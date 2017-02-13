В рядах ВСУ растут алкоголизм, воровство и дезертирство

Этот факт существенно усиливает негативное отношение к вооруженным силам Украины со стороны местных жителей и предпринимателей.

Более тысячи убитых, около 3 тыс. раненых. Это различные небоевые ситуации: самоубийство, алкоголизм, неосторожное обращение с огнем, неуставные отношения и тому подобное.