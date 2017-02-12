Американский офицер поставил в пример Пентагону российскую армию
Капитан Корпуса морской пехоты США Джошуа Уодделл в своей статье для издания «Marine Corps Gazette» раскритиковал американскую оборонную политику и заявил, что Вооруженные силы России действуют намного эффективнее, хотя имеют куда более скромный бюджет.
По словам капитана, Америка считает свою армию сильнейшей в мире лишь на основании гигантского военного бюджета. Однако большие расходы не гарантируют военных успехов: «дорогостоящий танк M1A1 можно поразить снарядом за 20 долларов, а многомиллиардный авианосец – потопить залпом ракет», отмечает Уодделл.
Автор предложил сравнить итоги операций, проводимых США, с результатами других стран. В частности «Россия выделяет на все вооруженные силы вдвое меньше, чем получают одни только ВМС США, тем не менее, она сумела поставить Вашингтон в неловкое положение в Сирии».
Морпех приходит к выводу, что Вооруженные силы США «могли бы действовать более эффективно и при скромном бюджете». Он призвал командование реформировать систему закупок техники и оружия, провести аудиторские проверки для выявления лишних расходов и привлекать на военную службу прежде всего квалифицированные кадры.
Пентагон одержим огромными расходами на оборону и передовыми технологиями, но упускает из виду другие параметры. В результате итоги недавних военных кампаний получают неверную оценку. Пришло время нам, офицерам, принять тот факт, что мы проиграли войны в Ираке и Афганистане. (…) Мы не смогли преобразовать тактическую победу в оперативный и стратегический успех,приводит статью РИА Новости.
По словам капитана, Америка считает свою армию сильнейшей в мире лишь на основании гигантского военного бюджета. Однако большие расходы не гарантируют военных успехов: «дорогостоящий танк M1A1 можно поразить снарядом за 20 долларов, а многомиллиардный авианосец – потопить залпом ракет», отмечает Уодделл.
Автор предложил сравнить итоги операций, проводимых США, с результатами других стран. В частности «Россия выделяет на все вооруженные силы вдвое меньше, чем получают одни только ВМС США, тем не менее, она сумела поставить Вашингтон в неловкое положение в Сирии».
И это та российская армия, которую, по оценкам корпорации RAND, будет невозможно остановить на начальном этапе конфликта на Балтике, даже всеми силами НАТО,которые там находятся, добавил он.
Морпех приходит к выводу, что Вооруженные силы США «могли бы действовать более эффективно и при скромном бюджете». Он призвал командование реформировать систему закупок техники и оружия, провести аудиторские проверки для выявления лишних расходов и привлекать на военную службу прежде всего квалифицированные кадры.
Использованы фотографии: http://pentagonus.ru