09:57 12 февраля

Американский офицер поставил в пример Пентагону российскую армию

Капитан Корпуса морской пехоты США Джошуа Уодделл в своей статье для издания «Marine Corps Gazette» раскритиковал американскую оборонную политику и заявил, что Вооруженные силы России действуют намного эффективнее, хотя имеют куда более скромный бюджет.



Пентагон одержим огромными расходами на оборону и передовыми технологиями, но упускает из виду другие параметры. В результате итоги недавних военных кампаний получают неверную оценку. Пришло время нам, офицерам, принять тот факт, что мы проиграли войны в Ираке и Афганистане. (…) Мы не смогли преобразовать тактическую победу в оперативный и стратегический успех,
приводит статью РИА Новости.


По словам капитана, Америка считает свою армию сильнейшей в мире лишь на основании гигантского военного бюджета. Однако большие расходы не гарантируют военных успехов: «дорогостоящий танк M1A1 можно поразить снарядом за 20 долларов, а многомиллиардный авианосец – потопить залпом ракет», отмечает Уодделл.

Автор предложил сравнить итоги операций, проводимых США, с результатами других стран. В частности «Россия выделяет на все вооруженные силы вдвое меньше, чем получают одни только ВМС США, тем не менее, она сумела поставить Вашингтон в неловкое положение в Сирии».

И это та российская армия, которую, по оценкам корпорации RAND, будет невозможно остановить на начальном этапе конфликта на Балтике, даже всеми силами НАТО,
которые там находятся, добавил он.

Морпех приходит к выводу, что Вооруженные силы США «могли бы действовать более эффективно и при скромном бюджете». Он призвал командование реформировать систему закупок техники и оружия, провести аудиторские проверки для выявления лишних расходов и привлекать на военную службу прежде всего квалифицированные кадры.

Использованы фотографии: http://pentagonus.ru
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13
  1. Мар.Тира Сегодня, 09:38
    Ну та пускай к нам переходит!Как это делают американцы,приехавшие в ополчение Новороссии!
    Мар.Тира
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:40
    Умный враг опасный враг ...не хотел бы чтобы этот офицер дослужился до министра обороны США.
    Тот же ЛЕХА
    1. Jovanni Сегодня, 09:50
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Умный враг опасный враг ...не хотел бы чтобы этот офицер дослужился до министра обороны США.

      Несколько успокаивает то, что далеко не каждый американский военнослужащий готов умерить свои аппетиты. А уж производители оружия и чиновники, тем паче...
      Jovanni
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 09:54
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Умный враг опасный враг ...не хотел бы чтобы этот офицер дослужился до министра обороны США.

      Об этом, я думаю, не стоит беспокоиться: Пентагон вряд ли даст возможность дослужиться этому офицеру до высшей должности, в ущерб своим военным расходам.
      СРЦ П-15
    3. Александр романов Сегодня, 09:55
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Умный враг опасный враг ...не хотел бы чтобы этот офицер дослужился до министра обороны США.

      Умный???
      Он призвал командование реформировать систему закупок техники и оружия, провести аудиторские проверки для выявления лишних расходов и привлекать на военную службу прежде всего квалифицированные кадры.
      Наивный нанаиский мальчик это,который верит в то,чего уже давно нет.
      Александр романов
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:47
    По словам капитана, Америка считает свою армию сильнейшей в мире лишь на основании гигантского военного бюджета.


    Вот в этом и прав морпех. Воевать - это ещё не сверхдостаточный бюджет армии.
    a.s.zzz888
  4. изя топ Сегодня, 09:47
    им в мозг молотками забили "красную угрозу"?не лезьте к нам и живите спокойно request
    пы.сы.кто усомнится в нашем миролюбии,тот умоется крровью angry
    изя топ
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:48
    Сейчас его обьявят"всепросральщиком",и "отдадут на сьедение" Маккейну! lol
    Изгоняющий либероидов
  6. Александр 3 Сегодня, 09:49
    В армии должны служить мужики а не трансгендеры которые,команду ложись понимают каждый по своему и путают перёд с задом.
    Александр 3
  7. МВГ Сегодня, 09:49
    Суть различий не в бюджете, различия в морально-этических установках личного состава. Там - воюют за исключительно за зарплату, тут - воюют за идею (хоть зарплата и имеет значение, но далеко не самое определяющее).
    МВГ
  8. Смог Сегодня, 09:51
    Ну после таких высказываний я бы сказал:
    -Капитан, никогда ты не будешь майором! request laughing
    Смог
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:55
    Американский офицер поставил в пример Пентагону российскую армию
    Нет,нет и ещё раз нет! Всей американской казармой на просмотр документальных голливудских фильмов про Рэмбо,Падения Лондона и тд. и тп.Не слушайте этого офицера!! Он фсёврёт
    Наблюдатель2014
  10. Громобой Сегодня, 09:56
    Ну,капитан---быть тебе майором.
    "Бешеному псу" по нраву такие зубастенькие.
    Только не пожелаю тебе встретится с русскими,сынок...
    Громобой

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня