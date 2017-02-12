Кадры жестоких боев: «Тигры» и ВКС России проламывают оборону ИГИЛ

Высшее командование Сирийской Армии одобрило операцию по началу наступления на главную крепость ИГИЛ на востоке провинции Алеппо — город Аль-Баб. Главным препятствием на пути остается стратегически важный городок Тадеф, находящийся под контролем террористов и превращенный ими в небольшую цитадель.Утром 11 февраля, правительственные войска начали обстрел Тадефа, что стало их первой попыткой вернуть этот важный населенный пункт, потерянный еще в 2013 году. Одновременно с этим ВКС России и ВВС САР атаковали линии снабжения и огневые точки боевиков в этом районе.