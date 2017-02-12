Пхеньян запустил в сторону Японского моря баллистическую ракету
В воскресенье Минобороны КНДР запустило баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает РИА Новости сообщение агентства Рёнхап.
«Ракета выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Траектория ее полета пока не определена», – говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея.
По данным южно-корейских военных, «ракета относится к типу Нодон, дальность ее полета составляет до 1300 километров».
Сначала сообщалось, что ракета пролетела 500 км и упала в море. Затем японские военные уточнили: она упала в 350-ти км от побережья КНДР.
После пуска в Сеуле и Токио состоялись экстренные заседания Советов нацбезопасности. Япония выразила надежду на решительное осуждение действий Пхеньяна со стороны ООН.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам заявил, что страна «достигла завершающей стадии в разработке межконтинентальных баллистических ракет». Минобороны КНДР готово провести пуск в любое время, когда решит руководство страны, отметил северокорейский посол в РФ Ким Хён Чжун.
В январе прошлого года в КНДР было проведено четвертое испытание ядерного оружия, а в феврале запущена ракета, способная, по некоторым данным, поражать цели на расстоянии до 12-ти тыс. км.
«Ракета выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Траектория ее полета пока не определена», – говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея.
По данным южно-корейских военных, «ракета относится к типу Нодон, дальность ее полета составляет до 1300 километров».
Сначала сообщалось, что ракета пролетела 500 км и упала в море. Затем японские военные уточнили: она упала в 350-ти км от побережья КНДР.
После пуска в Сеуле и Токио состоялись экстренные заседания Советов нацбезопасности. Япония выразила надежду на решительное осуждение действий Пхеньяна со стороны ООН.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам заявил, что страна «достигла завершающей стадии в разработке межконтинентальных баллистических ракет». Минобороны КНДР готово провести пуск в любое время, когда решит руководство страны, отметил северокорейский посол в РФ Ким Хён Чжун.
В январе прошлого года в КНДР было проведено четвертое испытание ядерного оружия, а в феврале запущена ракета, способная, по некоторым данным, поражать цели на расстоянии до 12-ти тыс. км.
Использованы фотографии: www.ntv.ru