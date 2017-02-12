14:58 12 февраля

В США намерены увеличить флот до 340 боевых кораблей

Американский Центр стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic & Budgetary Assessments, CSBA) предложил расширить состав боевых кораблей ВМС США до 340 единиц, передает Warspot сообщение ресурса breakingdefense.com.



Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости увеличить флот до 350 кораблей. Конгресс поддержал его инициативу. Командование флота просит 355 единиц. Однако, по мнению CSBA, достаточно будет 340. При этом Центр предложил пополнить ВМС сравнительно небольшими патрульными кораблями, такими как корветы типа Visby, состоящими на вооружении в Швеции.


В США намерены увеличить флот до 340 боевых кораблей
Потребности в боевых кораблях, составленные CSBA и ВМС США. Оранжевым указано предложение CSBA, синим — запрос на расширение флота от ВМС США.

Корабли Visby построены с применением технологии «стелс». Водоизмещение корвета – 640 т, длина – около 73 м. «Несмотря на относительно небольшие размеры, корабль несет 57-мм пушку Bofors SAK 57 Mk3, а также мощное торпедное и ракетное вооружение. Кроме того, корвет оснащен летной палубой для легкого вертолета или беспилотника», – отмечает ресурс.

По мнению специалистов Центра, американский флот не нуждается в большом количестве эсминцев и корветов. Они указывают на то, что ему будет достаточно 74-х эсминцев «при условии реализации стратегии "распределенной летальности", в рамках которой планируется вооружить вспомогательный флот».

Корвет типа Visby.

Кроме того, CSBA рекомендуют в срочном порядке начать строительство 40 больших беспилотных кораблей и столько же беспилотных субмарин, которые будут решать боевые задачи «в условиях повышенного риска». В ВМС США сегодня изучают возможность реализации этих предложений.

Использованы фотографии: commons.wikimedia.org, breakingdefense.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19
  1. Mavrikiy Сегодня, 14:18
    В США намерены увеличить флот до 340 боевых кораблей
    Понятно. Трамп замкнулся на внутренних проблемах США.
    Mavrikiy
    1. Zibelew Сегодня, 14:30
      У нас тоже москитный флот развивают оснащенный калибрами. По ним скорее всего план перевыполним до 2020 года. Каракурты и зубастые Буяны частично будут затыкать дыры, пока проблемы с кораблями 2 ранга не решим.
      Zibelew
      1. Pirogov Сегодня, 14:32
        Цитата: Zibelew
        У нас тоже москитный флот развивают

        Да им нечего не стоит и эсминцев на клепать ,бумаги напечатали и в перёд.
        Pirogov
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:33
        В США намерены увеличить флот до 340 боевых кораблей

        Прочитал эту новость и настроение резко пошло на убыль: нам пока мечтать о таком количестве боевых кораблей, не приходится.
        СРЦ П-15
        1. МПК105 Сегодня, 14:40
          Угу,блин...Флот наш супротив ихнего не выдюжит...
          МПК105
        2. андрей юрьевич Сегодня, 14:45
          Цитата: СРЦ П-15
          В США намерены увеличить флот до 340 боевых кораблей

          Прочитал эту новость и настроение резко пошло на убыль: нам пока мечтать о таком количестве боевых кораблей, не приходится.

          у нас " береговая линия"-одна, у "острова сша"-другая,у нас задача-оборона, у них-нос везде сунуть... у японии, самый выгодный флот,"всё вокруг своего"...
          андрей юрьевич
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:49
            Цитата: андрей юрьевич
            у нас " береговая линия"-одна, у "острова сша"-другая,у нас задача-оборона, у них-нос везде сунуть... у японии, самый выгодный флот,"всё вокруг своего"...

            Это-то всё понятно, но вот случилось помочь Сирии - и пришлось даже транспортные суда покупать и брать в аренду у других стран. А если придётся помогать такой стране, как Куба? Хватит наших возможностей ВМФ, чтобы оказать эту помощь? Пока что меня одолевают сомнения.
            СРЦ П-15
            1. андрей юрьевич Сегодня, 14:53
              Цитата: СРЦ П-15
              А если придётся помогать такой стране, как Куба

              не случится, проехали СССР.
              андрей юрьевич
  2. alekc73 Сегодня, 14:19
    Ну и что.Во времена СССР количество вымпелов было по- более.И Это были крупные корабли не корветы.Флот США стареет.
    alekc73
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:28
      Цитата: alekc73
      Ну и что.Во времена СССР количество вымпелов было по- более.И Это были крупные корабли не корветы.Флот США стареет.

      в отличие от нашего....
      андрей юрьевич
  3. ser-pov Сегодня, 14:37
    Цитата: андрей юрьевич
    Цитата: alekc73
    Ну и что.Во времена СССР количество вымпелов было по- более.И Это были крупные корабли не корветы.Флот США стареет.

    в отличие от нашего....

    Как писали выше, им ничего не стоит обновить стареющий флот ибо зеленой бумаги напечатают сколько надо...
    ser-pov
    1. Кривбасс Сегодня, 14:40
      Ну и напечатали бы рублевой бумаги сколько надо,и флот обновили.Почему США могут,а Россия нет?
      Кривбасс
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:41
        Цитата: Кривбасс
        Ну и напечатали бы рублевой бумаги сколько надо,и флот обновили.Почему США могут,а Россия нет?

        станок у Центробанка в США.... вы не знали?
        андрей юрьевич
        1. Cat Man Null Сегодня, 14:55
          Цитата: андрей юрьевич
          станок у Центробанка в США.... вы не знали?

          - тюююю... belay
          - хочу такой же травы... хотя - нет, мне столько не потребить request

          Цитата: Кривбасс
          Почему США могут,а Россия нет?

          - судя по Вашему флажку, вопрос с подвыподвертом wink
          - ответ - за доллар почти повсеместно на планете Земля можно получить потребную тебе вкусняшку
          - за шекель - уже не везде
          - а за рубль можно лишь получить в морду

          Вот потому и "не может" yes
          Cat Man Null
          1. андрей юрьевич Сегодня, 14:58
            Цитата: Cat Man Null
            - хочу такой же травы... хотя - нет, мне столько не потребить

            да ты и так уже на кота похож,тебе давно троль,курить завязывать надо....
            андрей юрьевич
      2. Jovanni Сегодня, 14:49
        Цитата: Кривбасс
        Ну и напечатали бы рублевой бумаги сколько надо,и флот обновили.Почему США могут,а Россия нет?

        Россия, - нет! Леса мы бережем...
        Jovanni
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:51
    Похоже что Пентагон Трампу поставит памятник-армией он занялся, Лох Кид сбил цены на "пингвины ",теперь и флот может баговать -получат столько короблей сколько душа пожелала.
    Изгоняющий либероидов
  5. svp67 Сегодня, 14:53
    Флота переходят на корветы... Интересная тенденция. А может и тут главное остаться не замеченным, что бы выжить...
    svp67
  6. Proton Сегодня, 14:55
    340 кораблей no это ж с таким счастьем и не потоплены,нам надо подводный флот развивать быстрее или усиленно клепать калибры,бо с такой скоростью строительства наших кораблей хорошего мало.
    Proton

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня