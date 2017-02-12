19:16 12 февраля

National Interest: британский эсминец вряд ли напугает Москву

Впервые со времён холодной войны британцы отправляют в Черное море боевой корабль. Цель такого шага – отправить России сигнал: «не вторгайтесь на Украину». Но стоит ли Москве воспринимать этот сигнал всерьез, задается вопросом обозреватель «The National Interest».

National Interest: британский эсминец вряд ли напугает Москву


«Последний раз, напоминает The National Interest, британцы вторгались в Крым в 1854 году, когда англо-французский экспедиционный корпус захватил Севастополь. На этот раз речь идёт лишь об одном эсминце HMS Diamond, на борту которого будет около 60 морских пехотинцев. Этот боевой корабль возглавит тактическую группу НАТО и поможет защитить 650 британских солдат, участвующих в секретных учениях на Украине», – приводит статью канал RT.


Хотя миноносцы типа 45 и являются новейшим приобретением Королевских ВМС, однако их двигатели выходят из строя, когда корабли оказываются в теплых водах, говорится в публикации.

«К счастью для Королевских ВМС, Чёрное море находится не в тропиках», – иронизирует автор.

Ранее британский министр обороны Майкл Фэллон заявил:
Великобритания отправляет чёткое послание, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет Украины, её независимость и территориальную целостность.


«Между тем, «маловероятно, что Путин и его правительство воспримут этот шаг британцев как особую угрозу, ведь в военном плане один корабль с 60 морскими пехотинцами на борту выглядит как чисто символический жест», – отмечает обозреватель.

Если вдруг сдерживание России перерастёт в войну, то этот «эсминец даже в составе тактической группы НАТО не протянет долго у российских берегов, на которых размещены военные самолёты, ракеты береговой обороны и близ которых полно кораблей Черноморского флота», говорится в статье. Также он не сможет помочь Киеву в случае «наземного российского вторжения».

По словам автора, «даже в качестве символа один эсминец не посылает особо сильного сигнала по поводу того, что Британия ради спасения Украины готова воевать с Россией».

Тем не менее, интерес вызывает то обстоятельство, что поход британского корабля в Черное море является частью «более решительной» британской политики: «в настоящее время самолёты Королевских ВВС наносят удар по ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, британские военные тренируют украинских солдат, тысячи военнослужащих этим летом будут переброшены в Эстонию и Польшу, а истребители Typhoon – в Румынию», отмечается в статье.

Кроме того, истребители Typhoon примут участие в совместном учении с Японией, а авианосцы типа Queen Elizabeth, постройка которых должна завершиться в 2020 году, будут развёрнуты в Южно-Китайское море.

Всё это – довольно серьёзный подвиг, если учесть, что состав Королевских ВМС уменьшился до 19 эсминцев и фрегатов, состав Королевских ВВС также сократился, а в британской армии теперь служит менее 80 тысяч кадровых военных,
подводит итог автор.

Использованы фотографии: https://ru.pinterest.com
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Комментарии 28
  1. Волька Сегодня, 16:34
    наглосаксам похоже самим неверпеж почувствовать действие российских средств РЭБ...
    Волька
    1. oleg-gr Сегодня, 17:14
      Черное море легко контролируется из Крыма. О какой угрозе идет речь? Будут наглеть, с ними поиграют, как с Дональдом Куком.
      oleg-gr
      1. ava09 Сегодня, 17:27
        Цитата: oleg-gr
        О какой угрозе идет речь?

        Когда к вам на порог вламывается незнакомец и начинает диктовать в какое помещение в собственной квартире вы не имеете (по его мнению) права входить - это как воспримете? Этим цинготным господам вообще в Чёрном море делать нечего, тем более "сигналы" кому-либо посылать...
        ava09
        1. Stalevar Сегодня, 17:42
          Они не задолбались ещё сигналы посылать. Честное слово тошнит уже. Ей Богу! То Столтенберг пошлёт, то Бридлав следом. Теперь вот Фэллон тоже в сигнальщики записался. Или в сигналисты. И каждый испугать норовит. Страху нагнать. Урсула из Германии со своими Го.мо.секами ещё не сигнализировала часом? Вот там действительно жутко будет, невмоготу. И ведь на самом деле думают, что напугают. belay
          Stalevar
          1. cniza Сегодня, 18:00
            Вот пусть сигнальщиками и работают пока им "семафор" не вырубили.
            cniza
        2. Alex777 Сегодня, 17:46
          В этом сообщении про эсминец самая интересная часть - 650 бритов секретно что-то делающих на Украине. Не готовят ли они там новый штурм Новороссии? И если придется драпать - то транспорт у берега, а остальное - пусть горит синем пламенем...
          Alex777
  2. андрей юрьевич Сегодня, 16:37
    National Interest: британский эсминец вряд ли напугает Москву
    "бастионы" на стенах Кремля поставим....
    андрей юрьевич
  3. изя топ Сегодня, 16:39
    Цель такого шага – отправить России сигнал: «не вторгайтесь на Украину».
    а то что? feel
    британский эсминец вряд ли напугает Москву
    а должен был? belay belay ну тады-ой,боюс,боюс recourse
    изя топ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:51
      Изя Топ -Изя lol ,не юродствуйте lol представьте этот эсминец на Москва реке-а в качестве экскурсовода сама корова или как там королева? Британии! hi А вы китайским не владеете wassat Вот чего бояться надо!!! sad
      Изгоняющий либероидов
    2. saturn.mmm Сегодня, 16:53
      Цитата: изя топ
      британский эсминец вряд ли напугает Москвуа должен был? ну тады-ой,боюс,боюс

      А я бы потренировался на месте Москвы на этом эсминце, когда еще такой случай представится, по окончанию учений можно с великобритскими матросами по поллитра вмазать из запасов Массандры.
      saturn.mmm
      1. изя топ Сегодня, 16:55
        Цитата: saturn.mmm
        по поллитра вмазать из запасов Массандры

        ага,а потом скакуны к репарациям ещё счет за вино выставят recourse как дальше жить? request
        изя топ
        1. saturn.mmm Сегодня, 17:36
          Цитата: изя топ
          как дальше жить?

          Пить.
          saturn.mmm
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:47
    Хороший корабль, жалко топить будет. .если придется...
    Изгоняющий либероидов
  5. pafegosoff Сегодня, 16:47
    Полная ерунда. Военным надо отчитаться перед британскими налогоплательщиками.
    Туфта, показуха... Британцы и Крым, - вопрос решенный в 1945 году Сталиным...
    pafegosoff
  6. Suharik.inline Сегодня, 16:48
    Я было подумал сначало что речь ведется о ракетном крейсере Москва,но прочитав статью подумалось что ни ту ,ни ту Москву, это не напугает.
    Suharik.inline
  7. Вождь краснокожих Сегодня, 16:51
    Мельчать союзнички начали....)))
    Вождь краснокожих
  8. рюрикович Сегодня, 16:53
    Опа, "мессенджжж" послали wassat laughing
    И интересно, как это эсминец ПВО(по крайней мере распиарен так request ) может помочь из Черного моря батальону"носителей демократии", кои тренируют местных аборигенов где-нибудь в степях-лесах Тернопольщины-Львовщины и прочих кусков украины? what
    Вот бы шугануть сие очередного "красивого" фаворита Капцова fellow winked feel
    рюрикович
  9. Jovanni Сегодня, 16:53
    National Interest: британский эсминец вряд ли напугает Москву

    Не могу здесь согласиться. Думаю напугает, и ещё как! Дело было лет 15 назад в Питере. Тогда ещё с дружественным визитом отшвартовался английский военный корабль (не помню уж какой). Прямо рядом с мостом лейтенанта Шмидта. И по набережной шастали английские моряки. С удивлением увидел, что там среди них было много особ женского пола. Именно так, поскольку назвать их женщинами язык не поворачивается. Страшные все как на подбор! Жуть! И я сомневаюсь что с тех пор генофонд британский поменялся в лучшую сторону. Поэтому конечно напугают и Москву, и всех...
    p.s. Мужики, любите наших женщин, - они все красавицы!
    Jovanni
  10. demiurg Сегодня, 16:58
    Кроме Национального интереса и Сивкова, кто нибудь вообще что то пишет?
    (Опуса, Андрея из Челябинска и Капцова прошу простить, авторы очень интересны, правда каждый по своему)
    demiurg
  11. Holsten Сегодня, 17:06
    Ну прямо необходимо кому-то из наших с "Калибрами" подежурить на это время в Северном море для защиты судоходства от пиратов и поддержки ирландских борцов против колониального британского режима .
    Holsten
  12. Холуай Сегодня, 17:12
    Если Секретные учения спецназа то это SBS...Очень даже боеспособное подразделение...
    Холуай
  13. kefan Сегодня, 17:16
    Мы на это "послание" кое-что положили.
    kefan
  14. kirieeleyson Сегодня, 17:17
    Что что, но NI пишет порой интересные вещи, например понравилось
    полно кораблей Черноморского флота

    С недавнего времени вдруг прекратились выпады в ничтожественном потенциале ЧМ в регионе и вдруг такие реверансы. Понятно, что после турецкого переворота ВМС Турции значительно поредели де факто (слили с баланса некоторые корветы и эсминцы) из-за вброшенной темы о путчистах адмиралах, которые "увели" часть кораблей в неизвестном направлении, но эта очевидная глупость долго не продержалась как мотив. Теперь и расклад на ТВД поменялся, особенно после демонстрации возможностей Каспийской флотилии. В итоге все может произойти как с Куком, только теперь этот эсминец будут встречать и сопровождать Варшавянки, обстреливая его отходами.
    kirieeleyson
  15. goncharov.62 Сегодня, 17:51
    Украина будет НАША, хоть сгоните весь свой вонючий флот во главе с Её Величеством в Черное море! "И не интересуйтесь нашим бытом...!" (с).
    goncharov.62
  16. Мар.Тира Сегодня, 17:55
    Цитата: oleg-gr
    Черное море легко контролируется из Крыма. О какой угрозе идет речь? Будут наглеть, с ними поиграют, как с Дональдом Куком.

    У него двигатели от Ролс Ройса,который авиационные двигатели выпускает.Может взлететь от испуга.Эсминцы Типа 45 оснащен двумя передовыми газотурбинными двигателями WR-21 с промежуточным охладителем и рекуперативным (МГП) теплообменником, которые обеспечивают значительную экономию топлива и места на корабле. Рекуператор восстанавливает энергию работая от выхлопных газов что повышает эффективность использования топлива.Экология мать их в жвако галс.!Опилками море закидать,сам крякнет.
    Мар.Тира
  17. кеп Сегодня, 18:25
    National Interest: британский эсминец вряд ли напугает Москву


    Хорошо хоть это признают..Мы бьем два раза,один раз по башке,второй по крышке гроба.Забыли?
    кеп
  18. ukoft Сегодня, 18:42
    Англичане скоро будут иметь очень сбалансированные ВМФ открытого океана. 45 наряду с двумя авианосцами и новыми фрегатами. Авиагруппа ф35 , самолёты есть. Вроде как новые вертолеты дрло делают. 45 считается лучшим в ПВО, для противолодочной борьбы новые фрегаты. Так что в открытом океане после сша, они будут. Рядом французы , но у них всего один авианосец и эсминцев меньше. Китай строит авианосцы, но какие самолёты там будут? Радары афар на эсминцах рядом с самсонами будут стоять? А ракеты? С АГС на конечном участке? Наврятле. Так что ребята это будет второй после США флот в следующем десятилетии
    ukoft
  19. sergei1975 Сегодня, 18:44
    О "Чёрном принце" не забыли?
    sergei1975

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