19:16 12 февраля

В Риме заявили о взломе российскими хакерами серверов Минобороны Италии

Российские хакеры якобы взломали компьютеры Минобороны Италии и, предположительно, похитили военные секреты страны, передает РИА Новости сообщение газеты Il Messaggero, ссылающейся на информацию подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями.



По данным газеты, атаки на военное ведомство и МИД Италии начались еще в конце 2014-го, и «исходили от одного и того же источника». Атаки были зафиксированы также в 2015 году. В этом году они продолжились.


«Анализ вирусов, которые поразили системы обоих ведомств, позволяет говорить, что вредоносные программы были написаны в России и при этом по очень усложненной технологии. Тот же вирус применялся для хакерских атак на другие ведомства», – рассказал изданию собеседник.

Он отметил, что атака на Минобороны оказалась наиболее разрушительной.

Вирус смог проникнуть вглубь сетей министерства и практически наверняка привел к получению государственных и военных секретов Италии. На какое-то время он даже вывел компьютеры из строя,
сказал источник.

Ранее МИД Италии подтвердило попытку взлома своих серверов в 2016 году. При этом представитель ведомства заявил, что «все зашифрованные данные остались целы».

Использованы фотографии: REUTERS
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Комментарии 15
  1. ДэнСабака Сегодня, 18:47
    А почему именно российские? На электронных кодах остался след от кирзача и жирные пятна от тушёнки?
    ДэнСабака
    1. kefan Сегодня, 18:52
      [quote=ДэнСабака]А почему именно российские?
      Ну а кого еще можно обвинить, если не российских?
      kefan
      1. ДэнСабака Сегодня, 19:04
        а может фсё ж не российские, а марсианские?
        ДэнСабака
    2. Ампер Сегодня, 18:56
      Диствительно!газетный писака загнул!нынче модно русскими хакерами прикрываться,денег срубить решил!!!!!
      Ампер
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:06
        В Риме заявили о взломе российскими хакерами серверов Минобороны Италии

        Как там у Маяковского: "Я бы в хакеры пошёл, пусть меня научат!" smile
        СРЦ П-15
      2. ДэнСабака Сегодня, 19:07
        "Нынче стало очень модно, славить орган детороднй!" (С.Лем "Футурологический конгресс")
        Не стоит слепо следовать моде.... хотя, что взять с журналюг - представителей древнейшей профессии...
        ДэнСабака
      3. Монос Сегодня, 19:12
        Вирус смог проникнуть вглубь сетей министерства и практически наверняка привел к получению государственных и военных секретов Италии

        Чего, чего? У них есть военные секреты? Правда, что ли?
        Я думаю, что даже НАТО с итальянцами военными секретами не делится. Вспоминается мультик: "Марио идёт грабить банк! Удачи тебе, Марио!"
        Монос
    3. Зяблицев Сегодня, 19:07
      Даже если это были русские хакеры, то беда вся в том что никаких секретов у итальянцев уже давно просто нет...Максимум, это кого в очередной раз трахнул Берлускони, но ВВП это и без хакеров знает, так как ему Сильвио сам рассказывает о своих победах при личных встречах.... laughing
      Зяблицев
  2. 210окв Сегодня, 18:50
    А итальяшки то нашим зачем???Там окромя макарон ловить то и нечего... wassat
    210окв
  3. Горный стрелок Сегодня, 18:53
    Беда бедовская. Что же делать с этими русскими хакерами? Наверное, стоит ОТКАЗАТЬСЯ от компьютеров, перейти на копья и мечи. Когда то римляне таким оружием завоевали огромную империю wassat
    Горный стрелок
  4. Александр 3 Сегодня, 18:53
    Программисты состоят на службе во многих государствах,на то они и программисты своё охранять а чужое исследовать.А кто исследовал чужие тайны ,это доказать надо.
    Александр 3
  5. изя топ Сегодня, 19:00
    уже начинаю гордиться нашими хакерами fellow
    изя топ
  6. Redfox3k Сегодня, 19:08
    Паранойя. Искать надо выгодоприобретателя от всей этой движухи, тогда сразу станет понятно откуда у "хакеров" ноги растут.
    Redfox3k
  7. Black_PR Сегодня, 19:09
    Господа, не обращали внимание, что если в комнате кто-то кашлянет, то остальные ему подкашливать начинают? Говорят - стадный эффект, с психикой связано как то...)
    Ну и здесь то же самое - в одной же обойме сидят ...))) Нервные они какие то все.
    Black_PR
  8. фа2998 Сегодня, 19:12
    Цитата: Горный стрелок
    Что же делать с этими русскими хакерами?

    Как говорит Задорнов-"Ну тупые!"Со всего мира идут сообщение-постоянные взломы систем силовых структур.Все структуры "завязаны" с Интернетом.Интернет и гос. тайны -это вещи несовместимые.Тут не нужна особая "киберзащита"-ПРОСТО ПЕРЕКУСИТЕ КАБЕЛЬ! Или сотрудники не могут во время работы обойтись без всяких соц.систем-Твитеров,Фейсбуков и пр.! Все решаемо на ведомственном порядке! hi
    фа2998

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