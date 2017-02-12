09:53 12 февраля

Басурин: следствие вышло на след преступников, причастных к убийству Гиви

Силовые структуры Донецкой республики вышли на след лиц, подозреваемых в убийстве комбата Михаила Толстых (позывной «Гиви»), передает РИА Новости заявление представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

Басурин: следствие вышло на след преступников, причастных к убийству Гиви


Напомним, Толстых был убит 8 февраля в результате теракта. В республики это убийство назвали «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса». Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе выстрел из огнемета "Шмель" и взрыв бомбы, заложенной в кабинете комбата.


Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание,
сказал Басурин.

По его словам, появившиеся недавно в СМИ сообщения от имени якобы ополченца из батальона "Сомали" Игоря Мыльцева о причастности к убийству Михаила Толстых его подчиненных – «очередной "вброс" со стороны украинских спецслужб».

Нами сейчас уже доказано, что страница Мыльцева, якобы военнослужащего батальона "Сомали", была давно взломана украинской службой безопасности… Но самое важное из всего этого то, что именно СБУ сделало вброс данной информации, чтобы подло отвести от себя подозрение в непричастности к террористическому акту,
добавил полковник.

Ранее представители батальона «Сомали» заявляли, что боец по имени Игорь Мыльцев никогда не числился в списках подразделения.

Использованы фотографии: http://www.interfax.ru
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Комментарии 24
  1. Мар.Тира Сегодня, 08:56
    А за других убитых лидеров .Кто будет нести ответственность.кто понесёт наказание?Спасибо хоть шевелиться начали.
    Мар.Тира
    1. Либероид- Сегодня, 09:04
      Цитата: Мар.Тира
      А за других убитых лидеров .Кто будет нести ответственность.кто понесёт наказание?

      Пока никто...Надеюсь, что скопом все сразу будет в Киеве! За всех и за все...(хотя надежды все меньше и меньше..) angry
      Либероид-
    2. сибиралт Сегодня, 09:04
      Ага, на один след уже вышли, тот самый, где якобы с вечера залег огнеметчик. Теперь рассматривают другую версию - закладка взрывного устройства в помещении. Но там и собака след не возьмёт. belay
      сибиралт
    3. svp67 Сегодня, 09:20
      Цитата: Мар.Тира
      А за других убитых лидеров

      Во, во... Список то уже ПРЕДОСТАТОЧНЫЙ. Может пора как то навести порядок у себя в тылу и наладить нормальную борьбу с ДРГ. Иначе, все это сильно бьет по нашим спецслужбам. Мало того, что не способны наладить нормальную работу, так и еще попадают в список подозреваемых... Это все уже слишком.
      svp67
      1. Вас Влад Сегодня, 09:40
        Цитата: svp67
        Это все уже слишком

        Я согласен с вами,они заблудились в эйфории.
        Вас Влад
    4. vovanpain Сегодня, 09:24
      Силовые структуры Донецкой республики вышли на след лиц, подозреваемых в убийстве комбата Михаила Толстых (позывной «Гиви»),

      Тут сложно чего либо гадать,но по убийству Моторолы еще много темных пятен,систему безопасности и охраны ставить по новому надо.
      vovanpain
  2. Mavrikiy Сегодня, 08:56
    Да, да. У нас тоже выйдут на след... А там другие дела-промблем, а там собаки затоптали. Надо не трындеть, а дело делать. Потом уже докладывать.
    Mavrikiy
    1. Либероид- Сегодня, 09:35
      Цитата: Mavrikiy
      Да, да. У нас тоже выйдут на след... А там другие дела-промблем, а там собаки затоптали. Надо не трындеть, а дело делать. Потом уже докладывать.

      Да Киев нужно брать и все...Там все заказчики сидят! А лучше Лондон и Вашингтон (шутка))))
      Либероид-
      1. Mavrikiy Сегодня, 09:51
        Цитата: Либероид-
        Цитата: Mavrikiy
        Да, да. У нас тоже выйдут на след... А там другие дела-промблем, а там собаки затоптали. Надо не трындеть, а дело делать. Потом уже докладывать.

        Да Киев нужно брать и все...Там все заказчики сидят! А лучше Лондон и Вашингтон (шутка))))

        Ну почему шутка... "А с другой стороны, что делать с ихними кораблями , да пристанями?" (анекдот из СССР)
        Mavrikiy
  3. Jovanni Сегодня, 08:57
    Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание, сказал Басурин.

    А потом след затеряется. И так каждый раз. Может сейчас найдут? Хотя ребят не вернуть...
    Jovanni
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:59
    Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание,


    И я надеюсь...что это будет быстро и справедливо ...и надеюсь что это будут не пустые слова.
    Тот же ЛЕХА
  5. alavrin Сегодня, 08:59
    Басурин, отчитывались бы по факту, а не по процессу. И, действительно, разве погиб один Гиви?
    alavrin
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:03
      Басурин, отчитывались бы по факту, а не по процессу. И, действительно, разве погиб один Гиви?


      Серьезные люди так и делают...

      в таком то районе уничтожен такой то при попытке оказания сопротивления...подозреваемый в убийстве ГИВИ,МОТОРОЛЫ,МОЗГОВОГО и т.д.

      А пока заявления БАСУРИНА и ЗАХАРЧЕНКО всего лишь пустой звук.
      Тот же ЛЕХА
      1. Вас Влад Сегодня, 09:45
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        в таком то районе уничтожен такой то при попытке оказания сопротивления...подозреваемый в убийстве ГИВИ,МОТОРОЛЫ,МОЗГОВОГО и т.д.

        Это будет пустой звук,нужен живой свидетель-язык.
        Вас Влад
  6. изя топ Сегодня, 09:00
    надеюсь,антонину херащенко не пристрелят,а на кол посадят
    изя топ
  7. Genry Сегодня, 09:02
    Вот что рассказал Мыльцев
    Genry
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:16
      Вот что рассказал Мыльцев

      Вижу что оппонент МЫЛЬЦЕВА любит потрепаться...это уже интересно...вычислить бы адрес откуда он болтает .
      Тот же ЛЕХА
    2. ИванИванов Сегодня, 09:35
      Шарий об убийсте Гиви: https://www.youtube.com/watch?v=cNCj7yflW30
      ??????
      ИванИванов
  8. Александр 3 Сегодня, 09:08
    Виновники убийства Гиви сидят в раде и убили они уже очень много людей.На их счету разрушенные дома.школы .убитые и покалеченные дети.Когда правосудие настигнет этих выродков.?Гореть им в аду.
    Александр 3
  9. Горный стрелок Сегодня, 09:09
    Поймать, судить, и, по законам военного времени... am ДНР и ЛНР давно надо бы ввести военное положение. А то "зарница" какая то. Только стреляют "не понарошку".
    Горный стрелок
  10. Ирек Сегодня, 09:26
    При задержании ликвидировать.
    Ирек
  11. Мар.Тира Сегодня, 09:29
    Цитата: Либероид-
    Цитата: Мар.Тира
    А за других убитых лидеров .Кто будет нести ответственность.кто понесёт наказание?

    Пока никто...Надеюсь, что скопом все сразу будет в Киеве! За всех и за все...(хотя надежды все меньше и меньше..) angry

    Если Россия не подключится,дохлый номер.Но ей судя по всему это не надо.Ну убивают и ...с ними.Не их же убивают.
    Мар.Тира
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 09:37
    Тут уже дело чести - найти убийц. НАДО найти и покарать.
    a.s.zzz888
  13. Наган Сегодня, 09:47
    Вот когда хоть одного укродиверсанта поймают, осудят, и публично повесят, тогда поверю что вышли на след. А так одна болтовня.
    Наган

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