19:17 12 февраля

Фэллон: Ракка может быть полностью изолирована к весне

Сирийский город Ракка, являющий фактически столицей «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ), должен быть полностью изолирован к весне, после чего начнется его освобождение от террористов, передает РИА Новости заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона.

Фэллон: Ракка может быть полностью изолирована к весне


Я надеюсь, изоляция будет завершена к весне, и затем может начаться операция по освобождению Ракки,
сказал Фэллон журналистам.


По словам министра, «освобождению города должна предшествовать тщательная подготовка, потому как ясно, что боевики будут рьяно защищать Ракку».

Напомним, с осени 2016-го «Демократические силы Сирии" (SDF), основу которых составляют курдские, а также арабские отряды самообороны, ведут наступление на Ракку. Отряды продвигаются к городу с северо-западного и северо-восточного направлений. В январе было объявлено о новой фазе операции, цель которой – окружение города.

В субботу в штабе SDF сообщили, что курдские подразделения приблизились к Ракке на расстояние 5 километров. «Наши отряды в течение двух последних дней взяли деревни Абу-Таляль, Джиср-Шанина и Таль-Махляс, а также элеваторы деревни Шанина к северо-востоку от Ракки. Теперь мы находимся в пяти километрах от городской черты Ракки», – сказал источник в SDF.

В 2014 году террористы объявили город своей сирийской столицей.

Использованы фотографии: https://riafan.ru
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Комментарии 20
  1. Pirogov Сегодня, 15:44
    Не ну наглы есть наглы вот же сволочь ! Борцы с террористами .................................
    Pirogov
    1. Deniska999 Сегодня, 15:46
      А что плохого, если SDF займется освобождением Ракки?
      Deniska999
      1. Pirogov Сегодня, 15:50
        Цитата: Deniska999
        А что плохого, если SDF займется освобождением Ракки?

        Ну ну ,вы ещё верите ,что западная коалиция борется и игил ?
        Pirogov
        1. voyaka uh Сегодня, 16:34
          А с чего у Вас возникли сомнения? Они весь Ирак уже
          освободили от ИГИЛ. Дальше на очереди Сирия.
          Турки освобождают от ИГИЛ север Сирии.
          Думали, что сирийская армия справится с остальной территорией.
          Но после Пальмиры возникли сомнения... Видимо, Ракку будут
          брать курды и американцы.
          voyaka uh
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:45
            Вояка hi вопросик на засыпку-пока там не появилась наша, Российская авиация почему запад не помог-реально не помог сирийский армии отбить у игила хоть один город?Ответ вы знаете-запад или сша дадут команду,и игиловцы сами уйдут-правда, с техникой и оружием,но ,для Англии, сша и НАТО война в Сирии просто бизнес и политические игры.
            Изгоняющий либероидов
            1. voyaka uh Сегодня, 16:55
              "запад не помог-реально не помог сирийский армии отбить у игила хоть один город?"///

              Потому что иракское правительство попросило американцев освободить
              от ИГИЛ Ирак. Где половина городов была захвачена ИГИЛ.
              2 года ушло на освобождение Ирака - 4 крупных городов и массы мелких.
              Сейчас под ИГИЛ осталась только половина Мосула (окруженного).
              Закончат с Мосулом (а значит и со всем Ираком) - можно браться за Сирию.
              Сирийская армия воевала не с ИГИЛ (пришедшим из Ирака), а с местными
              исламистами и Нусрой. И была на грани поражения. Россия пришла на помощь
              Сирии.
              voyaka uh
              1. АнпеЛ Сегодня, 17:40
                А с чего у Вас возникли сомнения? Они весь Ирак уже
                освободили от ИГИЛ. Дальше на очереди Сирия.

                Вообще-то в период их оккупации в Ираке и в целом на БВ и вырос ИГ. В том числе и в Сирии. Не приведи Господь таких освободителей кому либо))) Хотя в израиль пожалста
                АнпеЛ
          2. Pirogov Сегодня, 17:16
            Цитата: voyaka uh
            А с чего у Вас возникли сомнения? Они весь Ирак уже
            освободили от ИГИЛ. Дальше на очереди Сирия.
            Турки освобождают от ИГИЛ север Сирии.
            Думали, что сирийская армия справится с остальной территорией.
            Но после Пальмиры возникли сомнения... Видимо, Ракку будут
            брать курды и американцы.

            А я всё думаю ,кто они ,а они освободители ! Вам самим не смешно ?
            Pirogov
            1. voyaka uh Сегодня, 17:46
              "А я всё думаю ,кто они ,а они освободители !"////

              Рад был Вам помочь в понимании ситуации! drinks
              voyaka uh
      2. андрей юрьевич Сегодня, 15:51
        похоже в Сирии это не закончится никогда...не будет игил-будут мочить друг-друга...там все друг-друга не навидят..алавиты,сунниты,курды,христиане...и прочие...все. бардак-вечный похоже,вовремя не прижали-теперь поздно,оружия море,вкус крови почуяли...
        андрей юрьевич
        1. БАРХАН Сегодня, 16:31
          Цитата: андрей юрьевич
          похоже в Сирии это не закончится никогда...не будет игил-будут мочить друг-друга...там все друг-друга не навидят..алавиты,сунниты,курды,христиане...и прочие...все. бардак-вечный похоже,вовремя не прижали-теперь поздно,оружия море,вкус крови почуяли...

          Да ну и хрен с ними.Кому будет хуже ,чем арабам,если арабы уничтожают арабов.Короче арабы самоуничтожаются.
          БАРХАН
      3. udincev Сегодня, 15:51
        Да-да...
        У них и правозащитный наводчик в лондонской обсерватории имеется...
        Флаг в руки и вперёд!
        udincev
    2. Либероид- Сегодня, 16:14
      Цитата: Pirogov
      Не ну наглы есть наглы вот же сволочь ! Борцы с террористами .................................

      Когда Берлин брали ,тоже самое было...Хапнули там ,чуть не подавились...! Все как обычно..кровь наша контрибуции их..
      Либероид-
      1. voyaka uh Сегодня, 16:37
        В оригинале вопрос был только
        о Франции. Но Ру.нет добавил и Америку для смачности. smile
        voyaka uh
        1. рюрикович Сегодня, 16:57
          Цитата: voyaka uh
          Но Ру.нет добавил и Америку для смачности.

          По сравнению с тем, что Америка считает , что она победила Гитлера и именно она отправила первой человека в космос, такие гм...недоразумения, кажутся детскими шалостями wink
          рюрикович
        2. Либероид- Сегодня, 19:01
          Цитата: voyaka uh
          В оригинале вопрос был только
          о Франции. Но Ру.нет добавил и Америку для смачности. smile

          Ну и сша то хапнули больше всех...Так что это маленький ньюанс! А воевали "второй фронт" все мы знаем как ...
          Либероид-
      2. Кучерявый Сегодня, 16:38
        На сколько я знаю, нет никаких заслуживающих доверия источников, которые подтвердили бы, что Кейтель действительно сказал эту фразу. За то есть мнение, что это легенда, возникшая чуть позже. Причем в первоначальное версии упоминались только французы.
        Кучерявый
  2. изя топ Сегодня, 16:36
    а этот фэлон надеется,что к тому времени смоется на заслуженный отдых?
    изя топ
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:40
    Это уже похоже на фарс-потом придется еще и англичан освобождать из плена игила? fool
    Изгоняющий либероидов
  4. razved Сегодня, 17:29
    Еще один претендент на лавры Нострадамуса...
    razved

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