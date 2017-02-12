Адмирал Валуев: польский флот не сможет завоевать господство в Балтийском море
Польские ВМС даже к 2030 году не смогут добиться выполнения поставленной им в НАТО задачи по завоеванию господства на Балтике, передает РИА Новости слова бывшего командующего Балтийским флотом (2001-2006 гг.) адмирала Владимира Валуева.
На днях Бюро национальной безопасности Польши обнародовало концепцию морской безопасности страны с учетом угроз, «исходящих» от России. В документе рекомендуется создать военный флот средней численности, «способный действовать вдали от территориальных вод в сотрудничестве с большими флотами» стран НАТО. Отмечается, что польские ВМС должны быть современными, «отвечающими требованиям союзнических войск при одновременном сокращении числа кораблей, не соответствующих нужному уровню боевого потенциала».
Валуев, комментируя концепцию, напомнил, что «в 1946 году Советский Союз передал Польше 23 корабля: девять тральщиков, 12 морских охотников, два торпедных катера и две подводные лодки». С 1955 по 1991 год Польша являлась участником Варшавского Договора, в марте 1999 года страна вступила в НАТО.
По его словам, «должны быть построены три подлодки, три корабля обороны побережья, три корабля с противоминными возможностями, три тральщика, два спасателя, два корабля радиоэлектронной разведки и семь судов обеспечения; обустроены две военно-морские базы – в Гдыне и Свиноустье».
«В течение 10 лет необходимо вложить в это строительство до 10 миллиардов долларов США. Но эта национальная программа из-за отсутствия денег принята не будет, потому что поляки еще с американцами за истребители F-16 не рассчитались. Принимаемые решения превышают экономические, финансовые возможности. Даже урезанный вариант польской кораблестроительной программы до 2030 года является трудно достижимым из-за больших затрат. Польский народ может, как говорится, остаться без штанов, и за это будет клеймить позором свою законодательную и исполнительную власть», – считает Валуев.
Адмирал отметил, что «полякам в НАТО зоной ответственности определили Балтийское море, а целью – достижение господства на Балтийском театре».
«Польские ВМС, отвечающие в НАТО за Балтику, находятся в плачевном состоянии. Но проблема старения характерна и для ВМФ России, в частности для Балтийского флота. Поэтому очень правильно, что у нас принята и выполняется программа перевооружения до 2020 года», – добавил Валуев.
На днях Бюро национальной безопасности Польши обнародовало концепцию морской безопасности страны с учетом угроз, «исходящих» от России. В документе рекомендуется создать военный флот средней численности, «способный действовать вдали от территориальных вод в сотрудничестве с большими флотами» стран НАТО. Отмечается, что польские ВМС должны быть современными, «отвечающими требованиям союзнических войск при одновременном сокращении числа кораблей, не соответствующих нужному уровню боевого потенциала».
Валуев, комментируя концепцию, напомнил, что «в 1946 году Советский Союз передал Польше 23 корабля: девять тральщиков, 12 морских охотников, два торпедных катера и две подводные лодки». С 1955 по 1991 год Польша являлась участником Варшавского Договора, в марте 1999 года страна вступила в НАТО.
Военно-морские силы Республики Польша – одни из самых, мягко говоря, стареющих. В ВМС Республики Польша (РП) на 2012 год находился 41 боевой корабль, из них пять подводных лодок, два фрегата, корвет. Причем, подлодки – одна советская и четыре шведских, из которых самая молодая – 40 лет. То есть субмарины в боевом составе числятся только на бумаге. Строительство среднего военного корабля занимает около пяти лет. После 2018 года польский флот при таком раскладе будет не способен выполнять поставленные задачи. К 2030 году военно-морские силы РП, по мнению депутатов польского сейма, должны быть полностью обновлены,сказал Валуев.
По его словам, «должны быть построены три подлодки, три корабля обороны побережья, три корабля с противоминными возможностями, три тральщика, два спасателя, два корабля радиоэлектронной разведки и семь судов обеспечения; обустроены две военно-морские базы – в Гдыне и Свиноустье».
«В течение 10 лет необходимо вложить в это строительство до 10 миллиардов долларов США. Но эта национальная программа из-за отсутствия денег принята не будет, потому что поляки еще с американцами за истребители F-16 не рассчитались. Принимаемые решения превышают экономические, финансовые возможности. Даже урезанный вариант польской кораблестроительной программы до 2030 года является трудно достижимым из-за больших затрат. Польский народ может, как говорится, остаться без штанов, и за это будет клеймить позором свою законодательную и исполнительную власть», – считает Валуев.
Адмирал отметил, что «полякам в НАТО зоной ответственности определили Балтийское море, а целью – достижение господства на Балтийском театре».
Но для этого у Польши денег нет, выполнение кораблестроительной программы займет многие десятилетия. Эта задача нереальная. К тому же, если оценить поляков как моряков, то к их стыду они к хорошим морякам не относятся. И если, допустим, ВМФ России будет поставлена задача уничтожить, предположим, уже построенные корабли, которые только планируется ввести в боевой состав польского флота к 2030 году, то это будет не очень сложная задача,уверен он.
«Польские ВМС, отвечающие в НАТО за Балтику, находятся в плачевном состоянии. Но проблема старения характерна и для ВМФ России, в частности для Балтийского флота. Поэтому очень правильно, что у нас принята и выполняется программа перевооружения до 2020 года», – добавил Валуев.
Использованы фотографии: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego