся яблоками

      Ура!!!!!! Да мы же их сейчас бескозырками закидаем....
      Ну, что за глупость. Они могут завоевать полное господство в Балтийском море даже ОДНИМ катером. Не в количественном составе корабельной группировке в этой "луже" кроется ответ, на вопрос кто будет владеть Балтийским морем. А в ответе на вопрос, кто будет контролировать небо над ним. То есть иметь воздушное господство. И даже если нам удастся защитить свои корабли на базах, от воздушных ударов, то в море это будет сделать очень сложно, если вообще сейчас возможно. НАТО очень сильный, как в количественном, так и в качественном отношении противник. Вот , что требуется признать. И пока он существует, не стоит разбирать его мощь, только по оценки ОДНОЙ из стран в него входящей.
      svp67
      1. Б.Т.В. Сегодня, 09:25
        Наши предки говорили: " волков бояться, в лес не ходить."
        Б.Т.В.
  2. изя топ Сегодня, 08:26
    опять европа свою гиену раскармливает.а посадить в клетку как обычно будут нас просить?
    изя топ
    1. сибиралт Сегодня, 08:58
      Вот подарят полякам списанный авианосец и им даже Эстония не будет страшна! laughing
      сибиралт
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:28
    По большому счету нами важнее свой флот восстановить, а то что поляки "доблестно "профукали флот,это нам на руку-меньше конкурентов в регионе будет хотя-бы на море.
    Изгоняющий либероидов
  4. jetfors_84 Сегодня, 08:28
    Мечтатели. Польше никогда не имевшей флота, завоевать господство? С дуба рухнули? Пускай и дальше строят планы на бумаге.
    jetfors_84
    1. Александр 3 Сегодня, 09:15
      Поляки должны гордиться тем что завоевале первое место на рынке услуг в Европе.Самые лучшие дворники,перекупщикиии уборщики,хотя с ними конкурируют украинцы.Жестокая конкуренция.
      Александр 3
  5. Bacha Сегодня, 08:37
    Нет грошей, зачем тогда говорить о своей великодержавности? У великих держав деньги на армию всегда есть, на то они и великие. А то смешно, были бы деньги, вот бы мы вам всем показали, вот бы показали! )))
    Bacha
  6. Громобой Сегодня, 08:38
    Адмирал отметил, что «полякам в НАТО зоной ответственности определили Балтийское море, а целью – достижение господства на Балтийском театре».
    Не знаю насколько это достижимо полякам в одиночку,но объединённый натовский флот может представлять на Балтика-2030 многочисленную и достаточно грозную силу.Плюс к этому пронатовская позиция Швеции и Финляндии.Думаю,что это заблуждение рассматривать военные потенциалы таких стран как Польша в отрыве от их блоковой деятельности.Общему взаимодействию уделяется очень большое внимание.Мелкие совместные учения,стажировки и т.д. в НАТО это их обычное дело.
    Поэтому надо рассматривать объединённую эскадру 2030 и какими силами будем противостоять мы.
    А поляки...ну,а что с них может требовать Брюссель как не "великой судьбы","господства".Поляки всегда стремились к большим целям,хорошо что ещё на Чёрном море НАТО с них не требует установить господства lol .
    Громобой
  7. LÄRZ Сегодня, 08:41
    Всё-таки хорошее у нас ВО. До 50-и лет дожил и только здесь и сейчас узнал, что у Польши есть ВМС. Хвала ВО!
    LÄRZ
    1. Александр романов Сегодня, 08:46
      Цитата: LÄRZ
      До 50-и лет дожил и только здесь и сейчас узнал, что у Польши есть ВМС.

      Слухи это
      Александр романов
  8. Jovanni Сегодня, 08:42
    Адмирал Валуев: польский флот не сможет завоевать господство в Балтийском море


    Вы только им не говорите, а то этот гордый народ изойдется желчью. И умрет...
    Jovanni
  9. К-50 Сегодня, 08:42
    «Польские ВМС, отвечающие в НАТО за Балтику, находятся в плачевном состоянии.

    Самое смешное, что по идее, Польше флот вообще не нужен, так, чисто Береговая охрана и пограничный контроль и этого вполне достаточно для безопасности государства. Ведь на самом деле "Российская угроза" всего лишь миф, плод больного воображения и исторической русофобии.
    в 1946 году Советский Союз передал Польше 23 корабля: девять тральщиков, 12 морских охотников, два торпедных катера и две подводные лодки

    А сколько кораблей ПЕРЕДАЛО, а не продало НАТО Польше? Ни одного? Так кто лучший союзник? fool laughing
    К-50
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:43
    Польский военный флот - это оксюморон. Не бряцали бы сабелькой ляхи - сабелька давно уже к ножнам приржавела. Гонор - это на балу хорошо, перед паненками. А в случае чего - не гонор нужен, а боевые корабли.
    Горный стрелок
  11. МПК105 Сегодня, 08:45
    Уже поляки за Балтику в ответе...Куда катимся...Скоро Исландию назначат.В мою бытность ФРГ отвечало за море...
    МПК105
  12. Либероид- Сегодня, 08:46
    Статья чисто посмеяться в выходной... laughing
    Либероид-
  13. Товарищ Глебов Сегодня, 08:50
    Не просто капитан-очевидность, а цельный Адмирал Ясен Х..! Польша сейчас в таком состоянии, что завоевать господство сможет разве что в тазике, при условии, что он не до краев наполнен. Но нам расслабляться не стоит, врагов у нас хватает с верхом.
    Товарищ Глебов
  14. loginovich Сегодня, 08:50
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Поляки могут у парошенко заказать "гюрзу",расплатятся яблоками lol


    Проблема большая: вальцман только за наличку торгует.
    loginovich
  15. andrewkor Сегодня, 08:52
    При явном превосходстве объединённого флота НАТО на Балтике над российским в случае прямой угрозы нападения или уже нападении последует незамедлительный удар ТЯО по всем объектам стран НАТО в том числе по кораблям!!Такая доктрина существует и у русских адмиралов рука не дрогнет!!
    andrewkor
  16. gabonskijfront Сегодня, 09:08
    Когда ещё при советах,поляки заходили к нам в Балтийск,у них можно было взять всё,джинсы,жевачку,косметику итд. Это была самая традиционная традиция польского ВМФ
    gabonskijfront
    1. МПК105 Сегодня, 09:16
      Здарова hi Привет Морю передавайте от сына блудного...Жалею,что не остался-родители старые,а так мне там нравилось ОЧЕНЬ.Да там ВСЕМ нравилось ...Вы в РАЮ живёте,и не замечаете...
      МПК105
      1. Комментарий был удален.
        1. МПК105 Сегодня, 09:42
          Блин,чуть не расплакался...Балтика влюбляет в себя сразу и навседа...
          МПК105
      2. gabonskijfront Сегодня, 09:43
        [media=https://www.youtube.com/watch?v=r-jxksxZta
        Q]Привет ,возвращайся,скоро салака пойдёт.
        gabonskijfront
  17. Fotoceva62 Сегодня, 09:10
    Недооценивать Польшу и её вооружённые силы не стоит. Из молодых членов НАТО, эта страна имеет наиболее современные и многочисленные ВС. Учитывая многовековую ненависть к России, государству Российскому ,схожесть и близость с бандеровской Украиной, католическую ненависть к православным - это противник опасный и подлый. Союзники из них были как из известного продукта пуля,а вот враги хоть куда.
    Теперь о флоте. Господствовать на Балтике может флот страны имеющей самые мощные в регионе ВВС, береговые ударные комплексы, самую современную систему ПВО. То есть о Польше речь даже не идёт, но вот усилить и сущестено флоты НАТО на Балтийском ТВД они могут. Флот инструмент очень дорогой ...хочешь разорить, подари стране крейсер... Польша не производит впечатления страны способной содержать сбалансированные ВС. Хотя пусть строят, нам то что за печаль?
    Fotoceva62
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:43
      Fotoceva62
      Недооценивать Польшу и её вооружённые силы не стоит.
      ...
      - это противник опасный и подлый
      ...
      А подлых всегда и везде били. И эти, буйные, не исключение.
      a.s.zzz888
  18. a.s.zzz888 Сегодня, 09:40
    На днях Бюро национальной безопасности Польши обнародовало концепцию морской безопасности страны с учетом угроз, «исходящих» от России.


    пшеки не вместе-ли, с пецькой от рошена, в грёзах витают?! laughing Это как пигмеям ( да простят меня карликовые племена) в космос смотаться! wassat
    a.s.zzz888

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