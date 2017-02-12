Американский офицер поставил в пример Пентагону российскую армию

Пентагон одержим огромными расходами на оборону и передовыми технологиями, но упускает из виду другие параметры. В результате итоги недавних военных кампаний получают неверную оценку. Пришло время нам, офицерам, принять тот факт, что мы проиграли войны в Ираке и Афганистане. (…) Мы не смогли преобразовать тактическую победу в оперативный и стратегический успех,

И это та российская армия, которую, по оценкам корпорации RAND, будет невозможно остановить на начальном этапе конфликта на Балтике, даже всеми силами НАТО,