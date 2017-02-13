Записки Колорадского Таракана. Когда все делают погоду, очень хочется сменить климат...

Приветствую вас, уважаемые читатели. Как же быстро летит время! Это я о календаре. Вот и середина второго месяца года приближается. Вроде совсем недавно поздравлял вас с праздниками, а на носу уже календарная весна. Что там той зимы осталось...Меня тут из нашего, тараканьего, сообщества критиканули. Ну, знаете, читают и тараканы тоже мои записки. Критика была правильная. Что-то, говорят, твои записки стали напоминать "Черное зеркало". Это, кто не знает, некий аналог ваших телевизионных политических ток-шоу, но в нашем варианте. Даже известные вам личности там присутствуют. Вроде Карасева...Каюсь, наверное, авитаминоз весенний. Действительно, много вашего времени забирают мои "умные глобально политические рассуждения". Но не получается у меня без этого. Слишком много вопросов даже в ваших комментариях задают. Слишком бурно живем. И чем дальше, тем это самое "бурно" усиливается.Наверное, многие из вас хоть раз в жизни были в морском или речном круизе. Так вот. Помните первые дни такого путешествия? Ну, когда пожарную тревогу объявляют. Учебную. Сирена, огоньки красные мигают. И все дружно из кают выходят. А потом, под руководством кого-либо из членов команды теплохода идут к "своей" шлюпке или катеру. Вспомнили? А второй этап этой же тревоги помните? Когда все делают тоже самое, но уже без помощи местного "гида"?Сегодня у нас как раз и есть "второй этап пожарной тревоги на пассажирском теплоходе". Я имею в виду не тараканов. Я имею ввиду страну вообще. Огоньки мигают. Голос из репродуктора приказывает соблюдать порядок и действовать согласно плану. А среди пассажиров уже нашлась приличная куча "ветеранов АТО" и "лидеров политических (общественных) и прочих движений", которые прекрасно знают, что план не правильный и горланят собственные варианты спасения.Одни кричат: "Налево!" Другие: "Направо!" Третьи: "Вернуться всем назад!" Четвертые: "Захватить рулевую рубку!" А бедные "пассажиры" в ужасе мечутся из угла в угол и молят Бога, чтобы тревога оказалась учебной... Иначе... Наверное, потому и гибнет на военных кораблях меньше моряков, в случае катастрофы, чем на пассажирских.Ладно. Учитывая, что критики сегодня же в очередной раз "размажут" меня за глобализм, перейду к частностям. Да и вам, наверное, интереснее все-таки о не особо известных вещах читать. Как я вас уже информировал, маленькие крошки на полу скажут для думающего человека (или таракана) больше, чем много-много слов.Сегодня на слуху несколько событий. Понятно, что главное все-таки обострение ситуации на Донбассе. Понятно, что вы, уважаемые читатели, уже имеете свою точку зрения по вопросу кто виноват. А я вам сейчас скажу правильную. Правильную с точки зрения нашего гаранта, мокрица его загрызи...Вот кто виноват? Думаете мы? Ну с "ползучим наступлением"? Как же. Вы виноваты! В смысле, Россия. Это нам Порошенко четко объяснил. Он у нас по украинской традиции всегда всё разъясняет в интернете."Я категорически отвергаю любые попытки возложить ответственность за обострение на фронте на Украину. Или даже есть такая коварная тактика Москвы разделить ее между Москвой и Киевом. Мы не позволим этого сделать".Мы "ползуче наступали" в ответ на российское "стояние". А что? Русские-то стоят агрессивно! А кстати, знаете я соглашусь с Порошенко в этом определении. Всегда писал, что в республиках живут украинцы, а сегодня написал русские. Ведь дончане и правда русские. Не рождению или гражданству. По стойкости и мужеству. Так что же скрывать. Русские!Сегодня многие надеются, что ВСУ "перебесились" и всё скоро закончится. Привлекли внимание и достаточно. Я почитываю ваши статьи и комментарии к ним. Сквозит в них такая мысль. Либеральничаете уважаемые читатели. Придется "остудить" ушатом холодной воды."Когда есть реальная потребность, когда нет альтернативы, когда нет другого выхода все необходимые приказы уже поступили и безупречно выполняются. И под Авдеевкой это было доказано!"Это тоже Порошенко... А знаете, что будет завтра? Правда "завтра" в фигуральном смысле? После очередного "котла" и кучи трупов в украинских селах? Будет так, как когда-то было с одним клопом. Пришел весь избитый такой. "В чем дело?" — "Да собака чуть не раздавила. Об стену терлась, а я на шерсти сидел как раз..." — "Бешеная, наверное?" — "Не. Стал бы я бешеную собаку кусать..."Вы думаете, что в созданной нами ситуации украинские органы власти "пашут" как рабы на плантациях? Ага. Мы — Украина. Это вы там, в России, не можете придумать ничего интересного, чтобы привлечь внимание к работе своей Думы. А мы...Рада радует нас своим отношением к придумыванию (именно придумыванию) законов и всяким там обсуждениям. В комитетах, на заседаниях... Зачем напрягаться? "Хозяин" скажет, они примут. А в ситуации, когда с "хозяевами" напряженка, зачем штаны протирать в зале заседаний? Надо "работать с документами" и "встречаться с избирателями". На крайний случай, граффити у немецкого посольства сделать. Стену берлинскую разрисовать.Знаете, сколько депутатов "работало" в Раде на последнем заседании? Даже местные тараканы офонарели от такого. Пока найдешь депутата, все лапки сотрешь... Их же аж ... 20 человек в зале сидело. Представляете? А вы говорите, возвращайся Таракан поближе к законотворцам... Ага, нашли дурака за четыре сольдо...Хотя, с другой стороны, чем меньше Рада работает, тем меньше вреда для простых украинцев. Зарплата в 30-40 тысяч, "черный нал" потоком, льготы... Ну и сидите себе дома. Пришли раз в год на заседание. "Щё не вмерлу" спели. Президента послушали, и достаточно. Под конвоем на Канары или Мальдивы. Подальше от народа.А совсем с другой стороны? Я тут Буратино вспомнил чуть выше. Сказку-то все помнят. Сколько приключений для одного деревянного человечка из-за длинного, постоянно растущего, носа. А представьте себе ситуацию, папа Карло просто перевернул полено, когда "стругал" этого Буратино. С носом было бы все в порядке. Но немецкие порностудии за такой сценарий последние труселя кружевные отдали бы автору... А я просто дарю... сценарий.Мы понимаем, что "полено" Рады надо перевернуть. А вот как это сделать — не понятно. Мы же "агрессию" отражаем и "реформы проводим". Некогда нам перевыборами заниматься. Да и денег столько нет. Нам так по телевизору сказали...Ладно. Хватит уже с деревообработкой. Тем более, что обрабатывать это самое дерево нам теперь не надо. Мы не страна-лесопилка. Мы теперь один из крупнейших в Европе поставщиков леса-кругляка в ЕС! Перемога. Карпаты просто заросли этим противным лесом. Те, кто туда ездил, очень возмущались... Горилку в лечебных целях употребишь, а потом на лыжах с горы спуститься нельзя. Обязательно в дерево врежешься. Какой же это европейский курорт?А через год-два... Вышел после "лечения" и кати в любую сторону. Безопасность называется. Посмотрят европейцы на нашу перемогу и, может быть, какую-нибудь зимнюю Олимпиаду или там, чемпионат мира по зимним видам спорта проведут. Во запануем на халявные гривны.А на освободившихся гектарах можно, например, овец разводить. И быть ничуть не хуже той же Австралии. Овца — это не только мясо, но и шерсть. А уж стричь у нас научились. Всех без исключения и поголовно.Теперь-то понятно зачем в Украине обанкротились за год более полутора тысяч предприятий. Мы тут думали, что это забота о народе. Ну знаете, нечего жиреть, когда все нищают. А это «Дальновидная политика называется». Веерное отключение компаний. Модный, кстати, бренд для Украины. Потому что обанкротившиеся предприятия скупает один человек, отдаленно похожий на Порошенко. Это даже не «золотой парашют», это золотой бастион.Вот чего мы не ожидали, так это зрады от китайцев. Спрашивается, где тот Китай, а где великая Украина? Но вот... Где нормальные люди покупают последние европейские и американские новинки? Чтобы соответствовать? Правильно. Вся Европа и Америка покупается на интернет-ритейлере AliExpress. Какой-нибудь миллионер из Вашингтона в очередях давится за новым айфоном за десять тысяч долларов. А у нас уже половина Украины с такими ходит. За десять тысяч гривен. Да ещё и более продвинутыми, чем у американцев. С двумя симками.Так вот эти зрадники отменили бесплатную доставку для Украины и для Белоруссии. А главное, как замаскировали такую подлость. Типа, Россия тоже попала под санкции. Ага... Мы читать умеем. Для нас и сябров вообще нет с 7 февраля бесплатной доставки, а для русских только если заказ меньше 2 долларов будет. А что там можно купить нормальное за 140-150 рублей? Азиатское коварство... Или агенты Кремля.Но все же, в жизни всегда есть место справедливости. Я это по американским комиксам знаю. Всегда найдется супергерой, который "разрулит" ситуацию. Вот смотрите, российский газ. Постоянная зрада с вашей стороны. Платите деньги, платите деньги... Разнылись понимаешь. А где их взять? Вы же транзит сократили. А промышленность мы и без вас раздербанили.И тут нашелся супер-пупер-герой от газа! В Минрегразвития! Вы все время говорите о том, что украинцы замерзают. Дудки вам от тёти Сони с Привоза. Замерзают только ватники и колорады. Свидомые украинцы пануют в жаре и без газа! Вот так вот. А имя этого героя вице-премьер Геннадий Зубко.Вы думаете, почему в домах холодно? Потому что не топят? Как же. В домах холодно потому, что несвидомые украинцы не хотят брать кредиты на утепление домов. 163 тысячи свидомых взяли и утеплили. Аж на на 2,7 млрд. гривен кредитов взяли. А остальные? Отмазки какие-то детские. Работы нет, зарплата маленькая, живу на субсидию. Это что? Это разве разговор взрослого человека?Нет работы? Вперед в военкомат и в зону АТО! Не хочешь погибать? Тогда с Семенченко блокируй чего-нибудь. Или, на крайний случай, из Чернобыльской зоны металл воруй. Крутиться надо! Государство-то опять выделило 400 млн. "теплых кредитов".Вот смотрите как мы "заборем" ваш газ. Я просто экономию перечислю. По Зубко:— при термомодернизации стен — 24%;— при установке энергоэффективных стеклопрозрачных конструкций в местах общего пользования — 14%;— при устройстве индивидуальных тепловых пунктов — 10%;— при экономии на освещении мест общего пользования — 71%.Во как! Если все это установить, то вы ещё и сколько-то там процентов газа сможете государству продавать! А свет в местах общего пользования... Зачем он вообще? Что, в унитаз попасть не сможете? Или книги там читать собрались? Нечего. Горький вон в детстве вообще светом от Луны пользовался, чтобы читать. Классик! Хоть и сепаратист.Теперь стал понятен давний тезис Порошенко. Ну про полное самообеспечение Украины газом. Мы-то, наивные, думали, что месторождения там какие-нибудь надо разрабатывать. А тут… Тю, только то и делай, что ничего не делай. Это любо! Это по-нашему.Что-то я сегодня только про перемоги. Надо же малость и вам настроение поднять. В смысле зрад. А зраду очередную приготовили нам медики. Гиппократы недоделанные. Им видите ли для нормального лечения украинцев необходимо медицинское оборудование. Зачем, интересно? На хорошем оборудовании и я смогу чего-нибудь вылечить. На кнопки нажимать любой может.А вот наши великие врачи всегда лечили без всякой там мед техники. Народными средствами. Как у Филатова — "Съешь лягушку из пруда...". И вылечивали же народ. Судя по тому, что мы вообще сохранились на этой территории. Крапива, подорожник, ромашка, грудной сбор, зеленка и уринотерапия. Этого вполне хватит. Нечего украинцев в блуд вводить.Производство медицинского оборудования полностью разрушено? Тьфу на вас! Надо использовать опыт страны-агрессора. Импортозамещение! Едем в Польшу (или в ту же Россию нелегально). Договариваемся о кредите. И закупаем на этот кредит тут же оборудование. Только и всего. Одним кредитом больше, одним меньше. Какая теперь-то разница? Отдавать все равно внуки и правнуки будут. Это их головная боль."Не каждая страна в мире может похвастаться тем, что производит собственную медицинскую технику. Высокотехнологичная отрасль, которой как раз и является производство медицинской техники, должна наполнять государственный бюджет, создавать рабочие места, повышать международный имидж Украины. Но пока без поддержки со стороны государства и без реального реформирования мы можем все это потерять".Не надо нам водить рыбьей мордой у нашего носа. Мы не будем изображать голодного кота. И проблему решим за одно заседание Рады. Срочно примем закон о поддержке украинских производителей медицинского оборудования. И всё! Производите на здоровье. Государство вас поддержит. Морально. Потому что денег нет...Производство высокотехнологичного медицинского оборудования должно стать на Украине в один ряд с такими отраслями как ракетостроение, самолетостроение, тракторостроение, автомобилестроение, вагоностроение, судостроение!..А вообще, по данным наших ученых из нашего же института истории древнего мира, тот самый Гиппократенко, кому эти врачи клятву сегодня дают, говорил умную вещь. "Тяжело в лечении — легко в раю!". Великий укр все-таки был.Интересно, что потребность в кредитах реально выросла. Но не для утепления квартир и домов. А на оплату коммуналки. Вот смотрите по Харькову. 260 тысяч семей получают кредиты на оплату! Данные не мои. Яна Кобзарь, зам директора местного Департамента труда и социальной политики постаралась открыть мне глаза."Сейчас потребность возросла в 10-15 раз по сравнению с 2013 годом. С тех пор началось поэтапное повышение стоимости коммунальных услуг. Программа жилищных субсидий уже показала свою эффективность".Вот и задумаешься. Если сейчас 30-50% населения нуждаются в кредитах, а количество нуждающихся возросло в 10-15 раз, то при кровавом Януковиче получается было всего 2-3%? Не туда скакали? Наверное. И это все больше и больше понимают простые люди. Раньше платили за год примерно столько же, сколько сейчас за месяц.Тут серьёзные разборки начались с Польшей по поводу Бандеры. Эти самые "пшеки" никак не угомонятся. Украинцы Бандеры убивали мирных жителей, в том числе зверствовали по отношению к польским семьям. Хорошей памятью хвастают. Это же когда было... Они тоже наших казаков рубали. Вон в "Тарасе Бульбе" написано же. Да ещё и издевались. На пики накалывали. Но мы же не колем им этим постоянно в глаза.Украинский институт национальной памяти проведет информационную компанию о деятельности УПА! Уже и название есть. "УПА: ответ непокоренного народа". Красиво? А то."В этом году мы начинаем электронную кампанию под названием "УПА: ответ непокоренного народа", потому что считаем появление УПА ответом на жесткую оккупационную политику, а потом и ответом на установление в Украине коммунистического тоталитарного режима".Наш главный специалист по национальной истории Владимир Вятрович, кстати руководит всем институтом, рассказал всю правду об УПА. Значит так. Правда будет у нас такая.Прямо сегодня в Интернете и прочих всяких СМИ начнут публиковать материалы о великих подвигах националистов в борьбе с фашистами. Думаете не было активной борьбы? Была. Как раз только что отметили годовщину великой битвы УПА с фашистами.В ночь на 8 февраля 1943 года сотня УПА под командованием Григория Перегиняка (Коробки) атаковала гарнизон фашистов в районном центре Владимирец Ровенской области. Огромный гарнизон насчитывал по украинским данным 30 немецких жандармов, 70 казаков из числа пленных-предателей и 80 узбеков. Тоже из пленных.Кстати, сегодня именно эти события считаются главными на Украине. Именно это нападение стало по нашей версии началом активной борьбы с немцами со стороны УПА.А после 8 мая, это у нас теперь праздничный день, Украина цэ Европа, начнется самое интересное. Будут рассказывать о борьбе с коммунистами."...считаем появление УПА ответом на жесткую оккупационную политику, а потом и ответом на установление в Украине коммунистического тоталитарного режима".Меня тут дед спросил. "Как думаешь, а немцы-то хоть знали, что УПА с ними борется?" Интересный таракан мой дед. Откуда немцы могли это знать? Думали просто бандиты. А это целая армия... А с другой стороны? Есть надежда, что эта компания пройдет не только у нас, но и в Германии, Польше, Израиле... Весело нам будет. Только нижнее бельё от смеха менять будем и кредиты по углам стопками раскладывать.Ой. Чуть не забыл поздравить жителей Крыма с великой радостью. А всем остальным регионам России на зависть. Уважаемые крымчане и крымчанки! От имени всего украинского народа поздравляю Вас с началом вещания новых юмористических каналов радио! Теперь, кроме "Юмор FM" и прочих "Релаксов" вы можете наслаждаться ещё и "Украинским радио". А персонально крымские татары Meydan Radiosı. А в перспективе вы получите "Радио Крым Реалии" и "Херсон FM".Мы не пожалели для вас своих кровных 4 миллиона гривен и, наконец, достроили вышку на Чонгаре. Все для вас. Без воды вы выжили. Без света и тепла тоже. Без продуктов тоже почему-то. Даже без железной дороги выжили. Но мы упорные. Мы теперь вас будем нашей мовой пытать. Только вот сомнение у меня. Если в Крыму нет света, как нам то же радио говорит, то как вы будете слушать радио?А на самом деле, вышка поставлена и радио включено для других целей. Чтобы десятки тысяч украинских заробитчан не забывали ридну мову. Сидели вечерами, крутили ручки настройки и слушали родные слова. Чтобы ностальгия подольше не приходила. Чтобы не рвались домой подольше. Чтобы деньги какие-никакие пересылали в Нэньку. А то нам совсем худо стало...Хватит, хватит, хватит. Что-то у меня сегодня настроение хорошее. Вот и занимаю ваше время своими рассуждениями. Чтобы и вас такое же было. Приятно, когда все вокруг улыбаются. Да в такой обстановке, когда плакать нужно. Смех продлевает жизнь. Смех помогает убивать горе.Всем улыбок и хорошего настроения. И помните, жить нужно так, чтобы на вопрос в анкете "Где, когда и с какой целью вы родились?" у вас всегда был ответ. До скорой встречи! И много смеха в вашем доме! Ибо пять минут смеха заменяют стакан сметаны. Особенно полезно, когда этой сметаны нет.