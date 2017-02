Сирия между мировыми войнами

Боевые действия на Ближнем и Среднем Востоке

Флаг королевства Сирия

Королевство Сирия

Король Фейсал

Флаг Сирии под французским мандатом

Сирия под французским мандатом

Президент Хашим аль-Атаси

Хатай

В последней четверти XIX в. в Сирии, входившей в состав Османской империи, стали нарастать антитурецкие настроения, в результате чего в кругах сирийско-ливанской интеллигенции зародились националистические идеи. Младотурецкая революция 1908 года способствовала активизации деятельности политических организаций сирийской интеллигенции.Еще в 1911 г. в Париже сирийскими студентами была создано «Младоарабское общество», известное также как «Молодая Аравия». Это была организация, которая создавалась с просветительскими целями. В 1913 г. «Молодая Аравия» и «Партия децентрализации» совместно с ливанской «Лигой реформ» созвали в Париже «Арабский конгресс».После перенесения 1913 г. центра Общества в Бейрут, а в 1914 г. — в Дамаск «Молодая Аравия» стала тайной политической организацией, выдвигавшей программу освобождения арабских стран от османского господства и создания единого суверенного арабского государства. К этому времени «Молодая Аравия» насчитывала более 200 членов, в числе которых был сын шерифа Мекки эмир Фейсал бен Хусейн. [1]После начала Первой мировой войны арабские националисты подверглись репрессиям со стороны османских властей. Так, в 1916 г. состоялся Алейский процесс (по названию ливанского города Алея), ставший расправой над лидерами национально-освободительного движения Ливана, Палестины и Сирии, которой был придан легитимный характер. Она была организована по приказу сирийского наместника Османской империи Ахмеда Джемаль-паши. Весной 1916 г. были арестованы ок. 250 главных деятелей арабского националистического движения, большинство которых предстало перед военным судом. Более 100 обвиняемых суд приговорил к смертной казни, остальных — к пожизненной ссылке или к продолжительным срокам тюремного заключения. 6 мая 1916 г. лидеры арабов-националистов были публично повешены. В результате начавшихся после Алейского процесса преследований арабские националистические организации в странах Леванта были разогнаны. [2]Еще в мае 1915 г. в Дамаске сирийские националисты при участии Фейсала составили протокол об англо-арабском сотрудничестве в войне против Германии и Турции, при условии создания единого независимого государства из всех арабских территорий, расположенных в Азии. Великобритания приняла это условие, но втайне от арабов заключила с Францией соглашение «Сайкс — Пико» о разделе этих территорий (см. ст. «”Сайкс — Пико”. К 100-летию одного соглашения, или Еще раз о Ближнем Востоке»).В ходе восстания арабов под предводительством шерифа Мекки Хусейна на юге Сирии в сентябре 1918 г. также началось антитурецкое восстание. [3] 30 сентября 1918 г. арабские отряды освободили Дамаск. В октябре 1918 г. Сирию оккупировали британские войска.В ноябре 1918 г. Фейсал сформировал делегацию для участия в мирной конференции по окончании Первой мировой войны, однако Франция отказывалась признать ее полномочия. Фейсал обратился к британцам за поддержкой, а те в качестве платы потребовали передать Палестину под британский контроль. Фейсал вынужден был согласиться, в результате чего «Совет десяти» [4] признал арабских делегатов на мирную конференцию в Париже.В ходе конференции союзники отказались выполнять заключенные с арабами соглашения. Речь Фейсала на Парижской конференции 6 февраля 1919 г., в которой он приводил доводы в пользу создания независимого арабского государства, призывал проявить добрую волю и оценить вклад арабов в победу, осталась без результатов. [5]В заключенном 15 сентября 1919 г. между Великобританией и Францией соглашении «Ллойд Джордж — Клемансо» стороны договорились о замене британской военной оккупации Ливана и Сирии на французскую в обмен на согласие французского правительства на британскую оккупацию Ирака и Палестины. Осенью 1919 г. Великобритания вывела свои войска из Сирии.В марте 1920 г. в Дамаске собрался Сирийский генеральный конгресс, провозгласивший независимость Сирии, включавшей Ливан и Палестину, и провозгласил Фейсала королем.В ответ на Дамасский конгресс в апреле 1920 г. на конференции в Сан-Ремо правительства Великобритании и Франции договорились о передаче Франции мандата на управление Сирией. Еще в начале 1920 г. Фейсал подписал с премьер-министром Франции Клемансо документ, в котором признавался французский протекторат над Восточной Сирией. [6] Однако, 25 июля 1920 г. французские войска, преодолев вооруженное сопротивление сирийцев, заняли Дамаск. Фейсал был выслан из страны (с 1921 г. — король Ирака).В июле 1922 г. несмотря на протесты сирийско-ливанской делегации в Лондоне Лига Наций утвердила французский мандат на Сирию. Французские власти, пытаясь ликвидировать Сирию как государство, расчленили ее на ряд квази-государственных образований: Дамаск, Алеппо (включавшее санджак Александретта — нынешнюю турецкую провинцию Хатай), Латакия (Государство алавитов), Джебель-Друз. Они были подчинены непосредственно французскому верховному комиссару. В 1925 г. Алеппо и Дамаск были объединены в государство Сирия. [7]В 1925 г. в Сирии вспыхнуло народное восстание, продолжавшееся до 1927 г. и добившееся некоторых политических результатов. [8] Так, французское правительство было вынуждено изменить формы управления Сирией. В феврале 1928 г. французский верховный комиссар изменил состав сирийского правительства. В апреле 1928 г. состоялись выборы в Учредительное собрание, которое к августу 1928 г. подготовило проект конституции, предусматривавшей независимость и единство Сирии, установление в стране республиканской формы правления, а также создание национального правительства. Французские власти заявили, что эти положения противоречат условиям мандата и потребовали их изъятия из проекта. После того как Учредительное собрание отказалось выполнить это требование, в мае 1930 г. оно было распущено французским верховным комиссаром.Мировой экономический кризис 1929-1933 годов обострил положение в Сирии. 22 мая 1930 г. французский верховный комиссар издал Органический статут, являвшийся, по сути, конституцией. Согласно этому документу, Сирия провозглашалась республикой, но при сохранении французского мандатного режима. За то, что сирийский парламент отказался ратифицировать проект франко-сирийского договора, который, формально отменяя мандатный режим и признавая независимость страны, сохранял французский диктат, в ноябре 1933 г. французскими властями был издан декрет о роспуске парламента. [9]В 1933-1936 гг. происходил подъем забастовочного и профсоюзного движения, одной из причин которого стала французская табачная монополия. Итогом этой борьбы стало восстановление действия конституции и подписание 9 сентября 1936 г. франко-сирийского договора о дружбе и помощи, по которому признавалась независимость Сирии (мандат подлежал отмене в течение трех лет со дня его ратификации). Однако Франция могла располагать на определенных условиях своим воинским контингентом и военными базами, а также сохраняла свои экономические позиции.В ноябре 1936 г. был избран новый парламент, победу в который одержала партия «Национальный блок». Президентом страны был избран лидер «Национального блока» Хашим аль-Атаси (также президент в 1949-1951 и 1954-1955 гг.). Джебель-Друз и Латакия были включены в состав Сирии. Была основана газета «Саут аш-Шааб» («Голос народа»).Франция, видя, что Сирия уходит из ее рук, принимала пожарные меры. Так, в 1937-1938 гг. сирийскому правительству были навязаны два дополнительных соглашения к договору 1936 года, по которым расширялись военные и экономические возможности французов. Кроме этого, Париж решил передать Анкаре Александреттский санджак, навсегда отторгнув эту историческую часть Сирии от Дамаска (передан Турции в июле 1939 г.).В конце концов, в январе 1939 г. парламент Франции отказался ратифицировать договор 1936 года. [10] Это стало одной из причин, по которой президент аль-Атаси подал в июле 1939 г. в отставку.Стремление сохранить лицо Франции как великой державы заставляло французское правительство искать пути удержания своих позиций во всех регионах мира, где у него был установлен контроль в той или иной форме над той или иной территорией. Во избежание имиджевых потерь Париж делал все возможное и невозможное, не останавливаясь даже перед нарушением международных обязательств, как ни парадоксально это выглядит. И Сирия не стала здесь исключением.