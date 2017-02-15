Хронология «Минска 2.0»: ВСУ готовят «прорыв»

В последние недели перед новой вспышкой эскалации конфликта на Донбассе командование ВСУ стягивает к линии соприкосновения мощнейшие виды ствольной самоходной артиллерии. Одним из них является 203-мм дальнобойная самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион» («Объект -216»). На вооружении украинских войсковых формирований состоит от 82 до 87 подобных САУ

Материал от донецкого корреспондента о последствиях воздушного взрыва «Точки-У» в районе Мотеля. В случае, если бы «Минск-2» не состоялся как горький факт для каждой семьи оккупированной и освобождённой от киевской власти частей Донбасса, подразделения ВС ДНР уже бы давно оттеснили украинских боевиков на границы бывших Донецкой и Луганской областей, благодаря чему возможности обстрелов мирных городов республики для оголтелых укропов сошли бы на нет

Прилёт на Мотель 2 февраля 2017-го года: взрыв подомной мощности может вызвать не что иное, как полутонная осколочно-фугасная боевая часть 9Н123Ф оперативно-тактической баллистической ракеты 9М79-1 «Точка-У». Вариант с НУРС РСЗО «Ураган» здесь просто неуместен

А это аналогичный (практически идентичный) взрыв ОТБР «Точка-У», зафиксированный в Донецке 8 февраля 2015-го года

Ночная переброска лёгкой колёсной бронетехники нацистского полка «Азов» на коминтерновское оперативное направление

Оборона высоты «Дерзкая». Стратегически важная позиция расположена примерно в 10 км от восточных окраин Мариуполя



Не успело пройти и двух недель с момента возглавления весьма несговорчивого и прямолинейного американского режима администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа, как оперативно-тактическая ситуация у границ Луганской и Донецкой Народных Республик превратилась из напряжённой в откровенно эскалационную. Как стало известно из открытых информационных источников МО ДНР с подтверждением со стороны жителей Донецка вечер инаугурации Д. Трампа (20 января 2017-го) отметился началом применения РСЗО «Град» со стороны украинских войсковых формирований: из БМ-21 был обстрелян район Путиловки, находящийся в паре километров от густонаселённого Киевского района Донецка. Особого значения этому инциденту тогда, очевидно, кроме ребят, стоящих на передке, абсолютно никто не придал. В ту же очередь, «Грады» в окрестностях столицы республики до этого момента не применялись весьма длительный период времени, что уже являлось довольно зловещим предзнаменованием. С этого дня более-менее стабильная обстановка на линии соприкосновения на Донбассе пошла под откос, и уже в скором времени вышла на виток новой широкомасштабной эскалации конфликта.Сфокусированность новой американской администрации на внутренних экономических и социальных проблемах, концепциях противодействия Ирану и Китаю, а также резкие высказывания Трампа относительно контрпродуктивности существования Североатлантического альянса привели к серьёзном идеологическим разногласиям внутри блока НАТО. Главы и другие представители силовых и внешнеполитических ведомств основных европейских государств-членов блока выразили крайнее недовольство и озабоченность в связи такими настроениями в окружении нового президента США, указывая на угрозу потери обороноспособности от выдуманной агрессии Москвы в Восточной Европе. В итоге бездумная поддержка нацистского украинского режима в его варварских действиях против народа Донбасса была продолжена со стороны Великобритании и Германии ещё с большей силой, но более всего со стороны таких стран, как Польша, Латвия, Литва и Эстония. По линии международных военных поставок от этих стран-участниц НАТО Киев получает стрелковое оружие (включая крупнокалиберные пулемёты и винтовки европейского и американского производства), оборудование радиоэлектронной разведки, системы РЭБ и т.д. Да и с самими Штатами не всё однозначно: несмотря на новое руководство в Белом доме и Пентагоне, рота 173-й воздушно-десантной бригады США и рота 1-го батальона 69-го танкового полка продолжают пребывать на эстонской территории на ротационной основе.Опираясь на временную неразбериху во взаимоотношениях «европейского лагеря» НАТО со своими заокеанскими коллегами, а также отсутствие результативного диалога между Россией и США, незаконно избранный на пост президента «незалежной» Порошенко целиком и полностью полагается на поддержку со стороны Западной Европы и форсирует эскалацию конфликта на Донбассе. Примерно с 10 по 25 января 2017-го года наблюдалась значительная интенсификация переброски комплектов боеприпасов для батарей ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, развёрнутых близ линии соприкосновения между Новороссией и Украиной: всего было доставлено и разгружено 16 крупных железнодорожных эшелонов с сотнями тысяч крупнокалиберных снарядов всех типов, включая реактивные. Градус напряжённости в это время нарастал. И уже с 28 января наблюдалась повышенная активность украинской крупнокалиберной ствольной артиллерии на дебальцевском, донецком и новоазовском оперативных направлениях. Более того, в ход пошли бронетанковые и пехотные подразделения хунты, целью которых стало проведение разведки боем, а также психологическое и военно-тактическое ослабление расположенных у линии фронта укрепрайонов Корпусов народной милиции ЛДНР; но и эта попытка закончилась для Киева полным провалом.Кардинально тактика ВСУ изменилась утром 29 января 2017-го года. После достаточно продолжительной утренней артиллерийской подготовки из «Градов» и САУ с позиций в западной части Авдеевки по Ясиноватскому блокпосту и Верхнекальмиусской фильтровальной станции, со стороны Авдеевки были выдвинуты пехотные подразделения ВСУ, поддерживаемые танками и БМП, а также прикрываемые миномётным и артиллерийским огнём. Украинские боевики, по факту наступающие сразу с 3-х ОН (Крутая Балка, Авдеевка и Спартак), попытались «смять» опорные пункты на ЯПБ и с ходу занять западные окраины столицы ДНР. Для уменьшения плотности и интенсивности ответного огня артиллерийского и противотанкового «костяков» донецких ополченцев, украинские войсковые формирования попытались отвлечь их ещё и на горловском, а также красногоровском направлениях: подразделения 72-й механизированной бригады, 55-й отдельной артиллерийской бригады (ОАБр), 128-й ОГПБр, а также 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригад (ОМПБр), одновременно с попыткой прорыва на ЯПБ, вели беспокоящий огонь с позиций в Дзержинске, Каменке и Красногоровке. Но как мы отмечали в наших предыдущих работах по Донбассу, любая стратегия ГШ ВСУ по наступлению на различные участки Донецко-Макеевской агломерации обречена на провал. Данная попытка лобового «прорыва» не стала исключением: укры потеряли более 20 человек убитыми и 3 десятка человек ранеными. Серьёзные потери были и среди личного состава ВС ДНР; тем не менее, Ясиноватский укрепрайон остался в целости и сохранности. Вернуть полный контроль над опорными пунктами «Алмаз-1» и «Алмаз-2», к сожалению, пока не удалось, но это лишь вопрос времени.После ожидаемой неудачной попытки «прорыва» хунты в окрестностях Донецка утром 29 января, артиллерия ВСУ временно уменьшила интенсивность обстрелов, а потрёпанный штурмовой взвод украинских боевиков, отступающий в Авдеевку, попал под мощный заградительный огонь формирований «правосеков». Благодаря скоординированным действиям артиллеристов ВСН точным контрбатарейным огнём удалось подавить 3 огневые точки гаубиц «Гиацинт-Б».К вечеру 29 января ВСУ переключились на Южный фронт ДНР. Наиболее активным стало мариупольское ОН, где 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, при поддержке «ПС» и «Азова», предприняла попытку наступления на новоазовском направлении в районе н.п. Коминтерново и стратегической высоты «Дерзкая», с которой военнослужащие 9-го Мариупольско-Хинганского отдельного мотострелкового полка 1-го АК НМ ДНР контролируют населённые пункты Водяное, Лебединское, а также восточные окраины Талаковки, Сартаны и Мариуполя. Огневую поддержку наступающим формированиям оказывали батареи 120-мм миномётов, гаубицы Д-30 и САУ 2С3 «Акация», позиции которых расположены под Сартаной и Гнутово. Взятие под контроль «Дерзкой» имеет для укров решающее значение, поскольку она даёт возможность поддерживать огневой контроль над большинством населённых пунктов Новоазовского района, включая Заиченко, Дзержинское, Саханку и Безыменное, а также вести по ним огонь прямой наводкой из танковых орудий и противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». Для армейского корпуса НМ ДНР потеря «Дерзкой» означает потерю всех тактических преимуществ не восточных подступах к Мариуполю, именно поэтому её очень часто называют «Ключами от Мариуполя». Попытка её захвата «морпехами» 36-й бригады и в этот раз закончилась провалом и большими потерями среди личного состава.И в этот же вечер, 29 января, участок Северо-западного фронта в районе Донецка в прямом смысле этого слова взорвался мощнейшей за последние 2 года артиллерийской дуэлью между подразделениями армии ДНР и украинскими войсковыми формированиями. Верхушка укроповского генштаба отдала преступный приказ открыть плотный огонь по укрепрайонам и жилым кварталам Донецка из всех видов ствольной и реактивной артиллерии. По окраинам столицы республики полетели полные «пакеты» неуправляемых реактивных снарядов РСЗО «Град» и «Ураган». Артиллеристы ВС ДНР, в свою очередь, впервые за более чем полтора года, получили отмашку на достойную ответку аналогичными видами вооружения. После 18:00 на авдеевском направлении началось мощное контрбатарейное противостояние. Первой целью Киева было нанесение максимально возможного ущерба Донецкой фильтровальной станции (ДФС) и Верхнекальмиусской фильтровальной станции. В качестве «программы-минимум» было нарушение электроснабжения данных объектов для того, чтобы лишить дончан питьевой воды, в качестве же «программы-максимум» планировалось разрушить их резервуары-хранилища хлора для обширного заражения окружающей среды. В итоге этот «минимум» хунте всё же удалось реализовать, но только на время.К 30 января стала просматриваться стойкая тенденция смещения зоны падения укровских снарядов из окраин Донецка в густонаселённые районы города. В 9:00 появилась первая информация относительно разрушений инфраструктуры Донецка в результате вечерних и ночных артиллерийских обстрелов: было повреждено 2 котельные, школа, а также 6 многоквартирных домов в Куйбышевском и Киевском районах, а также в Макеевке. Но это была только пристрелка по жилому массиву, настоящий кошмар начался 30 января, примерно в 14:00. Расчёты украинской ствольной артиллерии открыли прицельный огонь по инфраструктуре Путиловки, Куйбышевского района и Яковлевки. На камеры своих смартфонов жители записали массу видеоматериалов-свидетельств преступных действий ВСУ по отношению к населению Донбасса и ВС ДНР. Такой темп направление обстрелов из ствольной артиллерии продолжались вплоть до утра 1 февраля. Именно тогда началось массированное применение украинскими боевиками РСЗО «Град» по всем вышеперечисленным районам Донецка. Результатом обстрелов стало повреждение 3-го электроввода 35-кВ ЛЭП и остановка Верхнекальмиусской фильтровальной станции, также начались потери среди мирного населения. Так в Макеевке, прямым попаданием украинского артиллерийского снаряда в частный дом, была убита пожилая женщина. После суточного обстрела Донецка из «Градов» и всех видов ствольного крупного калибра, поздним вечером 2 февраля, к этой номенклатуре добавились ещё и реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган», которые были использованы по Киевскому району, а также району Мотеля.По поводу типа боеприпаса, взорвавшегося в районе Мотеля в 21:40, по сей день существует несколько версий. Официальная — попадание 220-мм неуправляемого реактивного снаряда РСЗО «Ураган». О том, что это была ракета именно комплекса 9К57 «Ураган», — говорят практически все средства массовой информации ДНР. Для этого типа РСЗО разработано уже более 6 типов НУРС. Теоретически, довольно мощный взрыв мог произойти в результате детонации 100-килограммовой БЧ 9Н128Ф стандартного реактивного снаряда «Урагана» с индексом 9М27Ф; также это мог быть и снаряд с зажигательной головной частью 9М27С. Но видеоматериал, предоставленный двумя камерами из разных районов Донецка указывает о применении снаряда совершенно иного типа, если быть более объективным «Точки-У»: в ночном небе вы можете наблюдать мощнейшую вспышку, озарившую почти весь сектор обзора камер, зарево длится до 3 с, и всё это снято с расстояния более 10 км. Если оценивать этот взрыв даже чисто с физической точки зрения, он гораздо мощнее тех, которые наблюдаются при падении снарядов системы «Ураган». Так что наиболее правдоподобной версией является именно оперативно-тактическая баллистическая ракета 9М79-1 комплекса «Точка-У».Ракета оснащается осколочно-фугасной боевой частью 9Н123Ф массой 482 кг (масса взрывчатого вещества ТГ-20 достигает 162,5 кг), что и даёт столь мощный взрыв. Но где громадный кратер в районе Мотеля? Правильно, его там просто нет, поскольку инициирование боевой части произошло на значительной высоте над поверхностью. Боевая часть имеет неконтактный взрыватель 9Э118, представленный радиовысотомером и лазерным датчиком. Лазерный датчик позволяет инициировать БЧ на высоте 20 метров для нанесения максимального ущерба находящимся на поверхности объектам благодаря большей площади разлёта осколков. В ту же очередь, выраженность воронки (кратера) при подрыве боевого «снаряжения» на определённой высоте будет значительно меньшей, нежели при контактной детонации. Существует ещё один важный технологический нюанс.В момент прилёта «Точки-У» весь Донецк уже был покрыт слоем снега средней толщины, в том числе и в районе Мотеля. Об этом чётко свидетельствует видео, снятое квадрокоптером следующим утром. Обращаемся к принципу работы лазерного взрывателя «Точки». Взрыватель представлен излучателем лазерного луча, и приёмником его пятна на земной поверхности. Данные оптико-электронные сенсоры оснащены стандартными объективами фотоаппаратов «Зенит». Чувствительность приёмного сенсора позволяет распознавать лазерное пятно на расстоянии от 9 до 21 м на обычных типах поверхности (грунт, асфальт или железобетон), после чего происходит мгновенная подача команды на подрыв БЧ. Как видно по утренней видеосъёмке дрона в районе Мотеля, коэффициент диффузной отражательной способности (альбедо) автомобильной дороги на этом участке не превышает 18-20%, зато альбедо заснеженных грунтовых участков составляет 90-95%, что в 4,5 раза больше. Такое пятно может быть обнаружено приёмным сенсором 9Э118 на высоте до 75-80. Естественно, и взрыв произошёл примерно на этой высоте: на лицо отсутствие кратера и признаки мощнейшего воздушного взрыва, результатом которого стали вырванные с корнем огромные деревья, вывернутые наизнанку и «разобранные» до мельчайших деталей автомобили и т.д. Данный взрыв «Точки-У» можно считать уменьшенной копией взрыва Тунгусского метеорита; кратер от последнего также отсутствовал. О подобном типе взрыва также отчётливо говорят повреждения дома №19 по ул. Элеваторной, а также полностью уничтоженное здание №2 и дом №8 по ул. Токмакской (дома рядом с кольцом). При этом у всех домов черепица проломана взрывной волной, пришедшей сверху.Некоторые активно продвигают версию, в соответствии с которой воздушный взрыв «Точки-У» произошёл в момент перехвата зенитно-ракетными средствами ВС ДНР. Такая версия рассматриваться может, поскольку в начале февраля 2015-го года уже был успешный перехват украинской ОТБР 9М79-1 зенитно-ракетным комплексом ВС ЛНР, но подтвердить её точно нельзя, так как на видеоматериалах, снятых двумя вышеуказанными камерами в разных районах Донецка, нет ни одной предшествующей воздушной вспышки, говорящей о поражении «Точки» зенитными управляемыми ракетами на высоте 500 и более метров. В том же районе были замечены наземные вспышки всего за пару секунд до прилёта «Точки-У», очевидно, что это и были «Ураганы», которыми также атаковали район Мотеля, но по неизвестным причинами места их их падения с фрагментами снарядов показаны так и не были.Одновременно с массированной артиллерийской подготовкой СА, «Градами», «Ураганами» и «Точкой-У» по позициям защитников Новороссии и мирному населению Донецка, с западных окраин Красногоровки и Марьинки в направлении Петровского района Донецка выдвинулась танковая рота ВСУ, которая, под прикрытием миномётной батареи, предприняла попытку «выбить» донецкие подразделения НМ ДНР с крайних опорных пунктов Петровского района. В течении 2-3-х часов локальное наступление укров было успешно купировано ополченцами-артиллеристами ДНР. После мощнейшей ответки из СА и «Градов» ВС ДНР, формирования ВСУ, расположенные в окрестностях Авдеевки, перестали использовать «Ураганы», но «Грады», миномёты и СА работали до глубокой ночи. Ночью бои сместились с Донецко-Макеевской агломерации на дебальцевское, тельмановское и новоазовское оперативные направления. После хаотичных малоинтенсивных стрелково-миномётных и артиллерийских «дуэлей» на окраинах Петровского района Донецка, близ ЯБП и южнее Светлодарска, наблюдавшихся днём и вечером 3 февраля, в Донецке установилась устойчивая оперативная тишина.Состоявшаяся 1-го февраля встреча контактной группы в рамках Минских соглашений не дала абсолютно никаких результатов: пустозвонная договорённость об отводе тяжёлых вооружений сперва быстро перевоплотилась в отказ Киева от данных обязательств, а затем в запуск ещё более оперативной милитаризации и перегруппировки своих подразделений в сугубо наступательную конфигурацию. Заседание Совета Безопасности ООН закончилось для Киева безрезультатно, но главным моментом, который нас интересовал, — была позиция и риторика 29-го постпреда США при ООН Никки Хейли, которую господин Трамп и Сенат утвердили в должности 24 января 2017-го года. Именно этот момент стал первым главным индикатором позиции нового американского режима по отношению к РФ сразу после прихода к власти Д. Трампа. Мы услышали давно приевшиеся и шизофренические обвинения Москвы в «оккупации Крыма», а также вновь поставлены перед фактом продления санкций на неопределённый срок. Из этого делаем вывод: ожидать конструктива, а тем более прорыва в формате российско-американских отношений совершенно не стоит. Конечно, такой заметной поддержки киевского режима, как во время президентства Обамы, уже не будет, но и сдерживать неадекватные порывы непредсказуемой «незалежной» тоже никто не будет; более того, Лондон, Варшава и Балтия ещё и «презенты» в виде различного вооружения и оборудования подбросят. В таких условиях для Порошенко и его окружения уже подготовлена весьма благоприятная почва для продолжения агрессии против независимых республик Донбасса и дестабилизации обстановки на границе с Российской Федерацией.О масштабах планируемых ГШ ВСУ наступательных операций по захвату территорий ЛДНР стало известно уже к 6 февраля благодаря постам известнейшего пророссийского украинского общественного деятеля и члена «Партии регионов» Алексея Журавко. Местное население Херсонской области подготовило и передало ему для распространения информационный материал относительно переброски на мариупольское оперативное направление основного состава 57-й мотопехотной бригады ВСУ, дислоцированной в Чаплынке. На выезде из этого населённого пункта (в направлении Мелитополя — Мариуполя) сформировалась колонна бронетехники и грузовых военных автомобилей в количестве более чем 100 единиц. При этом, сложилась ситуация, характерная для конца весны 2014-го года: в кратчайшие сроки была организована весьма солидная компания протестующих родственников, которые заблокировали выезды из Чаплынки и смогли временно остановить колонну, правда, лишь до прибытия нарядов полиции и областных подразделений СБУ. Несмотря на то, что некоторые украинцы показывают откровенное недовольство происходящим, создавать реальные отряды народного ополчения у них не получается: спустя 3 дня подразделения 57-й бригады находились уже под Мариуполем.Стоит отметить, что распределение бригады по позициям в окрестностях города проходило с использованием объездных дорог для скрытия видов и количества переброшенной техники от населения города и действующей военной разведки ДНР. Этот факт также говорит о подготовке крупной наступательной операции на новоазовском ОН. В ту же очередь, полк «Азов» наращивает бронетанковую и пехотную группировку в Мариуполе и на его окраинах в открытую: колонны следуют прямо по центральным улицам Правого берега (23-й и Жовтневый районы) на Левый берег (Орджоникидзевский и Восточный районы). Только за последнюю неделю ряды националистического батальона в секторе «М» пополнились примерно 8 БТР-8, 3 БТР-3Е (оснащены 30-мм автоматическими пушками) и примерно 150 — 200 боевиками: часть прибыла на военную базу в захваченной 62-й школе возле парка «Веселка», остальная была направлена в н.п. Широкино, Сопино, Водяное и т.д. Теперь более подробно рассмотрим количественный и технический составы подразделений ВСУ, развёрнутые в окрестностях Мариуполя с учётом прибывшей 57-й мотопехотной бригады.На теперешний момент здесь действуют: 57-я мотопехотная бригада, 36-я отдельная бригада морской пехоты, части 56-й отдельной мотопехотной бригады, националистические полк «Азов», 40-й отдельный мотопехотный батальон «Кривбас», а также «Правый Сектор».Более того, в городе присутствуют и другие неизвестные формирования в количестве ещё 13 батальонных групп. Общая численность всех этих военизированных формирований на мариупольском ОН достигает примерно 18300 чел. Бронетанковый парк включает: 120-150 танков Т-64БВ и Т-72Б, около 600 колёсных и гусеничных боевых бронированных машин (ББМ), до 220 орудий ствольной артиллерии, миномётов и САУ, около 40 БМ РСЗО «Град» и «Ураган», свыше 320 противотанковых средств (ПТРК, СПГ и РПГ) и до 382 единиц средств ПВО, включая ЗУ, ПЗРК и зенитные пулемёты, установленные на бронетехнике. Это примерно в 2 раза больше, нежели у новоазовской группировки в составе 9-го Мариупольско-Хинганского отдельного МСП и других подразделений НМ ДНР, в зоне ответственности которых находится мариупольское направление. Судя по всему, укры пытаются довести это соотношения до 3:1 или 4:1, чтобы предпринять очередную попытку «прорыва» в районе Ленинского, Коминтерново и высоты «Дерзкая». А поэтому в уже в ближайшие дни может потребоваться привлечение техники из оперативного резерва для остановки будущего «прорыва».В качестве наступательного эшелона в н.п. Лебединское и Водяное ВСУ разместили 5 танковых рот Т-64БВ в количестве 50 ОБТ и несколько десятков ББМ. Артиллерийская поддержка в виде батарей гаубиц Д-30, САУ «Гвоздика» и «Акация», а также батарей РСЗО «Град» развёрнута на Бетонке и близ «свинарника» (Сартана), в посёлках Мирный, Талаковка, Виноградное, Павлополь и Старый Крым. Вся эта техника базируется в непосредственной близости от инфраструктуры населённых пунктов, поэтому артиллеристы ДНР имеют возможность вести контрбатарейный огонь по очень ограниченному списку украинских артиллерийских установок: ВСУ прикрываются мирным населением. Ответный огонь ополченцев ведётся в основном по передовым позициям украинской артиллерии, находящимся в полях, восточнее Сартаны, Калиновки и Талаковки, а также по переходящим в наступление бронетанковым подразделениям хунты.