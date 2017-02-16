Донбасс в украинских клещах

Украинская армия пытается взять Донбасс в клещи, чтобы впоследствии раздавить. Судя по всему, Порошенко готовит масштабное наступление в ближайшее же время. Эдакая своеобразная подготовка к очередной встрече «нормандской четверки» в формате переговоров министров иностранных дел.Киевские «стратеги» прекрасно понимают, что их ждёт в Минске в ближайшем будущем (точная дата пока не назначена, но все ключевые игроки настаивают на срочности в связи с растущей напряжённостью), поэтому и пытаются опередить события. Западные союзники Порошенко пытаются усмирить своего не в меру агрессивного вассала (это ещё мягко сказано) и каждый по отдельности уже расписал безрадостную для реформаторов картину завравшемуся клоуну.Дональд Трамп это сделал по телефону и, судя по реакции Банковой и украинских боевиков на юго-востоке, «призыв к миру» был жёстким и не терпящим оговорок. За указаниями Меркель Петя слетал сам и получил такой же ответ. Берлин и Вашингтон приказывают Киеву прекратить гражданскую войну, отвести войска и сесть за стол переговоров на крайне невыгодных для шоколадника условиях. Франция, по всей видимости, вообще пытается умыть руки и переложить весь груз ответственности на «старших братьев».Вполне закономерная позиция, ведь Париж изначально избегал украинского болота и не принимал непосредственного участия в организации киевского зоопарка, ограничиваясь лишь устной поддержкой и мизерными подачками в виде гуманитарной помощи и микрокредитов.Как бы то ни было Порошенко и не рассчитывает на помощь с Елисейских полей, поэтому и не рванул туда сразу же после берлинской отповеди. На встрече в Минске диктовать условия будут два игрока – Москва и Берлин.Париж либо займёт нейтральную позицию, либо поддержит главные заинтересованные стороны. Киеву уготована участь «слушаться и подчиняться» и украинские дипломаты с каждым днём только усугубляют ситуацию и заранее сдают позиции. После череды скандалов, устроенных Климкиным и компанией, которые в последнее время бросаются на Европу, как стая диких обезьян, унизительное для патриотов принуждение может превратиться в жестокую и изощрённую порку. Горе дипломаты с тремя классами церковно-приходской за плечами за предельно краткий срок приговорили Украину и, в частности, свой революционный режим к международной анафеме. И с каждым днём всё туже затягивают на своей шее петлю.Поэтому неудивительно, что Порошенко идёт ва-банк и делает ставку на войну. У него нет другого выхода, и пока его взбесившиеся обезьянки брызжут слюной ,раскачивая общество, он готовит ударный кулак ВСУ для прорыва и наступления по всем направлениям.И естественно ему плевать на сопутствующие потери. С одной стороны, ему даже будет выгоден очередной котёл и тысячи трупов в украинских моргах, ибо общественный резонанс умытый кровью поможет отсрочить неизбежное падение. Хотя всё-таки другой вариант, с прорывом и успешным наступлением, его устраивает больше. Именно к этому и готовят ВСУ вот уже почти месяц, постепенно наращивая силы и раскурочивая линию разграничения и своеобразную нейтральную полосу.Несмотря на то, что авдеевская авантюра закончилась полным провалом как «в поле», так и на дипломатической арене, ВСУ продолжают наседать на Донбасс, и не только на донецком направлении. Да, под Донецком сейчас горячее всего. Круглосуточные обстрелы и регулярные вылазки украинских боевиков превратили промзону в настолько горячую точку, что даже лояльные Киеву наблюдатели ОБСЕ не выдержали напряжение и, наверное, впервые за три года прямо обвинили ВСУ в нарушении Минских договорённостей.Обычно слепоглухонемой Александр Хуг попытался приструнить ВСУ и потребовал отвести войска, за что тут же был клеймён в Киеве. Буквально пару дней назад его открыто обвинили в эскалации конфликта. Мол, это наблюдатели, своими неосторожными действиями, спровоцировали «хероев» на шквальный огонь, который по чистой случайности всё никак не утихнет.И пока ОБСЕ, как обычно, медленно переваривает информацию и только собирается реагировать ,Порошенко шустро подготовил страну к кровавой бане. Законопроект о введении военного положения обработан и ждёт только президентского согласия. Всё-таки надеется ещё дурилка на миллиардный транш МВФ.Да и 600 миллионов от ЕС за карпатский лес ещё на счёт не поступили. Как только денежные вопросы будут решены, Петя с радостью подпишет стране приговор и начнёт финальную стадию уничтожения своего одураченного стада баранов. Тем временем подготовка к бойне идёт полным ходом и ВСУ обложили Донбасс уже с трёх сторон. Украинский Генштаб пытается организовать своеобразные клещи с вспомогательной группировкой в районе Мариуполя. И сейчас Луганск находится в не меньшей опасности, что и Донецк. С одной лишь оговоркой, что ЛНР ещё так не бомбят.По сообщениям представителя народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, Киев накануне усилил группировку ВСУ в этом направлении, стянув к линии фронта самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», бронетранспортёры и колонны грузовиков с боеприпасами. Также к границе практически еженедельно прибывают эшелоны с техникой и живой силой. В частности, две новоприбывшие САУ были замечены в Попаснянскм районе в сопровождении трёх БТРов и десятка грузовиков с боеприпасами. Также Киев перебрасывает к границе ЛНР специальные подразделения для диверсионно-подрывной работы.Потенциальные украинские ДРГ (несколько подразделений из 8-го полка спецназначения) размещены в данный момент в районе населённого пункта Счастье и посёлка Горское. Широкомасштабное наступление Киев, по всей видимости, планирует инициировать серией терактов в ЛНР. Все эти передвижения ВСУ прикрывает плотным миномётным огнём по позициям народной милиции. Своеобразные ударные клещи уже фактически готовы. Вдоль линии разграничения Киев сконцентрировал серьёзную группировку войск в 90 тысяч военнослужащих.Довершает «стратегический узор» серьёзная группировка под Мариуполем, готовая в любой момент поддержать наступление. Буквально пару дней назад ВСУ отправили в этом направлении несколько тысяч бойцов и колонну бронетехники. Переброска такой внушительной силы не обошлась без скандалов, которые, по сути, и указали на масштабность операции.Жители Херсона и области, как известно, заблокировали колонну ВСУ в Чаплинке, пытаясь помешать отправке своих родственников в мясорубку. Общественный активист Геннадий Спивак, сообщивший об инциденте, насчитал в колонне танков и БТР больше ста единиц техники. Буквально через сутки эту «махину» видели уже под Мариуполем.Киев окружает Донбасс со всех сторон и зажимает в серьёзные тиски. Следующее наступление под Авдеевкой может сопровождаться атакой на всей линии фронта. Ополчение должно быть готово отразить натиск всей боеспособной части ВСУ. В свой последний рывок Порошенко явно бросит всё имеющееся в наличии мясо.