Ирландец на русской службе, или Фельдмаршал Петр Петрович Ласси

Петр Петрович Ласси

А. Е. Коцебу «Битва при Нарве»

Мозаика М. В. Ломоносова «Полтавская баталия» (в здании Академии Наук)

Осада Гданьска

Настольная медаль «В память победы над турками при Азове 1736 г.»

Граф Ласси Петр Петрович с 1736 г. Неизвестный художник XVIII в.

На рубеже XVII–XVIII веков привычный уклад России был поколеблен. Молодой государь Петр Алексеевич с неистовой энергией и напором обустраивал государство, строя свои широкомасштабные планы и немедленно их внедряя. Стремление наконец-то выйти к Балтийскому морю неизбежно приводило к столкновению со Швецией, по своему потенциалу вполне вписывающейся в число сильнейших государств Европы. Для противодействия такому серьезному противнику необходима была не только многочисленная, хорошо обученная и вооруженная армия, но и офицеры, полководцы, способные и грамотные.Россия всегда была гостеприимна к иностранцам, если те не вторгаются в ее пределы в составе конных, пеших или колесно-гусеничных ратей, а приезжают послужить и поработать. В постоянно воюющей и плотно населенной Европе не было недостатка в людях, знающих толк в военном деле. Многие из выбравших ратную стезю дворян за свою долгую или не очень жизнь умудрялись послужить нескольким монархам. Кто-то пытался искать удачи и славы в Новом Свете, в далеких колониях и на торговых постах. Но были и те, кто внимательно приглядывался к огромной и малоизвестной стране на востоке, где, по слухам, молодой царь массово принимал на службу за весьма приличное по европейским меркам жалование толковых иностранцев. И в край лесов и болот потянулся ручеек из тех, кто готов был употребить остроту своего ума и шпаги на благо России и собственной мошны. Одним из таких иностранных военспецов и был выходец из Ирландии, ставший впоследствии фельдмаршалом Петром Петровичем Ласси.Свой жизненный путь Пирс Эдмонд де Лэйси начал 30 октября 1678 г., появившись на свет в Ирландии. Его род был достаточно старым и заслуженным и имел нормандское происхождение – предок будущего русского фельдмаршала прибыл в Англию на кораблях Вильгельма Завоевателя. Дома мальчику не сиделось и подобно множеству других юных отпрысков дворянских фамилий, чье главное богатство заключалось в пышном гербе, звучном девизе и отцовской шпаге, он начал военную карьеру в 13 лет – юноша стал участником Войны двух королей. Англия во второй половине XVII в. переживала болезненные метаморфозы, включая Гражданскую войну, казнь короля, диктатуру Кромвеля и реставрацию монархии.Кульминацией суеты у английского престола стала Славная Революция, в результате которой Вильгельм Оранский, высадившись на острове, отобрал власть и корону у Якова II Стюарта. Стюарт был католиком, и это не прибавляло ему популярности в стране, где превалировало англиканство. Однако свергнутый король не отказался от борьбы – католическая Ирландия не признала нового монарха, и именно она стала главным оплотом сторонников Якова Стюарта, называемых якобитами. Именно в их ряды и влился юный де Лэйси на заключительном этапе войны.Положение сторонников свернутого Якова к тому времени было весьма непростым – помощи от погрязшего в континентальной войне Людовика XIV ждать не приходилось. В июле 1690 г. на реке Бойн в кровопролитном сражении якобиты и немногочисленные французские полки были разбиты войсками английского экспедиционного корпуса. Яков II, оставив свою армию, уехал в изгнание во Францию, и к следующему 1691 году война Двух королей закончилась победой Вильгельма Оранского, ставшего теперь для солидности Вильгельмом III.Многие ирландцы покинули Зеленый остров и перебрались на континент во владения Людовика XIV – в их числе был и молодой де Лэйси. Эмигрантов, знакомых с ратным ремеслом, было достаточно, чтобы в составе армии Его Величества сформировать ирландский полк. Успевшие на родине понюхать пороха, Пирс и его братья были записаны рядовыми. Людовик XIV воевал много и охотно, так что блеск короля-солнца слишком часто затмевало пороховое облако. В те годы он мерялся силами с целой коалицией государств, стремившихся ограничить аппетит хозяина Версаля, и эмигранты-якобиты пришлись весьма кстати. Под знаменем с золотыми лилиями де Лэйси принял участие в боевых действиях на североитальянском театре, где маршал Николя Катина успешно противостоял превосходящим силам принца Евгения Савойского.В 1697 г. де Лэйси получил свой первый офицерский чин. Его братья погибли за амбиции французского короля, вдалеке от дома, война Аугсбургской лиги завершилась усугублением старых противоречий новыми соглашениями, а молодой ирландец остался без средств к существованию. Юности свойственны порывистые решения, и Пирс решил попытать счастья у своих недавних противников – австрийцев. Вена вела длительную и уже близившуюся к финалу Великую Турецкую войну вместе с Речью Посполитой и Венецией. Одновременные боевые действия против Людовика растянули период военного противоборства с Османской империей, однако окончание войны Аугсбургской лиги и прогрессирующая слабость Блистательной Порты не оставляли сомнений в его исходе.В Европе того времени с пониманием относились к смене цвета мундира, и Пирс влился в ряды армии Габсбургов, в составе которой ему пришлось повоевать на заключительном этапе. Великая Турецкая война закончилась в 1699 г. подписанием Карловицкого мира. Турки лишались большого количества своих владений в Европе, а их победоносные противники торопились, поскольку, терзаемый многочисленными болезнями, король Испании Карл II умирал бездетным, что давало повод для новой общеевропейской войны. Так ирландец оказался в Восточной части Европы, где до него дошли занимательные слухи. В такой далекой от Зеленого острова, но весьма близкой к имперским владениям России царь Петр проводил обширные преобразования и крайне нуждался в хороших кадрах. При его дворе были рады иностранцам, готовым служить и сражаться, и обещали неплохое жалование. На родине де Лэйси перспектив не намечалось, и он вновь решает сменить место службы. Предполагал ли он, что прослужит России почти 50 лет, и она станет для него второй родиной? Оставив за спиной Европу и Габсбургов, Пирс Эдмонд де Лэйси отправился на восток.Ирландец попал прямо к началу войны со Швецией. Выход к Балтийскому морю, обретение гаваней и портов для масштабной торговли с Западом был одной из главнейших задач, поставленных Петром I. Несмотря на то, что русская армия находилась в процессе реформирования, царь (во многом благодаря успешному окончанию Азовского похода) считал, что она готова к войне со шведами. Войска были многочисленными, однако им не хватало выучки, дисциплины и организации. Имелись серьезные проблемы с современным вооружением. На службу широко привлекали иностранцев, и де Лэйси был среди тех, кто оказался в рядах русской армии с самого начала войны. Он принял участие в первой масштабной операции против шведов – нарвском походе.По иронии судьбы после отъезда Петра в Новгород командование было передано герцогу Карлу Евгению де Круа, которого де Лэйси знал по боевым действиям против турок. Перед приездом в Россию и службой у саксонского курфюрста и польского короля Августа II де Круа воевал в армии Габсбургов, где дослужился до фельдмаршала. Прибыв к царю с дипломатическим поручением, герцог по настоянию Петра принял участие в походе против Нарвы. Именно ему и была поручена роль командующего, несмотря на то, что де Круа бурно отнекивался от этого решения Государя. Дальнейшие события подтвердили подозрения о неготовности русской армии к противостоянию со шведской военной машиной. Множество причин организационного характера и, без сомнения, храбрость и талант юного Карла XII привели к закономерному поражению под Нарвой.Герцог де Круа и часть офицеров-иностранцев, опасаясь за свои жизни, поскольку подчиненные всерьез полагали, что «все немцы – изменники», оправдав столь нелестное о себе мнение, поспешили сдаться шведам. Доверие к иноземцам было подорвано, и вскоре Петр I издал приказ, согласно которому в войсках количество командного состава из «немцев» не может превышать одной трети. Все же де Лэйси, будучи младшим офицером, вместе со всей армией претерпел тяготы Нарвской конфузии и продолжил свою службу.Первые неудачи не остановили Петра – война набирала обороты. Упоенный победой Карл ушел в Польшу, и у России появилась возможность привести в порядок свою армию. Уже в 1701 г. генерал-аншеф Борис Шереметев вторгся в Ливонию и у Эрестфера нанес решительное поражение отряду генерала Шлиппенбаха. Это была первая крупная победа России в Северной войне. За эту кампанию ирландец де Лэйси, служивший под началом Шереметева, был произведен в капитаны. Сам Шереметев получил фельдмаршала и был возведен в графское достоинство. В 1702 и 1703 году он продолжил свои успешные операции в Лифляндии, овладел несколькими крепостями, в том числе Нотебург и Ниеншанц.Тем временем Карл XII решил сделать паузу в активных действиях против русской армии и сосредоточил усилия на Польше. Шведский монарх планировал сместить Августа II, являвшегося еще и саксонским курфюрстом, и заменить его кем-то более лояльным и податливым воле Стокгольма. Таким образом, Россия, во-первых, лишилась бы своего основного союзника, а во-вторых, между русскими и шведскими владениями возникла бы дополнительная буферная зона. Шведская армия вторгается в Речь Посполитую. В результате комплекса военных и политических действий Август II был низложен, и его место занял шведский кандидат Станислав Лещинский. Не все в Польше были согласны с такой ситуацией, и собравшаяся в 1704 г. Сандомирская конфедерация объявила Лещинского незаконным королем. Между представителями конфедерации и русской стороной был подписан Нарвский трактат, согласно которому Речь Посполитая официально присоединялась к союзу против Швеции.Россия ввела войска на территорию Польши, и она стала ареной боевых действий между русской и шведской армиями. Де Лэйси находился в составе контингента, участвовавшего в польской кампании – в 1705 г. ирландец получил звание майора, а в 1706-м указом Петра I был назначен подполковником в 1-й Невский пехотный полк. Этот этап войны после некоторых неудач закончился в октября 1706 г. убедительной победой армии Меншикова над шведами при Калише, однако, влекомый многовекторными тенденциями и опасаясь за сохранность Саксонии, куда вторгся сам Карл XII, Август пошел на переговоры с врагом и согласился втайне от своих русских союзников на сепаратный мирный договор, отказавшись от польской короны в пользу Лещинского.Россия оказалась против Швеции в одиночестве. Теперь Карл решил нанести своему главному противнику сокрушительный удар. Он начинает готовить поход на восток. Слухи о больших приготовлениях врага стали распространяться, и сомнения в их достоверности отпали тогда, когда шведская армия в сентябре 1707 г. перешла из Саксонии в Польшу, где и находилась на пополнении и переформировании почти 11 месяцев. В июле 1708 г. Карл XII выступил с главными силами на Смоленск. Петр I ждал непрошеных гостей, его армия постепенно укреплялась качественно и количественно. В дополнение к старым формировались новые полки. В 1707 г. де Лэйси получил звание полковника, а в следующем, 1708, году накануне вражеского вторжения указом Петра I назначен командиром Сибирского полка.Тем временем армия Карла вторглась в пределы России, на соединение с ней из Риги двинулся корпус Левенгаупта с огромным обозом из нескольких тысяч телег с провиантом и боеприпасами. Командовавшие русскими войсками Петр I и Меньшиков отходили вглубь своей территории, стараясь лишить противника любых припасов. Тылы шведов нещадно тревожила конница. Критически оценив ситуацию и понимая, что без тяжелой осадной артиллерии взять хорошо укрепленный Смоленск не удастся, король меняет первоначальные планы. Тем более что с Украины с некоторых пор стали поступать любопытные сигналы от решившего приобщится к европейским ценностям тамошнего гетмана Мазепы. Гетман расточал обещания и в конце концов соблазнил шведского короля красочной историей о якобы поджидающей его 50-тысячной армии и огромных запасах провианта, сосредоточенных предусмотрительным Мазепой в Батурине.Карл поворачивает свою армию на юг, одновременно выдав Левенгаупту новые указания. Однако реальность оказалось жестока как предателю евроинтегратору, так и к имевшему глупость поверить ему королю. Прибывший в шведский лагерь Мазепа привел с собой лишь несколько тысяч казаков, число которых неуклонно сокращалось. Склады в Батурине были дальновидно уничтожены Меншиковым, а русская конница шла за врагом по пятам. Тащившийся с обозом Левенгаупт был настигнут у Лесной и разбит – большая часть запасов стала трофеями русских.В ноябре 1708 году Карл вошел в Ромны, где его армия впервые за долгое время получила отдых. Но общее положение шведов было очень тяжелым – они оказались далеко от своих главных баз и складов, вокруг находилось враждебное население. Королю пришлось двигаться все дальше на юг, где оставались регионы, не разоренные войной. Через месяц шведский гарнизон, оставленный в Ромнах, был выбит, и отличившийся в этом деле де Лэйси был назначен комендантом города. Ирландец много сделал для того, чтобы Ромны не стали более добычей противника, – под его руководством город был сильно укреплен. Еще ранее, при форсировании Десны, полковник де Лэйси был ранен, но остался в строю. За свои заслуги, уже подмеченные царем, ирландец был назначен командовать гренадерским полком.Шведский поход близился к своей кульминации. Зима 1708–1709 гг. дорого обошлась иностранным «гостям» – множество солдат замерзло или умерло от недоедания и болезней. Весной 1709 г. Карл испытывал острый недостаток не только в провианте, но и в боеприпасах. Тут неоценимую услугу ему вновь оказал крутившийся под рукой Мазепа, сообщив, что есть место, в котором сосредоточены большие запасы на случай отражения татарских набегов. Место это назвалось город Полтава. В развернувшихся событиях де Лэйси принял самое активное участие: его полк находился в центре знаменитого Полтавского сражения, где полковник получил тяжелое ранение в голову. Поход на Украину закончился для Карла и его союзника Мазепы полной катастрофой. Закаленная в боях, имевшая колоссальный опыт армия была уничтожена – ее остатки сдались у Переволочны русским. Король и гетман, бросив все, бежали в турецкую крепость Очаков.После такой грандиозной победы из своих щелей начали выползать битые ранее шведами и нарушившие верность России союзники. Северный союз был восстановлен – осенью к нему присоединились Дания и Саксония. Петр I, со своей стороны, обязался активизировать боевые действия в Прибалтике. В 1710 г. туда был направлен генерал-фельдмаршал Шереметев. Его войска осадили Ригу и после длительной осады и бомбардировки взяли ее. Де Лэйси, который был участником этой масштабной операции и заслужил своей храбростью благоволение начальства, был назначен первым русским комендантом Риги.Швеция все еще была сильным противником, однако ее и без того ограниченные ресурсы постепенно таяли. Находившийся с неофициальным визитом после бегства из-под Полтавы в турецких владениях Карл прилагал большие усилия для того, чтобы склонить Блистательную Порту к войне с Россией. В 1710 г. до Петра I стала доходить информация о настойчивой агитации, проводимой шведским королем. Посол в Константинополе Толстой еще в 1709 г. начал добиваться выдворения буйного монарха из турецких пределов, но Стамбул не спешил отказывать тому в гостеприимстве. Наконец, комплексные усилия Карла XII, заскучавшего в Крыму хана Девлет Гирея II и партии войны у султанского престола увенчались успехом: Османская империя объявила России войну.Петр I решил предпринять поход вглубь Балканского полуострова, рассчитывая на поддержку местного православного населения. Наряду с другими офицерами – иностранцами на русской службе участие в походе принял и давно примеченный царем де Лэйси. Однако русская армия в конце июня 1711 г. была окружена многократно превосходящим ее войском великого визиря Балтаджи Мехмеда-паши. Положение было критическим – в лагере заканчивались продовольствие и боеприпасы. В ходе начавшихся переговоров был заключен Прутский мирный договор. Не последнюю ролю сыграли и внушительные подарки, охотно принятые визирем. В ответ на бешеную реакцию находившегося при турках Карла великий визирь резонно заметил, что непорядок будет, если все цари и короли будут находиться вдали от своего государства. Ударение было явно сделано на слове «короли». За участие в Прутском походе де Лэйси был удостоен звания бригадира. Война со Швецией продолжалась. В 1712 г. за успешное осуществление заготовок продовольствия и фуража для армии в Польше ирландец получил чин генерал-майора. Потом последовали боевые действия в Прибалтике, где он принял участие в сражении при Фридрихштадте под командованием Петра I, а потом в осаде и штурме Штеттина в шведской Померании.Пришлось Пирсу Эдмунду де Лэйси побывать и в морских операциях. В 1716 г. посаженные на галеры Астраханский полк и два полка гвардии совершили под его командованием переход к Висмару и, высадившись на берег, приступили к осаде города. В 1719 г. к побережью Швеции была направлена специальная морская десантная экспедиция под командованием генерал-адмирала Апраксина. Она состояла из двух десантных отрядов: одним командовал сам Апраксин, во главе другого был де Лэйси. Высадившись на шведское побережье и разметав небольшие заслоны вражеских войск, десантники нанесли большой ущерб военному производству Швеции, разорив и уничтожив оружейные мастерские, заводы и склады. Подобные рейды практиковались и в 1720 году. Ресурсы Швеции окончательно истощились, а морские десанты русских возле Стокгольма произвели сильнейшее впечатление на занявшую престол после смерти Карла XII его сестру, королеву Ульрику Элеонору. За грамотное руководство войсками, бесстрашие и храбрость, проявленные де Лэйси в этих походах, он был произведен в генерал-лейтенанты. Война со Швецией закончилась подписанием Ништадтского мирного договора, а карьера выходца с далекого Зеленого острова в России продолжилась.Состояние здоровья не позволило де Лэйси принять участие в последнем масштабном военном предприятии Петра – походе против Персии. После воцарения на престоле Екатерины I ирландец был награжден орденом Александра Невского в день его учреждения, 21 мая 1725 года. В августе этого же года он становится членом Военной Коллегии, главнокомандующим вооруженными силами в Петербурге, Новгородской губернии, Эстляндии и Карелии. В 1727 г. он вновь становится губернатором Риги. В недолгое царствование Петра II, когда бразды правления были сосредоточены у всё еще могущественного Меншикова, де Лэйси пришлось выполнять довольно деликатную миссию, где грань между войной и политикой была основательно размыта. Стремясь подчинить русскому влиянию Курляндию и, соответственно, не допустить туда поляков, Меншиков поручил де Лэйси выдворить из герцогства так неудобно оказавшегося там небезызвестного Морица Саксонского, пытавшегося завладеть курляндским престолом. В 1727 г. де Лэйси вошел на территорию герцогства вместе с тремя полками пехоты и конницы и попросту арестовал незадачливого претендента. Впоследствии Морицу удалось сбежать на лодке, после чего он вступил с де Лэйси в переписку, предлагая тому стать посредником в переговорах с Меншиковым. Курляндия осталась в поле русского влияния, а ирландец вернулся в столицу как раз тогда, когда Меншиков был низложен.Царствование Анны Иоанновны не отличалось спокойствием во внешней политике. В 1733 г. развернулась война за польское наследство, и Россия приняла в ней активное участие. На престол Речи Посполитой претендовали две персоны, и мнения европейских государств разделились. Тестя французского короля Станислава Лещинского поддерживал Версаль. На стороне сына покойного Августа II – курфюрста Саксонии Фридриха Августа – выступили Россия и Австрия. Де Лэйси было поручено командование над 20-тысячной армией, с которой ему было приказано выступить на территорию Речи Посполитой для ободрения поддерживаемого Россией кандидата. 22 сентября под Варшавой, в Грохуве, под защитой русских штыков был собран сейм, который дисциплинированно утвердил на троне саксонского курфюрста под именем Августа III.Обеспечив трон правильному претенденту, де Лэйси приступил к наведению порядка в Польше. 4 января его войска овладели крепостью Торунь, после чего он приступил к осаде Гданьска. Вскоре руководство осадой перешло к не менее славному иноземцу на русской службе Буркхарту Миниху, а усилия де Лэйси были направлены на то, чтобы не допустить помощи осажденному городу со стороны сторонников Лещинского. Вскоре, несмотря на прибывшие из Франции подкрепления в лице тысячного десанта регулярных войск, Гданьск пал. За эти заслуги ирландец был награжден вывшей наградой Речи Посполитой – орденом Белого орла.Неблагоприятное для партии Лещинского состояние дел в Польше заставило Францию активизировать свои усилия на западных рубежах Австрии. Обеспокоенный император Священной Римской империи Карл VI запросил помощи у своих русских союзников. Де Лэйси было приказано совершить марш-бросок через Европу к Рейну. За время этого нелегкого перехода его войска поразили местных обывателей небывалой организованностью и дисциплиной. Не было ни насилия, ни грабежей – порядок в русской армии заслужил похвалу одного из самых знаменитых полководцев того времени, бывшего противника и старого знакомого еще по Аугсбургской войне, Евгения Савойского. Однако воевать с французами на Рейне не пришлось – не желая дальнейшего продолжения войны, Париж пошел на переговоры, и польский престол был окончательно закреплен за Августом III. На обратной дороге по настоянию императора де Лэйси посетил Вену, где в его честь был устроен пышный прием, кульминацией которого было вручение военачальнику портрета Карла VI, усыпанного брильянтами, денежного подарка и фельдмаршальского жезла. За месяц до этого, в феврале 1736 г., Анна Иоанновна уже пожаловала Лэйси звание фельдмаршала русской армии. Ему было предписано срочно прибыть под Азов – едва закончив одну войну, Россия вступила в следующую, на этот раз с Османской империей.По пути на театр военных действий в малороссийских степях кортеж де Лэйси, охраняемый казаками, подвергся нападению татарского отряда, занимавшегося привычным делом: грабежом и захватом пленных. Фельдмаршалу удалось отбиться и ускакать. Прибыв под Азов, де Лэйси немедленно приступил к организации осадных работ – его усилия увенчались успехом. 20 июля 1736 г. крепость Азов пала, причем фельдмаршал получил ранение. За эту заслугу полководец был удостоен в 1737 г. высшей награды Российской империи – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.Ирландец начал подготовку к походу в Крым, поскольку он совершенно справедливо считался главной угрозой России на юге. Первый поход в Крым был предпринят уже в 1737 г. Поджидавший русских крымский хан Фатих Гирей занял позиции на хорошо укрепленной перекопской позиции. Но полководец и не думал атаковать противника в лоб. Для вторжения в Крым он избрал иной путь – через Арабатскую стрелку, поддерживаемый кораблями Азовской флотилии контр-адмирала Бредаля. Узнав о замысле командующего, почти весь генералитет возмутился и начал отговаривать де Лэйси. Тот был непреклонен и предложил несогласным оставить армию и уехать. В качестве серьезности своих намерений он приказал даже отрядить двести драгун для эскорта. Подобные меры успокоили скептиков, и операция была успешно проведена – русская армия вошла в Крым в том месте, где ее появления никто не ждал. Узнав о появлении у себя тылу противника, татары поспешили отступить в горы. Разорив множество татарских селений за их постоянные и беспощадные набеги на южные рубежи России, де Лэйси оставляет Крым.В кампанию следующего 1738 года он повторил операцию: опять татары и турки ожидали русскую армию у Перекопа, и вновь фельдмаршал перехитрил противника. Теперь его войска вошли в Крым по дну высохшего участка Сивашского озера и вынудили к капитуляции Перекоп, где были взяты в плен около двух тысяч турок. Вновь пройдясь железной метлой по территории беспокойного ханства, в октябре 1738 г. русские войска вернулись на зимние квартиры. В 1739 г. де Лэйси был пожалован графский титул, а в 1740 г. в ознаменование подписания Белградского мира с Османской империей графу была пожалована шпага, усыпанная бриллиантами и пенсионом в три тысячи рублей.После окончания войны фельдмаршал стал выполнять обязанности Лифляндского губернатора. Но Россия никогда не могла похвастаться длительным дружелюбием своих соседей. В 1741 г., отказавшись формально признавать младенца Иоанна Антоновича императором и не переставая надеяться на реванш за полтавские и гангутские тумаки, войну империи объявила Швеция. Вновь де Лэйси, или, как он теперь назывался на русский манер, Петр Петрович Ласси был востребован по своей главной специальности. Правительница Анна Леопольдовна назначила его Главнокомандующим русской армией. Шведы были старым и знакомым фельдмаршалу противником. Спустя несколько недель после начала войны Ласси разбил вражеский 4-тысячный отряд генерал-майора Врангеля, взяв того в плен вместе с 1200 других шведов. В августе 1742 г. усилиями полководца было полностью сорвано шведское наступление – был взят Гельсингфорс и большое количество пленных.Взошедшая на престол в результате дворцового переворота Елизавета Петровна подарила полководцу алмазный перстень. Быстро истратив реваншистские настроения, шведы в 1743 г. попросили мира. Быстрое и успешное окончание войны – во многом заслуга самого Ласси, пользовавшегося большой популярностью в войсках. Для возвращения из Финляндии в Петербург императрица прислала за полководцем свою собственную яхту, щедро наградив его. После этой, последней в его жизни, войны Ласси занимал пост Лифляндского губернатора. Скончался 14 апреля 1751 г. на семьдесят четвертом году жизни.Де Лэйси отличался не только смелостью, отвагой и полководческим талантом. Он был известен своим полным равнодушием к придворным интригам и подковерной борьбе за власть. Петр Петрович Ласси, даже будучи фельдмаршалом, оставался солдатом, чьей главной обязанностью была защита Отечества. Таким он и остался в истории – ирландец, нашедший свою вторую Родину в России.