Басурин: следствие вышло на след преступников, причастных к убийству Гиви

Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание,

Нами сейчас уже доказано, что страница Мыльцева, якобы военнослужащего батальона "Сомали", была давно взломана украинской службой безопасности… Но самое важное из всего этого то, что именно СБУ сделало вброс данной информации, чтобы подло отвести от себя подозрение в непричастности к террористическому акту,