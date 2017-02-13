13:06 13 февраля

ВВС Украины планируется пополнить в 2017 году 60 самолетами

Как сообщает интернет-портал military-informant.com, министерство обороны Украины намерено осуществить ремонт и модернизацию 60 самолетов в 2017 году.

Об этом заявил спикер военного ведомства Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают наращивать боевые возможности. В этом году планируется модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов.





Помимо этого, в планы украинского руководства входит ремонт и модернизация около 30 единиц техники и вооружения радиотехнических войск, закупка около 400 новых образцов техники связи и радиотехнического обеспечения полетов.

Как ранее сообщал блог bmpd, в 2016 году (объявленном годом воздушных сил) ВВС Украины пополнились шестью истребителями МиГ-29: борта "72", "73", "75", "76" поступили в 114-ю бригаду тактической авиации, "01" и "02" (модернизированы до уровня МиГ-29МУ1) – в 40-ю БрТА. В 831-ю БрТА и 39-ю ОАЭ после ремонта поступили Су-27 с номерами "36", "55" и "57" («Иван Ильич Бабак»). Кроме того, готовится к передаче в часть отремонтированная «спарка» Су-27УБ с бортовым номером "67". Также «Мигремонтом» был проведен ремонт Су-27УБ с бортовым номером "69", который получил повреждения в результате выкатывания за пределы взлетной полосы. 299-я БрТА получила штурмовики СУ-25М1 с бортовыми номерами "30" и "39", а также «спарку» Су-25УБМ1 с бортовым номером "62". Следует отметить, что указанные самолеты оснащены дополнительной защитой от ракет с инфракрасным самонаведением. Относительно транспортной авиации, то в этом году был заказан ремонт шести Ан-26 различных модификаций. Так, летом 203-я НАБр получила отремонтированный Ан-26 с бортовым номером "50", в октябре с 410-го АРЗ вышел Ан-26 с бортовым номером "35", а позже и Ан-26РТ с бортовым номером "20", которые пополнили 456-ю БТрА. Также, согласно сообщению завода, отремонтирован Ан-26 с бортовым номером "02" для 15-й БТрА. В 2016 году в одну из бригад тактической авиации поступил модернизированный учебно-тренировочный самолет L-39М с бортовым номером "109", который оборудован тренажерным комплексом БТК-39. Еще один Л-39 с бортовым номером "123" вошел в состав 114-й БрТА.

Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com
30

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 49
  1. Мар.Тира Сегодня, 07:47
    Летать то кто будет?Ведьма Савченко на метле?Вооружение какое,авионика чья?Планировать то они мастера.В их же интересах это не делать.
    Мар.Тира
    1. mig29mks Сегодня, 07:51
      Порох за руль сядет,он же и авионикой будет)))))
      mig29mks
      1. cniza Сегодня, 08:06
        Боюсь , что мрийщики натворят бед , сажая за штурвалы плохо подготовленных летчиков.
        cniza
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:26
          Цитата: cniza
          Боюсь , что мрийщики натворят бед , сажая за штурвалы плохо подготовленных летчиков.

          у них там все соколы
          ЛукичЪ
          1. Shuttle Сегодня, 12:56
            Сокол-тризуб-падальщик в данном случае:
            Shuttle
    2. midivan Сегодня, 07:51
      Цитата: Мар.Тира
      Летать то кто будет?Вооружение какое,авионика чья?Планировать то они мастера.В их же интересах это не делать.

      Меня вот больше интересует, у них там что один художник? Что не техника везде один камуфляж, от мусорных баков и до самолетов. только банки с цветом краски меняют laughing
      midivan
      1. Баракуда Сегодня, 08:04
        Был я на этом параде. Вполне нормальные резинотканные экраны на танках, встроенная динамическая защита,их там штук 10-было. Но тогда никто и подумать не мог, что до такого Украину доведут. sad
        Баракуда
    3. ЛукичЪ Сегодня, 08:06
      Цитата: Мар.Тира
      Летать то кто будет?

      он наверное
      ЛукичЪ
    4. Арон Заави Сегодня, 08:22
      Цитата: Мар.Тира
      Летать то кто будет?Ведьма Савченко на метле?Вооружение какое,авионика чья?Планировать то они мастера.В их же интересах это не делать.

      Мало ли. Украинцев талантливых летчиков хватало.
      Арон Заави
      1. костя андреев Сегодня, 08:28
        Таланта мало деньги нужны.
        костя андреев
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:32
        Цитата: Арон Заави
        Мало ли. Украинцев талантливых летчиков хватало.

        Вот тут я с Вами соглашусь, ведь Вы написали об этом в прошедшем времени.
        товарищ ШУХЕР
      3. Dart2027 Сегодня, 08:38
        Цитата: Арон Заави
        Украинцев талантливых летчиков хватало

        Хватало в СССР, когда была налаженная система обучения и службы в войсках.
        Ну, допустим таланты наверное есть, но кто и где будет их учить? Да и подготовка займет не один год. И это не говоря о том, что сам факт выполнения заявленных работ вызывает сильное сомнение - даже если деньги не разворуют, то есть ли у них необходимые производственные мощности? Самолёты - это не велосипеды, и их ремонт требует работы целой отрасли, а есть ли она?
        Dart2027
        1. alexmach Сегодня, 09:00
          На 10 боевых самолетов? что-то мне подсказывает, что уже есть готовые, "из старых запасов" летчики. То же самое и с вертолетами.

          то есть ли у них необходимые производственные мощности? Самолёты - это не велосипеды, и их ремонт требует работы целой отрасли, а есть ли она?

          Статью читали? там список отремонтировнного в 2016. А до этого ещё был 2015, там тоже ведь что-то ремонтировали.
          alexmach
          1. Dart2027 Сегодня, 12:18
            Цитата: alexmach
            там список отремонтировнного в 2016

            Вопрос в том в какой степени этот список соответствует реальностям, и если соответствует, то как именно их ремонтировали - ставили новое оборудование или собирали старье, которое еще на что-то годится.
            Цитата: alexmach
            что уже есть готовые, "из старых запасов" летчики

            Может быть, но насколько я помню у них с полетами и до майдана была беда, а сейчас и подавно, так что сомневаюсь.
            Dart2027
    5. Iline Сегодня, 11:21
      Цитата: Мар.Тира
      Вооружение какое,авионика чья?

      Слово "модернизация" говорит о многом. С Россией ныне не дружат, а запасные части брать можно только или с "убитых" самолётов, или пытаться вместо первоначальных агрегатов прилепить что-либо из производящегося у себя. И это не от хорошей жизни. Да и привести может к печальным последствиям.
      Iline
  2. iliitchitch Сегодня, 07:49
    Да там развалено всё нахрен , модернизация какая-то . Эти долбоящеры только похерить всё могут и попрошайничать по всему миру . Кружок авиамоделистов модернизирует , что ли ?
    iliitchitch
    1. ЛукичЪ Сегодня, 08:03
      Цитата: iliitchitch
      Кружок авиамоделистов модернизирует , что ли ?

      уже есть первые результаты
      ЛукичЪ
  3. Волька Сегодня, 07:52
    все одно, рожденный ползать летать не может...
    Волька
  4. Мар.Тира Сегодня, 07:53
    Цитата: iliitchitch
    Да там развалено всё нахрен , модернизация какая-то . Эти долбоящеры только похерить всё могут и попрошайничать по всему миру . Кружок авиамоделистов модернизирует , что ли ?

    Ну старые запасы комплектующих всё таки оставались.Но года то идут.Конрабандой у Белоруссии покупать будут что ли.Или поездом из России везти под документам сельхоз техники,как это было однажды?
    Мар.Тира
    1. kolkulon Сегодня, 07:59
      А вы сомневаетесь,что батька им продаст?Этот может еще и в Белоруссии предложить отремонтировать.
      kolkulon
      1. трактористъ Сегодня, 08:55
        А зачем батька? Те, которые выкопали черное море и сами могут.
        Я вчера тоже лампочку поменял в подсветке номерного знака, так что я теперь тоже езжу на модернизированной и ремонтированной технике!
        Только запорожец все равно никогда не станет Мерседесом ;((
        трактористъ
  5. Баракуда Сегодня, 07:54
    спикер военного ведомства Дмитрий Гуцуляк

    Трудно найти вещателя с другой фамилией. winked Видать патриот Васильковского училища, там еще что-то летает, л-39, даже аж сам видел,раза 2 в неделю по тройке кругов. Центр авиационной подготовки называется, на базе училища технарей.
    Баракуда
  6. Jovanni Сегодня, 07:54
    ВВС Украины планируется пополнить в 2017 году 60 самолетами

    Если над российскими буровыми вышками не летать. А то у нас там сторож с ракетницей больно суров, - можете до 60 не досчитаться...
    Jovanni
  7. LÄRZ Сегодня, 07:57
    Помимо этого, в планы украинского руководства входит ремонт и модернизация около 30 единиц техники и вооружения радиотехнических войск, закупка около 400 новых образцов техники связи и радиотехнического обеспечения полетов.
    Вот когда Монголия обновит свои ВМС, тогда и Украина займётся своими ВС wassat
    LÄRZ
    1. Комментарий был удален.
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:59
    Пока сказки о могучей Укропской авиации подтверждаются только другими сказками, о ещё большем усилении ее wassat А деньги то где? А запчасти? Пилотов как поддерживают в годности?
    Без полетов?
    Горный стрелок
  9. Баракуда Сегодня, 08:13
    В свое время "нормальных" пилотов-теоретиков выпускали - без часа налета даже на Л-39. В Крыму ,пока Янык не прилетел и пилюлей не вставил, не было ни одного исправного истребителя, потом аж 2-ва склепали. Ну как все помнят, долго они не полетали.
    Баракуда
  10. Proton Сегодня, 08:15
    Модернизируют свои чудо-летаки они все 60 штlaughing
    Proton
  11. sergei1975 Сегодня, 08:16
    А посчитали сколько самолётов надо было разобрать, чтобы с помощью такого "канибализма" ввести в строй несколько машин?
    sergei1975
  12. Мар.Тира Сегодня, 08:17
    Цитата: kolkulon
    А вы сомневаетесь,что батька им продаст?Этот может еще и в Белоруссии предложить отремонтировать.

    Батька всё может продать,если ему выгодно будет.Санкционные товары прут через Белоруссию лавой.А теперь ещё самолёты просит заместо базы ВКС.Зачем спрашивается?Так вот за этим и просит.Не даром границу закрыли.
    Мар.Тира
  13. venik Сегодня, 08:18
    Всем этим МиГ-ам и Су-шкам уже более 20 лет! Интересно что будет дальше? Ресурс ведь нельзя продлевать "до бесконечности"?
    venik
    1. LÄRZ Сегодня, 08:54
      Цитата: venik
      Ресурс ведь нельзя продлевать "до бесконечности"?

      Этим- можно! Нехай летают...
      LÄRZ
  14. uav80 Сегодня, 08:28
    ... и "02" (модернизированы до уровня МиГ-29МУ1) – в 40-ю БрТА

    что-то я не понял, самолет который отремонтировалили и довели до уровня МиГ-29МУ1 в 2012 еще раз покрасили чтоль просто...??
    uav80
  15. sgr291158 Сегодня, 08:48
    Отремонтировать то отремонтировали, весь вопрос как и куда он улетит.
    sgr291158
  16. Горменгаст Сегодня, 08:49
    Пышаторство на ремонте советских самолетов. laughing

    А где десоветизация и люстрация ВВС? laughing
    Горменгаст
  17. Sly Сегодня, 08:52
    Цитата: venik
    Всем этим МиГ-ам и Су-шкам уже более 20 лет! Интересно что будет дальше? Ресурс ведь нельзя продлевать "до бесконечности"?

    Как показывает военный бюджет Украины - можно, причем можно модернизировать даже несуществующую технику )
    Sly
  18. sedan Сегодня, 09:05
    Для начала надо придумать новое название для этой "новой продукции", для представления очередного "прорыва" в освоении производства летательных аппаратов. А то как то не "патриотично" летать на советской технике.
    sedan
  19. a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
    В этом году планируется модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов.


    ...ага, и начнут летать задом наперёд! Чем бы дитя не тешилось, лишь бы жрать не просило! laughing
    a.s.zzz888
  20. _моё мнение Сегодня, 09:25
    а чего ж СУшки да МиГи используете? раз уж от калаша решили отказаться так и тут давайте Ф-18 да Ф-16 закупайте, авось кредита от Запада и хватит smile
    _моё мнение
  21. Толстоевский Сегодня, 09:37
    онанисты чёртовы
    Толстоевский
  22. TRex Сегодня, 09:40
    Ладно вам издеваться... Хотелось бы услышать мнение профессионала об этих самых "модернизациях"... И хотелось бы знать о качестве профессиональной подготовки летчиков начиная от курсанта до снайпера... Сколько часов, на каких машинах и т.д. и т.п.
    А еще хотелось бы знать о судьбе героя, крикнувшего из полкового строя на Бельбеке: "Америка с нами!!!" Где он? Как он? Установлена ли личность патриота? Не служит ли он случайно там же?...
    TRex
    1. Екатерина II Сегодня, 10:12
      Последний вопрос даже Вики знает ответ
      10 ноября 2014 года Центральная избирательная комиссия Украины по результатам внеочередных выборов в Верховную Раду 2014 года официально объявила Юлия Мамчура избранным народным депутатом Украины по списку блока Петра Порошенко (№ 6 в списке).
      Вместе с депутатом Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко наградил турецкого пилота, сбившего российский самолёт в небе над Сирией 24 ноября 2015 года символическим орденом.
      Ну а без Вики
      Сейчас нардеп от БПП Мамчур является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.
      Согласно последней декларации за 2015 год, у Мамчура с женой есть 252 тыс грн на счетах в банках, 134 тыс грн зарплаты, а также Мамчур получил 503 тыс грн компенсации от Минобороны за предусмотренное для получения жилое помещение. Мамчур сообщил, что ему принадлежит недостроенная квартира в Киеве на 41,5 кв.м, а его жене - дом на 46 кв.м в Черкасской области.Юлий Мамчур приобрел автомобиль NISSAN X-TRAIL стоимостью 827 тыс грн.
      Об этом нардеп Мамчур 10 февраля сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции.
      Речь идет об авто NISSAN X-TRAIL 2014 года выпуска. Нардеп отметил, что стал его владельцем 26 января.
      Ранее Мамчур имел автомобиль Рено Меган ІІ 2005 года выпуска.
      Но это все оффтоп.
      Насчет модернизаций
      Воздушные Силы Украины активно восстанавливают тяжелые истребители Су-27, которые достались после распада советской армии.
      Военное руководство Украины приняло решение максимально возможно восстановить парк тяжелых истребителей типа Су-27 и учебно-боевых самолетов Су-27УБ. Самолеты проходят восстановительные работы и частичную модернизацию.

      из предложений
      Введение тепловизора IRIS или FLIR 2000, цифровой шины обмена данными стандарта 1553В, дополнительной ЦВМ боевой задачи и навигации, интеграция модернизированной РЛС, новое программное обеспечение
      Возможность установки топливных баков в закабинный отсек. Модернизация РД-33 по западной технологии с целью повышения экономичности, мощности и скрытности в ИК-диапазоне
      Введение цифровой авионики стандарта MIL STD-1553B, INS-GPS системы "Сигма", компактного генератора цифровой карты, введение трехмерного огибания поверхности. Установка детекторов предупреждения об облучении, пуска ракет, системы активных и пассивных помех.
      Установка современного ИЛС, 3(или 2)-х плоских цветных многофункциональных дисплеев, индикатора цифровой карты., ТВ системы ОК. Поставка системы наземной подготовки к полету, современного тренажера.Серийное производство РЛС разработки НПО «Фазотрон» возможно на ПО «Новатор», г.Хмельницкий или предлагается модернизация на 117 АРЗ оборудованием израильского производства.(это только миг 29)
      в общем нужна большая статья...но так как это Украина и общество образца после 2014.. не для кого писать ее.
      Екатерина II
  23. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 09:46
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!
    МАТРОСКИН-53
  24. W1975 Сегодня, 10:35
    Опять СУ, МиГ - пора переходить на A-10,F-16, вам же в НАТО. Вот смотрю на эту клоунаду, как не крути, не получается у них порвать с нами, ну никак. Как алкаш не старается, все или через жопу или через наш забор заглядывают.
    W1975
  25. masiya Сегодня, 10:41
    модернизируют чтобы продать..., а вместо построят вот такое... и номера тактические те же нарисуют!!!
    masiya
  26. eburg1234 Сегодня, 11:06
    "Украинец думкою богатеет". (с)
    Реальность совсем другая.
    eburg1234
  27. Taygerus Сегодня, 11:10
    Чтоб что то модернизировать, надо что то иметь за душой, теже запчасти на замену выработанных ресурс, я уже про новые технологии молчу, а если модернизация заключается в новой покраске то это да воистину перемога laughing
    Taygerus
  28. Machete Сегодня, 11:59
    Хаха! А на какие шиши?
    Самолёт отремонтировать и модернизировать - это не амортизатор у машины поменять.
    И кто их модернизировать будет? КБ батальона Азов?
    Machete
  29. biserino Сегодня, 12:19
    У них штаньi нет, самолетами мечтают. laughing
    biserino
  30. любитель Сегодня, 12:29
    Отремонтируют.Для парадов и пропаганды сойдет.
    На счет боеспособности то даже 60 новых ВСУ не помогут.С такой соседкой no
    любитель

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня