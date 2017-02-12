В Риме заявили о взломе российскими хакерами серверов Минобороны Италии

Вирус смог проникнуть вглубь сетей министерства и практически наверняка привел к получению государственных и военных секретов Италии. На какое-то время он даже вывел компьютеры из строя,

Российские хакеры якобы взломали компьютеры Минобороны Италии и, предположительно, похитили военные секреты страны, передает РИА Новости сообщение газеты Il Messaggero, ссылающейся на информацию подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями.По данным газеты, атаки на военное ведомство и МИД Италии начались еще в конце 2014-го, и «исходили от одного и того же источника». Атаки были зафиксированы также в 2015 году. В этом году они продолжились.– рассказал изданию собеседник.Он отметил, что атака на Минобороны оказалась наиболее разрушительной.сказал источник.Ранее МИД Италии подтвердило попытку взлома своих серверов в 2016 году. При этом представитель ведомства заявил, что «все зашифрованные данные остались целы».