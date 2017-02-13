В рядах ВСУ растут алкоголизм, воровство и дезертирство
По информации интернет-газеты «Взгляд», заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о росте в Вооруженных силах Украины случаев дезертирства и употребления алкоголя.
По его сведениям, за четверо суток расположение 72-й бригады украинской армии покинули 27 военнослужащих. 16 из них были возвращены сотрудниками Службы безопасности.
Бойцы батальона «Донбасс-Украина» (бывший «Донбасс») занимаются воровством у владельцев маленьких магазинов алкоголя.
– заявил Э. Басурин.
В июне 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ превысили 1 тыс. погибших:
В январе 2017 года журналист Алексей Братущак со ссылкой на официальные данные украинского военного ведомства сообщил, что в зоне «спецоперации» в боях погибло 211 военных, «а не в боях - 256». Из них покончили с собой 63 человека, скончались в результате болезней - 58.
По его сведениям, за четверо суток расположение 72-й бригады украинской армии покинули 27 военнослужащих. 16 из них были возвращены сотрудниками Службы безопасности.
Бойцы батальона «Донбасс-Украина» (бывший «Донбасс») занимаются воровством у владельцев маленьких магазинов алкоголя.
Этот факт существенно усиливает негативное отношение к вооруженным силам Украины со стороны местных жителей и предпринимателей.
– заявил Э. Басурин.
В июне 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ превысили 1 тыс. погибших:
Более тысячи убитых, около 3 тыс. раненых. Это различные небоевые ситуации: самоубийство, алкоголизм, неосторожное обращение с огнем, неуставные отношения и тому подобное.
В январе 2017 года журналист Алексей Братущак со ссылкой на официальные данные украинского военного ведомства сообщил, что в зоне «спецоперации» в боях погибло 211 военных, «а не в боях - 256». Из них покончили с собой 63 человека, скончались в результате болезней - 58.