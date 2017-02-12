14:56 12 февраля

Пхеньян запустил в сторону Японского моря баллистическую ракету

В воскресенье Минобороны КНДР запустило баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает РИА Новости сообщение агентства Рёнхап.



«Ракета выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Траектория ее полета пока не определена», – говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея.

По данным южно-корейских военных, «ракета относится к типу Нодон, дальность ее полета составляет до 1300 километров».

Сначала сообщалось, что ракета пролетела 500 км и упала в море. Затем японские военные уточнили: она упала в 350-ти км от побережья КНДР.

После пуска в Сеуле и Токио состоялись экстренные заседания Советов нацбезопасности. Япония выразила надежду на решительное осуждение действий Пхеньяна со стороны ООН.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам заявил, что страна «достигла завершающей стадии в разработке межконтинентальных баллистических ракет». Минобороны КНДР готово провести пуск в любое время, когда решит руководство страны, отметил северокорейский посол в РФ Ким Хён Чжун.

В январе прошлого года в КНДР было проведено четвертое испытание ядерного оружия, а в феврале запущена ракета, способная, по некоторым данным, поражать цели на расстоянии до 12-ти тыс. км.

Использованы фотографии: www.ntv.ru
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 58
  1. Тралл Сегодня, 11:01
    Порошенко тоже вчера о новой украинской неуправляемой ракете заявил, только она калибра 54 мм. laughing
    Тралл
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:16
      Сначала сообщалось, что ракета пролетела 500 км и упала в море. Затем японские военные уточнили: она упала в 350-ти км от побережья КНДР.

      Это похоже не на испытания баллистической ракеты, а на то, как троллит Ким Чен Ын Южную Корею и США.
      СРЦ П-15
      1. Штык Сегодня, 11:33
        Цитата: СРЦ П-15
        Это похоже не на испытания баллистической ракеты, а на то, как троллит Ким Чен Ын Южную Корею и США.

        Точнее - провоцирует!
        Штык
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:45
          Цитата: Штык
          Точнее - провоцирует!

          Ким Чен Ын уже своим существованием, провоцирует США! yes
          СРЦ П-15
          1. KLIMCHUGUNKIN Сегодня, 12:01
            Цитата: СРЦ П-15
            Цитата: Штык
            Точнее - провоцирует!

            Ким Чен Ын уже своим существованием, провоцирует США! yes

            Он помогает США . КНДР служит оправданием для содержания серьёзной военной группировки рядом с Китаем.
            Так что всё довольны.
            KLIMCHUGUNKIN
            1. дядя Мурзик Сегодня, 12:33
              KLIMCHUGUNKIN и в европе тоже! belay
              дядя Мурзик
              1. KLIMCHUGUNKIN Сегодня, 12:42
                Цитата: дядя Мурзик
                KLIMCHUGUNKIN и в европе тоже! belay

                В Европе есть Русская бабайка для оправдания.
                KLIMCHUGUNKIN
                1. cniza Сегодня, 13:09
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Сначала сообщалось, что ракета пролетела 500 км и упала в море. Затем японские военные уточнили: она упала в 350-ти км от побережья КНДР.

                  Это похоже не на испытания баллистической ракеты, а на то, как троллит Ким Чен Ын Южную Корею и США.


                  Тролит то он тролит , но там реально борьба за выживание.
                  cniza
        2. oleg-gr Сегодня, 12:01
          Ын все пусками ракет балуется. Шавки американские нервничают и защиту клянчат. Они, как и хохлы, первая линия обороны от "вселенского зла".
          oleg-gr
      2. Jovanni Сегодня, 12:29
        Цитата: СРЦ П-15
        Сначала сообщалось, что ракета пролетела 500 км и упала в море. Затем японские военные уточнили: она упала в 350-ти км от побережья КНДР.

        Это похоже не на испытания баллистической ракеты, а на то, как троллит Ким Чен Ын Южную Корею и США.

        Да это просто северокорейские ученые не создали бинокль, в который товарищ Ын за 500 км точное попадание в цель увидит! Пока только 350...
        Jovanni
    2. изя топ Сегодня, 11:17
      Цитата: Тралл
      калибра 54 мм

      57 yes 55-го года
      изя топ
    3. сибиралт Сегодня, 11:18
      М-да! Путеводное обещание Великого Ким Ир Сена о курином бульоне для народа по выходным, так и осталось недосягаемым. request
      сибиралт
    4. xetai9977 Сегодня, 11:31
      Сдается мне, развязка наступит скоро, к великой радости простых северокорейцев, мечтающих жить как на Юге.
      xetai9977
      1. Pirogov Сегодня, 11:40
        Цитата: xetai9977
        Сдается мне, развязка наступит скоро, к великой радости простых северокорейцев, мечтающих жить как на Юге.

        Кто мечтает работать по 12-14 часов ,а если учесть ,что ещё придётся переучиваться ,то их ожидает ПРАКТИЧЕСКИ рабство !
        Pirogov
    5. Либероид- Сегодня, 11:32
      Цитата: Тралл
      Порошенко тоже вчера о новой украинской неуправляемой ракете заявил, только она калибра 54 мм. laughing

      Ын в отличии от Парашенко языком не треплет и кровь не проливает...А работает молча и у него явно получается! КНДР защитить себя сможет , в случае чего! Они уже давно знают ,кто их главный враг...
      Либероид-
      1. Кривбасс Сегодня, 14:34
        Что именно у него получается?Держать зомбированный народ в вечном рабстве?Да,вполне себе получается.
        Кривбасс
    6. Авиатор_ Сегодня, 11:34
      Не 54, а 57 мм, не принижайте достижений укропитеков
      Авиатор_
  2. Громобой Сегодня, 11:03
    ракета пролетела 500 км и упала в море. Затем японские военные уточнили, что она упала в 350-ти км от побережья КНДР.
    А это ничего...
    Если ракета не долетит,то солдаты добегут. soldier
    Громобой
    1. kouldoom Сегодня, 11:05
      Какие же солдаты дистрофики
      kouldoom
      1. Громобой Сегодня, 11:21
        Видео про занятия взвода дистрофиков из северокорейского спецназа выкладывать?)))
        Громобой
        1. кеп Сегодня, 11:35
          Цитата: Громобой
          Видео про занятия взвода дистрофиков из северокорейского спецназа выкладывать?)))


          Посмотрел ролик и подумалось,зачем серным корейцам ракеты? Они руками всех врагов перебьют. laughing
          Больше всего впечатляет на фото содат с ядерными чемоданчиками на груди.Похоже на ядерный спецназ. laughing
          кеп
          1. Jovanni Сегодня, 12:35
            Цитата: кеп
            Посмотрел ролик и подумалось,зачем серным корейцам ракеты? Они руками всех врагов перебьют.

            Не, ну как без ракет? Просто боеголовки не нужны, вместо них взвод солдат в ракету, и на врага! Как выскочат, всех гадов порвут, кирпичи им побьют. Ну и собак, наверное, вражеских поедят всех...
            Jovanni
        2. Штык Сегодня, 11:37
          Цитата: Громобой
          Видео про занятия взвода дистрофиков из северокорейского спецназа выкладывать?)))

          Это чтобы в голове дурные мысли не заводились! wassat
          Штык
          1. Громобой Сегодня, 11:51
            Цитата: Штык
            Это чтобы в голове дурные мысли не заводились!

            Добавлю,у врагов идей чучхе. hi )))
            Громобой
        3. Karasik Сегодня, 11:39
          Цитата: Громобой
          Видео про занятия взвода дистрофиков из северокорейского спецназа выкладывать?)))[media=https://youtu.be/DooG2aUYXe
          0]

          Видео интересное, спасибо. Прикольно когда Ын показывает офицерам как нужно правильно целиться из пистолета! laughing
          Karasik
          1. Громобой Сегодня, 11:49
            Цитата: Karasik
            Прикольно когда Ын показывает офицерам как нужно правильно целиться из пистолета!

            Сам-то он "по-македонски" ,не вынимая руки из своего знаменитого чёрного пальто , с двух "Маузеров" в яблочко за тысячу ли.Ну, а солдат чему попроще учит.
            Громобой
        4. Pirogov Сегодня, 11:46
          Цитата: Громобой
          Видео про занятия взвода дистрофиков из северокорейского спецназа выкладывать?)))

          Да таких бы дистрофиков ,союзником бы в Сирию !
          Pirogov
        5. дядя Мурзик Сегодня, 12:38
          и не скажешь что голодают! lol
          дядя Мурзик
      2. сибиралт Сегодня, 11:25
        На лебеде, да морской капусте сильно не поправишься. Однако, судя по физии, их вождь Ын от дистрофии не страдает. lol Вождь должен быть великим, если не умом, то хотя бы мордой! laughing
        сибиралт
      3. Либероид- Сегодня, 11:35
        Цитата: kouldoom
        Какие же солдаты дистрофики

        Пусть лучше голодные ,но настоящие воины..А не эти..Тьфу блин!
        Либероид-
        1. Штык Сегодня, 11:43
          Цитата: Либероид-
          Пусть лучше голодные ,но настоящие воины.
          laughing wassat laughing
          Штык
          1. дядя Мурзик Сегодня, 12:35
            Штык и зачем на ВО твоя фотография? belay
            дядя Мурзик
            1. мордвин 3 Сегодня, 12:42
              Цитата: дядя Мурзик
              Штык и зачем на ВО твоя фотография? belay

              Энто есть Штык? Тьфу, плин, задохлик какой. laughing
              мордвин 3
              1. Мардохаев Сегодня, 12:46
                А шо такого ? 7(седьмой)
                десяток,дедуле-штыку,ентому.Счас,исчо воздух 2(два)раза испортит.И адью....
                Мардохаев
                1. Штык Сегодня, 14:08
                  Цитата: Мардохаев
                  А шо такого ? 7(седьмой)
                  десяток,дедуле-штыку,ентому.

                  Тебя уж точно переживу! smile
                  Штык
              2. Штык Сегодня, 14:12
                Цитата: мордвин 3
                Энто есть Штык? Тьфу, плин, задохлик какой.

                Куда уж нам до вас - мордвин ! smile
                Штык
            2. Штык Сегодня, 13:39
              Цитата: дядя Мурзик
              Штык и зачем на ВО твоя фотография?

              Мурзик! Это не моя, я не "настоящий голодный воин" smile Я от тебя ничего другого и не ожидал, ошибочка вышла! laughing
              Штык
          2. Либероид- Сегодня, 12:39
            А ты штык тот еще тролль ...И поклонников у тебя много! Тонко Россию унижаешь, ну смотри...
            Либероид-
            1. Штык Сегодня, 13:45
              Цитата: Либероид-
              А ты штык тот еще тролль ...И поклонников у тебя много! Тонко Россию унижаешь, ну смотри...

              Самый главный тролль на ВО, это безусловно ты, дорогой Миханолибероид! Мне еще расти и расти. tongue laughing
              Цитата: Либероид-
              ну смотри...

              Уже трепешшу от страха smile
              Штык
        2. viktor. Сегодня, 11:49
          это точно! на этих петухов смотреть противно, их бы дистрофикам корейским отдать wassat
          viktor.
      4. Асадулла Сегодня, 13:11
        Какие же солдаты дистрофики


        laughing Имеете отношение к солдатам?
        Асадулла
      5. Dart2027 Сегодня, 13:32
        Цитата: kouldoom
        Какие же солдаты дистрофики

        Азиаты всегда были преимущественно худощавого телосложения, хотя разумеется есть и исключения.
        Dart2027
        1. Штык Сегодня, 13:48
          Цитата: Dart2027
          Азиаты всегда были преимущественно худощавого телосложения, хотя разумеется есть и исключения.

          Штык
  3. изя топ Сегодня, 11:16
    По данным южно-корейских военных, «ракета относится к типу Нодон, дальность ее полета составляет до 1300 километров».
    Сначала сообщалось, что ракета пролетела 500 км и упала в море. Затем японские военные уточнили: она упала в 350-ти км от побережья КНДР.
    не далече what
    изя топ
  4. МПК105 Сегодня, 11:28
    До нас долетит,и не надо недооценивать КНДР...
    МПК105
    1. Либероид- Сегодня, 11:37
      Цитата: МПК105
      До нас долетит,и не надо недооценивать КНДР...

      Вы ошиблись ,до вас скорее всего.. bully
      Либероид-
      1. МПК105 Сегодня, 11:45
        И до Вас долетит-или Вы думаете,в москваабаде отсидитесь спокойно-не получится,многоуважаемые...
        МПК105
    2. кеп Сегодня, 11:43
      Цитата: МПК105
      До нас долетит,и не надо недооценивать КНДР...


      Посмотрел ролик от Громобоя где Ын с пистолетом,и как он обращается с заряженным стволом(3.05 направил в грудь военному рядом),точно надо относится с опаской.
      кеп
      1. МПК105 Сегодня, 13:25
        Вот и я о том wink А армия у них-не стоит за детей держать,как некоторые здесь.
        МПК105
  5. silberwolf88 Сегодня, 11:37
    Такое впечатление что лидер КНДР (выпускник западных ВУЗов) ... агент США ... все его неумные провокации направлены на оправдание усиленного присутствия Америки в регионе у наших границ ... с его приходом нарушился процесс общения двух Корей ... чётко видно ... кому выгодна такая напряжённость ...
    silberwolf88
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:08
    Ын своими боевыми питардами всю рыбу на многие сотни морских миль не просто перепугал-до инфаркта довел! !!
    Изгоняющий либероидов
  7. kefan Сегодня, 12:30
    Молодцы КНДР, никого не слушают, плевали они на всех, знай потихоньку делают свое дело.
    kefan
    1. Либероид- Сегодня, 12:47
      Цитата: kefan
      Молодцы КНДР, никого не слушают, плевали они на всех, знай потихоньку делают свое дело.

      Ракетостроение это высокие технологии...КНДР и в космос скоро полетят! Как бы наши и западные либерасты их не унижали , а страна (вся в санкциях) а результаты есть и неплохие...Южная корея машины штампует и микросхемы для сша...Этакая колония! Япония тоже самое...
      Либероид-
    2. Комментарий был удален.
    3. Штык Сегодня, 14:05
      Цитата: kefan
      Молодцы КНДР, никого не слушают, плевали они на всех

      Штык
  8. prior Сегодня, 13:12
    Сколько там всего той Северной Кореи, а сколько памперсов уже поменяли японцы с американцами !
    prior
    1. Штык Сегодня, 14:00
      Цитата: prior
      Сколько там всего той Северной Кореи, а сколько памперсов уже поменяли японцы с американцами

      Да, от смеха! laughing
      Штык
  9. ODERVIT Сегодня, 13:48
    Как бы России не пришлось разгребать все эти пуски. Послал Всевышний соседей.
    ODERVIT
  10. Старый26 Сегодня, 14:29
    Цитата: Либероид-
    Ракетостроение это высокие технологии...КНДР и в космос скоро полетят!

    Скоро... Лет через 10-15. максимум, что они сейчас могут забросить на НОО - 200 кг спутник. Из четырех только один вышел на расчетную. Еще один не на расчетную (частично удачный)

    Цитата: ODERVIT
    Как бы России не пришлось разгребать все эти пуски. Послал Всевышний соседей.

    ну, многие считают, что раз он враг американцев, то значит нам лучший друг. Вот только от этого друга геммору.... Все, что делает Солнцеподобный Ын - во вред России. . Это и ПРО. Американцам его испытания - подарок. Бесплатный и шикарный. То был "Пэтриот" - потом ТХААД. Теперь элементарно поставят там "Стандарт". Низкий поклон Ыну за такие подарочки
    Старый26

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня