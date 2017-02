В Британию вернулись старые амбиции с претензией на новый мировой центр силы

Политический Лондон прервал наконец-то неприлично затянувшуюся паузу после референдума о выходе Британии из Евросоюза и предпринял вполне конкретные шаги по исполнению судьбоносного решения граждан Соединённого Королевства. В минувшую среду Палата общин парламента Великобритании приняла билль, который утвердил принципы выхода из ЕС, сформулированные 17 января премьер-министром Терезой Мэй. Для введения в действие процедуры Brexit осталось заручиться поддержкой Палаты лордов.Судя по всему, в верхней палате британского парламента проблем с биллем о выходе из ЕС тоже не будет. Всё указывает на то, что ядро местного политикума достигло консенсуса по Brexit и выбрало самый жёсткий его вариант. Британская экономика покинет единый европейский рынок с его таможенными и торговыми правилами, свободным передвижением населения, подчинением брюссельским чиновникам и юрисдикции Европейского суда.Лондон попытается оговорить особые отношения с Ирландией, а с Евросоюзом заключить двусторонний договор, предусматривающий зону свободной торговли, продолжение сотрудничества в области обороны и безопасности, в сфере науки, образования и здравоохранения, в борьбе с терроризмом и международной преступностью.Центральным пунктом билля, принятого в Плате общин, стал посыл Терезы Мэй, что «Британия должна выйти на глобальную арену в качестве независимой страны и торгового партнера». Собственно, над этим британский премьер работает всё последующее за референдумом время. Предшественники Мэй отличались тем, что челночно курсировали в треугольнике Лондон-Брюссель-Вашингтон, дополняя или согласовывая общую политическую повестку.Тереза Мэй расширила географию своих поездок. Недавно, например, она побывала в Анкаре. Обсуждала с турецким президентом возможности взаимодействия на Ближнем Востоке, как в рамках структур НАТО, так и в двустороннем формате. Мэй тем самым дала понять, что у Британии в Азии есть свои особые, отличные от европейских союзников, интересы.В декабре Тереза Мэй уже была в этом регионе. Тогда она посетила с государственным визитом Бахрейн, приняла участие в заседании Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. Мэй встретилась с лидерами Бахрейна, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, ОАЭ и Омана. С каждым из них британский премьер провела двусторонние встречи. Обсуждали положение в Сирии, Йемене и в целом на Ближнем Востоке.По итогам встреч в Бахрейне Тереза Мэй выразила надежду, что в отношениях между Соединенным Королевством и странами Залива откроется новая глава «подлинного стратегического партнерства, которое позволит совместно использовать наши возможности для обеспечения безопасности и процветания наших народов». Мэй подчеркнула: у Британии и стран Залива давняя общая содержательная история.Надо заметить, в недавнем прошлом страны этого региона объездили европейские лидеры — немцы. Была здесь федеральный канцлер, был глава германского внешнеполитического ведомства. Вместе они пытались подключить Берлин к решению ближневосточных проблем, тем самым поднять международный авторитет своей страны. Однако в странах Залива не оценили должным образом это стремление германских политиков.Не было явного прорыва и у британского премьера, хотя и приезжала в Бахрейн Тереза Мэй несколько с иным «мандатом». Готовясь к выходу из ЕС, Британия стала позиционировать себя, как политический центр НАТО в Европе, этакого младшего, но первого среди европейцев, партнёра Соединённых Штатов в североатлантическом альянсе. В Заливе заявленные амбиции британцев всерьёз не восприняли. Ведь до поры они не подтверждались администрацией США.Это случилось после встречи Терезы Мэй и президента Дональда Трампа в Вашингтоне. Некоторые эксперты назвали визит Мэй в Америку не совсем удачным. По их мнению, британский премьер не смогла установить доверительные отношения с новым американским президентом. Однако Терезе Мэй удалось добиться главных целей своей поездки.После встречи в Вашингтоне Мэй заявила журналистам, что она призвала Трампа совместно с Британией «взаимодействовать с Кремлём с позиции силы», настояла на применении к России международных санкций до полного выполнения сторонами конфликта на Украине минских договорённостей, на усилении позиций НАТО «в свете исходящих из Москвы угроз».Дональд Трамп публично не высказался в отношении заявлений своей гостьи. Однако после визита Мэй вашингтонская администрация скорректировала риторику по всем отмеченным британским премьером позициям. Тем самым Тереза Мэй показала миру, что за океаном к британцам присушиваются, а у планов Лондона стать самостоятельным глобальным игроком есть определённые основания. Сейчас эти амбиции подкреплены ещё и биллем о выходе из ЕС в редакции, принятой Палатой общин.Теперь Тереза Мэй пытается закрепиться в качестве самостоятельного глобального игрока. Reuters сообщило, что пресс-секретарь британского премьера объявил о её планах посетить в 2017 году с официальным визитом Китай. Дата поездки пока не определена. Но визит в Пекин уже заинтересовал экспертов.Это будет нечто иное, чем встреча в Вашингтоне. В Китае Мэй потребуется явить себя миру не в качестве натовского, американского или европейского представителя и посредника, а как лидера государства с самостоятельной внешнеполитической повесткой. Есть тут, правда, одно «но»… За исключением резко выраженной антироссийской позиции, другие контуры британской политики пока просматриваются слабо. Кроме, пожалуй, претензии на особую роль в НАТО.Она появилась не вчера. Ещё в бытность премьером Тони Блэра в Великобритании озаботились усилением своей военной мощи. В качестве приоритетного проекта задумали построить парочку авианосцев, чтобы занять более активную позицию в экспедиционных операциях североатлантического альянса. Сейчас этот проект близится к завершению. Головной авианосец «Королева Елизавета II» с 40 летательными аппаратами должен войти в состав королевского флота уже в этом году. Его собрат — «Принц Уэльский» поднимет флаг британских ВМС через два года.На первый взгляд, с появлением современных авианосцев, пусть и уступающих по возможностям американским кораблям, Британия выдвинется на первые роли в активной мировой политике. Однако не всё так просто. Строительство авианосцев серьёзно надсадило военный бюджет Лондона. Это привело к провалам на других участках оборонного ведомства.Например, в пятницу таблоид The Sun рассказал о плачевном состоянии многоцелевых атомных подводных лодок флота Великобритании. Сославшись на информированные источники, издание утверждает, что из семи субмарин этого класса на боевом дежурстве сейчас нет ни одной.Пять многоцелевых подлодок находятся на техническом обслуживании или ожидают его после выявления неисправностей. Одна ремонтируется после столкновения с торговым судном в Гибралтаре летом прошлого года. Ещё одна проходит испытания после техобслуживания и, по оценке The Sun, не скоро вернётся в строй. Таблоид отмечает, что информация о проблемах в британском флоте держится в тайне от премьер-министра Терезы Мэй.Кроме проблемы с подводными лодками есть неприятные истории и с надводными кораблями. Прошлым летом, например, на одном из новейших дорогостоящих эсминцев типа «Дэринг», считающихся гордостью ВМС Великобритании, вышла из строя силовая установка. Корабль притащили из Персидского залива, где случилось это происшествие, и теперь используют как учебное судно и плавучую казарму, поскольку денег на ремонт эсминца в бюджете нет.О проблемах в вооружённых силах Британии пишет не только The Sun. На этой теме отметилась также The Sunday Times. По её данным, «британская военная техника устарела настолько, что не сможет защитить границы Соединенного Королевства в случае серьезного военного нападения». В качестве примера газета приводит технические характеристики британских кораблей, летающих беспилотников, бронетехники и делает вывод, что «существующее вооружение создает значительные бреши в обороноспособности страны».Поправить сложившееся положение можно только за счёт увеличения ассигнований на военные расходы. С этим у «Владычицы морей» сейчас очевидные проблемы. Лондонский финансовый Сити, на котором во многом базируется экономическое благополучие Британии, заговорил в связи с Brexit о переводе большой части своих активов на континент. Для многих очевидно, что статус финансовой столицы Европы теперь перейдёт к немецкому Франкфурту-на-Майне.«Выход Великобритании из ЕЭЗ означает, что банки автоматически лишатся возможности вести бизнес по всему Евросоюзу, это позволит Франкфурту-на-Майне перехватить лидерство у Лондона», — отметил в интервью британской газете The Guаrdian глава Центрального банка Германии Йенс Вайдман. Значит, возможности бюджета Великобритании станут ещё скромнее.С таким багажом за плечами трудно рассчитывать на результативную самостоятельную политику. Может быть, ещё поэтому от Мэй скрывают реальное положение дел. По крайней мере, на внешнем поле Тереза Мэй действует так, будто за ней — полноценная Британская империя. Надежду стать новым мировым центром силы разделяют с премьером и местные парламентарии, так активно поддержавшие жёсткий Brexit. Эксперты считают эти настроения излишне оптимистичными…