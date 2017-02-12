14:54 12 февраля

Кадры жестоких боев: «Тигры» и ВКС России проламывают оборону ИГИЛ

Высшее командование Сирийской Армии одобрило операцию по началу наступления на главную крепость ИГИЛ на востоке провинции Алеппо — город Аль-Баб. Главным препятствием на пути остается стратегически важный городок Тадеф, находящийся под контролем террористов и превращенный ими в небольшую цитадель.

Утром 11 февраля, правительственные войска начали обстрел Тадефа, что стало их первой попыткой вернуть этот важный населенный пункт, потерянный еще в 2013 году. Одновременно с этим ВКС России и ВВС САР атаковали линии снабжения и огневые точки боевиков в этом районе.






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Комментарии 3
  1. Громобой Сегодня, 10:39
    Это уже гонка получается,ведь турки и протурки уже зацепились за этот город.
    Как они себя поведут когда войдут в соприкосновение с нашими,возможно есть какие-то предварительные договорённости.Какую работу для пехоты выполняют танки,пусть и устаревшие,но они опора наступления на земле.Бонбы тоже красиво падают,прямо видно их и точность отменная
    Гонка за Аль-Баб приводит к неожиданному результату. Длительное «топтание» протурецких боевиков перед цитаделью «Исламского государства» на севере Алеппо наконец завершилось. Террористам пришлось перебросить значительные силы южнее, чтобы остановить наступление сирийской армии, чем воспользовались «туркозеленые», нанеся свой удар по ИГИЛ. В настоящее время, благодаря поддержке турецкой авиации и артиллерии, формирования «Свободной сирийской армии» постепенно вытесняют джихадистов в центральные районы города. При этом они обрушивают на кварталы, которые планируют занять, «море огня», дожидаясь пока боевики ИГ покинут эту территорию.
    Источник новости Free-News:
    Громобой
  2. кеп Сегодня, 12:07
    Высшее командование Сирийской Армии одобрило операцию по началу наступления на главную крепость ИГИЛ на востоке провинции Алеппо — город Аль-Баб

    Раз одобрили значит договорились.
    Цитата: Громобой
    Как они себя поведут когда войдут в соприкосновение с нашими,возможно есть какие-то предварительные договорённости.
    кеп
  3. Мар.Тира Сегодня, 12:26
    Цитата: Громобой
    Это уже гонка получается,ведь турки и протурки уже зацепились за этот город.
    Как они себя поведут когда войдут в соприкосновение с нашими,возможно есть какие-то предварительные договорённости.Какую работу для пехоты выполняют танки,пусть и устаревшие,но они опора наступления на земле.Бонбы тоже красиво падают,прямо видно их и точность отменная
    Гонка за Аль-Баб приводит к неожиданному результату. Длительное «топтание» протурецких боевиков перед цитаделью «Исламского государства» на севере Алеппо наконец завершилось. Террористам пришлось перебросить значительные силы южнее, чтобы остановить наступление сирийской армии, чем воспользовались «туркозеленые», нанеся свой удар по ИГИЛ. В настоящее время, благодаря поддержке турецкой авиации и артиллерии, формирования «Свободной сирийской армии» постепенно вытесняют джихадистов в центральные районы города. При этом они обрушивают на кварталы, которые планируют занять, «море огня», дожидаясь пока боевики ИГ покинут эту территорию.
    Источник новости Free-News:

    За своевольничание турки уже получили от ВКСбомбовый удар-предупреждение.Думаю теперь оглядываться будут
    Мар.Тира

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