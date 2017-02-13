Майдан пожирает своих сторонников
Скоро наступит третья годовщина победы государственного переворота на Украине. Как известно, прикрытием этого переворота, в результате которого законно избранный президент был изгнан из страны, была массовая тусовка под названием «Евромайдан». Тусовка была весьма разношерстной, состояла и из крайне правых, и из ультралевых, и просто из халявщиков, погнавшихся за бесплатными печеньками от Нуланд. Но сторонники майдана даже гордились этим – дескать, весь украинский народ, да в едином-то порыве…
А 7 февраля в Киеве произошло событие, которое осталось незамеченным из-за куда более трагичных событий на Донбассе. Тем не менее, носители неофашистской идеологии совершают преступления не только в шахтерском краю, но и в Киеве. И не только против «сепаров» и «ватников», но и против своих же соратников. Против тех, с кем вместе скакали и отплясывали гопака на морозе на Майдане Незалежности.
Итак, вечером 7 февраля праворадикалы разгромили выставку ультралевого художника Давида Чичкана, которая называлась «Упущенные возможности». Погромщики в масках силой ворвались в киевский Центр визуального искусства, где проходила выставка, избили охранника, облили черной краской экспонаты и намалевали на стенах «Слава Украине!»
Сотрудники Центра успели изрядно натерпеться страха: полиция приехала только тогда, когда воинствующих молодчиков и след простыл. Эту выставку пытались разгромить еще раньше, 4 февраля. Тогда ее пришлось временно закрыть. Стоило возобновить работу – и радикалы сделали то, что хотели.
Ладно бы, этот художник, Давид Чичкан, был бы каким-то там «сепаром» или «ватой» (как правосеки, да и многие представители власти, любят называть своих противников). А то ведь он – такой же скакун Майдана, как и они сами. Просто ныне ему кажется, что он-то прыгал на Майдане, желая чего-то иного. За какие-то другие идеалы, отличающиеся от ныне господствующих.
Наверняка ему, как левому анархисту, не по душе факельные шествия и откровенно фашистские лозунги об исключительности украинской нации. А может, тоскует Давид по безвизу, которым Европа дразнит украинцев, как осла, перед носом которого привязали морковку. Отсюда и название выставки – «Упущенные возможности».
Теперь Чичкан осознал, что в результате Майдана наступил полнейший беспредел группировок, подобных «Правому сектору». Жаль, что наивные дурачки, причисляющие себя к левым, не понимали этого, когда вместе с праворадикалами жгли шины и громили административные здания. Может, сам автор оскверненных работ и не громил, но был там же, на Майдане, а следовательно, вольно или невольно является соучастником того, что сделали с Украиной под лозунгами «евроинтеграции», «борьбы с коррупцией», и, конечно же, «демократии». «Демократия» победила, и теперь нельзя даже рта лишний раз раскрыть. Критикуешь Майдан – значит, против Украины и ее славы. Значит, «сепар» и даже «слуга Москвы».
Не стоит даже ожидать, что вандалы будут привлечены к ответственности. Никто не ответил ни за осквернение памятников, ни за срывы концертов неугодных правосекам артистов, ни даже за убийства.
А тут подоспела еще одна новость: избиты пресловутая молодая неонацистка Вита Заверуха и ее «вторая половинка» Олесь Черняк. И сделали это отнюдь не те, кто выступал против освобождения из тюрьмы преступницы, соучастницы убийств правоохранителей. Это сделали свои же – праворадикальная группировка С14, которая активно поддерживала Заверуху, пока та сидела на шконке. Дескать, плохо отблагодарили за помощь в освобождении.
И при таких вот нравах, царящих на Украине – майданщики пытаются валить с больной головы на здоровую, указывают пальцем на Донбасс и утверждают, что это там «свои» разбираются со «своими». В эту грязную пропагандистскую кампанию даже втянули известную российскую «Новую газету», отличающуюся пролиберальными взглядами.
Казалось бы, «Новая газета» - солидное издание, а не какой-то там «боевой листок» «Правого сектора». Однако это солидное издание попыталось реализовать на своих страницах установку Киева: списать убийство Михаила Толстых («Гиви») на разборки внутри ДНР. И вот появляется сенсационная «информация», будто бы к убийству Гиви причастен ополченец Игорь Мыльцев (позывной «Француз»). Как оказалось, эта «новость» была высосана из пальца. С журналистом «Новой газеты» Павлом Каныгиным (который, кстати, в свое время был задержан в ДНР и вскоре отпущен) связались от имени Мыльцева со взломанной страницы последнего. Те, кто контролирует нынче этот взломанный аккаунт, поведали фантастическую историю, будто бы бойцы «Сомали» сами убили своего командира. Каныгин с удовольствием ухватился за сенсацию, видимо, желая отомстить ДНР за свое былое задержание. В результате – полный провал и позор для крупной, солидной газеты, а также для всех либеральных изданий, с радостью подхвативших «утку».
Жаль, что ни «Новая газета», ни другие либеральные силы, которые внутри России выступают в поддержку украинского Майдана, в упор не желают видеть очевидного: этот Майдан превратил Украину в сплошную «серую зону», где правит откровенный криминал. И где даже сторонники так называемой «революции» уже не могут чувствовать себя в безопасности, если их позиция хотя бы чуть-чуть отличается от мнения самых реакционных группировок, руками которых и был осуществлен переворот.
Автор: Елена Громова