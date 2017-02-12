В США намерены увеличить флот до 340 боевых кораблей
Американский Центр стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic & Budgetary Assessments, CSBA) предложил расширить состав боевых кораблей ВМС США до 340 единиц, передает Warspot сообщение ресурса breakingdefense.com.
Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости увеличить флот до 350 кораблей. Конгресс поддержал его инициативу. Командование флота просит 355 единиц. Однако, по мнению CSBA, достаточно будет 340. При этом Центр предложил пополнить ВМС сравнительно небольшими патрульными кораблями, такими как корветы типа Visby, состоящими на вооружении в Швеции.
Корабли Visby построены с применением технологии «стелс». Водоизмещение корвета – 640 т, длина – около 73 м. «Несмотря на относительно небольшие размеры, корабль несет 57-мм пушку Bofors SAK 57 Mk3, а также мощное торпедное и ракетное вооружение. Кроме того, корвет оснащен летной палубой для легкого вертолета или беспилотника», – отмечает ресурс.
По мнению специалистов Центра, американский флот не нуждается в большом количестве эсминцев и корветов. Они указывают на то, что ему будет достаточно 74-х эсминцев «при условии реализации стратегии "распределенной летальности", в рамках которой планируется вооружить вспомогательный флот».
Кроме того, CSBA рекомендуют в срочном порядке начать строительство 40 больших беспилотных кораблей и столько же беспилотных субмарин, которые будут решать боевые задачи «в условиях повышенного риска». В ВМС США сегодня изучают возможность реализации этих предложений.
Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости увеличить флот до 350 кораблей. Конгресс поддержал его инициативу. Командование флота просит 355 единиц. Однако, по мнению CSBA, достаточно будет 340. При этом Центр предложил пополнить ВМС сравнительно небольшими патрульными кораблями, такими как корветы типа Visby, состоящими на вооружении в Швеции.
Потребности в боевых кораблях, составленные CSBA и ВМС США. Оранжевым указано предложение CSBA, синим — запрос на расширение флота от ВМС США.
Корабли Visby построены с применением технологии «стелс». Водоизмещение корвета – 640 т, длина – около 73 м. «Несмотря на относительно небольшие размеры, корабль несет 57-мм пушку Bofors SAK 57 Mk3, а также мощное торпедное и ракетное вооружение. Кроме того, корвет оснащен летной палубой для легкого вертолета или беспилотника», – отмечает ресурс.
По мнению специалистов Центра, американский флот не нуждается в большом количестве эсминцев и корветов. Они указывают на то, что ему будет достаточно 74-х эсминцев «при условии реализации стратегии "распределенной летальности", в рамках которой планируется вооружить вспомогательный флот».
Кроме того, CSBA рекомендуют в срочном порядке начать строительство 40 больших беспилотных кораблей и столько же беспилотных субмарин, которые будут решать боевые задачи «в условиях повышенного риска». В ВМС США сегодня изучают возможность реализации этих предложений.
Использованы фотографии: commons.wikimedia.org, breakingdefense.com