Басурин: следствие вышло на след преступников, причастных к убийству Гиви
Силовые структуры Донецкой республики вышли на след лиц, подозреваемых в убийстве комбата Михаила Толстых (позывной «Гиви»), передает РИА Новости заявление представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.
Напомним, Толстых был убит 8 февраля в результате теракта. В республики это убийство назвали «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса». Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе выстрел из огнемета "Шмель" и взрыв бомбы, заложенной в кабинете комбата.
По его словам, появившиеся недавно в СМИ сообщения от имени якобы ополченца из батальона "Сомали" Игоря Мыльцева о причастности к убийству Михаила Толстых его подчиненных – «очередной "вброс" со стороны украинских спецслужб».
Ранее представители батальона «Сомали» заявляли, что боец по имени Игорь Мыльцев никогда не числился в списках подразделения.
Напомним, Толстых был убит 8 февраля в результате теракта. В республики это убийство назвали «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса». Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе выстрел из огнемета "Шмель" и взрыв бомбы, заложенной в кабинете комбата.
Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание,сказал Басурин.
По его словам, появившиеся недавно в СМИ сообщения от имени якобы ополченца из батальона "Сомали" Игоря Мыльцева о причастности к убийству Михаила Толстых его подчиненных – «очередной "вброс" со стороны украинских спецслужб».
Нами сейчас уже доказано, что страница Мыльцева, якобы военнослужащего батальона "Сомали", была давно взломана украинской службой безопасности… Но самое важное из всего этого то, что именно СБУ сделало вброс данной информации, чтобы подло отвести от себя подозрение в непричастности к террористическому акту,добавил полковник.
Ранее представители батальона «Сомали» заявляли, что боец по имени Игорь Мыльцев никогда не числился в списках подразделения.
Использованы фотографии: http://www.interfax.ru