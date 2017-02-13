«Новые ракеты» Украины оказались советскими боеприпасами С-5

Любое военное снаряжение имеет определенные сроки службы. Они давно истекли у находящихся на Украине управляемых ракет, сейчас истекают у неуправляемых ракет и даже артиллерийских снарядов. Раньше Украина приглашала российских специалистов для продления срока годности боеприпасов, но теперь, когда все военно-технические связи между странами разорваны, такой возможности нет. Киев не имеет даже возможности проверить исправность ракет, поскольку своих специалистов у него нет.

Как сообщает " Российская газета ", главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский поделился своим мнением о новых ракетах для авиации, о создании которых заявил президент Украины Петр Порошенко. Как считает военный эксперт, фактически речь идет о неуправляемых боеприпасах С-5, разработанных в СССР более 60 лет назад. В России они давно заменены на более современные образцы.57-мм неуправляемая авиационная ракета С-5 была принята на вооружение в 1955 году и выпускалась в десятке с лишним модификаций: от осколочных и кумулятивных до постановщиков помех. Однако С-5 имела посредственные характеристики точности (вероятное отклонение ракеты составляло 0,35 процента от дальности полета) и в 1971 году ее заменили на 80-мм С-8: более мощную, дальнобойную и точную. С-5 были отправлены на хранение вместе с пусковыми установками для их использования. После распада СССР часть боеприпасов оказалась на Украине, где они постепенно пришли в негодность.- пояснил В. Мураховский.Информационная кампания, развернутая вокруг «новых ракет», дала возможность Киеву заявить хоть о какой-то оружейной новинке. Возможностей для серийного выпуска даже таких старых боеприпасов на Украине нет, поскольку и в советское время республика не имела полного цикла их производства.