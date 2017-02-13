О положении дел в Мосуле на фоне информационного вакуума

Отлично помнится, как на фоне ежедневных репортажей из Алеппо, где сирийская армия шаг за шагом освобождала кварталы крупнейшего сирийского города от террористов, западная пресса выдавала «тонны» информационного (а если называть вещи своими именами – дезинформационного) мусора о «зверствах армии Асада». В то же самое время так называемая коалиция рапортовала о «блиц-криге» в иракском Мосуле, постоянно потчуя читателей (зрителей, слушателей) материалами о том, как «профессионально» проводится Мосульская операция, и как силы коалиции «громят» ИГ (запрещено в России).Чем ближе подходили выборы американского президента, тем активнее западная пресса выдавала материалы о «коалиционной слаженности» и «нескончаемой череде побед» - освободили «кишлак» в 2 км от Мосула - победа, взяли под свой контроль трансформаторную будку – снова победа, потеряли два «Абрамса» и роту иракских солдат в одном только бою – считай, тоже победа, ведь «могли бы и больше».Что можно констатировать сегодня? А констатировать можно один простой факт: упоминать о Мосуле в западной прессе – моветон. Если открыть передовицы крупнейших американских, британских, французских, немецких, канадских (и т.д.) изданий, то почерпнуть там какую-либо информацию о положении дел в Мосуле не получится. Пентагон же дал отмашку «заморозить» операцию до весны... А если такая отмашка дана, то и крупные западные СМИ всю свою деятельность на этом направлении тоже во многом «заморозили», если не считать крайне редких репортажей с простым упоминанием о существовании Мосула, до которого на Западе никому нет дела.Синхронно, так сказать, работают. Причём, видимо, - по той формуле, при которой информационная составляющая важна лишь в том случае, когда об этом напоминает высшее американское руководство. Ну, независимые ж издания... Чего мы от них хотим?..За время «блиц-крига» из Мосула в направлении сирийских Дейр-эз-Зора и Тадмора (Пальмиры) успели без каких-либо препятствий выйти основные силы ИГ. Главари и вовсе вышли из города за несколько суток до того, как сам коалиционный «блиц-криг» стартовал. Думаете, до их сведения кто-то довёл информацию о готовящемся наступлении на город? Ну, конечно же, нет... Просто понадобилось отъехать по личным делам, только и всего...В течение нескольких месяцев «коалиционной операции» иракской армии удалось обеспечить контроль над восточной частью Мосула, закрепиться на стратегически важных участках, наладить оборону на тот случай, если после западной «заморозки» вдруг с новой силой «разморозятся» уже игиловцы. И игиловцы, как предполагалось командованием иракской армии, действительно разморозились. Понимая, что западные «друзья Ирака» на данном этапе заняты внутренними инсинуациями (например, поисками грязного белья в корзине у Трампа), террористы решили поработать над вопросом наличия сил, средств и энтузиазма у иракских военных, находящихся в городе.Пока ВВС Ирака решили отбомбиться по хорошо укреплённым позициям ИГ к западу от Мосула, игиловцы применили беспилотники, превращённые в «ударные» силами тамошних «спецов». К беспилотникам крепились различного рода бомбы, причём в большинстве своём американского производства. И потом эти беспилотники операторами направлялись на восточные кварталы Мосула и не испытывая абсолютно никакого противодействия в виде противовоздушной обороны, сбрасывали эти головы не просто на позиции иракских войск, а колонны техники и снабжения. Так, несколькими такими ударами были подбиты 2 иракских танка, экипажи которых, по всей видимости, так и не успели понять – от кого им «прилетело» - «дружественный огонь» или что-то ещё. На сей раз вышло «что-то ещё».Во время нанесения ударов по технике иракской армии всё скрупулёзно мониторится, а именно ведётся съёмка с беспилотников с помощью видео- и фотокамер с высоким разрешением. Говорит этот факт о том, что игиловцам важна не только пропагандистская составляющая своих действий, но и отчёт перед тем, кто этот кровавый «банкет» заказывает, и кто его финансирует. Всё – по тому же «отчётному» шаблону, который применялся и террористами «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), и различными группировками боевиков на Северном Кавказе. Без отчётов перед главными спонсорами террористические операции, судя по всему, выполненными не считаются.Используя лодки и катера, террористы, опять-таки без особого сопротивления, обеспечивают себе возврат позиций на восточном берегу Тигра. При этом используются следующая тактика: террористов-смертников отправляют на лодке к плотинам и территориям с наибольшей численностью иракских войск – совершается самоподрыв. А пока иракские войска ищут возможность разобраться в ситуации и перегруппироваться, ожидая повторного удара смертников, боевики ИГ переправляются через реку на другом участке, нанося удар во фланг тем, против кого и была применена «живая бомба». Это в очередной раз доказывает, что операции боевиков ИГ носят отнюдь не спонтанный характер и с каждым разом выглядят всё изощрённее, продуманнее.На фоне новых террористических идей эксплуатируются и классические – заминированные автомобили, которые на предельно высокой скорости приближаются к военной технике иракской армии или сил курдского ополчения. Происходит взрыв – потеря техники, потеря бойцов, срыв переброски сил с одного участка антитеррористической кампании на другой. За это время боевики перегруппироваться успевают, ожидая дальнейших действий иракцев и курдов под прицелами снайперских винтовок и с направленными на позиции гранатомётами или ракетными комплексами с управляемыми боеприпасами.Обращает на себя внимание ответная деятельность иракских войск, которые управляемыми ракетами вынуждены стрелять даже не по бронетехнике боевиков, а по живой силе. Вот видео, на котором демонстрируется процесс, а также другие кадры военной операции, отснятой иракскими военными корреспондентами. Танковые бои идут в городских кварталах, причём, по самым скромным подсчётам, в Мосуле на сегодняшний день остаются не менее 800 тысяч жителей. Это до половины от «довоенного» населения города.Карта Мосула, на которой отмечены территории, освобождённые иракской армией.Примечательно, что положение дел не меняется с 24 января. Дело в том, что в иракском командовании опасаются своими силами бросаться на западный берег Тигра, а потому в Багдаде с нетерпением ожидают, пожалуй, лишь одного: когда же у их союзников из так называемой американской коалиции иссякнет желание копаться в грязном белье и обнаружится позыв к продолжению борьбы с терроризмом.