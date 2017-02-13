13:06 13 февраля

«Новые ракеты» Украины оказались советскими боеприпасами С-5

Как сообщает "Российская газета", главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский поделился своим мнением о новых ракетах для авиации, о создании которых заявил президент Украины Петр Порошенко. Как считает военный эксперт, фактически речь идет о неуправляемых боеприпасах С-5, разработанных в СССР более 60 лет назад. В России они давно заменены на более современные образцы.

57-мм неуправляемая авиационная ракета С-5 была принята на вооружение в 1955 году и выпускалась в десятке с лишним модификаций: от осколочных и кумулятивных до постановщиков помех. Однако С-5 имела посредственные характеристики точности (вероятное отклонение ракеты составляло 0,35 процента от дальности полета) и в 1971 году ее заменили на 80-мм С-8: более мощную, дальнобойную и точную. С-5 были отправлены на хранение вместе с пусковыми установками для их использования. После распада СССР часть боеприпасов оказалась на Украине, где они постепенно пришли в негодность.

«Новые ракеты» Украины оказались советскими боеприпасами С-5



Любое военное снаряжение имеет определенные сроки службы. Они давно истекли у находящихся на Украине управляемых ракет, сейчас истекают у неуправляемых ракет и даже артиллерийских снарядов. Раньше Украина приглашала российских специалистов для продления срока годности боеприпасов, но теперь, когда все военно-технические связи между странами разорваны, такой возможности нет. Киев не имеет даже возможности проверить исправность ракет, поскольку своих специалистов у него нет.

- пояснил В. Мураховский.

Информационная кампания, развернутая вокруг «новых ракет», дала возможность Киеву заявить хоть о какой-то оружейной новинке. Возможностей для серийного выпуска даже таких старых боеприпасов на Украине нет, поскольку и в советское время республика не имела полного цикла их производства.


50

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 44
  1. seregatara1969 Сегодня, 07:29
    вот так перемога ! вот так зрада ! русскими ракетами пользоваться нельзя - а обьявленными хохляцкими можно
    seregatara1969
    1. татарин 174 Сегодня, 07:34
      За то этот их верховный кукарекун прокукарекал, что это у них самые лучшие и скорострельные ракеты в мире. Так что бойтесь все!
      татарин 174
      1. cniza Сегодня, 08:10
        Цитата: seregatara1969
        вот так перемога ! вот так зрада ! русскими ракетами пользоваться нельзя - а обьявленными хохляцкими можно


        Беда в том , что Украина превратилась в "обезьяну с гранатой" и это уже не смешно , чудо , что они ещё не натворили бед.
        cniza
    2. venik Сегодня, 08:09
      Цитата: seregatara1969
      русскими ракетами пользоваться нельзя - а обьявленными хохляцкими можно

      ====
      Да нет, это не объявленные, а скорее всего "пиратская" копия... А вот почему скопировали устаревшие С-5, а не более мощные С-8 - вопрос. Скорее всего НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.... А до серийного выпуска - дело вряд ли дойдет - выпускать НЕ НА ЧЕМ и НЕ КОМУ!
      venik
      1. zapas98 Сегодня, 08:49
        В советских частях фронтовой авиации блоков УБ-32А было гораздо больше чем Б-8. И заглушив 12 пусковых направляющих в блоке остаются еще 20, что вполне достаточно для его эффективной работы. Б-8 в постсоветское время использовались на много чаще, и технический ресурс их выработан,да и глушить там фактически нечего.
        zapas98
    3. Horn Сегодня, 11:27
      Цитата: seregatara1969
      вот так перемога ! вот так зрада ! русскими ракетами пользоваться нельзя - а обьявленными хохляцкими можно

      - Как поп в постный день: Помолился, и перекрестил порося в карася!..
      Horn
    4. Василий Крылов Сегодня, 12:11
      А,чё,всё новое это хорошо забытое старое.Во как.
      Василий Крылов
  2. Громобой Сегодня, 07:29
    Подумать даже страшно,сколько ещё уникальнейших разработок сможет явить миру их "сумрачный гений".Нашей военно-технической разведке обязательно нужно добыть образец этого изделия или хотя бы чертёжик там какой."огненные стрелы Порошенко" это серьёзнее ,чем вы думаете!)))
    Громобой
    1. ИмПерц Сегодня, 07:39
      Цитата: Громобой
      нужно добыть образец этого изделия или хотя бы чертёжик там какой."огненные стрелы Порошенко" это серьёзнее ,чем вы думаете!

      Не только стрелы, но и воду, на которой эти стрелы мчатся!
      ИмПерц
    2. антивирус Сегодня, 07:40
      Вы все напрасно смеетесь. На Окраине( где?) спрятал свои изобретения Н Тесла. Трепещите, укрыйцы найдут и нам мало не покажется.Сейчас А Яценюк копается в архивах, в США.Скоро агрессор получит по заслугам от могучей армии Приднепровья.
      антивирус
      1. Смог Сегодня, 08:19
        Сейчас А Яценюк копается в архивах, в США.Скоро агрессор получит по заслугам от могучей армии Приднепровья.

        Да ладно.Некогда сейчас Сеньке этой мелочевкой заниматься.
        Он по два раза на дню к Трампу на доклад ходит. Докладает о ходе строительства стены на границе с Мексикой. wassat
        Смог
        1. антивирус Сегодня, 08:21
          Сеня на повышение пошел. Стена с Мексикой поболее будет, чем Черниговская стенка.
          антивирус
    3. Монархист Сегодня, 07:46
      Конечно"серьезнее чем мы думаем",ведь,эта ракета"дочка "пана Педро и Белой горячки!
      Монархист
    4. oborzevatel Сегодня, 10:27
      Цитата: Громобой
      Подумать даже страшно,сколько ещё уникальнейших разработок сможет явить миру их "сумрачный гений".Нашей военно-технической разведке обязательно нужно добыть образец этого изделия или хотя бы чертёжик там какой."огненные стрелы Порошенко" это серьёзнее ,чем вы думаете!)))

      Насчет стрел - не знаю.
      Но вот копье - пожалуйста.
      oborzevatel
      1. Ныробский Сегодня, 11:51
        Цитата: oborzevatel
        Насчет стрел - не знаю.
        Но вот копье - пожалуйста.

        Вот ещё, немного из истории появления Гетьманской булавы
        Ныробский
    5. Ныробский Сегодня, 11:49
      Цитата: Громобой
      Подумать даже страшно,сколько ещё уникальнейших разработок сможет явить миру их "сумрачный гений"

      laughing Столько, сколько в его арсеналах найдётся образцов из серии -"Хорошо забытое старое"))) Главное деньги на армию освоены, громадянам "новинки" предъявлены. Пусть ещё СМС-ками на армию скидываются...
      Ныробский
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:33
    Цитата: Громобой
    Подумать даже страшно,сколько ещё уникальнейших разработок сможет явить миру их сумрачный гений.

    Ну я читал,что не всё так радужно.Некоторые компоненты уже современных Российских разработок всё таки утекли,в результате слива.Разведка ВСУ натасканная ЦРУшниками,крысятничает везде.
    Мар.Тира
    1. Монархист Сегодня, 08:07
      Камрад Мар. Тира,такое вполне возможно,:среди нас живут укрошисты или некоторые имеют доступ к военным разработкам,а если учесть раздолбаев которые за языком не следят и болтаются всё. У нас в поселке есть кадр: владелец хозмага(хороший магазин и цены приемлемые)балагур,а наделе варились. У него работников из Полтавы и они люто ненавидят нас. К примеру если такой балагур окажется возле военной части или закрытого НИИ,он многое узнать может
      Монархист
      1. свой1970 Сегодня, 11:49
        У него работников из Полтавы и они люто ненавидят нас. К примеру если такой балагур окажется возле военной части или закрытого НИИ,он многое узнать может-а первый отдел в НИИ или особист в в/ч - не, уже нету?точно?уже по ушам дать некому - всяким шастающим возле "военной части или закрытого НИИ"?
        свой1970
    2. venik Сегодня, 08:11
      Цитата: Мар.Тира
      .Некоторые компоненты уже современных Российских разработок всё таки утекли,в результате слива.

      =====
      Интересно КАКИЕ???
      venik
      1. Ныробский Сегодня, 11:54
        Цитата: venik
        Интересно КАКИЕ???

        Чертежи Циолковского((( и горсть болтов с гайками на М8.
        Ныробский
  4. krops777 Сегодня, 07:33
    Украина сейчас только и может что плодить информационный мусор, на большее она увы импотент.
    krops777
  5. Горменгаст Сегодня, 07:37
    Модернизация состоит в том, что на них рисуют портрет Бандеры. laughing
    Горменгаст
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:39
    Ну, не удивили. Так они это будут возле Крыма испытывать? Достанут с хранения? Только что у них там летающего осталось, чтобы хоть испытания провести? wassat
    Горный стрелок
    1. venik Сегодня, 08:12
      Цитата: Горный стрелок
      Так они это будут возле Крыма испытывать?

      ====
      Интересно - КАК??? Там дальность стрельбы max - 2 км!
      venik
  7. Баракуда Сегодня, 07:39
    Киев не имеет даже возможности проверить исправность ракет, поскольку своих специалистов у него нет.

    Специалисты еще есть, но все давно на пенсии и без материальной базы ( все давно попи..ли ) и вообще, совсем не горят желанием что-то делать.
    Баракуда
  8. Jovanni Сегодня, 07:39
    фактически речь идет о неуправляемых боеприпасах С-5, разработанных в СССР более 60 лет назад. В России они давно заменены на более современные образцы.

    Точно говорят, часто новое - это хорошо забытое старое... А премию небось "разработчики" получить не забыли...
    Jovanni
  9. ИмПерц Сегодня, 07:41
    Так, значит склады КВО ещё не до конца распотрошили?!
    ИмПерц
  10. Flinky Сегодня, 07:43
    Чот я не догоняю - це пэрэмога чи зрада?
    Flinky
  11. Волька Сегодня, 07:45
    и эти скоро кончатся...
    Волька
  12. Павловский Сегодня, 07:49
    Так советские С-5 имеют калибр 57 мм, а уркaинские, новые S-5 - 22,44 дюйма, почувствуйте разницу
    Павловский
  13. LÄRZ Сегодня, 08:01
    Мне почему то вспомнилось нетленное высказывание С. Лаврова...
    LÄRZ
  14. Altona Сегодня, 08:01
    Поубиваются нафиг, используя всякое оружейное старье с истекшими сроками хранения.
    Altona
  15. Быков. Сегодня, 08:16
    Всё новое украинское - это хорошо заныканое советское!
    Быков.
  16. kolkulon Сегодня, 08:27
    Ватная пропаганда.Мы просто завидуем украинскому оружейному гению.
    kolkulon
  17. kolkulon Сегодня, 08:28
    Ватная пропаганда.Мы просто завидуем украинскому оружейному гению.
    kolkulon
  18. sgr291158 Сегодня, 08:53
    Такое новое они создают сплошь и рядом.
    sgr291158
  19. krmix Сегодня, 08:53
    Скорее всего 57 калибр связан с использованием новых порохов для двигателей и ВВ повышенного могущества, по своим характеристикам соответствовать С-8, а использование С-8 с новыми характеристиками может быть избыточна.
    krmix
  20. BOB044 Сегодня, 08:58
    Но заявить о старых ракетах за современные деньги можно.Это же Украина, любая возможность ,распилить деньги. laughing
    BOB044
  21. a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
    о создании которых заявил президент Украины Петр Порошенко.

    дрожащей и свободной рукой от стакана чиркал в твит... laughing
    a.s.zzz888
  22. Suharik.inline Сегодня, 09:38
    Главное щеки раздуть как можно значимей!
    А то что охинею несешь, ну что же, стыдно за вранье может быть только тем людям, у которых есть понимание значения слов:честь,уважение,совесть.
    Хотя ,редкие наверное качества для политики.
    Suharik.inline
  23. Товарищ_Сталин Сегодня, 10:16
    Тупое рогулье с руками из задницы. Только и умеют что щеки важно надувать, изображая из себя пана, да проедать остатки советского наследия.
    Товарищ_Сталин
  24. Altona Сегодня, 11:21
    Цитата: Мар.Тира
    Ну я читал,что не всё так радужно.Некоторые компоненты уже современных Российских разработок всё таки утекли,в результате слива.Разведка ВСУ натасканная ЦРУшниками,крысятничает везде.

    ---------------------------
    У Китая есть полные комплекты документации на многие виды ракет и самолетов, взятые хакерами с серверов в США. И пока полноценных китайских копий Ф-35 не видать.
    Altona
  25. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 12:53
    Спасибо поржал.... Да только,РФ правоприемница СССР,может пора Хохляндию вздрюкнуть юридически За все ее косяки?
    КИБЕРНИНДЗЯ

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня