National Interest: британский эсминец вряд ли напугает Москву
Впервые со времён холодной войны британцы отправляют в Черное море боевой корабль. Цель такого шага – отправить России сигнал: «не вторгайтесь на Украину». Но стоит ли Москве воспринимать этот сигнал всерьез, задается вопросом обозреватель «The National Interest».
«Последний раз, напоминает The National Interest, британцы вторгались в Крым в 1854 году, когда англо-французский экспедиционный корпус захватил Севастополь. На этот раз речь идёт лишь об одном эсминце HMS Diamond, на борту которого будет около 60 морских пехотинцев. Этот боевой корабль возглавит тактическую группу НАТО и поможет защитить 650 британских солдат, участвующих в секретных учениях на Украине», – приводит статью канал RT.
Хотя миноносцы типа 45 и являются новейшим приобретением Королевских ВМС, однако их двигатели выходят из строя, когда корабли оказываются в теплых водах, говорится в публикации.
«К счастью для Королевских ВМС, Чёрное море находится не в тропиках», – иронизирует автор.
Ранее британский министр обороны Майкл Фэллон заявил:
«Между тем, «маловероятно, что Путин и его правительство воспримут этот шаг британцев как особую угрозу, ведь в военном плане один корабль с 60 морскими пехотинцами на борту выглядит как чисто символический жест», – отмечает обозреватель.
Если вдруг сдерживание России перерастёт в войну, то этот «эсминец даже в составе тактической группы НАТО не протянет долго у российских берегов, на которых размещены военные самолёты, ракеты береговой обороны и близ которых полно кораблей Черноморского флота», говорится в статье. Также он не сможет помочь Киеву в случае «наземного российского вторжения».
По словам автора, «даже в качестве символа один эсминец не посылает особо сильного сигнала по поводу того, что Британия ради спасения Украины готова воевать с Россией».
Тем не менее, интерес вызывает то обстоятельство, что поход британского корабля в Черное море является частью «более решительной» британской политики: «в настоящее время самолёты Королевских ВВС наносят удар по ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, британские военные тренируют украинских солдат, тысячи военнослужащих этим летом будут переброшены в Эстонию и Польшу, а истребители Typhoon – в Румынию», отмечается в статье.
Кроме того, истребители Typhoon примут участие в совместном учении с Японией, а авианосцы типа Queen Elizabeth, постройка которых должна завершиться в 2020 году, будут развёрнуты в Южно-Китайское море.
«Последний раз, напоминает The National Interest, британцы вторгались в Крым в 1854 году, когда англо-французский экспедиционный корпус захватил Севастополь. На этот раз речь идёт лишь об одном эсминце HMS Diamond, на борту которого будет около 60 морских пехотинцев. Этот боевой корабль возглавит тактическую группу НАТО и поможет защитить 650 британских солдат, участвующих в секретных учениях на Украине», – приводит статью канал RT.
Хотя миноносцы типа 45 и являются новейшим приобретением Королевских ВМС, однако их двигатели выходят из строя, когда корабли оказываются в теплых водах, говорится в публикации.
«К счастью для Королевских ВМС, Чёрное море находится не в тропиках», – иронизирует автор.
Ранее британский министр обороны Майкл Фэллон заявил:
Великобритания отправляет чёткое послание, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет Украины, её независимость и территориальную целостность.
«Между тем, «маловероятно, что Путин и его правительство воспримут этот шаг британцев как особую угрозу, ведь в военном плане один корабль с 60 морскими пехотинцами на борту выглядит как чисто символический жест», – отмечает обозреватель.
Если вдруг сдерживание России перерастёт в войну, то этот «эсминец даже в составе тактической группы НАТО не протянет долго у российских берегов, на которых размещены военные самолёты, ракеты береговой обороны и близ которых полно кораблей Черноморского флота», говорится в статье. Также он не сможет помочь Киеву в случае «наземного российского вторжения».
По словам автора, «даже в качестве символа один эсминец не посылает особо сильного сигнала по поводу того, что Британия ради спасения Украины готова воевать с Россией».
Тем не менее, интерес вызывает то обстоятельство, что поход британского корабля в Черное море является частью «более решительной» британской политики: «в настоящее время самолёты Королевских ВВС наносят удар по ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, британские военные тренируют украинских солдат, тысячи военнослужащих этим летом будут переброшены в Эстонию и Польшу, а истребители Typhoon – в Румынию», отмечается в статье.
Кроме того, истребители Typhoon примут участие в совместном учении с Японией, а авианосцы типа Queen Elizabeth, постройка которых должна завершиться в 2020 году, будут развёрнуты в Южно-Китайское море.
Всё это – довольно серьёзный подвиг, если учесть, что состав Королевских ВМС уменьшился до 19 эсминцев и фрегатов, состав Королевских ВВС также сократился, а в британской армии теперь служит менее 80 тысяч кадровых военных,подводит итог автор.
Использованы фотографии: https://ru.pinterest.com