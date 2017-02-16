Хронология «Минска 2.0»: ВСУ готовят «прорыв» (часть 2)

Как видим, траектория полёта разведывательного полёта БПЛА RQ-4A на этот раз проходила на донецком и волновахском ОН, где наблюдаются наиболее интенсивные приготовления ВСУ к проведению карательной операции, и это далеко не совпадение, а натуральная закономерность

Источники информации:

http://dnr24.com/main/26432-soobschenie-ot-opolcheniya.html

https://nahnews.org/986182-srochno-doneck-obstrelivayut-iz-uraganov-gradov-i-tochek-u-letit-aviaciya-vsu

https://defence.ru/editors-choice/nad-donbassom-proletel-amerikanskii-sputnik-razvedchik/

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/tochka/tochka.shtml

Стоит заметить, что с 50-70 Т-64БВ, отправленными на передок, в большое наступление на Безыменное или Новоазовск ВСУ идти не осмелятся, но попытаться внезапным ударом захватить Коминтерново, Ленинское, Заиченко и Саханку вполне могут. И здесь всё зависит исключительно от количества противотанковых средств и РСЗО, находящихся в распоряжении армии ДНР на южном направлении. Глядя на последние попытки захвата Коминтерново и «Дерзкой», а также итоговые потери техники и личного состава ВСУ, можно с уверенностью говорить, что средств этих вполне достаточно для блокирования подобных локальных наступлений, даже с учётом 3-хкратного численного превосходства укров.Но, судя по трём деталям оперативно-тактического характера, наблюдающимся в течение последней недели, попытками локального прорыва Киев ограничиваться не собирается: наиболее вероятной развязкой может стать генеральное наступление на Донецкую Народную Республику.Последний такой полёт наблюдался в начале февраля 2017-го года, сразу после критического обострения ситуации на донецком участке Западного фронта Новороссии. Американский стратегический дрон-разведчик некоторое время барражировал вдоль линии фронта между Донецком и Белой Каменкой на рекордно близком расстоянии в 55-60 км. Такое сближение также о многом говорит: для получения фотографически точного радиолокационного изображения в режиме синтезированной апертуры (SAR), на котором можно будет чётко классифицировать военную технику Народной милиции ВС ДНР, радар «Глобал Хоука» AN/ZPY-2 должен сократить расстояние с объектами разведки примерно до 120 — 150 км. Сближение же с линией соприкосновения до 60 км даёт глубину обзора территории ДНР 35 км в районе «Тельмановского перешейка», плюс ещё около 50 км глубины территории Российской Федерации. Это говорит о следующем:Размещение пусковых установок комплексов «Точка-У» в Авдеевке имеет свою оперативно-тактическую роль. «Мёртвая зона» ОТБР 9М79-1 составляет примерно 18-20 км, а поэтому Донецк с этих позиций «Точками» обстреливаться не будет. Эти ракеты заготовлены для нанесения мощных ударов по группировкам ВС ДНР в Тельмановском и Новоазовском районах, расстояние до которых от Авдеевки составляет от 70 до 125 км. Радиус действия «Точек-У», развёрнутых в Краматорске, не охватывает южные части ДНР, а поэтому именно их планируют использовать против укрепрайонов и армейских корпусов ЛДНР в районе Дебальцево и Донецка. Железнодорожные эшелоны с сотнями платформ бронетехники и ствольной артиллерии в большинстве своём прибывают в Артёмовск, где разгружаются и распределяются между Дебальцевской дугой, а также горловским и донецким оперативными направлениями.Все эти 3 фактора отчётливо указывают на готовящееся широкомасштабное наступление ВСУ сразу на двух оперативных направлениях — тельмановском и новоазовском, а также на методичный подрыв оборонительных возможностей подразделений армии ДНР под Донецком и Дебальцево с помощью постоянного артиллерийского огня из СА и РСЗО. Включение Донецко-Макеевской агломерации, Горловки, Дебальцево и северных рубежей Луганской Народной Республики в первый план генерального наступления ВСУ в Киеве вряд ли рассматривается, и для этого имеется два аргумента:Первый эшелон представлен населёнными пунктами (с запада на восток): Красногоровка, Авдеевка, Новгородское, Дзержинск, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Золотое, Бахмутовка, Петровка, Нижнетёплое, Станица Луганская. Второй эшелон более мощный, и представлен городами: Курахово, Селидово, Константиновка, Часов Яр, Артёмовск, Соледар, Лисичанск, Северодонецк и Новоайдар.Третий эшелон представлен ещё более крупными городами, часть из которых имеет командно-штабное значение: Константинополь, Красноармейск, Дружковка, Краматорск, Славянск, Николаевка, Красный Лиман, Северск и Рубежное. На этом ОН, максимум, что изначально смогут сделать армейские корпуса ЛДНР, — освободить ближайшие города, входящие в первый оборонительный эшелон ВСУ, основным из которых является Светлодарск — тактический рудимент бывшего «Дебальцевского котла».Другое дело — Западный и Юго-Западный фронты Новороссии (волновахское и мариупольское ОН). На этих направлениях ВСУ, на фоне многократного численного превосходства мотопехотных бригад, значительно отстают в плане развитой системы укрепрайонов из-за отсутствия большого количества крупных населённых пунктов. Основными из них являются лишь Мариуполь, ограниченный береговой линией Азовского моря, а также Волноваха. В этих городах и их окрестностях сосредоточено наибольшее количество опорных пунктов ВСУ, батарей ствольной и реактивной артиллерии и бронетанковых подразделений. В то же время, между этими городами находится большое количество небольших посёлков типа Степное, Новогнатовка, Бугас, Прохоровка, Анадоль, Привольное, Кальчик и Македоновка. Здесь ВС ДНР могут развить гораздо более стремительное и успешное контрнаступление, создать «Волновахский котёл» и продолжить наступление в южном направлении, формируя «Мариупольский котёл».У мотострелковых рот и полков НМ ДНР на этом направлении практически нет серьёзных преград, поскольку освобождать от украинских боевиков посёлки гораздо легче, нежели тратить недели на зачистки городов типа Артёмовск или Константиновка. Вышеперечисленные посёлки Волновахского и Мариупольского районов могут быть зачищены от укров всего за пару недель. Именно по этой причине Киев сегодня старается всеми силами достигнуть 4-, 5-кратного перевеса в Волновахе и Мариуполе (на тельмановском и новоазовском ОН) и перейти в наступление на восток до того момента, когда ГШ ДНР приступит к сосредоточению дополнительной войсковой группировки с целью отражения прорва войск хунты.Практически всё осведомлённое население ЛДНР, России и оккупированной хунтой части Донбасса уверено в том, что запущен обратный отсчёт до очередной попытки проведения наступательной операции ВСУ на Донбассе. Все наблюдающиеся тактически нюансы, рассмотренные в нашей работе выше, указывают на то, что самые активные и решающие бои могут вспыхнуть на Западном и Юго-Западном фронтах ДНР. Также, ввиду появления именно в этом секторе, 5 и 7 февраля 2017-го года, американского стратегического разведывательного дрона RQ-4A «Global Hawk», с большой долей вероятности можно утверждать, что эскалация начнётся уже до середины-конца февраля. Учитывая, что армейским корпусам НМ ДНР уже давно дана отмашка на ответное применение крупнокалиберной артиллерии и другого вооружения, подразделения Южного фронта смогут достаточно долго сдерживать украинскую агрессию, продолжать слепо выполнять «Минск-2.0» и наблюдать, как укроповские «Грады» и «Ураганы» ровняют с землёй целые посёлки и города молодых республик. Но столь долго это продолжаться уже вряд ли будет. В рамках большинства военных учений, проведённых мотострелковыми подразделениями Корпуса народной милиции ДНР, одним из главных пунктов была организация успешного контрнаступления; а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал войсковым подразделениям армии ДНР обилия снарядов и патронов. Это первые сигналы «незалежной» о том, что в случае вспышки боевых действий возиться с неадекватным киевским режимом больше никто не будет.По всей видимости, противостоять хунте ополченцам придётся в одиночку, но благо, при должной работе военторга. Как и обычно, попытке наступления мотострелковых подразделений ВСУ будет предшествовать мощная многочасовая артиллерийская подготовка как по опорным пунктам ополченцев, так и по мирному населению многочисленных прифронтовых населённых пунктов в южной части ДНР. При непрекращающемся огне из САУ, транспортируемых гаубиц и миномётов, линию соприкосновения с республикой начнут пересекать танковые роты украинских ОБТ Т-64БВ и БМП-2. В качестве ответных мер артиллеристы НМ ДНР включатся в жёсткую «контрбатарейную игру», раз за разом нанося удары «Градами» и гаубицами Д-30, САУ «Гвоздика» и другой артиллерией по украинским позициям , а противотанковые расчёты с комплексами «Метис-М», «Малютка» и «Фагот» начнут большую охоту на украинские танки, — начнётся игра на истощение. Соотношение сил в этот момент может составлять лишь 2:1 или 3:1 в пользу украинских формирований. Численность армии ДНР на участке наступления ВСУ может быть значительно увеличена за счёт большого притока добровольцев из России, включая Республику Крым, а также благодаря частичной передислокации отдельных бригад или батальонов с некоторых участков Северного фронта ДНР, откуда генерального наступления ожидать пока не стоит.Учитывая большой опыт и высочайшую мотивированность военнослужащих НМ ДНР, стоит ожидать постепенного изматывания войск хунты и купирования наступательной операции, но продлится это не так уж и долго. Киев подтянет дополнительные расконсервированные единицы военной техники и «пушечное мясо» для продолжения войны. Следовательно, потребуется не простое купирование прорыва ВСУ на Южном фронте, а проведение широкомасштабного контрнаступления НМ ДНР в западном оперативном направлении, целью которого станет освобождение Волновахи, Мариуполя, а затем и всей юго-западной части бывшей Донецкой области. Но для проведения такой большой операции потребуется высвобождение дополнительных войсковых подразделений, большая часть из которых вынуждена сегодня контролировать западные рубежи Донецко-Макеевской агломерации и Горловки от локальных атак ВСУ со стороны Новгородского, Авдеевки, Красногоровки и Марьинки. Высвободить эти ресурсы реально только одним способом — зачисткой данных пригородов Донецка от украинских боевиков с их дальнейшим оттеснением до линии «Тарасовка — Селидово — Курахово», которая расположена в 20—30 км от Донецка. Это позволит минимизировать регулярные обстрелы западных районов Донецка, Макеевки и Горловки крупнокалиберной артиллерией ВСУ, а также поставит точку на постоянных атаках украинской бронетехники на укрепрайоны армии ДНР в Петровском, Кировском и Киевском районах Донецка. После принятия данных мер, около 1,5-2 тыс. военнослужащих ДНР, а также несколько десятков единиц колёсной и гусеничной бронетехники, участвующих сейчас в обороне Ясиноватского блокпоста, восточной части Авдеевской промзоны и окрестностей ДАП, может быть направлено в качестве подкрепления в районы проведения контрнаступательной операции.Что касается первого этапа контрнаступления подразделений НМ ДНР, тактически наиболее приемлемым направлением является угледарское. «Фишка» заключается в том, что город Угледар расположен всего в 25 км от мощнейших донецкой и докучаевской оперативно-тактических группировок войск ДНР, и сколько бы Киев не укреплял этот город, взять его штурмом будет в несколько раз проще и быстрей, нежели Волноваху. Огневую поддержку мотострелкам ДНР в наступлении на Угледар смогут оказывать артиллерийские батареи с южных окраин Донецка, Еленовки и Докучаевска, что облегчит задачу. Это локальное наступление создаст так называемый «Угледарский выступ», в который войдут н.п. Угледар, Новомихайловка, Ольгинка и Новотроицкое. Создание «Угледарского выступа» решит две стратегически важные задачи для генерального контрнаступления армии ДНР:После создания «Угледарского выступа» продвижение подразделений НМ ДНР может быть продолжено в южном направлении к посёлкам Ровнополь и Ивановка. После их зачистки Волноваха окажется в «полукотле». Одновременно с боями за два вышеуказанных населённых пункта, потребуется выдвижение штурмовой группировки армии ДНР по линии «Мирное-Андреевка-Донское». Здесь находится ещё одна достаточно важная высота — курган «Могила-Косач» высотой 257 м. С неё открывается полный огневой контроль трассы «Донецк-Мариуполь». Таким образом, — все лёгкие пути поддержки волновахской группировки ВСУ новой техникой и боекомплектами для неё будут перекрыты, и со стороны Прохоровки и Новогнатовки можно смело начинать наступление в сторону Бугаса и Волновахи, урезая «полукотёл». Для этого этапа контрнаступления ВС ДНР могут воспользоваться очередной исторической высотой Донбасса — курганом «Могила-Дубовка» высотой 240 м, который расположен в 15 км восточней Волновахи.Стоит заранее отметить, что бои за Волноваху будут достаточно свирепыми, а на полное вытеснение украинских войсковых формирований с этого участка фронта, либо формирование котла потребуется от 3 до 6 или даже более недель. Это связано с тем, что практически вся южная часть Донбасса изобилует огромным количеством курганов и высот, часть из которых сейчас закреплена за боевиками хунты. После взятия под контроль Волновахи, все ключевые опорники ВСУ на западном оперативном направлении будут ликвидированы, и командование НМ ДНР сможет продолжить зачистку юго-западной части бывшей Донецкой области. Основными целями в дальнейшем контрнаступлении будут северные и северо-западные подступы к Мариуполю — Малоянисоль, Кременёвка, Кальчик и Володарское. Именно эти населённые пункты образовывали «Мариупольской котёл» летом 2014-го года, до неприемлемого и губительного приказа о возврате подразделений ВС ДНР на ранние позиции в районах Широкино и Гнутово, и именно их зачистка станет предвестником полного освобождения Мариуполя от киевского режима.Несмотря на то, что даже после задействования добровольцев соотношение сил на театре военных действий Донбасса будет склоняться в пользу ВСУ (примерно с 2-2,5-кратным перевесом), количество единиц бронетанковой техники, миномётов, артиллерии, а также противотанковых комплексов будет сохраняться примерно 1:1,5. По неофициальным данным, на вооружении СВ одной только Донецкой Народной Республики состоит около 300 — 400 ОБТ различных типов (от Т-64БВ до Т-72А/Б), 500 — 600 ББМ, более 600 миномётов различных калибров, более 300 ед. ствольной артиллерии и 150 ед. РСЗО «Град», а также тысячи РПГ и несколько сотен ПТРК. С такими арсеналами Донецк вполне может позволить себе любой вариант противодействия украинским оккупантам.К полудню и вечеру 12 февраля, на момент завершения нашего обзра, ситуация на фронтах ДНР оставалась весьма напряжённой. Наиболее активными оперативными направлениями были — светлодарское, горловское и донецкое. С направления н.п. Луганское (окрестности Светлодарска) артиллерия ВСУ открыла огонь из крупнокалиберной артиллерии в сторону опорных пунктов ополченцев в Молочном. К 17:00 обстановка в этом квадрате усложнилась: интенсивность огня значительно возросла. У северных подступов к Горловке, в п.г.т. Зайцево, традиционно для этого сектора, продолжался среднеинтенсивный бой с применением крупнокалиберных пулемётов, ручных гранатомётов и «сапог» (СПГ-9). На донецком направлении, северней ЯБП (на 8-километровом участке от Крутой балки до Верхнеторецкого), идёт малоинтенсивный бронетанковый бой с применением ОБТ, БМП и миномётов. Количество обстрелов территории республики за последние сутки колеблется от 450 до 1350.В то же время, согласно данным, озвученным заместителем командующего оперативным командованием ДНР Эдуардом Басуриным со ссылкой на разведывательные структуры республики, в очередной раз подтверждается необходимость скорейшего оттеснения украинской оперативно-тактической группировки от западных окраин Донецка для сохранения безопасности мирного население и подразделений ДНР. Так, за прошедшую неделю, в зону расположения резервной 1-й отдельной танковой бригады ВСУ в н.п. Весёлый Гай прибыла 203-мм САУ 2С7 «Пион». Данный посёлок находится всего в 40 км от центра Донецка, что позволяет украинскому «Пиону» обстреливать всё районы столицы ДНР. Также, по данным разведки республики, несколько единиц развёрнуто в н.п. Павлополь (северней Мариуполя). Исходя из их ТТХ, в список целей этих САУ попадают практически все населённые пункты и стратегически важные узлы ДНР на юге республики, включая Новоазовск, Тельманово, Седово и даже приграничные территории РФ (дальность действия ОФ-снаряда ЗОФ-43 составляет 37,4 км, активно-реактивного ЗОФ-44 — 47,5 км). В Новоселидовку (25 км западней Донецка) прибыли несколько РСЗО «Град», а в ещё более близкий н.п. Новомихайловка подтянули 152-мм транспортируемые гаубицы «Гиацинт-Б» для обстрелов южных районов Донецка и Докучаевска.Под Мариуполем наблюдается аналогичная ситуация: близ н.п. Бердянское (на новоазовском ОН) укропы разместили по меньшей мере 3 БМ РСЗО «Град», а в Водяном — почти 2 батареи 120-мм миномётов 2Б11. Всё указывает на то, что все приготовления наступательных штурмовых «костяков» ВСУ близ линии соприкосновения уже доведены до логического завершения, а наблюдающиеся перемещения артиллерии — лишь спешная подготовка началу очередного раунда агрессии, после которого ВСУ просто должны перестать существовать в качестве войсковой единицы. И каков бы ни был исход очередной встречи Контактной группы, запланированной на 15 февраля, дальнейший игнор "Минска" со стороны Киева в итоге приведёт к полномасштабным военным действиям.