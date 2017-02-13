12:57 13 февраля

В рядах ВСУ растут алкоголизм, воровство и дезертирство

По информации интернет-газеты «Взгляд», заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о росте в Вооруженных силах Украины случаев дезертирства и употребления алкоголя.

По его сведениям, за четверо суток расположение 72-й бригады украинской армии покинули 27 военнослужащих. 16 из них были возвращены сотрудниками Службы безопасности.

В рядах ВСУ растут алкоголизм, воровство и дезертирство



Бойцы батальона «Донбасс-Украина» (бывший «Донбасс») занимаются воровством у владельцев маленьких магазинов алкоголя.
Этот факт существенно усиливает негативное отношение к вооруженным силам Украины со стороны местных жителей и предпринимателей.

– заявил Э. Басурин.

В июне 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ превысили 1 тыс. погибших:
Более тысячи убитых, около 3 тыс. раненых. Это различные небоевые ситуации: самоубийство, алкоголизм, неосторожное обращение с огнем, неуставные отношения и тому подобное.


В январе 2017 года журналист Алексей Братущак со ссылкой на официальные данные украинского военного ведомства сообщил, что в зоне «спецоперации» в боях погибло 211 военных, «а не в боях - 256». Из них покончили с собой 63 человека, скончались в результате болезней - 58.


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Комментарии 28
  1. Мар.Тира Сегодня, 08:56
    Расти то оно растёт,но вместе с ним и зверство растёт!Хорошо бы,что бы они друг друга мочили.Но бьют то по городам,и сёлам?
    Мар.Тира
    1. cniza Сегодня, 09:04
      Цитата: Мар.Тира
      Расти то оно растёт,но вместе с ним и зверство растёт!Хорошо бы,что бы они друг друга мочили.Но бьют то по городам,и сёлам?


      И в этом основная беда , их "вяжут" на крови и не пытаются бороться с пьянством.
      cniza
      1. Сухов Сегодня, 12:32
        Цитата: cniza
        И в этом основная беда , их "вяжут" на крови

        И даже не смешно.
        "Партнеры" все таки сумели стравить две части одного народа друг на друга.
        Вспомнил эпизод молодости. Случались драки - район на район. И вот ситуация. Стенка на стенку. Ты стоишь с колом на одной стороне, а напротив тебя твой товарищ по спорт школе с булыжником. Ситуация та еще. В спорт школе на тренировках с ним никаких проблем, отношения дружеские. А тут на тебе, друг против друга только потому что он живет на другом краю города. И что? Только поэтому он твой враг?! Когда эту ситуацию обсуждал со своими ребятами - многие задумались, и пришли к решению, что бить "своего" (такое определение дали моему "визави с булыжником") - нельзя.
        Чем то та ситуация походит на то, что сейчас происходит на Украине.
        Только тогда по глупости, а сейчас увы все гораздо серьезнее.
        Вопрос только один, как ответят те кто эту кашу на Украине заварил да и вообще, ответят ли? За те кровь, страдания которые они инициировали. При СССР таких проблем - не было...
        Сухов
    2. vovanpain Сегодня, 09:23
      Блин,сколько там наполеонов развелось,продавшихся за печеньки.
      vovanpain
      1. Scoun Сегодня, 09:36
        Цитата: vovanpain
        Блин,сколько там наполеонов развелось,

        Блин!!! вы посмотрите на этого Наполена ))) я сначала подумал что это Эрдоган! laughing
        Scoun
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:37
        Влад , категорически приветствую ! hi drinks
        Эдуард Басурин сообщил о росте в Вооруженных силах Украины случаев дезертирства и употребления алкоголя.

        Какой рост ? Уже всё давно выросло ! Синяки и ходоки ... wassat
        bouncyhunter
    3. Владыка Ситх Сегодня, 11:19
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. Александр романов Сегодня, 09:02
    Мне кажется я знаю,где в скором времени,будет большой спрос на Боярышник.
    Александр романов
    1. Смог Сегодня, 09:12
      Цитата: Александр романов
      Мне кажется я знаю,где в скором времени,будет большой спрос на Боярышник.

      Они его декоммунизируют (сепарский же напиток)
      Будут пить Глід
      Смог
  3. СерегаБосс Сегодня, 09:02
    А почему умолчали про рост гомосексуализма? Правду не утаить!
    СерегаБосс
    1. Александр романов Сегодня, 09:19
      Цитата: СерегаБосс
      А почему умолчали про рост гомосексуализма?

      Потому что на Украине еще не определились-это зрада или всё таки перемога.
      Александр романов
    2. uav80 Сегодня, 09:19
      как то так...

      uav80
  4. Балу Сегодня, 09:05
    Это не новость и не интересно. Бандерлоги расчищают путь, бомбя частный сектор, для наступления. Они не просто отжимают мирное население на территорию России. Им нужна выжженая земля, чтобы облегчить наступление, поскольку бой в населенном пункте, где каждый дом может оказаться крепостью, чреват потерями. И клевать они хотели на Минские договоренности. Эта бойня не прекратится, даже если попрошенко снесут с кресла. Когда кончатся майдауны и люмпены, после утилизации их в хирургические отходы и золу крематориев, ополченцы столкнуться с другими ВСУ-мотивированными бывшими бандерюгендами, тренированными и экипированными. У Трампампама свои заморочки-причесать Китай и Иран, но для этого он постарается вбить клин между Россией, Китаем и Ираном. Торг идет по крупному. Уже и Ассад заявил, что готов уйти с поста, лишь бы был мир. Есть темы важнее морального уровня бандерлогов, каков он у нас никаких сомнений нет. Автору минус.
    Балу
    1. Злой543 Сегодня, 09:24
      В дополнение, СКР получили неопровержимые доказательства о применении Украиной средств массового уничтожения, только не сказали какого почему то. Сообщение от лайф.
      Злой543
      1. Балу Сегодня, 09:31
        СКР получили неопровержимые доказательства о применении Украиной средств массового уничтожения
        Речь шла о фосфорных боеприпасах.
        Балу
        1. Злой543 Сегодня, 09:43
          Спустя два года? Два года назад под камеры образцы собирали, долго что-то СКР раскачивается.
          Злой543
        2. Злой543 Сегодня, 10:01
          Нет уважаемый Балу речь оказывается о применении Украиной точк-у против мирного населения.
          Злой543
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:16
    пили, пьют и будут пить. Балдому море по колено, особенно Черное. Укрокаклы в нем каждую яму знают, они ведь его вырыли... laughing
    a.s.zzz888
  6. Горменгаст Сегодня, 09:28
    Какой отличный набор laughing

    Военнослужащие в рядах ВСУ занимаются:

    1. Алкоголизмом.
    2. Воровством.
    3. Дезертирством.

    А Попрошенко laughing , между тем, занимается пышаторством за мощь ВСУ. laughing
    Горменгаст
    1. Ныробский Сегодня, 11:34
      Цитата: Горменгаст
      Военнослужащие в рядах ВСУ занимаются:
      1. Алкоголизмом.
      2. Воровством.
      3. Дезертирством.

      А всё это вместе,по официальным данным хунты уменьшило их поголовье на 1000 "захистников", что наверное можно смело умножать на два, т.к. они стараются скрывать свои потери от громадян.
      Ныробский
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:29
    А разведку нашли? Или теперь до весны? Почему мне их ни капельки не жалко? Вообще нисколько.
    Ни самоубийц, ни убитых в разборках, ни умерших от пьянства... Достали.
    Горный стрелок
  8. злой партизан Сегодня, 09:30
    Может всё и так, но я вижу и то, что ВСУ сильно изменились по сравнению с 2014 годом. И изменились в лучшую сторону. Достаточно просто сравнить экипировку того времени и сейчас. Что не есть гуд.
    злой партизан
  9. VadimSt Сегодня, 09:31
    Даже среди государств-террористов, которым по существу является и Усраина, существует большая разница. В ИГИЛ, за подобные выходки, - публичная смертная казнь, а в Усраине, - это норма поведения карателей.
    VadimSt
  10. sergei1975 Сегодня, 09:35
    Если так бухать то сил будет казаться вдвое больше
    sergei1975
  11. Толстоевский Сегодня, 09:35
    не верю. это же арийцы. сверхчеловеки. сильнейшая армия во вселенной
    Толстоевский
  12. Сергей Медведев Сегодня, 10:47
    Из них покончили с собой 63 человека,

    Что-то уж очень много самоубийц. Тёмное дело. Скорее убийства списывают на самоубийства.
    Сергей Медведев
  13. koshmarik Сегодня, 11:43
    Многовековая практика армейской жизни показывает, что если военнослужащий не занят 24 часа в сутки у него появляется избыточная энергия, требующая выхода. Каждый воин или группа ищет свой способ применить избыток энергии в результате подразделение превращается в слабо управляемую небоеспособную толпу. Я удивляюсь глупости руководства ВСУ, которые, вот уже несколько лет, практически в бездействии, держат на боевых позициях десятки тысяч военнослужащих - какая уж там дисциплина?
    koshmarik
  14. viktor. Сегодня, 12:35
    алкоголизм,воровство,дизертирство и главное !!!
    viktor.

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