National Interest: британский эсминец вряд ли напугает Москву

Великобритания отправляет чёткое послание, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет Украины, её независимость и территориальную целостность.

Всё это – довольно серьёзный подвиг, если учесть, что состав Королевских ВМС уменьшился до 19 эсминцев и фрегатов, состав Королевских ВВС также сократился, а в британской армии теперь служит менее 80 тысяч кадровых военных,