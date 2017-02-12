Фэллон: Ракка может быть полностью изолирована к весне

Я надеюсь, изоляция будет завершена к весне, и затем может начаться операция по освобождению Ракки,

Сирийский город Ракка, являющий фактически столицей «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ), должен быть полностью изолирован к весне, после чего начнется его освобождение от террористов, передает РИА Новости заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона.сказал Фэллон журналистам.По словам министра, «освобождению города должна предшествовать тщательная подготовка, потому как ясно, что боевики будут рьяно защищать Ракку».Напомним, с осени 2016-го «Демократические силы Сирии" (SDF), основу которых составляют курдские, а также арабские отряды самообороны, ведут наступление на Ракку. Отряды продвигаются к городу с северо-западного и северо-восточного направлений. В январе было объявлено о новой фазе операции, цель которой – окружение города.В субботу в штабе SDF сообщили, что курдские подразделения приблизились к Ракке на расстояние 5 километров. «Наши отряды в течение двух последних дней взяли деревни Абу-Таляль, Джиср-Шанина и Таль-Махляс, а также элеваторы деревни Шанина к северо-востоку от Ракки. Теперь мы находимся в пяти километрах от городской черты Ракки», – сказал источник в SDF.В 2014 году террористы объявили город своей сирийской столицей.